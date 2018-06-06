DHA YURT BÜLTENİ-4

1)AK PARTİ\'Lİ EKER: 15 TEMMUZ\'DAN SONRA PKK İLE ETKİN MÜCADELE YAPILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili adayı Mehdi Eker, 15 Temmuz darbe gişiminde FETÖ\'nün deşifre olmasının ardından PKK ile etkin bir mücadele yapıldığını ifade ederek, \"FETÖ deşifre olup, onların unsurları işten çekilip, hapse atılınca PKK ile daha etkin mücadele yapılmaya başlanıldı. Bu, şehre huzur getirdi\" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Eker, seçim ziyaretlerine Yenişehir merkezdeki Şehitlik Mahalle muhtarlığını ziyaret ederek başladı. Mahalledeki bir parkta vatandaşlarla bir araya gelen Eker, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerin önemine değindi. Eker, 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin Diyarbakır açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek, \"24 Haziran\'da seçime gidiyoruz. Bunun bizim için ne manaya geldiği, özellikle Diyarbakır açısından önemli bir değişime, bir fırsata dönüşebileceğini biz biliyoruz. İstiyoruz ki, Diyarbakır bu fırsatı iyi değerlendirsin. Türkiye, terör belasıyla karşı karşıya kalınca, Diyarbakır gelişme hızını aynı hızla gerçekleştiremedi ve maalesef ağır sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bugün, AK Parti\'nin bütün teşvik programlarına rağmen hala işsizlik var, istihdam sorunu varsa bunun temel sebebi terör, şiddet ve onun yarattığı güvensizlik ortamıdır\"dedi.

\'PKK VE FETÖ KÜRT MESELESİNİN BARIŞ İÇERİSİNDE ÇÖZÜLMESİNİ İSTEMİYOR\'

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütü PKK ile etkin bir mücadelenin başlatıldığını hatırlatan Ak Partili Mehdi Eker, FETÖ ve PKK\'nın Kürt sorunun barış içerisinde çözülmesini istemediklerini vurguladı. Eker, \"Son 2 yılda özellikle hain darbe teşebbüsünden sona PKK ile daha etkin bir mücadele yapıldı. Sebebi ise, ne zaman FETÖ deşifre oldu, onunla etkin mücadele yapıldı, silahlı kuvvetler içerisinde, emniyet içerisindeki bazı FETÖ mensupları deşifre oldu, ondan sonra PKK ile etkin bir mücadele başlatıldı. Demek ki, birbiriyle bir bağlantıları var. Yani bütün husus şuydu, bunlar Türkiye\'nin huzur bulmasını istemiyorlar. Ne PKK, ne de FETÖ istiyor. Dolasıyla Kürt meselesinin barış içerisinde çözülmesini istemiyorlar. Biri, bürokrasinin içinde bulunarak, bu barış çabaların sabote ediyordu, öteki de bombalayarak, adam öldürerek, terör uygulayarak sabote ediyordu. FETÖ deşifre olup, onların unsurları işten çekilip, hapse atılınca PKK ile daha etkin mücadele yapılmaya başlanıldı. Bu, şehre huzur getirdi\" ifadelerini kullandı.

\'BÖLGE HALKININ ÇEKTİĞİ ACILAR TERÖRDEN KAYNAKLANDI\'

Mehdi Eker, Şehitlik Mahallesi ziyaretinin ardından Yenişehir ilçesine bağlı Yüksek Mahallesi\'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Bölge halkının yaşadığı acıların kaynağının terör olduğunu anlatan Eker, CHP\'nin uygulamarıyla terör örgütünün bir takım eylemler yaptığını söyledi. Eker, \"Bölgedeki kardeşlerimiz çok sıkıntılar, acılar çekti. Biz bu acıları dindirmek için, bu sıkıntıları gidermek için bir çok proje başlattık. Bu sorunların tamamı terör sorunlarından kaynaklanıyor. Terör, Cumhuriyet Halk Parti dönemlerinde yani cumhuriyet tarihi içerisinde CHP\'nin düşüncesinin, ideolojisinin ve uygulamalarının yol açtığı, oluşturduğu Kürt sorunun gerekçe gösterip, terör örgütü bir takım eylemler yaptı. Biz, dört aşamalı süreci hayata geçirdik. Birlik beraberlik dedik, kardeşlik projesi dedik, anlara ağlamasın dedik, çözüm süreci dedik. Hepsini uyguladık. Dedik ki, bırakın silahları, eğer Türkiye\'de adam öldürmediyseniz, kimseye zarar vermediyseniz, silahınızı bırakın gelin, burada siyaset yapın. Ne istiyorsanız, gelin burada söyleyin. Habur süreci dedikleri süreç buydu. Peki, bunu kim sabote etti, kim bozdu bunu? PKK bozdu bunu. Ve, HDP\'de gerekli katkıyı sağlamadı. Yeni sorunlar üretilmeye başlanıldı\"dedi.

Yüksek Mahallesi ziyaretinin ardından Eker, Yenişehir ilçesindeki Çakmak Mahallesi sakinleriyle görüştü. Davul zurna eşliğinde karşılanan Eker, vatandaşların yaşadığı sorun ve taleplerini dinledi. Eker, yaptığı ziyarette dile getirilen taleplerin çözümü için yetkililerle telefon görüşmesi yaparak, sorunların çözülmesi için talimatlar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Eker\'in ziyaretleri

-Vatandaşlarla bir araya gelişi

-Eker\'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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2)35 BİN SURİYELİ, BAYRAM İÇİN ÜLKESİNE GİTTİ

RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis\'in Öncüpınar Kapısı\'ndan geçiş yapan Suriyelilerin sayısı, 35 bini buldu. Ramazan Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için internet üzerinden randevu alan Suriyeli sığınmacılar, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlemlerini yaptırarak, sınırı geçiyor. Otobüslerle sınırı geçip, Suriye tarafına giden Suriyelilerin sayısı ise 35 bine ulaştı. Bayramı ülkesinde geçirmek için başvuran 74 bin Suriyelinin geçişi ise bayrama kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü

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- Sınır hattındaki kalabalık

- Çadırlarda bekleyenler

- Koşarak sınıra gidenler

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 321 MB

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3)\'2018 TROYA YILINDA\' ÇANAKKALE BOĞAZINI YÜZEREK GEÇTİLER

ÇANAKKALE\'de, \'2018 Troya Yılı\' etkinlikleri kapsamında, İngiltere\'nin Telegraph Gazetesinin yazarlarından Alex Preston, Outdoor Swimming Dergisi yazarları Adrian Snodgrass ile SwimTrek firmasının sahibi Simon Mourie, Çanakkale Boğazı\'nı yüzerek geçti.

Merkez\'e bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne kabul edilişinin 20\'nci yılı dolayısıyla ilan edilen \'2018 Troya Yılı\' kapsamında, yabancı basın mensupları Çanakkale Boğazı\'nı yüzerek geçti.

Çanakkale\'nin tanıtımı için kente gelen Alex Preston, Adrian Snodgrass ve Simon Mourie dün Troya Ören Yerini gezdi. Ardından Çanakkale Valiliği koordinasyonunda yüzme programı hazırladı. Özel bir turizm şirketinin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte Çanakkale Boğazı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan izinle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sabah saatlerinde Eceabat sahilinden denize giren Telegraph Gazetesinin yazarlarından Alex Preston, Outdoor Swimming Dergisi yazarları Adrian Snodgrass, SwimTrek firmasının sahibi Simon Mourie, Çanakkale Boğazı\'nı yüzerek geçti. Yaklaşık 1 saat 20 dakikada Çanakkale önlerine gelen Preston, Snodgrass ve Mourie, Çanakkale Yat Limanı önündeki iskeleden karaya çıktı. Etkinlik Koordiratörü Ahmet Çelik, \'2018 Troya Yılı\' etkinliklerinin en önemlilerinden birinin hayata geçirildiğini söyledi. Bu etkinlik ile Çanakkale\'nin tanıtımına büyük katkı sağlanacağını belirten Ahmet Çelik, şöyle konuştu:

\"Bu gördüğünüz ekibin Çanakkale Boğazını bugün yüzmesi dünya çapında çok önemli bir haberin yapılacak olmasına vesiledir. Her sene 30 Ağustos\'ta gelecek olan yabancı yüzücülerin daha fazla bölgeye gelmesiyle ilgili çok önemli bir etkinlik. Hepimiz için bölge çok önemli, 2018 Troya Yılında özellikle böyle bir etkinlik yapmak, bölgenin turizm anlamında daha ileriye gitmesini ve tüm dünya çapında bir haber olmasına sebep olacaktır.\"

Telegraph Gazetesinin yazarlarından Alex Preston ise, Çanakkale\'de bulunmaktan ve tüm dünyanın tanıdığı Çanakkale Boğazını yüzerek geçmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Burada bulunmalarının bir diğer sebebinin ise, 2018 yılının Troya Yılı olarak ilan edilmesi olduğuna dikkat çeken Preston, şunları söyledi: \"2018 Troya Yılını burada kutluyor olmak ve dünde Troya Ören Yerini gezmek bizim için kıymetli ve önemliydi. Çanakkale\'ye geldiğiniz zaman en önemli hissettiğini şey tarih. Dünde Troya ören yerini gezerken bu tarihi hissettik. Çevremde tanıdığım kim varsa hepsinin buraya gelip, mutlaka bu tarihi yaşamalarını istiyorum. Bu bizim için çok önemli bir an.\" Konuşmaların ardından Preston, Snodgrass ve Mourie çıkış noktasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazını yüzerek geçen yabancı basın mensuplarından genel ve detay görüntü.

-Yabancı basın mensuplarının yüzmesini bitirmesinden görüntü.

-Ahmet Çelik açıklama görüntüsü.

- Alex Preston açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

1 dakika 38 saniye. 182 MB.

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4)DOMATESİ HASTALIK VURDU

ADANA\'da Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, bölgede çeşitli hastalıklar nedeniyle domates ekim alanlarının yüzde 50 azaldığını, geçen yıl 25-35 kuruş arası olan fiyatların da bu nedenle bu yıl 3 kat arttığını söyledi. Çukurova bölgesinde yetişen domateste hastalıkların artışı nedeniyle son 5-6 yıldır çiftçilerin alternatif ürünlere yöneldiğini belirten İncefikir, geçen yıl 22 bin 756 dönüm olan domates ekim alanının bu yıl 10 bin dönüme kadar düştüğünü belirtti. İncefikir, fiyatı 2017\'de 25-35 kuruş olan domates fiyatının, ekim alanlarının azalması nedeniyle bu yıl 3 kat arttığını kaydetti.

?Mantar, domates güvesi ve kurt hastalıklarının domateste çok ciddi maliyetle birlikte rekolte düşüklüğüne neden olduğunu ve çiftçilerin artık bu maliyetle uğraşmak istemediğini belirten Cahit İncefikir, \"Ekim alanlarında yüzde 50\'ye yakın azalma olması nedeniyle iyi domateste fiyatlar 1, 1.20 lira, orta domateste ise 90 kuruş gibi rakamlar telaffuz ediliyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir ile röp

- Taryalada domates toplayan işçiler

- Hastalıklı domates görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:03\'04\" BOYUT:187 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera:ADANA,(DHA)



