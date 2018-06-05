DHA YURT BÜLTENİ- 4

Suriyelilerin bayram için gidişi sürüyor

Türkiye\'deki Suriyelilerin, Ramazan Bayramı\'nı geçirmek üzere Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine gidişi sürüyor.

Türkiye\'nin farklı kentlerinde yaşayan ve Ramazan Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu alan Suriyeli sığınmacılar, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geliyor. Sınır kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Suriye tarafına götürülüyor. Bayramı ülkesinde geçirecek olan Suriyeliler, 26 Haziran\'dan itibaren yeniden Türkiye\'ye dönmeye başlayacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sınır hattındaki Suriyeliler

- Suriyelilerin oluşturduğu kuyruklar

- İşlemleri yapılan Suriyeliler

- Suriyeliler ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 371 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)

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Sokak ortasındaki kadın cinayetine müebbet isteniyor

Bursa\'da, kendisinden şikayetçi olan evli ve 3 çocuk annesi Nafiye Şahin\'i (40) evinin önünde bekleyip 10 kurşun ile öldürdüğü öne sürülen Kemal Yılmaz\'ın (61) savcılık soruşturması tamamlandı. Hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açılan Yılmaz ifadesinde, “Nafiye benim tarla işimde çalışıyordu. Kendisine senet karşılığı 250 bin lira verdim. O borcunu ödemedi. Olay günü evinin önünde beklerken dostoyla benim paramla aldığı otomobil ile eve gelince çılgına döndüm. Pişmanım\" dedi.

Bursa\'nın Merkez Osmangazi İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde geçtiğimiz aralık ayında işlenen cinayette evine gitmekte olan Nafiye Şahin daha önce kendisini rahatsız ettiği için şikayetçi olduğu Kemal Yılmaz tarafından 10 kurşun ile öldürüldü. Cinayet sonrası kaçan Yılmaz polis tarafından olayda kullandığı tabancası ile yakalandı. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Kemal Yılmaz fotoğrafını çekip görüntüsünü alan gazetecilere, \" \"İhanetin bedeli bu. Pişmanım. Paramla benimle oynadı. 250 bin liramı aldı\" dedi.

Cumhuriyet Savcısı Metin Ünal, kemal Yılmaz hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Savcı Ünal hazırladığı iddianamede, Nafiye Şahin, bir müddet Kemal Yılmaz\'ın tarlasında yevmiye ücret ile çalıştığını, Şahin\'in, kendisini rahatsız eden Yılmaz hakkında defalarca şikayette bulunduğunu belirtti. iddianamede Ünal, şikayetlerden dolayı hakkında dava açılan Kemal Yılmaz\'ın olay günü Nafile Şahin\'i bekleyip tam evinin önünde 10 kurşun ile öldürdüğünü belirtti.

Soruşturma sırasında tekrar savunma yapan Kemal Yılmaz\'ın ise ifadesinde, \"Nafiye benden aldığı paraları vermiyor senetleri ise ödemiyordu. Benim param ile sevgilisine otomobil almıştı. O gün konuşmak için evinin önüne gittim. Kendisi, benim param ile aldığı otomobilde oturuyor aracı ise dostu sürüyor. Yanına gidip paramı istedim. ‘Benden hiç bir şey alamazsın. Elinden geleni ardına koyma’ deyince çılgına döndüm. Ve onu öldürdüm\" dedi. Hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce \"Tasarlayarak adam öldürmek\" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Kemal Yılmaz\'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak



Görütü dökümü: (ARŞİV)

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-Olay yerinden görüntü

-Şüphelinin görüntüsü

-Öldürülen kadının görüntüsü

-Detaylar

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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Gölette boğulan Suriyeli gencin son anları kamerada

Konya\'nın Kadınhanı ilçesinde yüzmek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin\'in (17), ölmeden önceki son anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen Pazar günü saat 15.00 sıralarında Beykavağı Mahallesi\'nde Kestel Gölet’inde meydana geldi. Hüseyin El- Hüseyin, akrabası Ali Ramazan ve arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için gölete girdi. İddiaya göre El-Hüseyin suda takla attı, ardından dibe batmaya başladı. Durumu fark eden Ali Ramazan, kurtarmak istedi; ancak başarılı olamayınca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekibine bağlı dalgıç çağrıldı. Dalgıçlar, yapılan arama sonucu El- Hüseyin\'in cansız bedenini sudan çıkarttı.

SON ANLARI KAMERADA

Hayatını kaybeden Hüseyin El- Hüseyin\'in ölmeden önceki son anları ise arkadaşları tarafından görüntülendi. Görüntülerde El-Hüseyin\'in gölette arkadaşlarıyla şakalaştığı, gölette taklalar attığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Hüseyin El Hüseyin\'in gölette şakalaşırken (iki elinde de bileklik olan)

- Cesedin sudan çıkartılması

- Genel ve detay

Haber: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Van\'da 141 kilo eroin ele geçirildi

Van\'da, polisin durdurup arama yaptığı minibüste, 5 çuval içerisinde 141 kilo 760 gram eroin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1 Ocak- 5 Haziran tarihleri arasında 2 ton 504 kilo 677 gram eroninin ele geçirildiği belirtildi.

Van- Özalp Karayolu üzerinde; Özalp ve Saray ilçeleri arasında yolcu taşıyan minibüs, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durduruldu. Minibüste, eğitimli polis köpeği ile yapılan aramalarda, 5 çuval içerisinde 140 paket halinde 141 kilo 760 gram eroin ele geçirildi. Eroinle ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 1 Ocak-5 Haziran arasında 2 ton 504 kilo 677 gram eroinin ele geçirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dedektör köpeği ile minibüste yapılan arama

-Minibüsün içerisindeki çuvallarda eroin bulunması

-Eroninin çuvallardan çıkarılması

-Eroinini Emniyet Müdürlüğünde sergilenmesi

Haber:Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Devlet memuru olamayınca mantar üreticisi oldu

Niğde\'de İktisat Bölümü mezunu Kasım Öztürk (25), KPSS sonrası 2 yıl boyunca devlet memuru olarak atanamayınca mantar üreticisi oldu.

Mantar üretimine 2 yıl önce Genç Çiftçi Projesi\'yle başladığını belirten Kasım Öztürk, ailesinin geçimini sağladığını söyledi. Öztürk, \"Geçen yıl bu işe başladık. 2 yıldır mantar üretimi yapıyorum. Geçimimizi bundan kazanıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bakımını iyi yaparsanız iki evin geçimini sağlayacak şekilde kazanç sağlayabilirsiniz. Bu işi yapmak isteyenler önce kursuna gitmelerini tavsiye ederim. İktisat mezunuyum 2 yıl KPSS\'ye hazırlandıktan sonra bir yere atanamadım. Daha sonra devletimizin vermiş olduğu genç çiftçi projesi ile bu işe başladım. 2 yıldır mantar üretiyorum. Gelirim güzel\" diye konuştu.

MANTAR İÇİN 7 PROJE BAŞVURUSU DAHA YAPILDI

Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Genç Çiftçi Projesi kapsamında kurslar açtıklarını söyledi. Baş, \"Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla 2016 yılında bakanlığımız tarafından Genç Çiftçi Projesi başlatıldı. Mantar üretiminde ilk yıl 2 proje, 2017 yılında 6 proje hayata geçirildi. 2018 yılında ise 7 proje başvurusu değerlendirme kapsamında bulunmaktadır. İlimize katma değeri yüksek olan mantar yetiştiriciliği için ayrıca Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen \'Mantar Yetiştiriciliği\' kursu açılarak 49 kursiyere sertifikası verildi\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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- Mantarlardan görüntü

- Mantar hasat yapılırken görüntü

- Mantar kasalarından görüntü

- Mantar üreticisi Kasım Öztürk ile röportaj

- Detay görüntüler

SÜRE:2\'46\" BOYUT: 176 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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Asırlık fotoğrafçı Behçet\'in stüdyosu müzede yaşatılıyor

TÜRKİYE\'nin ilk stüdyo fotoğrafçıları arasında yer alan Hasan Behçet’in 1 milyon cam negatifi ve 5 bin basılı fotoğrafı, Konya\'daki Koyunoğlu Müzesi\'nde sergileniyor. Müzede oluşturulan bölümde siyah- beyaz bir yolculuğa çıkan ziyaretçiler, Hasan Behçet’in kullandığı tarihi fotoğraf makinesiyle siyah beyaz fotoğraf çektiriyor.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 1886 yılında doğan Hasan Behçet, 1995 yılında Konya\'da Anadolu\'nun ilk fotoğrafhaneleri arasında yer alan Ermeni kökenli Garabet Kirkor Solakya\'nın stüdyosunda çırak olarak işe başladı. Kısa sürede fotoğraf tutkunu olan Behçet, Solakya\'nın ölümüyle stüdyoyu kendisi çalıştırmaya devam etti.

ERMENİ VE RUM KADINLARIN VAZGEÇİLMEZ FOTOĞRAFÇISI

Hasan Behçet, 1917 yılında devraldığı fotoğrafhanede, çektiği fotoğrafların cam negatiflerini Avrupa ülkelerini gönderip bastırıyordu. O dönemlerde Konya\'ya yaşan Ermeni ve Rum kadınlarda Behçet\'in stüdyosunu uğrayıp fotoğraf çektiriyordu. Konya’daki tören ve toplantıları da fotoğraflayan Behçet, Mustafa Kemal Atatürk’ün, eşi Latife hanım ile birlikte Konya ziyaretini de ölümsüzleştirdi.

ASIRLIK FOTOĞRAFHANE EKONOMİYE YENİK DÜŞTÜ

Hasan Behçet, yaşı ilerlediği için 1956 yılında fotoğrafhaneyi kayınbiraderi Turan Ersoy ve yeğeni Ahmet Oğul’a devretti. Behçet, 1958 yılında Ankara’da vefat etti. Behçet\'in stüdyosu 2013 yılına kadar da diğer yeğeni Yılmaz Oğul tarafından işletildi. 1998 yılında ekonomik nedenlerden dolayı kapatılan fotoğrafhanedeki 100 yıllık arşiv, 1 milyon adet cam negatif, 5 bin adet de basılı fotoğraf ve 5 nostaljik fotoğraf makinesi, Koyunoğlu Müzesi’ne bağışlandı.

ASIRLIK FOTOĞRAFHANE, MÜZEDE YAŞATILIYOR

Hasan Behçet’in fotoğrafhanesi Koyunoğlu Müzesi’nde adeta yeniden canlandırıldı. Müze de, fotoğraflar ve stüdyodan oluşan özel bir bölüm oluşturuldu. Behçet’in çektiği binlerce fotoğraf burada sergileniyor. Müzeyi ziyarete gelenler adeta siyah beyaz yolculuğa çıkıyor. Ziyaretçileri müzede bir sürpriz karşılıyor. Hasan Behçet’in kullandığı fotoğraf makinesiyle siyah beyaz fotoğraf çektiriyor. Banyo edilen fotoğraflar, ziyaretçilere hediye ediliyor.

Ancak son dönemde müze yetkilileri, siyah beyaz film bulma sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

BEHÇET’İN ARŞİVİ, TÜRKİYE’NİN FOTOĞRAF TARİHİNE ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Hasan Behçet’in işini iyi yapan nadir fotoğraf ustalarından biri olduğunu ifade eden KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Karpuz, Behçet’i şöyle anlattı: “Hasan Behçet, sanatkar ve ışığı iyi kullanan bir fotoğrafçı. Siyah beyaz fotoğrafta rötuş çok önemli. Behçet de rötuşu en iyi kullanan ustalardan birisi. Çektiği fotoğraflarda gösteriyor ki birinci sınıf bir fotoğrafçıdır. Fotoğrafhanesinin çatısı gün ışığı girmesi için, çatısı camlı bir binaydı. Foto Behçet, Türkiye’nin fotoğraf tarihi bakımından çok önemli bir kaynak teşkil ediyor. Çatalhöyük’ün duvar resimlerinden günümüze kadar sosyal tarihimize geçmişimize ışık tutan önemli bir kaynak. Bütün yaşanmışlıkları insanların yüz ifadelerinden, portrelerinden okuyabiliriz.”

Görüntü Dökümü:

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-Müzede sergilenen siyah beyaz fotoğraflar

- Cam filmler

- Ziyaretçilerin, fotoğrafları incelemesi

- Ziyaretçilerin siyah-beyaz fotoğraf çektirmesi

- Prof. Dr. Haşim Karpuz röp.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)

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Seyhan Belediyesi Teravih Namazı öncesi gülsuyu ve gül sabunu dağıttı

Adana’da Seyhan Belediyesi ilçede bulunan Sabancı Merkez Cami ve Nuri Sabuncu Cami’de teravih namazı öncesi gül suyu ve gül sabunu dağıttı.

Gül sabunu ve gülsuyu Teravih namazı öncesi camiye gelen vatandaşlara verilirken dağıtıma Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hıdır Çak ve Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger’de katıldı. Seyhan Belediye Başkanı Zeyda Karalar, gül suyu ve gül sabunu dağıtımının Kadir Gecesi’nde de yapılacağını söyledi.

Görüntü dökümü

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- Sabancı Merkez Cami’de gül suyu ve gül sabunu dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:00\'54\" BOYUT: 55,3 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

