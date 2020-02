DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SİVAS\'TA KENEDEN BİRİ ÇOCUK İKİ KİŞİ ÖLDÜ

SİVAS\'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Mustafa Ruşen Karakaş(6) ile Ahmet Yamaç(61) hayatını kaybetti. Sivas\'ın Koyulhisar ilçesinde bağlı Bozkuş köyünde hayvancılıkla uğraşan 7 çocuk sahibi Fikret-Seher Karakaş çiftinin en küçük çocukları Mustafa Ruşen\'in 14 gün önce uyurken başında siyah bir cisim fark edildi. Anne Seher Karakaş, başından çekip aldığı şeyin kene olduğunu fark etti. Bir süre sonra çocukta ateşlenme belirtileri görüldü. Babası Fikret Karakaş, ateşlenen oğlunu önce Doğanşar İlçe Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Burada ateşi düşen çocuk tekrar evine gönderildi. Ancak bir süre sonra yeniden rahatsızlanması üzerine Mustafa Ruşen bu kez Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü. Ardından da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. KKKA şüphesi ile tedavi altına alınan Mustafa Ruşen, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından hastaneden alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.



AYNI İLÇEDE İKİNCİ ÖLÜM

İstanbul\'da yaşayan ve yaz tatilini Koyulhisar ilçesine bağlı Boyalı köyünde geçiren işçi emeklisi Ahmet Yamaç, 4 gün önce bahçede çalıştığı sırada vücuduna kene yapıştı. Yamaç, keneyi koparıp attıktan sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen ve KKKA şüphesiyle tedaviye alınan Yamaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece yaşamını yitirdi. Yamaç\'ın cenazesinin de yarın öğle saatlerinde Boyalı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

2)İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN MİNİBÜSTEKİ 10 KİŞİ YARALANDI

BOLU\'da, D-100 Karayolu\'nda arıza yapan iş makinesine arkadan çarpan minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında D-100 Karayolu\'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hüseyin Bölükbaş idaresindeki 14 KR 425 plakalı yolcu minibüsü, arıza yapması nedeniyle yolun sol şeridinde duran Orhan Sapmaz idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Oğuz Yılmaz, Hatice Nur Kayıkçı, Suna Gürcan, Sercan Şengüleç, Murat Gülen, Mehmet Sezgin, Canan Arslan, Özlem Kağan, Nurcan Kutlu Habek ve Merve Okçu yaralandı. Sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Minibüsün, Gerede ve Yeniçağa ilçesinde görev yapan devlet memurlarını taşıdığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)DOĞANKAYA DAĞI\'NDA KEŞFEDİLDİ, ÜNLÜ DAĞCILAR ORAYA AKIN ETTİ

TRABZON’un Düzköy ilçesindeki Doğankaya Dağında yerel dağcılar farklı zorluk derecelerinde yeni kaya tırmanışı rotaları keşfetti. Türkiye’ye duyurulan yeni rotalarda tırmanış heyecanı yaşamak isteyen aralarında dünyadaki zorlu zirvelere tırmanışları ile tanınan Milli Dağcı Tunç Fındık’ın da yer aldığı ünlü dağcılar bölgeye gelmeye başladı.

Trabzon Tenis Dağcılık ve Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyeleri Doğankaya Dağı\'nı ülke ve dünya genelinde kaya tırmanışı sporunun cazibe merkezi haline getirmek için çalışma başlattı. Dağ yamacında farklı zorluk derecelerine göre keşfedilen yeni kaya tırmanışı rotaları 4 gün süren çalışma ile oluşturuldu. Taş düşmesi ve kaya bloğunun kopması gibi tırmanış riskleri bulunmayan dağ, kaya tırmanışı yapan sporculara adrenalin yaşama imkânı sunmaya başladı. Adrenalin yaşamak isteyen aralarında dünyadaki zorlu zirvelere tırmanışları ile tanınan Milli Dağcı Tunç Fındık’ın da yer aldığı ünlü dağcılar bölgeye gelmeye başladı. Doğal güzellikleri ile ilgi çeken Doğankaya Dağı, dağcıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

TEDAK Başkanı Zeynep Bayoğlu, dünya dağcılar listesinde en üst sıralarda bulunan Tunç Fındık, kaya tırmanışının önde gelen isimlerinden iple erişim teknisyeni Öztürk Kayıkçı, Mustafa Müslüm Kalaycı, Volkan Özkan, Mustafa Sıddık Nalbant gibi isimlerle 4 gün süren çalışmalar sonucu dağda yeni rotalar açtıklarını söyledi. Bayoğlu \"2003 yılında açılan birkaç rota, Trabzon’da artan tırmanışçı sayısının beklentilerini karşılamadığı için yetersiz kalıyordu. Şimdi Doğankaya Tırmanış ve Doğa Sporları Şenliği\'ne hazırlanıyor. Açılan rotalar projenin ilk aşaması. Önümüzdeki aylar içerisinde aynı ekip tarafından yeni rotalar açılacak. Açılan ve açılacak olan rotalarla Trabzon’da kaya tırmanışı sporunun gelişeceğine, Doğankaya’nın Türkiye genelinde tanınan ve tırmanılmak istenen bir mekân olacağına inanıyoruz\" dedi.

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Bölgede keşfedilen yeni rotaların yanı sıra pek çok doğa yürüyüş parkurlarının da olduğun kaydeden Bayoğlu, \"Ülkemizin en başarılı dağcılarından Tunç Fındık ve Doğan Palut da bu bölgede yeni rotalar açmış, bu rotalara \'Zeki Alasya\', \'Bakımsız tarzan\', \'Sidiksa\' ve \'Akçaabat helvası\' gibi isimler koymuştur. Ayrıca bölgede kaya tırmanma rotalarının yanında sayısız doğa yürüyüşü yapılabilecek parkurlar da mevcut. Bu alan zamanla turizme çok iyi hizmet edecek\" diye konuştu.Bayoğlu, Ağustos ayı sonunda \'Doğankaya Tırmanış ve Doğa Sporları Şenliği\' yapılacağını da ifade etti.

4)GİRİŞİMCİ KADINI, PAMUK İFLAS ETTİRDİ

ANTALYA\'da 2 engelli çocuğuyla yaşayan Feride Akdeniz Bakırkolu (44), ev satın alabilmek için çıktığı yolda istiridye mantarı üretmeye başladı. İlk zamanlarda başarılı sonuçlar elde Bakırkolu, iddiaya göre, mantar yetiştirmekte kullandığı pamuğun kötü çıkması nedeniyle kurduğu şirket battı. Bakırkolu, \"Ev hayali derken şimdi 150 bin liralık borca girdim\" dedi.

Antalya\'nın Aksu ilçesinde oturan ilkokul mezunu Feride Akdeniz Bakırkolu, ev sahiplerinin zihinsel engelli 2 çocuğunu bahane ederek kiraladığı evlerden çıkarması nedeniyle 1 yılda 6 ev değiştirdi. Sürekli ev değiştirmek zorunda kalan Bakırkolu, çocukları için ev almaya karar verdi. İnternette araştırmaya giren Bakırkolu, istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. Önce yaşadığı evin yan tarafında bulunan 75 metrekarelik alanda bu mantar çeşidini yetiştiren Bakırkolu, işi daha profesyonelce yapmaya karar verdi. İstanbul, Yalova ve Bursa\'da bu işi yapanlarla iletişim kuran Bakırkolu, Bursa\'da bir çiftten eğitim aldı.

İŞİN PÜF NOKTALARINI ÖĞRENMEK İÇİN İL İL DOLAŞTI

İşin inceliklerini öğrenen Feride Akdeniz Bakırkolu, Antalya\'da, Büyükşehir Belediyesi\'nin kadınların iş gücü kapasitesini artırmaya yönelik hizmetlerinden biri olan Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi\'nden (KİGGEM) kurs aldı. Kursu birincilikle tamamlayan Bakırkolu, girişimcilik belgesini aldıktan sonra evine 45 kilometre uzaklıkta Karaöz Mahallesi\'nde bir alana kurulu 3 çadırı yıllık 45 bin liraya kiraladı.

Hiç parası yokken bu işe giriştiğini belirten Bakırkolu, “Cebimde sadece 5 liram vardı. Korkuteli\'nden kompost aldım. 3 çadırda mantar yetiştirmeye başladım ve çok güzel verim elde ettim. Antalya\'daki bütün pazarları gezdim, mantar üreticilerine kendimi anlattım. Korkuteli\'nden mantar almak yerine mantarı ayaklarına getiren benden almaları daha cazip geldi\" diye konuştu.

ŞİRKET KURDU

Hiç müşteri sıkıntısı çekmediğini aktaran Bakırkolu, yazın mantar yetiştirmek maliyetli ve zor olmasına rağmen temmuz ayında bile yetiştirdiğini söyledi. İşler iyi gidince şirket kurup yoluna devam eden Bakırkolu, mantar kompostunda kullanmak için Gaziantep\'ten pamuk getirttiğini, kompost yapmak için makineler aldığını kaydetti. Kompostu yapmayı başardığını kaydeden Bakırkolu, “Her çadırdan 3\'er ton mantar elde ettim. Yetiştirdiğim alanı genişlettim, bölgeyi güzelleştirdim\" dedi.

KÖTÜ PAMUK İFLAS ETTİRDİ

Pamuğu Gaziantep\'ten getirtmek yerine Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği\'nden (Antbirlik) almaya karar verdiğini söyleyen Bakırkolu, “Önce bir çadırda bu pamukla üretime başladım ama keşke bu pamuğu koymaz olsaydım. Çünkü her yer yemyeşil pamuk oldu. Torbalardan hep pamuk çekirdeği çıktı. Diğer çadırlar için gönderdikleri pamuğun ilk pamuk gibi olmadığını söylediler. Fakat yine aynı şey oldu. Ben kazanacağım derken maalesef batırdım ve iflas ettim\" diye konuştu.

DURUM TESPİTİ YAPTIRACAK KADAR DAHİ PARASI KALMADI

Aksu Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin ürünleri incelediğini ve sonuçları Antbirlik\'e götürmesini istediğini belirten Feride Akdeniz Bakırkolu, dilekçe ile durumu anlattığını kaydetti. Bu süre içerisinde borçlarının giderek arttığını anlatan Bakırkolu, şöyle konuştu:

“Antbirlik, Tarım İlçe Müdürlüğü\'nün zarar tespit çalışmalarını kabul etmediğini, adliyeden yaptırmamı istiyor. Bu tespit 2- 3 bin lira gibi bir rakam ama onu dahi verecek param kalmadı. 6 aydır evimin kirasını verecek durumum bile yok. Ev hayali derken şimdi 150 bin liralık borca girdim. Ben iki çocuğuma harçlık veremiyorum, yüreğim sızlıyor. Çocuklarımın rızkını çıkarmak zorundayım. Yılmadım yine mantarcılık yapacağım.\"

5)\'CUMHURİYET KADINLARI\' BELGESEL OLUYOR

KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde, emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz\'in kurduğu ve ilkokul mezunu 19 kadından oluşan \'Cumhuriyet Kadınları\' korosu kısa sürede büyük beğeni topladı. Yöresel kıyafetleri, dansları ve şarkılarıyla dikkat çeken kadınları beyaz perdeye taşımak isteyen yönetmen Jale İncekol, \'Umutlu bir hikaye\' adın verdiği belgeselinin çekimlerine başladı.Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde doğan Şükran Akdeniz, 11 yaşında ayrıldığı köyüne emekli müzik öğretmeni olarak döndü. Köylü kadınları bir araya toplayan Akdeniz, yaklaşık 1,5 yıl önce ilkokul mezunu ve yaşları 50 ile 82 arasındaki 19 kadınla adını \'Cumhuriyet Kadınları\' verdikleri bir koro kurdu. Müzik, dans, şiir gibi eğitimler alan kadınlar kısa sürede yöresel kıyafetleriyle sahne aldıkları bir ekibe dönüştü. Programlarını sosyal medya üzerinden de paylaşan koro kısa sürede bölgede çok tanındı ve festivallerde sahne almaya başladı.

JALE İNCEKOL BELGESELİNİ ÇEKİYOR

Türkiye\'de birçok dizinin ve belgeselin yönetmenliğini yapan Jale İncekol, internet üzerinden gördüğü videolar sayesinde keşfettiği \'Cumhuriyet Kadınları\' korosunun belgeselini çekmeye karar verdi. Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyüne gelen yönetmen İncekol, belgeselini 10 günlük çekimlerin ardından tamamlayıp beyaz perdeye çıkarmayı hedeflediğini söyledi. İçinde umut ve müzik olan kadın hikayeleri anlattığını ifade eden yönetmen Jale İncekol, \"Projemizin adı \'Umutlu bir hikaye\'. Ben içinde umut ve müzik olan kadın hikayeleri anlatıyorum. Bu hikaye ikinci film, ilki müzikli bir hikayeydi. Muş\'un Varto ilçesinde kurulan bir orkestranın hikayesini anlatmıştım. İzmirli bir müzik öğretmeni köy çocuklarıyla kurmuştu. 2017 yılında çektim. Bu yıl ki projemiz \'Umutlu bir hikaye\'. Bu sefer hikaye Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde geçiyor. Yine bir müzik öğretmeni, bu sefer 65 yaşında emekli olmuş bir müzik öğretmeni Şükran Akdeniz. Uzun yıllar Lüleburgaz dışında çalışmış, sonra kendi köyüne dönerek köy kadınlarıyla bir koro oluşturmuş. İsmini de \'Cumhuriyet Kadınları\' korosu koymuş. Kadınların yaşları 50 ile 82 arasında değişiyor. Hepsi çok keyifli ve mutlu çalışıyorlar. Yaklaşık 1,5 yıldır beraberler ve çok sayıda konser verdiler. Ben duyduğumda çok heyecanlandım, bu umutlu hikayeyi anlatmam gerektiğini düşündüm, herkesin bilmesini istedim\" dedi.

Emekli müzik öğretmeni ve koronun kurucusu Şükran Akdeniz\'in bu işi çok büyük özveri ile yaptığını anlatan yönetmen İncekol şunları söyledi:\"Yaklaşık 10 gün sürecek çekimlerin ardından uzun metraj belgeselimizi tamamlayacağız. Şu ana kadar çok eğlendik, çok iyi hissettik. Şarkılar söylüyorlar, onlarla birlikte ağladık, eğlendik. İzleyenlerin de aynı şeyi hissedeceklerini düşünüyorum. İçinde umut ve müzik olan kadınlar hikayelerini anlattığm ikinci filmimdi. Arkasından neşeli, içerisinde müzik, umut olan ve insanlar izlediklerinde örnek alabilecekleri bir hikaye görecekler karşılarında. Üçlemeyi tamamlamış olacağız.\"

82 YAŞINDA KORO ÜYESİ

Koronun üyelerinden Fakiye Uzunçay (82), koroda çok eğlendiklerini ve belgesel yapılacağı içinde çok mutlu olduğunu söyleyerek, \"Cumhuriyet kadını olarak koroda şarkılar söylüyoruz, eğleniyoruz. Bizim için köye birileri geldi. Çekimler yapıyorlar, öğrendik ki bizim belgeselimiz çekiliyorlar. Ne güzel bir şeyler oluyor, çok memnunuz. Konserlere, eğlenmeye devam edeceğiz\" dedi. Cumhuriyet Kadınları korosunda yer alan kadın üyelerin eşleri koroya destek oluyor. Ev işleri ve köydeki hayvanların bakımlarını eşleri olmadığı zamanlarda kendileri yapan erkekler koronun kısa sürede başarılı hale gelmesiyle gurur duyduklarını ve desteklediklerini ifade etti.

\'TÜRKÜLERİ ÇIĞIRDILAR\'

Koronun kurucusu Şükran Akdeniz, yıllar sonra köyüne döndüğünü için çok mutlu olduğunu söyledi. Akdeniz, \"Geçtiğimiz yıllarda Lüleburgaz\'da Çağdaş Öğretmenler Korosu kurmuştum. Onlarla sahneye çıkıp kendilerini ifade ediyorlardı. Dedim ki benim köyümdeki analar da bu sahneye çıksa, şiir okusalar, marşlar söyleseler, türkülerini çığırsalar, kültürümüzü tanıtsak iyi olur diye düşündüm. Bir de köyde gençler artık kalmadı, hepsi yaşlı. Geldim ve konuştum, camiden kadınları anons ettirdim. Kadınları bir araya topladım. 11 yaşında yatılı olarak köyden ayrılmıştım. Bir çoğu küçüklüğümü biliyor. Kültür evimiz var. Onun bodrum katında topladım, yapacaklarımız anlattım. Yöresel kıyafetleriyle çalışmalara başladık. Kısa bir sürede internette çok beğenildik. En önemlisi kendilerini ifade etmeye başladılar. Lüleburgaz\'da önemli günlerde sahne alırken, birçok festivalden de davetler almaya başladık. Bu yıl ikinci yılımız 13 kişi ile başlamıştık, hiç fire vermeden 19 kişiye ulaştık. Biz gittiğimiz yerlerden ücret almıyoruz, sadece yol masraflarımızı karşılıyorlar. Cumhuriyet Kadınları olarak türkülerimizi çığırmaya devam ediyoruz\" diye konuştu.

BELGESEL HERKESİ MUTLU ETTİ

Kadınların belgeselini görüntülemek için gelen yönetmen Jale İncekol\'un kendilerini internet sayesinde gördüğünü ifade eden Akdeniz, \"Bizi internette görmüş, buraya geldi. İnanamadık, kadınlarımıza belgesel nedir anlattık. Sorumluluğumuz daha da arttı, daha yapmamız gereken daha çok projelerimiz var. Geçen yıl biz sosyal proje ödülü aldık. Biz sadece iki sırada dizilen ve şarkı söyleyen kadınlar değiliz. Sosyal konulara değinen koroyuz, çiftçinin derdini türküleri ve nasıl dile getirebiliriz buna göre çalışıp klip çekiyoruz. Evli olanların eşleri hayvanlara bakıyorlar, izin verdikleri içinde kadınlar devam edebiliyor. Sponsorunuz Atatürk ve Cumhuriyet olursa tüm engeller aşılıyor\" ifadelerini kullandı.

6)MESANESİNDEN 35 TAŞ ÇIKTI

KOCAELİ Üniversitesi\'nde ameliyat edilen 90 yaşındaki hastanın mesanesinden çakıl taşı büyüklüğünde 35 tane taş çıktı. Prof. Dr. Cüneyt Özkürkçigil, \"Hastamızın idrar kesesinde 35 tane elmas büyüklüğünde, 4 sıra kolye olacak kadar taşın olması bizi de şaşırttı\" dedi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne ağrıları nedeniyle yatırılan 90 yaşındaki Vahap Doğru, Üroloji Anabilim Dalı\'nda tedavi altına alındı. Vahap Doğru\'nun mesanesinde taş olduğu belirlenerek, ameliyat edilmesine karar verildi. Prof. Dr. Cüneyt Özkürkçügil tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile 90 yaşındaki hastanın mesanesinden 35 adet çakıl taşı büyüklüğünde taş çıkarıldı. Meslek hayatında ilk defa böyle bir duruma şahit olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cüneyt Özkürkçügil, \"Cerrahi olarak çok özellikli bir ameliyat değildi ama hastamızın 90 yaşında olması ve idrar kesesinde 35 tane elmas büyüklüğünde, 4 sıra kolye olacak kadar taşın olması bizi de şaşırttı. Beklediğimiz bir şeydi ama bu kadarını görünce biz de şaşırdık. Bu kadar taşla nasıl bu kadar süre yaşayabildi, nasıl bu kadar rahat idrarını yapabildi şaşırtıcıydı. En enteresan tarafı da hastamızın idrar şikayetlerinin çok az olması. Böyle bir durumda böyle bir hastanın idrar yapmasının çok kolay olmaması gerekir ama tıp böyle bir şey. Biz hep söyleriz, hastalık yoktur hasta vardır, her kişide her hastalık farklı seyredebiliyor. Böyle bir şey benim meslek hayatımda hiç olmadı. Bunun daha hafifi olmuştu. 7 santimlik bir tek taş çıkarmıştık o da çok enteresandı. Böylesine ben ilk defa şahit oldum. Bir özelliği cerrahi olarak yok ama hem yaş itibariyle, hem de bu kadar yoğun olması enteresan\" dedi.

Prof.Dr. Özkürkçügil hastaların kontrollerini aksatmamaları gerektiğini ifade ederek, \"Hiçbir şikayetiniz olmasa bile, yılda bir kere mutlaka ultrasonografiyle kendinizi kontrol ettirin. Çünkü ses veren taşlar değil, yani ağrı veren taşlar değil daha çok ağrı yapmayan, ses vermeyen, hiçbir şikayeti olmayan hastalarda taşlar çok daha kötü seyrediyor. Hatta böbrek kayıpları, diyaliz noktasına kadar getirebiliyor. Bizim söyleyeceğimiz bu tür hastalara, kontrollerini aksatmamaları\" diye konuştu.

Dedesinin geçirdiği ameliyat ile ilgili konuşan Özden Er, \"Dedem uzun yıllardır bunları çekiyor. Ağrısı vardı, en son 2 sene kadar önce mesanesinde taş olduğunu öğrendik. Ancak ameliyat olmak istememişti. Hocamızla konuştuk ameliyatını yaptırdık, şu anda sağlık durumu gayet iyi. Açıkçası biz bu kadarını beklemiyorduk. Ameliyattan sonra taşları görünce şok olduk açıkçası. Tam 35 tane taş çıktı. Baya da büyük taşlar, çakıl taşı büyüklüğünde\" dedi.

7)EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

BURDUR\'da oturan \'Karpuzcu Veli\' lakaplı Veli D.(57) evde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Veli D.\'nin yanında \'Hakkınızı helal edin\' notu bulundu.

Burdur\'da \'Karpuzcu Veli\' adıyla tanınan Veli D.\'den haber alamayan yakınları dün akşam saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı\'ndaki evine gitti. Eve girdiklerinde Veli D.\'yi boynundan iple tavana asılı halde bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Veli D.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis üzerinde \'Hakkınızı helal edin\' yazılı bir not buldu. İntihar ettiği değerlendirilen Veli D.\'nin cenazesi otopsi için morga konuldu.

8)SİVAS\'TA \'HOBBİT KÖYÜ\' YÜKSELİYOR (ÖZEL)

SİVAS Belediyesinin kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı\'na inşa ettiği ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran \'Yüzüklerin Efendisi\' adlı filmdeki \'Hobbit\' evlerine benzeyen yamaç evlerinde sona gelindi. Yapılan çalışma ile bölgede mini bir \'Hobbit köyü\' oluşturuldu. Evler, mimarisi ile büyük ilgi çekiyor.

John Ronald Reuel Tolkien\'in yazdığı, Peter Jackson tarafından sinema filmi olarak çekilen \'Yüzüklerin Efendisi\' ve \'Hobbit\' filmi serilerinde yer alan ve Hobbit karakterlerinin yaşadığı küçük tepeler içine gömülen evlerden esinlenen Sivas Belediyesi, kent merkezine yakınlarındaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı\'na benzeri evler inşa etti. Film kahramanı cücelerin yaşadığı evlerin büyüklüğündeki yamaç evleri ilgi görünce sayısı artırılmaya başlandı. Başlangıçta 7 adet yapılan evlerin sayısı 24\'e yükseldi. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini bir \'Hobbit köyü\' oluştu. Yeni evlerde çalışmalarda sona gelindi. Evlerin iç dekorasyonu tamamlanmasıyla birlikte peyzaj çalışmalarına geçildi.Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan 1+1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenleri ilgisini çekiyor.

\'TATİL KÖYÜ HAVASINDA OLACAK

Yeni etap çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyleyen Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, \"Konutlar tamamlandı. Tefriş çalışmaları haricinde imalat noktasında hemen hemen eksikler kalmadı diyebiliriz. Alanda peyzaj çalışmaları devam ediyor. Ortaya şimdi asıl görüntü çıkmaya başladı. Çok otantik, çok farklı bir görüntü. Burasının ciddi şekilde ilgi göreceğini düşünüyoruz. İnanıyorum ki başlı başına Sivas\'a bir değer katacak. Turizm noktasında ilgi çekecek bir alan ortaya çıktı. Tahmin ediyorum bayramdan sonraya kadar burası tamamlanmış olur. 1 ay gibi bir sürede tamamen bitmiş olacağını düşünüyorum. Önemli olan güzel şeylerin ortaya çıkması. Burası insanların üç gün, beş gün doğayla iç içe, her türlü şehir stresinden uzaklaşacağı, kafa dinleyeceği, kitap okuyacağı, şiir yazacağı bir mekan olacak. Aile ortamında kafa dinleyeceği, stresini üzerinden atacağı güzel bir alan. Biz de bunu hedeflemiştik. Bu alan ayrı bir tatil köyü havasında olacak. 17 adet evimiz var, özel bir bölüm oldu. İnşallah ilerde farklı bölümleri de buna ilave etmeyi planlıyorız. Şekil ortaya çıktı, fonksiyonu ortaya çıktı, ihtiyaç olduğu sürece de büyüme çalışmaları devam edecektir\" dedi.

\'ÇOK SAYIDA TALEP VAR\'

Hedeflerinin bölgeye 70 ila 80 adet daha Hobbit evi yapmak olduğunu söyleyen Başkan Aydın şöyle dedi:

\"Şu anda talebe cevap veremiyoruz. Çok sayıda talep var. Burası doyumluk değil tadımlık olacak. Bunu sürekli büyüteceğiz. İhtiyaç olduğu takdirde bu alana 70, 80 civarında bu tür toprağın içerisine gömülü, ön kısmı vadiye bakan ev yerleştireceğimizi ön görmüştük. Bu ihtiyaca göre, talebe göre, zaman içerisinde o sayıya ulaşacak diye düşünüyoruz. Her yerden talep var. Burayı gelip gören herkes bize \'5 yıldızlı oteli değil, ben burayı tercih ediyorum\' diyorlar. Burada biz müşteri problemi zaten yaşamayacağız. Buraya her gelen kendiliğinden diğer müşterileri de getirecektir. Zaten sayının çok fazla olmaması açısından öyle bir sıkıntımız olmayacak. Bu işi başlatırken daha çok işin ticari boyutundan öte bu alana bir zenginlik katsın, bu alana bir farkındalık katsın istedik. İnsanların şehir hayatından çok muzdarip olduğunu biliyoruz. Böyle alternatif yerler aradıklarını da biliyoruz. Burası kadar mükemmel bir yer ben henüz görmedim. Çok yeri de gezdim, gittim gördüm, her yerin güzel olan yönleri de var ama bir bütün olarak düşündüğümüz zaman burası her yönüyle çok özel bir yer oldu.\"

9)ÖĞRENCİLERİN OKÇULUK SEVDASI

ADIYAMAN\'ın Çelikhan ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan okçuluk eğitimine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü\'nde okçuluk kursu açıldı. İlçedeki öğrenciler kursa yoğun ilgi gösterdi. Profesyonel okçu olmak isteyenler için ilçede açılan kurstaki derslere katılan öğrenciler, 2 aylık eğitimin ardından profesyonel okçu olacak.

Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki de, öğrencileri ziyaret etti. Ekşi, ata sporu okçuluğun yeni nesillere aktarıldığını belirterek, \"Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yapılan sosyal faaliyetler hızla çeşitlenerek artıyor. Profesyonel bir okçu hocamızla beraber Çelikhanlı gençlere okçuluk eğitimi vermeye başladık. Daha önce görev yaptığım Aydın ilimizde de okçuluk eğitimini almış ve bu işe başlamıştım. Bu benim için ekstradan aynı zamanda bir sürprizde oldu. Çelikhan gençlerimizde de bir ilgi var. Gençlerimize sosyal faaliyetler açısında bulundukları ev ve okul stresinde sosyal ve kültürel faaliyetler aracılığı gençlerimizi bu tür etkinliklerde de yardımcı olacağını\" dedi.

