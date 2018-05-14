DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BEYPAZARI\'NDA AK PARTİ SEÇİM MERKEZİ’NE SİLAHLI SALDIRI



ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ne silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, polisin araştırması sürüyor. Beypazarı ilçesi Bankalar Caddesi’nde 24 Haziran seçimleri için kurulan Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, sabaha karşı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, Olay Yeri İnceleme ekipleri güvenlik çemberine aldıkları bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kurlanan seçim koordinasyon merkezinden genel ve detay görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri

BEYPAZARI (Ankara),(DHA)-

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2)DEMİRTAŞ\'IN AVUKATLARI TAHLİYE İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURACAK

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesinin Resmi Gazete\'de yayımlamasının ardından HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için avukatlarının, tutuklu yargılandığı Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne tahliye talebinde bulanacağı belirtildi.Hakkında açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için yargılandığı Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde avukatları tarafından yarın tahliye başvurusunda bulunulacağı belirtildi. Avukatların, tahliye dilekçesinde, şimdiye kadar sundukları gerekçelerin yanı sıra Demirtaş\'ın, 24 Haziran\'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğunu, diğer adaylarla eşit ve adil seçim kampanyası yapması için tahliye edilmesi talebinde bulanacakları öğrenildi. Geniş kapsamlı hazırlanan dilekçede, Demirtaş\'ın daha önce de cumhurbaşkanı adayı olduğu ve yaklaşık 4 milyon seçmenden oy aldığı da belirtilerek, 6 milyon oy alan partinin daha önce eş genel başkanlığını yaptığı kaydedilecek.

TRT\'YE DE BAŞVURULACAK

HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın tutuklu yargılandığı davadan tahliyesi için yapılacak başvurunun ardından cumhurbaşkanı adaylarının seçim propaganda konuşmaları için TRT\'ye de başvuracağı belirtildi. Demirtaş\'ın tahliye edilmemesi durumunda propaganda konuşmasının TRT\'de mi yoksa Edirne Cezaevi\'nde mi çekileceği konusunda başvuru yapılacağı öğrenildi.

Ferit ASLAN-DİYARBAKIR/DHA

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(ÖZEL)

3) 6 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUĞU KAÇIRIP, FİDYE İSTEDİLER

GAZİANTEP\'te kimliği belirsiz kişi, Suriye uyruklu Yemen Kasım\'ı (6) kaçırıp, iple bağlanmış halde çektikleri fotoğrafını babası Ahmed Kasım\'a cep telefonuyla gönderip 10 bin lira fidye istedi. Fotoğrafla şoke olan Ahmed Kasım, polise başvurup oğlunun bulunmasını istedi.Olay, geçen 24 Nisan\'da Gazikent Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriye\'nin Halep kentinden 2 çocuğu ve eşi ile birlikte Gaziantep\'e gelip Düztepe Mahallesi\'nde barınan bedensel engelli Ahmet Kasım, büyük oğlu Yemen ile birlikte her ay verilen erzak yardımından almak için Toptancılar Sitesi\'ne gitti. Tekerlekli sandalye kullanan Ahmed Kasım\'ın yanından bakkala gitmek için ayrılan Yemen bir daha dönmedi. Oğlunu bulmak için çevrede yaptığı aramalar sonuçsuz kalan Ahmed Kasım polise başvurdu.

FOTOĞRAFI GÖNDERİP, NUMARASINI SİLDİ

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi, geçen Çarşamba Ahmed Kasım\'ı cep telefonuyla arayarak Yemen\'in elinde olduğunu ve kent merkezinde verdiği adrese gelmesini istediğini söyledi. Belirtilen adreste beklerken tekerlekli sandalyenin arkasından tutan kimliği belirsiz kişi, Yemen\'in elleri ve ayakları bağlanmış halde çekilen fotoğrafını babası Ahmed Kasım\'ın telefonuna göndererek 10 bin lira fidye vermesini istedi. Ardından telefondan numarasını isteyen kimliği belirsiz kişi, ortadan kayboldu. Fotoğrafla şoke olan ve oğlunun bulunmasını isteyen Ahmed Kasım, \"Ben her ay erzak yardımı alıyordum. Gittim hayırseverden erzak aldım. Oğlum bakkala gitmek için para istedi, verdim. Sonra geri gelmeyince yarım saat oralarda oğlumu aradım ama bulamadım. Sonra karakola gidip olayı anlattım. Sonra bana telefon geldi. Telefondaki kişi \'Oğlunun adı Yemen mi?\' diye sordu, sonra \'Oğlun iyi bir şeyi yok, çarşıya gel görüşelim\' dedi. Ben de çarşıya gittim. Benim tekerlekli sandalyemden tutup, bana oğlumdan bahsetti. Para karşılığında oğlumu vereceklerini ve polise haber vermemem gerektiğini söyledi. Telefonumu alıp, oğlumun elleri ayakları bağlanmış resmini gönderip numarasını sildi. Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum\" dedi.

Oğlunun bulunmasını isteyen Rane Kasım ise, \"Oğlum 20 günden beri kayıp. Eşim engelli, bize bakan yok. Yetkililerden çocuğumu bulmalarını istiyorum. Bugün bizim başımıza geldi, yarın başkasının çocuğumun başına gelmesin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Yemen Kasım\'ın fotoğrafı

- Çocukları kaybolan aile

- Amad Kasım\'ın konuşması

- Rane Kasım\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 183 MB

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4)YÜK ASANSÖRÜ YERE ÇAKILDI: 3 YARALI

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, işçilerin 2 katlı binada kullandıkları yük asansörünün zemine çakılması sonucu 3 kişi yaralandı.Olay saat 09.30 sıralarında, Erenler Yeşiltepe Mahallesi 8073. Sokak\'ta meydana geldi. İki katlı bir binanın yapımında çalışan işçiler, binanın dışına kurulan asansöre yük koyarak çatıya çıkmak için üzerine bindi. Yük asansörü çalıştırıldıktan sonra çatıya yaklaştığı sırada koparak zemine çakıldı. İşçiler gürültü üzerine olay yerine koştuğunda arkadaşlarını yerde yatarken görünce durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine kısa süre içinde çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçilerden Muhammet Sargın ve Oktay Kılık ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, hafif sıyrıklarla kurtulan bir işçi ise hastaneye götürülmedi. Kazada yaralanan işçilerin arkadaşları büyük panik yaşadı. Bazı işçiler kaza sonrası gazetecilere saldırdı. Hastaneye kaldırılan iki işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yaralıların hastaneye kaldırılması

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya),(DHA) -

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5)BALÇOVALILAR, ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ\'Nİ GELİNCİK TARLASINA ÇEVİRDİ

ÇANAKKALE Şehitliği\'ni gezen İzmir\'in Balçova ilçesindeki öğrenciler, Gelibolu Yarımadası\'nda bağımsızlık tarihini öğrendi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerinin siperlerini gördü.

14 yılda 10 bin kişiyi Çanakkale Şehitliği\'ne götüren Balçova Belediyesi\'nin düzenlediği son gezide, ilçedeki öğrencilerin, okul aile birlikleri ve semtevlerinde görevli 2200 kişi yer aldı. \"Nesilden nesile Çanakkale\", \"Bağımsızlık mücadelesini ve kardeşliği unutturmayacağız\" temalı geziye katılan Balçovalılar, ellerindeki Türk bayrakları ve kırmızı beyaz tişörtleriyle Çanakkale\'yi adeta bir gelincik tarlasına çevirdi. Balçova\'dan akşam saatlerinde 43 otobüsle yola çıkan kafile, sabah gün doğumunda Çanakkale Şehitler Abidesi\'nde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı\'nı okuyarak geziye başladı. Her otobüste bir rehberin eşlik ettiği Balçovalılar, Çanakkale Şehitler Abidesi, Kabatepe Müzesi, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Seyit Onbaşı Anıtı\'nı ve bataryaları gezdi. Rehberlerden kurtuluş mücadelesi hakkında bilgi alan öğrenciler, geziye katılan gaziler ile bol bol fotoğraf çektirdi. Öğlen ve akşam yemeklerini Çanakkale\'de yiyen Balçova kafilesi gece geç saatlerde dönüş yaptı. Geziye katılan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya \"Göreve geldiğimizde çocukları Çanakkale\'ye ve Anıtkabir\'e götürmeye başladık. Bu sayede onlara çocuklarımıza bağımsızlık tarihimizi, bu tarihi yazmamızı sağlayan kardeşlik ruhumuzu ve bağımsızlık önderimiz, ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk\'ü anlatıyoruz. Cumhuriyet değerleri ile büyüyen nesiller yetiştirmek için gezilerimize devam edeceğiz\" dedi.

ÇANAKKALE/DHA

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(ÖZEL)

6) 35 YILDIR BARAKADA YALNIZ YAŞIYOR

MALATYA\'da kimsesiz Mustafa Bucak (78), 35 yıldır naylondan ve tahtadan yaptığı tek göz barakada yalnız yaşıyor.

Kimsesi olmayan Mustafa Bucak, Çavuşoğlu Mahallesi\'nde bulunan boş bir arazide kendi imkanlarıyla tahta ve naylondan yaptığı 8- 10 metrekarelik tek göz barakada 35 yıldır yaşıyor. Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığını belirten Bucak, çevredekilerin yardımlarıyla yaşadığını söyledi. Hayatından memnun olduğunu kaydeden Bucak, şöyle dedi:

\"35 senedir ben dışarıdayım. Razıyım ben halimden, ne yapayım? Ben Allah\'ın emriyle yaşıyorum. Evvelki gün bir sel geldi ben dışarı gittim. Birisi şemsiye aldı geldi. Beni yukarı çıkardı.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mustafa Bucak\'ın kaldığı baraka

- Bucak\'ın barakada uğraşması

- Bucak\'ın uyuması

- Barakanın dışından yakından görüntü

- Mustafa Bucak röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 450 MB

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7)HAKİMLE SERVİS ŞOFÖRÜNÜN \'YER\' TARTIŞMASI ADLİYELİK OLDU

ERZURUM\'da bir hakim ile havalimanından yolcu taşıyan servis şoförü Ümit Ay (38) arasında yaşanan \'yer\' tartışması adliyelik oldu.

Olay, geçen 2 Mayıs günü Erzurum Havalimanı\'nda meydana geldi. Erzurum\'da görev yapan bir hakim, İzmir uçağından indikten sonra şehir merkezine gitmek için Ümit Ay\'ın kullandığı servise binmek istedi. Havalimanı ile şehir merkezi arası Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'ne kiralık olarak çalışan otobüste şoförlük yapan Ümit Ay, yer kalmadığı için hakimi arkadaki servise yönlendirdi. Ümit Ay\'ın kullandığı araca binmek isteyen hakim ile şoför arasında tartışma yaşandı. Hakim, şoför Ümit Ay\'ın kendisini hakaret, tehdit ve darp ettiği iddiasıyla polisi arayarak şikayetçi oldu. Hakim, arkadaki diğer servis aracına binerken, Ümit Ay yolcuları ile kent merkezine hareket etti. Yolda aracı durdurulan Ay, gözaltına alınarak Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği\'ne götürüldü. Bir gün burada gözaltında kalan şoför, ertesi gün adliyeye çıkarıldı. \'Kasten yaralama, tehdit ve hakaret\' suçlarından 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen Ümit Ay, yurt dışına çıkış yasağı ve pazartesi günleri en yakın karakola imza vermek koşuluyla serbest bırakıldı.

\'BEN HAKİMİM\' DEYİNCE \'BEN DE TC VATANDAŞIYIM\' DEDİM\'

Kardeşine ait aracın şoförlüğünü yaptığını söyleyen Ümit Ay, suçlamaları kabul etmedi. Kural gereği otobüsteki koltuk sayısı kadar yolcu almak zorunda olduklarını belirten Ay, tartışmanın bu nedenle yaşandığını bildirdi. Ümit Ay, \"Otobüsü kontrol ettiğimde 46 yolcu kapasitesinin üstünde 3 yolcu olduğunu gördüm. İnmeleri gerektiğini ve arkadaki boş otobüse binmelerini söyledim. Onlar orta kapıdan indiler ben de otobüse yerleştirilen bagajlarını vermek için ön kapıdan indim. Bavullarını verdikten sonra o sırada takım elbiseli bir beyefendi geldi. Aracın dolu olduğunu belirterek arkadaki araca yönlendirdim. Bu beyefendi sinirli bir tavırla \'Ben bu araca bineceğim, benden önce 50 kişi bindi\' dedi. Ben de ayakta yolcu taşımamızın trafik kurallarında yasak olduğunu söyledim. Beyefendi \'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?\' deyince ben de \'Bilmiyorum sizin kim olduğunuzu, nereden bileyim\' diye yanıt verdim. \'Ben hakimim\' deyince ben de \'Siz hakimseniz ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım\' dedim. Yer olmayınca kanun size de aynıdır bana da aynıdır, benim düşüncem öyledir. Bu sözüme istinaden cebinden telefonu çıkararak aracın ön tarafından plakasına bakarak 155\'i aradı. \'Aracın durdurulmasını ve gerekli işlemin yapılmasını istiyorum, bu aracın şoföründen şikayetçiyim\' dedi. Telefonda \'bana vurdu\' dediğini duydum. O beyefendiyi arkadaki araca yönlendirdik, yola çıktım. Eski havalimanı kavşağına geldiğimde polis ekipleri beni durdurdu. Polis bana \'Biriyle tartıştınız mı?\' diye sordu. \'Evet tartıştım\' dedim. \'Aracı boşaltıyorsun, bizimle geliyorsun\' denildi. Polis nezaretinde yolcuları son durağa kadar götürdüm. \'İfade verip gideceksin\' dediler, hastaneye götürdüler darp raporu aldılar. Bir gün karakolda gözaltında tutuldum. Ne yaptım ki bir gün gözaltında tuttular. Ben ülkesini, devletini seven biriyim. Cinayetten, hırsızlıktan yargılanmıyorum. Hiç yapmadığım bir suçtan dolayı gözaltında tutuldum, mahkemeye çıkarıldım. Halbuki yanımda burada taksici olarak çalışan esnaf, belediyenin personeli, yolcular var. Ben kesinlikle ona ne bir hakarette, ne de fiziki bir temasta bulundum. Hiçbir şey yapmadım bunlar şahitli, ispatlı kamera kayıtlarıyla mevcuttur. Sırf bir kişinin şahsi egosu tatmin olsun diye gözaltında kaldım\" diye konuştu.

YOLCU TANIK OLARAK DİNLENDİ

Otobüste muavinlik yapan R.M. ile yolculardan Ö.A.\'nın da bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Eşi ile birlikte servise bindiklerini belirten Ö.A., \"Otobüsün şoför tarafında 3 koltuk mesafede eşim N.A. ile beraber oturuyordum. O arada otobüste fazla kişi olduğu için otobüs şoförü kural gereği birkaç kişiyi indirdi. O arada şoför ile eşgalini görmediğim bir şahısla araca binme konusunda otobüsün ön kapısında konuşma başladı. Dışarıdaki şahıs \'ben hakimim\' diye otobüs şoförüne hitap etti. Buna karşılık ismini bilmediğim otobüs şoförü \'Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım\' dedi. Aralarında hakaret, tehdit sözleri duymadım. Fiziki müdahale yaşanıp, yaşanmadığını hava karanlık olduğu için görmedim\" dedi.

Habere konu olan hakim ise açıklama yapmak istemedi.

Görüntü Dökümü

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-Erzurum havalimanı

-Uçaktan inen yolcular

-Ümit Ay

-Ümit Ay ile röp.

-Şoförün aracı kullanması

-Detay, genel

( Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)

(04.38 dk-520 mb)



