DHA YURT  BÜLTENİ-4

1)İNGİLTERE\'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ: BU YIL İNGİLİZ TURİSTLERİN SAYISI ARTACAK

İNGİLTERE\'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chillcott, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldiği Muğla\'nın Bodrum ilçesini de ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. Büyükelçi Chillcott, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz\'ı ziyaret ederek, sezon öncesinde turizm değerlendirmesi yaptı. Ocak ayında göreve başlayan İngiltere\'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chillcott, nezaket ziyaretleri kapsamında geldiği Muğla\'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti. Büyükelçi Chillcott, Kaymakamlık binasında ilk olarak anı defterini imzaladı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz\'ı ziyaret eden Büyükelçisi Chillcott, beraberinde İngiliz Konsolosluklar Sorumlusu Liz Moriarty, Anti Terör Polis Müdürü Mark Patterson, Bodrum Fahri Konsolosu Neşe Coşkunsu ile birlikte ziyaret etti. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin de ziyarette yer aldı, ilçenin güvenliğiyle ilgili bilgiler verdi. Toplantının sonunda kaymakamlıktan ayrılan Büyükelçi Chillcott, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Chillcott, \"Bodrum, Türkiye\'nin en ünlü, en zengin ve en güzel yerlerinden biri. Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Ne kadar güzel bir manzara var. Turist bakımından da güzel. Ziyaret edilecek yerler var. Bu yıl için İngiliz turistlerin sayısı artacak, artacağını bekliyoruz. Belki neredeyse 3 milyon İngiliz turist Türkiye\'ye gelecek. Bodrum her zaman İngilizlerin tercih ettiği yerlerden birisi, bu kesinlikle devam edecek\" dedi.

2)İRAN ÇIKIŞ HARÇLARINI YÜKSELTTİ, VAN\'A TURİST GİRİŞLERİ AZALDI

İRAN\'ın, yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşları için yaptığı yeni düzenleme, Van esnafını üzdü. Daha önce sadece 22,5 lira ödeyerek çıkış yapan İranlılar, yeni düzenleme ile yaklaşık 200 lira ödemeye başladı. İkinci ve üçüncü çıkışlar için de kademeli olarak artırılan harç ücreti nedeniyle sınır kapılarında çıkışlar durma noktasına geldi.Doğu ve Güneydoğu\'da son yıllarda yapılan operasyonlarla terörün bitme noktasına gelmesiyle büyük gruplar halinde Van\'a gelen İranlılar, bir yandan sosyal hayatın canlanmasına, bir yandan da kent ekonomisine katkı sağlamaya başladı. İranlı turistlerin tercih ettiği Van\'da çok sayıda yeni otel ve eğlence merkezi açıldı. Konfeksiyon ve lokantalar ise İranlıların zevkine göre yeniden düzenlendi. Farsça dil kursları açılıp personel eğitimine yoğunluk verildi. Valilik, ticaret sanayi odası ile çeşitli resmi kurumların desteği ile İranlılara dönük Shopping Fest (Alışveriş festivali) gibi etkinlikler düzenlendi. Bu festivallerde, İranlıların sevdiği sanatçılar, kente gelip konser vermeye başladı.

HEDEF 1 MİLYON OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Bu düzenlemelerle birlikte her yıl Van\'a gelen İranlı turist sayısında önemli artışlar yaşandı. Geçen yıl yaklaşık 500 bin İranlı turist Van\'a geldi. Turist sayısında hedeflenen rakam, yukarıya çekildi. 2018 yılı için belirlenen rakam, 1 milyon oldu. Hazırlıklar buna göre yapılırken, yılın ilk 3 ayında Kapıköy Sınır Kapısı\'ndan giriş yapan İranlı turist sayısı 140 bin 383 kişi oldu.

Ancak İran hükümetinin 1 Nisan\'dan itiraber geçerli olan yeni düzenlemesi, beklentilere ve ümitlere darbe vurdu. Nisan ayı içerisindeki girişler, sadece 16 bin 207\'de kaldı.

ESNAF ENDİŞELİ

İran Hükümeti, yeni düzenleme ile sadece 22,5 lira ödeyerek sınır kapısından çıkışına izin verdiği vatandaşlarından 1 Nisan\'dan itibaren ilk çıkış için 200 lira, bir sonraki seyahatte ise kademeli olarak bu rakamı yüzde 50 artırarak ikinci yurt dışı çıkışında yaklaşık 300, üçüncüsünde ise yaklaşık 400 lira çıkış ücreti almaya başladı.

Van\'da hizmet sektöründe faliyet gösteren işletme sahipleri, bu artışla birlikte İranlıların ülkeye girişlerinin durduğunu söyledi. Sadece ticari veya zorunlu birtakım nedenlerden dolayı, Kapıköy Sınır Kapısı\'ndan girişlerin olduğunu belirten Van esnafı, bu durumun düzeltilmesi için yetkililerin çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

3)AMBULANSIN GİDEMEDİĞİ YERE SAĞLIK EKİPLERİ TRAKTÖRLE HASTALARI TAŞIDI

ŞIRNAK\'ın Kumçatı Beldesi\'nde çadırda ateş yakılmasıyla meydana gelen yangından etkilinen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulans gidemediğinden dolayı traktörle taşındı. Merkeze bağlı Kumçatı Beldesi kırsalında sağnak yağış nedeniyle, hayvanlarını barındırdıkları çadırda ısınmak için ateş yakan Fatma Korkmaz, Emin Korkmaz ve Gülistan Korkmaz dumandan zehirlendi. Olayın yaşanması üzerine çevredeki vatandaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yolun engebelli olmasından dolayı ambulansla ulaşım sağlanamayıncı, köylüler tratörle sağlık ekiplerini yangının çıktığı yere götürdü. Sağlık ekiplerince dumandan ekilenen 3 kişiye burada yapılan ilk müdahalenin ardından 3 kişi traktöre bindirilerek, yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bekleyen ambulansa ulaştırdı. Ambulansa alınan 3 kişi Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

4)İŞ İNSANLARI ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI SAHNEYE ÇIKTI

İZMİR\'de iş insanları, çocuk istismarlarına dikkat çekmek ve \'dur\' demek için tiyatro sahnesine çıktı. İş insanları, Anton Çehov\'un öykülerinden Neil Simon\'un oyunlaştırdığı \"Sevgili Doktor\" adlı oyundaki performansları ile izleyenlerden tam not aldı. Tiyatrohane ekibiyle 8 aylık hummalı bir çalışma gerçekleştiren iş dünyası, Anton Çehov\'un öykülerinden Neil Simon\'un oyunlaştırdığı \"Sevgili Doktor\" adlı oyundaki performansları ile izleyenlerden tam not aldı. İzmir Sanat Merkezi\'nde sergilenen oyun, ilgi ve beğeniyle izlendi. Yönetmenliğini Erk Bilgiç, yönetmen yardımcılığını Murat Sönmez\'in üstlendiği oyunda Hakan Pekin, Abdullah Külahçıoğlu, Dila Can, Ceren Şengüler, Sinan Keskin, Büşra Tanman, Nilgün Öztürk, Baskın Kocabaş, İlknur Gönülalan Yeşilyurt ve Pınar Şenol gibi iş dünyasının tanınmış isimleri rol aldı. Tiyatro projesi sayesinde bir yandan üyelerinin kişisel gelişimini hedeflediklerini, diğer yandan da sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, oyundan elde edilecek gelirin Toplum Gönüllüleri Vakfı\'nın - (TOG) çocuk istismarına karşı \'dur\' demek için gerçekleştirdiği “Kırmızıda Dur De\" projesine aktarılacağını belirtti. Bu kapsamda, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren İlter, şöyle konuştu: \"Bu proje ile ilköğretim düzeyindeki çocuklara cinsel istismara karşı bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesiyle çok önemli bir konuda farkındalık yaratmayı hedeflemekteyiz. Çocuk istismarı konusunda ülkemiz ne yazık ki dünyada üçüncü sırada. Yapılan araştırmalar, ülkemizde istismara uğramış çocuk oranının yüzde 33 olduğunu bildirmekte. Bu rakam her 3 çocuktan 1\'i demektir. Dünyada ise son 10 yılda cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı 250 bin civarında bulunmakta. Dünyada her 5 çocuktan 2\'si fiziksel, duygusal ya da cinsel istismara uğruyor veya ihmal ediliyor. Ne yazık ki uzmanlar cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 15\'inin adli mercilere intikal ettiğini söylüyor. Gerisinin üzeri bir şekilde kapatılıyor ve çocuklar yaşadıkları travmalarla kalıyor. Çocuklara yönelik istismarın son bulması için caydırıcı yasalar çıkartılması gerektiğini savunmaktayız. Bir sosyal örgüt olarak, bu olaylara dur diyebilmek adına sosyal bir etkinlikle dikkat çekebilmek adına buradayız.\"

EGİAD Tiyatro Topluluğu Proje Sorumlusu Hakan Pekin iş hayatının da bir tiyatro ve her şirketin bir bakıma sahne olduğuna vurgu yaparak, \"Biz bu proje ile hem sosyal sorumluluğumuzu yerine getirdik hem de kendi kişisel gelişimimize katkı sağladık. Her açıdan verimli ve güzel bir çalışma oldu\" dedi.

5)EDİRNE\'DE KARAÇALI BALI İÇİN MERALARI ÇIKTILAR

EDİRNE\'de Karaçalı bitkilerinin çiçek açmasıyla birlikte, Türkiye\'nin çeşitli illerinden üreticiler Karaçalı balı üretmek için meralara kovanlarını koymaya başladı.Sağlıkta mide, böbrek, akciğer, karaciğer, romatizma ve sinir sistemine kadar bir çok hastalığa iyi gelmesiyle bilinen Karaçalı bitkilerinin çiçeklerini açmasıyla birlikte bal üreticileri en yüksek ve kaliteli verimi aldıkları Edirne\'nin meralarına gelmeye başladı. Bulgaristan\'a sınır Çömlekköy, Muratçalı ve Suakacağı köylerinde çadır kuran üreticiler, 15 gün çiçek açıp yağmur yağmasıyla son bulan karaçalı ve kanola çiçeklerinden, bal üretmesi için arılarını doğaya saldı. Mayıs ayında başlayıp Ağustos ayına kadar bölgede kalan üreticiler, 150 ton bal üretmeyi hedefliyor.

Muğla\'nın Bodrum ilçesi Mumcular köyünden bal üretimi için Muratçalı köyüne gelen Mehmet Gül(68), bölgeye karaçalı, kanola ve ayçiçeği balı üretmek için 1985 yılından bu beri geldiğini söyledi. Bu yıl 1.5 ton bal üretmeyi hedeflediğini belirten Gül, \"Bu yıl üretimde artış bekliyorum. Kovanları koyup arıları karaçalı üretmeleri için doğaya saldım. Karaçalı balı ayçiçek balından daha pahalıya satılıyor ama çiçek açıp yağmur yağan kadar süren 15 günlük kısa ömrü oluyor. Bu yıl mevsimin güzel geçmesiyle birlikte verimin artmasını bekliyorum\" dedi.

Muğla\'nın Milas ilçesinden eşi Zeliha Yılmaz ile birlikte Edirne\'nin, Bulgaristan\'a sınır Suakacağı Köyü merasına gelerek 600\'e yakın kovan koyan Hikmet Yılmaz, geçen yıl 8 ton olan bal üretimini bu yıl 10 tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, \"Trakya bölgesine 2007 yılından beri geliyorum. Genelde ayçiçek balı üretimi için geliyorum ama bu sene karaçalı ile başlayalım dedik. Yaklaşık 800 kilometre uzaktan eşimle birlikte buraya geldik. Burada yaklaşık 600\'e yakın sandığımız var. Bu sandıklar çocuklarımla ortak bal üretiyoruz. Biz biraz erken geldik, onlar önümüzdeki günlerde gelecek. Geçen yıl 4 ay içinde 8 ton bal ürettik. Bu yıl 10 ton bal üretimi bekliyoruz. Bir kovan 16 ila 30 kilo arasında bal veriyor. Burada kurduğumuz çadırda güneş enerjisi ile elektrik üretip buzdolabı ve televizyonumuz da var. Sıkıntı yaşamıyoruz. Bu hayata alıştık\" dedi.

Zeliha Yılmaz, doğada yaşamaya alıştıklarını, kurdukları baraka ve çadırda kalarak 10 yıldır bal üretimi yaptıklarını belirterek, \"Bal üretimi yapmanın zorlukları oluyor. Doğada yaşamaya alışmanız gerekir. Burada normal hayattan uzak, doğayla baş başa kalıyoruz. Geçenlerde el arabasını kaldırıp sürüklemek istediğimde gitmeyince, tekerine sarılmış kocaman bir yılan gördüm. Çok korktum ama o da benden korktu. Yani her an beni sokup zehirleye bilirdi. Zaman zaman böyle tehlikeler yaşasak da bal üretmeye devam ediyoruz\" dedi. Türkiye\'nin en fazla ve en verimli \'karaçalı\' bitkisinin olduğu kentte her yıl Anadolu\'nun dört bir yanından yüzlerce üretici gelip meralara koydukları sandıklarda 150 tondan fazla bal üretimi hedefliyor. Bir sandıktan 30 kiloya kadar bal aldıklarını söyleyen üreticiler, 28 kiloluk tenekelerde balı, 400 ila 500 lira arasında satıyor.

6)PATENLİ ÇOCUĞUN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

GAZİANTEP\'te hareket halindeki iş makinesine tutunan patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Karataş Mahallesi\'nde patenli bir çocuk, iş makinesinin arkasına takıldı. Durumu fark etmeyen iş makinesi operatörü, aracın peşine takılan çocuk ile birlikte kilometrelerce ilerledi. Patenli çocuk ise bazı sürücülerin uyarısına aldırış etmedi. Görenleri şaşırtan ve korkutan yolculuk bazı sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

7)YARIŞMADA BİRİNCİ OLAN HUKUK ÖĞRENCİLERİNE İŞ TEKLİFİ YAĞDI

AKDENİZ Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen, \'Ahmet Cevdet Paşa Farazi Dava ve Duruşma Yarışması\'nda, Türkiye birincisi olan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nin başarılı öğrencilerine iş teklifi yağıyor. Dört öğrenciden oluşan Hukuk Fakültesi takımı yaptığı savunma ile jüriyi ve izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda 3- 4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen \'Ahmet Cevdet Paşa Farazi Dava ve Duruşma Yarışması\'na; Akdeniz, Erciyes, Erzincan, Gaziantep, İnönü, Selçuk, Süleyman Demirel, Kırıkkale, Atatürk ve Karadeniz Teknik üniversitelerinin öğrencileri katıldı. Birçok yargı mensubu, akademisyen ve öğrencinin izlediği yarışmada, üniversitelerin hukuk fakültesi öğrencileri, oluşturulan mahkeme ortamında önceden konusu belirlenmiş bir olayın davacı ve davalı tarafları sıfatıyla savunma yaptı. Yarışmada ayrıca, biri iddia, diğeri savunma makamını temsil eden iki takımdaki öğrenciler, ticaret hukuku alanında yazılı ve sözlü iki aşamada jüri üyelerine savunmalarını sundu. İki gün boyunca süren yarışmada jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu, birinci Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ikinci İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve üçüncü de Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı oldu.

Antalya\'da gösterdikleri performansla henüz öğrenci olmalarına rağmen üniversite ve hukuk bürolarından iş teklifleri alan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı ile danışman öğretim üyesi Dr. Emre Kıyak, takım çalıştırıcıları araştırma görevlileri Emine Boztaş ve Muhammet Ali Güllüce, Erzurum\'a döndü. Kazandıkları kupayı Atatürk Üniversitesi\'ne getiren son sınıf öğrencileri Emine Deveci, Nergis Esen, İsmail Ay ve Oğuzhan Kaya\'yı tebrik eden Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner, \"Sizlerle gurur duyuyoruz\" dedi.

Çeyrek finalde Erzincan, yarı finalde Kırıkkale ve finalde de İnönü Üniversitesi\'ni eleyerek yarışmada birinci olan öğrencilerin büyük bir başarı eldiği ettiğini vurgulayan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alpertunga Avcı ise \"Öğrencilerin hukuk uygulamasıyla erkenden tanışmaları, hukuk kitaplarından elde ettikleri teori ve içtihatları iddia ve savunmalarında kullanmaları, onları meslek hayatına hazırlayan güzel ve önemli bir deneyim kazanmalarını hedefleyen yarışmada birinci olmaları, bizleri gururlandırdı. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum\" diye konuştu.

Antalya\'da gösterdikleri üstün performansla Atatürk Üniversitesi\'ni en iyi şekilde temsil ettiklerini vurgulayan takım temsilsici 4\'ncü sınıf öğrencisi İsmail Ay da \"Yarışmaya çok iyi hazırlanmıştık. Kendimize olan ve hocalarımızın da bize olan güveni ile başarıyı elde ettik. Yarışmadan sonra bazı üniversite hatta hukuk barolarından iş teklifleri gelmeye başladı. Bu başarımızla okulumuzdaki arkadaşlara da örnek olduğumuza inanıyorum\" dedi.

