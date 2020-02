DHA YURT BÜLTENİ-4

Van\'da PKK/KCK operasyonu:12 gözaltı

Van\'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polisin terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesinde, PKK/KCK terör örgütünün sözde adalet komisyonu içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtilen ve haklarında yakalanma kararı bulunan 17 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin adresleri ve HDP İpekyolu İlçe binasında aramalar yapıldı. Aramalarda, çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital meteryaller ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Polisin yaptığı operasyon anı

-Operasyondan detaylar

-Gözaltına alınanların emniyete getirilişleri

-Gözaltına alınan kişilerin binaya girişleri

-Detaylar

Haber:VAN, (DHA)

=======================================

Erzincan\'da terör propagandası operasyonu

Erzincan’da sosyal medya üzerinden PKK/KCK, DHKP-C silahlı terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunan 7 şüpheliden 1\'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erzincan\'ın İliç ilçesindeki özel bir şirkette çalışan ve sosyal medya hesaplarından PKK/KCK, DHKP-C silahlı terör örgütlerini övücü mahiyette paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 7 şahıs, İliç Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca alınan karar doğrultusunda başlatılan operasyon kapsamında yakalandı. Sevk edildikleri İliç Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Şahısların adliyeye çıkarılışları

Haber:ERZİNCAN, (DHA)

=======================================

5 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na yönelik haklarında yakalama kararı çıkan 59 kişiden 30\'u gözaltına alındı. Aralarında öğretmen, doktor ve avukatın da bulunduğu şüphelilerin, örgüt üyesi olduğu ve örgütün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı ileri sürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınanların ifadesi doğrultusunda, örgüt üyesi ve örgütün \'Bylock\' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen aralarında doktor, avukat ve öğretmenin de bulunduğu 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından bugün Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Muş ve Elazığ\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü ve şüphelilerin bazılarının da mesleklerinden ihraç edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)

==========================================

(Özel) - \'Kız çocuğu okumaz\' diyerek okutulmayanlar, okuma-yazma öğreniyor

Kahramanmaraş\'ta çocukken \'Kız çocuğu okumaz\' denilerek okula gönderilmeyenler, hafta sonları gittikleri okuma-yazma kurslarında yarım kalan hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın okuma- yazma seferberliğini başlatmasıyla birlikte Kahramanmaraş\'ta binlerce kişi, halk eğitimi merkezlerine giderek okuma-yazma öğrenmek istediklerini söyledi. Seferberliğin başlatıldığı günden bu yana Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 455 kurs açılırken, bu kurslara yaklaşık 6 bin kişi kaydını yaptırdı. Kurslara gidenlerin tamamına yakınını kadınlar oluştururken, bunların bir çoğu da \'Kızı çocuğu okumaz\' denilerek okula gönderilmeyenler.

KIZI VE ABLASIYLA OKUMAZ-YAZMA ÖĞRENİYOR

Kahramanmaraş Halk Eğitimi Merkezi\'ndeki kursiyerlerden biri de Kader Kara (29). 7\'si kız 10 kardeş olan Kara, kursa ilkokul 2\'inci sınıfa giden 8 yaşındaki kızı Fatmanur Kara ve kendisi okutulmayan ablası Emine Kenger ile gidiyor. Eşi Musa\'nın da okuma-yazma öğrenmesi için destek verdiğini belirten Kader Kara, \"Babamız göndermedi, evimiz okula çok uzaktı. Onun için göndermemiş. Bir de kız çocuğu okur mu davası. Kurs açıldığını söylediler. Daha önce de varmış ama haberimiz yoktu. Ben de duyunca geldim. Okulda okumak, çocukken olsaydı daha iyiydi belki şimdi de güzel aslında. Tabi ki çocukluğun verdiği şeyi vermiyor. Kızımla okula geliyorum ve tuhaf bir duygu aslında. Dersi getiriyorum, \'Kızım bana göster\' diyorum o da gösteriyor. Beraber yapıyoruz. Aslında biz 3 oğlan, 7 de kız kardeşiz. Kızlar olarak hiçbirimiz de okuma yazma bilmiyoruz. Kız kardeşler okula gitmemiş, oğlanlar beşe kadar gitmişler\" diye konuştu. Kader Kara\'nın kurstaki en büyük yardımcısı olan Fatmanur Kara, annesine elinden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyor. Annesi yazarken yanlış yazması durumunda hemen müdahale ederek uyaran Fatmanur, hafta içi okula, hafta sonları da annesiyle kursa gittiğini söyledi. Annesinin okuma-yazmayı kısa sürede öğreneceğine inandığını belirten Kara, \"Annem bilmediklerini bana soruyor ben de ona söylüyorum, okuyor. Annemi evdeyken bazen ben ders çalıştırıyorum, bazen de babam\" dedi.

9 TORUN SAHİBİ VE TEK İSTEĞİ OKUMAYI ÖĞRENMEK

Çocukken okula gönderilmeyenlerden biri de 74 yaşındaki Zahide Yıldız Özen. 4 çocuk annesi, 9 torun ile 1 de torun çocuğu ninesi olan Özen, çocukların okutulması zorunlu hale getirilince babasının evini ve tarlalarını satarak başka yere taşındığı anlattı. Erkek kardeşinin dahi okula gideceğini belirten Özen, \"Kardeşim askerde okuma yazmayı öğrendi. Biz de 5 kız hiç okuma yazma bilmiyoruz. Biz de şimdi öğreniyoruz, Allah\'ın bugünlerine şükür. Faturamızı, telefonumuzu biliyoruz, gideceğimiz yolu biliyoruz. Allah\'ıma hamdüsenalar olsun. Ben okumaya çok hevesliyim. Kur\'an-ı Kerim\'i de 50 yaşında öğrendim. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah ona güç kuvvet versin, kılıcı kesin etsin, güçlü eylesin düşmana karşı inşallah\" dedi.

KURSA, KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GİDİYOR

Kursiyerlerden biri de 52 yaşındaki Sevil Durmaz. 3 çocuk, 2 de torun sahibi olan Durmaz, babasını kaybedince kendisi ve kardeşine babaannesinin baktığını, kardeşinin okula gönderildiğini ancak kendisinin gönderilmediğini söyledi. Bacaklarından rahatsız olduğu için koltuk değnekleriyle yürüyen Sevil Durmaz\'a Kahramanmaraş Halk Eğitimi Merkezi yetkililerinin \"Sen hastasın öğretmeni evine göndereceğiz\" dediğini ancak bunu kabul etmediğini belirtti. Çocukken yaşayamadığı okul ortamını yaşamak için teklifi geri çevirdiğini ifade eden Durmaz, \"Okuma yazmayı öğrenmeyi çok istiyorum ve öğreneceğim. Felçli halimle geliyorum \'Bir kelime öğrenebilir miyim acaba\' diye. Çocukları da zorluyorum \'Okutun beni\' diye. Oğlum \'Ben okula gittim öğrendim sen de orada öğrendi\' diyor, kızım biraz öğretiyor. Eşim de \'Bu yaştan sonra ne yapacaksın topal ayağınla\' diyor. Ben de ölene kadar gideceğimi söyledim\" dedi.

EHLİYET ALMAK İSTİYOR

4 çocuk annesi 48 yaşındaki Salime Barman ise kursa gelmek için 2 otobüse binmek zorunda olduğunu söyledi. Maraş olayları nedeniyle okula gidemediğini ifade eden ve ehliyet almak için okuma-yazma kursuna geldiğini ifade eden Barman, şunları söyledi: \"Okumak çok güzel ve çocukken okumayı çok isterdim. kursa geldim ve okumayı öğrendim. Maraş olayları nedeniyle okula gidemedik. 3-5 sene sonra bulunduğumu yere okul açıldı ama bu sefer de büyüdüğümüz için okula göndermediler. Allah\'a şükürler olsun çocuklarımı okuttum. Kızımın biri öğretmen oldu, oğlum üniversite okuyup askere gitti, diğer iki kızım ise lisede okuyor. Sıra bana geldi. Beyim diyaliz hastası ve 17 yıldır diyalize giriyor. Buraya gelmemin sebebi ise ehliyet almak. Beyim diyaliz hastası olduğu için aniden rahatsızlansa hastaneye getirip götürecek kimse yok. Ehliyet için geldim ve ehliyeti alınca diyalize, hastalandığında hastaneye götüreceğim.\" Bir diğer kursiyer ise 46 yaşındaki Habip Poyraz. Geçirdiği menenjit nedeniyle malulen emekli olduğunu belirten Poyraz, babasının ilkokul 1\'inci sınıftayken kendisini okuldan aldığı için okuma-yazma bilmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başlattığı okuma-yazma seferberliğini duyunca hemen kura kaydını yaptırdığını ifade eden Habip Poyraz, \"Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, Allah ondan razı olsun. Sevinerek geliyorum okula\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Kursa katılanlar

- Öğretmenin ders anlatması

- Zahide Yıldız Özen\'in tahtaya çıkması

- Özen\'in tahtaya yazı yazması

- Özen ile röp.

- Özen\'den detay

- Kader Kara\'nın kızı Fatmanur ile ders çalışması

- Kara\'nın kızıyla birlikte tahtaya çıkması

- Kara ile röp.

- Kader Kara, kızı Fatmanur ve ablası Emine Kenger aynı sırada

- Sevil Durmaz\'ın defterine yazı yazması

- Durmaz ile röp.

- Durmaz\'dan detay

- Habip Poyraz\'ın deftere yazı yazması

- Poyraz ile röp.

- Poyraz\'dan detay

- Kursiyerlerin dersten çıkması

- Sevil Durmaz\'ın koltuk değnekleriyle yürümesi

- Sevil Durmaz ile röp.

- Salime Barman ile röp.

- Barman\'dan detay

- Okuma-Yazma kursu afişi

- Halk eğitimi merkezi binası



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 622 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

==========================================

Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, Kapadokya\'yı gezdi



Uzay istasyonu \'Mir\'de 6 ay kalan Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin (61), eşi Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya ile birlikte Kapadokya\'yı gezdi.

\'Mir\' uzay istasyonunun tecrübeli kozmonotlarından Aleksandr Lazutkin, daha önce uzaydan izlediği Kapadokya bölgesine eşi Eşi Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya ile beraber geldi. Ürgüp\'te bir otelde kalan çift, gezdikleri Kapadokya\'yı çok beğendiklerini söyledi. Kapadokya bölgesinin etkileyici olduğunu vurgulayan Lazutkin, \"Sanki bir başka gezegene gelmiş gibiyim. Burası uzay yüzeyi gibi. Uzaydan Kapadokya\'ya baktım. Buraya gezmeye doyamadım. En kısa sürede bir kez daha gelmek isterim\" diye konuştu. Rus kozmonot Lazutkin, Kapadokya bölgesinde ilginç gördüğü yerlerin fotoğraflarını da çekti. Yöresel bulgur dövülen taşın üstünde amuda kalkmayı deneyen Lazutkin, \"Burada yer çekimi uzaydaki gibi az\" diye espri yaptı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Rus Kozmonot Aleksandr Lazutkin\'den görüntü

-Lazutkin ile röportaj

-Lazutkin\'in Kapadokya\'nın fotoğraflarını çekmesi

-Lazutkin\'in amuda kalkmaya çalışması

-Genel detay

3 Dakika 05 Saniye / 190 MB

Haber-Kamera: Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR,(DHA)

============================================

Kanser hastalarına Bedia Akartürk morali

Bursa Kanser Derneği\'nin 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kanser hastalığına yönelik farkındalık oluşturmak ve hastalara moral verebilmek amacıyla düzenlediği gecede Türk Halk Müziğinin usta ismi Bedia Akartürk sahne aldı.

2016 yılında Bursa Onkoloji Hastanesi çalışanları tarafından kurulan ve kanser hastalığına farkındalık oluşturabilmek için çeşitli etkinlikler düzenleyen Bursa Kanser Derneği, Bursa Onkoloji Hastanesi ile birlikte kanser hastalarına moral gecesi düzenledi. 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde kanser hastalığına farkındalık oluşturabilmek için düzenlenen gecede açıklama yapan Bursa Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Arslan, bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen etkinlikle hem farkındalık oluşturabilmeyi, hem de hastalara moral verebilmeyi amaçladıklarını belirterek, \"Kanser hastaları, hastalık sürecinde hep hastane koridorlarında oldukları için onları biraz hastanelerden uzaklaştırıp moral verelim, onlara bu süreçte destek olalım dedik. Gönüllü sanatçılarımız eşliğinde bir konser düzenledik\" dedi.

MEME KANSERİ JAPON KADIN BAĞLAMA ÇALDI

Etkinlikte, yaklaşık 1 yıldır meme kanseriyle mücadele eden aslen Japon olan ve Türk vatandaşı ile evlenerek Asalet ismini alan Asako Madarati bağlama çalarak türkü söyledi. Söylediği türkülere salonda bulunanlar hep bir ağızdan eşlik ederken, Asako, türkünün bitiminde büyük alkış aldı. Daha sonra sahneye Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Bedia Akartürk çıktı. Birbirinden güzel türküleri seslendiren Akartürk\'e salondaki konuklar cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Dernek Başkanı Aysun Arslan röportaj

-Asako Madarati bağlama çalarken

-Bedia Akartürk sahne alırken

-İzlemeye gelen hastalardan görüntüler

-Detaylar

Süre: 6 dakika 11 saniye Boyut: 692 MB

Haber:Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

===========================================

Türk öğrencilerin robotu ABD\'de 2 ödül kazandı

Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi\'nin 12 öğrencisi, ABD\'nin Chicago kentinde First Vakfı\'nın düzenlediği First Robotics Competition (FRC) Yarışması\'nda, düz duvara tırmanabilen ve lojistikten tarıma bütün sektörlerde insansız eşya taşımada kullanılabilen \'Raven\' adlı robotla iki ödül kazandı.

Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi Park Orman Kampüsü\'nden 12 öğrenci, iki danışman öğretmenleriyle birlikte, Antalya Lokman Ecza Deposu\'nun ana sponsorluğunda ABD\'deki First Vakfı tarafından düzenlenen FRC Yarışması\'na katıldı. ABD\'nin Chicago kentinde mart ayında yapılan yarışmada öğrenciler, FRC\'nin \'Power Up\' olarak belirlenen bu yılki teması kapsamında sanayiden tarıma tüm sektörlerde kullanılabilecek insansız eşya taşımacılığı yapabilen bir robot tasarladı. Öğrenciler robota \'Raven\' (Kuzgun) adını verdi.

EN İYİ ÇAYLAKLAR VE EN YÜKSEK SKOR ÖDÜLLERİ

6 haftalık süreçte tüm mekanik, elektronik ve yazılımları öğrenciler tarafından hazırlanan 54 kilo ağırlık, 135 santimetre yükseklikteki robot, 7 bin takımın katıldığı FRC\'de mücadele etti. Türk öğrenciler Alihan Kılınç, Ezgisu Ünal, Mustafa Tuna Çelebi, Alkım Doryan, Alper Cici, Özgür Toktaş, Ece Nil Polat, Erenay Açık, Alin Doryan, Sena Çetin, İrem Eryılmaz ve Sude Sağlan\'dan oluşan takımın robotu, \'Highest Rookie Seed\' (En Yüksek Skor Ödülü) ve \'Rokkie All Star\' (En İyi Çaylak Takımı) ödüllerini almayı başardı. Tasarlanan robot, içindeki kodlamalar değiştirilerek ve verilecek görev tanımlarına göre sanayiden tarıma hemen hemen bütün sektörlerde insansız eşya ve malzeme taşımalarında kullanılabilecek düzeyde. Bir fabrika, sera veya benzeri işyerlerinde ürünün kabulünden yerleştirilmesi, paketlenmesi ve sevkiyatına kadar tüm alanlarda insan gücüne gerek duyulmadan tüm bu işleri yapabilecek düzeyde geliştirilen robot, düz duvara tırmanabilme özelliğine de sahip.

İSTİKLAL MARŞI GURURU

Antalya ve Akdeniz Bölgesi\'nde kurulan ilk FRC takımı olduklarını belirten takım kaptanı Alihan Kılınç, bu sene ilk olarak katıldıkları yarışmada \'çaylak\' olarak geçtiklerini ve yarışmada iki ödül birden aldıklarını söyledi. Kılınç, robotun çizimleri, yazılımı ve üretiminin 6 hafta sürdüğünü belirtti. Takım öğrencilerinden Ezgisu Ünal ise yarışmaya tek Türk takımı olarak katılmaktan ve iki ödül almaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, “Yarışmada İstiklal Marşımızı çaldırmanın da gururunu yaşadık. Aldığımız bu ödüller bizi bir üst seviyeye taşıdı. Nisan ayında yine ABD\'de gerçekleştirilecek Dünya Robotik Yarışması\'nda yeniden ülkemizi temsil edeceğiz\" dedi.

ÖĞRENCİLERİN ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİ

FRC Türk takımının ana sponsorluğunu üstlenen Lokman Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, Türk öğrencilerin elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını söyledi. Lokman Ecza Deposu olarak da Ar-Ge departmanında tam otomasyon sistemleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Hatice Öz, “Toplum 5.0 denilen, teknolojik gücü doğru üreterek, akıllı toplumlar oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla milli robot ve tam otomasyon sistemleriyle ilgili bu çocuklarımız büyük bir aşama kaydetti. Tüm dünyada Çin\'den Rusya\'ya, ABD\'den İngiltere\'ye 7 bin grubun olduğu bir yarışmada birincilik kazanarak göğsümüzü kabarttılar\" dedi.

TÜRKİYE\'DE ÜRETİLMEYEN BİR TEKNOLOJİ

Milli, teknolojik ürünlerin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Öz, “Çünkü katma değeri yüksek ürünler üretebilmemiz, ekonomi ve Türkiye\'nin bütün dünyaya açılması için en gerekli şeylerden biri. O yüzden gençlerimizi destekliyoruz. Desteklendikleri zamanda tüm dünyada ne kadar öne çıkabileceklerini görüyoruz. Öğrencilerimizin bu robotu sanayideki bütün sektörlerde tarımdan depolama sistemlerine, hastanelerden lojistiğe bütün alanlarda kullanılabilir. Çünkü bir robot geliştiriyorsunuz ve o robota hangi görevi tanımlarsanız o yönde ilerliyor. Türkiye\'de bu konuda yerli bir teknoloji yok. Bizim çocuklarımızın kısıtlı imkanlarla, küçük desteklerle ne kadar başarılı işler yapabildiklerini gösterdi\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

Öğrencilerin sponsor firma yetkilisini ziyareti

Öğrencilerden görüntü

RÖP 1: Alihan Kılınç

RÖP 2: Ezgisu Ünal

Öğrencilerin yarışma öncesi okudukları İstiklal Marşı görüntüsü

RÖP 3: Hatice Öz

Detaylar

530 MB /// 04.50

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

===========================================

Onkoloji Uzmanı Yavuz Dizdar: Kaliteli ekmek obezite yapmaz

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, kaliteli ekmeğin obezite yapmadığını söyledi. Kalitesiz ve zirai ilaçları barındıran ham maddeden yapılan ekmeklerin obezite yapabileceğini ifade eden Dizdar, \'\'Ekmekle obezite arasında hiçbir ilişki yok. Kalitesiz ekmekle, obezite arasında ilişki olabilir\'\' dedi.

Ekmeğin obezite yapıp, yapmadığını değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, buğdayın tohumundan, yetişme ve un haline gelmesi evresinde usulüne uygun yapılan ekmeklerin besleyici ve sağlıklı olduğunu kaydetti. Ekmeğin son derece besleyici bir gıda olduğunu ifade eden Dizdar, şunları söyledi: \'\'Ekmek bizim beslenmemiz için şart. Ama nasıl ekmek olacak, gerçek ekmek olacak. Tam buğday ekmeği veya çavdar ekmeği olabilir. Ekmek iyi yaparsanız çok iyi bir şey, yapamıyorsanız gidin alın. Aldığınız yerde, ekmeği iyi yapıyorsa yine sorun yok. Glisemik indeksi yükseltir, şeker hastalığına zemin hazırlar, gibi sorunların nedeni ekmek değil. Gıda maddelerinin içerisinde başta tarım ilaçlarının uygunsuz kullanımı nedeniyle, vücuda çok fazla toksin alınıyor. Ekmeğin zararı o toksinlerin vücutta birikiyor olmasından çıkıyor. Ekmekten kaynaklanmıyor. Daha çok ürün almak için tarım ilaçları bolca atılıyor. Bu ilaçlar bitkinin bünyesinden atılmadan biz yersek, bizim de vücudu çözmeye başlıyor. Çözünce de ekmek alerji yapmazken, alerji yapmaya başlıyor. Ekmeğin mayalanması gerekiyor. Mayalandığı taktirde ekmek son derece besleyici, çünkü mayalama sindirim için değil, zenginleşme için gerekiyor. Aksi taktirde buğdayın doğrudan ununu tüketerek aynı zenginlikte besini temin edemiyorsunuz.”

KALİTESİZ EKMEK OBEZİTE YAPAR

Ekmekle obezite arasındaki ilişkiyi de açıklayan Yavuz Dizdar, kaliteli ekmeğin kilo yapmayacağını, ancak kalitesiz ekmeklerde yani içerisinde katkı maddesi bulunan ekmeklerde obezite tehlikesinin bulunduğunu ifade etti. Dizdar şöyle konuştu: “Ekmekle obezite arasında bence hiçbir ilişki yok. Kalitesiz ekmekle obezite arasında ilişki olabilir. Bir hamburger ekmeğinden hiçbir şey olmaz. Bozulmaz, içerisinde bir yığın katkı maddesi var. Ekmek deseniz zaten ekmek değil. Ama doğru düzgün bir ekmek yerseniz zaten doyarsınız. İki dilimden fazla da yenmiyor. Alsınlar lütfen denesinler verdikleri parada da gözleri kalmasın. Kaliteli ekmeği keser keser bütün hafta yersiniz. Öbür ekmek zaten kuruyor içi boş. Kaliteli ekmek kilo yapmaz. Çok yüksek basınçlı değirmen kullanmayın diyoruz. Bembeyaz bir un elde ederseniz onun artık besleyici bir unsuru kalmıyor. Toprakla ilgili sorun olmadığı sürece buğdaydan kilo ya da sağlık sorunu oluşturacak ekmek olmaz.”

Görüntü Dökümü

--------------------

- Yavuz Dizdar röp.

- Ekmek hamurundan detay

- Taş fırında pişen ekmekten detay

- Ekmeklerden detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)