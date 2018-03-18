DHA YURT BÜLTENİ-4

Çanakkale şehitlerini anma töreninde, karanfilden Türk bayrağı

Amasya\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi. Törene 2 bin kırmızı karanfilden yapılan Türk bayrağı damgasını vurdu.

Amasya\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Tekirdede Şehitliği\'nde tören düzenlendi. Törene, Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Amasya Valisi Osman Varol, şehitlik anıtına çelenk koydu. Daha sonra şehitler için saygı atışında bulunuldu. Amasya Valisi Osman Varol, anıt özel defterini imzalandı. Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu eşliğinde dua edilmesinin ardından şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakıldı. Törene 2 bin kırmızı karanfilden oluşan Türk bayrağı damgasını vurdu. Tören, şehitlik bahçesine çam fidanları dikilmesinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Karanfilden yapılan Türk bayrağından detay

-Programa katılanlardan detay

-Çelenk sunumu detay

-Şehitler için saygı atışı detay

-Vali Osman Varol’un anıt defterini imzalaması detay

-Şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve dua edilmesi detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:50 dk ) - (BOYUT 430 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Çanakkale şehitleri İzmir’de anıldı

İzmir\'deki Kadifekale Hava Şehitliği\'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103’üncü yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kadifekale Hava Şehitliği\'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103’üncü yıldönümü düzenlenen törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, askerler, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve saygı atışı sonrası İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından lise öğrencileri tarafından şiirler okundu. Şiirler okunurken, duygusal anlar yaşandı. Bazı şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonunda İzmir Valisi Erol Ayyıldız şehitlik şeref defterini imzaladı. Vali Ayyıldız, şeref defterine şunları yazdı:\"Aziz şehitler, Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanı olan bu zaferlerle yok olacağına inanılan bir milletin yeniden doğduğu görülmüştür. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan ölüme koşanların torunları bugün de aynı azim ve kararlılıkla vatanını korumaya devam etmektedir. Türk milleti olarak birlik ve dayanışma içerisinde aynı kararlılıkla ülkemize istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır. Sultan Alpraslan’dan başlayarak Gazi Mustafa Kemal’e kadar uzanan bu büyük mücadele zincirinin her halkasında yer alan, bu toprakları bize vatan yapan, ilahı beratın mühürleri olan şehitlerimizi minnetle anıyorum.\" Ardından şehitler için Kuran tilaveti ve dua okundu. Daha sonra da İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit yakınları mezarlarını suyla yıkayıp, başında şehitlerine dualar okudu.

AFRİN ŞEHİDİNİN ANNESİ; BEN DE ŞEHİT OLMAYA HAZIRIM

Şehit mezarlarına karanfil bırakan Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, son olarak Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin\'de devam eden operasyonlar sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı’nın mezarını ziyaret etti. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Recep, şehidin babası İhsan Palancı’ya \"Şehitlerimiz sayesinde bugünlerdeyiz. Hepimiz şehidimiz gibi şehit olmaya hazırız\" dedi. Şehidin annesi Yasemin Palancı’da \"Oğlum gibi ben de şehit olmaya hazırım\" dedi. Orgeneral Recep, \"Ne mutlu ki böyle annelere sahibiz. Hepinizle gurur duyuorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Törenden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Sivas\'ta 18 Mart programı

SİVAS\'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yılı nedeniyle tören ve anma programı düzenlendi.

Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda bulunan şehitlikteki törene, Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Bekir Eyce, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve askerler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin anıta çelenkleri sunmasının ardından şehit mezarları tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Ziyaret sırasında törene katılan Bazı şehit yakınları duygusal anlar yaşadı. Anma etkinliği daha sonra Sivas Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programla devam etti. Programda Çanakkale Savaşı\'nı anlatan sinevizyon gösterisi izletildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehitlik ziyareti

-Mezarlara karanfil bırakılması

-Saygı atışı

-Şehit yakınlarından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Hatay Barış Koşusu düzenlendi

Eskişehir’deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın doğum gününde, kendi adına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) öncülüğünde, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) sponsorluğunda \'Hatay Barış Koşusu\' düzenlendi.

Sabah erken saatlerde Antakya Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen ısınma turlarının ardından saatler 09.00’ı gösterirken Hatay Barış Koşusu başladı.10 kilometre ve 4 kilometrelik iki ayrı alanda düzenlenen koşuda yaklaşık 250 sporcu ter döktü. Hatay Barış Koşusu başlamadan önce sporcular bir süre ısınma hareketleriyle koşuya hazırlandı. Isınma anlarında sahneye çıkan Ali İsmail Korkmaz’ın abisi Gürken Korkmaz, koşuyu önümüzdeki yıllarda uluslar arası hale getirmeyi düşündüklerini belirterek, \"Geçen sene şakayla karışık burada koşu yapar mıyız dedik, bu sene buradayız, keşke böyle ülkeler arası koşu yapsak sınırları geçsek diyorduk, belki 2 sene sonra onu da gerçekleştiririz, barış adına hoş geldiniz. Bir çok sponsorun desteği ve sizin katılımınızla gerçekleşti bu koşu. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki doğdun Ali İsmailö dedi. Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz\'da yaptığı konuşmada şunları söyledi: \"Alişim için anılarınızı anmaya geldiniz, hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Bu Hatay’da bir ilk, inşallah her sene aynı coşkuyla aynı heyecanla daha çok çoğalarak bu maratonu gerçekleştireceğiz. Hepinizin adımlarına, yüreğinize sağlık, hoş geldiniz.\" Yapılan konuşmaların ardından ilk olarak profesyonel sporcuların yer aldığı 10 kilometre koşusu başladı, ardından 4 kilometrelik halk koşusunun başlangıcı yapıldı. Koşu sonucu hemen her katılımcıya madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verileceği açıklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Sporcuların ısınmalarından detaylar

-Sporculardan detaylar

-Emel Korkmaz\'ın konuşması

-Gürkan Korkmaz\'ın konuşması

-Koşusunun başlaması

-Sporculardan detaylar

SÜRE:01\' 48\" BOYUT: 212 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vurup kaçan kişi yakalandı

Bolu\'da, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Gülbahar K.\'nin evini basıp tüfekle ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan Ömer B. yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak\'ta bulunan Gülbahar K.\'ye ait evde meydana geldi. Gülbahar K. kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi Ömer B.\'den ayrılmak istedi. Ömer B., bunun üzerine Gülbahar K.\'nin evine gitti. Ömer B. ile Gülbahar K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer B. yanında getirdiği tüfekle Gülbahar K.\'ye ateş açtı. Gülbahar K., bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Ömer B. ise olayın ardından aracına binerek kaçtı. Hastanede tedavisi süren Gülbahar K.\'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ömer B.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ömer B., dün gece Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken yakalandı. Gözaltına alınan Ömer B. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

-Olayda kullanılan tüfeğin görüntüsü

01:00 Boyut: 114.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Ağzında çıkması gereken diş, beyninde çıktı

Sinop’un Gerze ilçesinde yaşayan Deniz Mızraklı’nın ağzında çıkması gereken bir dişi, beyninde çıktı. Ameliyatın riskli olduğunu söyleyen Deniz Mızraklı, dişin alınması halinde konuşma, görme ve hareket duyularını yitirebileceğini söyledi.

Gerze\'de amatör olarak müzikle uğraşan Deniz Mızraklı\'nın (26), 2014 yılında geçirdiği beyin tümörü ameliyatından üç gün önce tomografisi çekildi. Tomografide, ağzında çıkması gereken bir dişin beyninde çıktığı anlaşıldı. Doktorlar, dişin alınmasının kendisinde bazı hasarla yol açabileceğini söyledi. Dişin alınmasının riskli olduğunu söyleyen Deniz Mızraklı, \"Ben, Sinop da bir mekanda canlı müzik yapıyordum. Canlı müzik yaptığım dönemde kendimde ciddi bir rahatsızlık hissettim. Bununla ilgili hastaneye gittim. Yürüme testi yaptılar ve yürümekte zorlandım. Bir denge bozukluğum vardı. Beni tanıyan insanlar, alkollü olduğumu sanıyorlardı. O dönem Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındım. Tomografiler çekildi. Beyinim de bir tümör tespit ediliyor. Ameliyattan 3 gün önce de bir beyin tomografisine girdim ve beynimde diş olduğu anlaşıldı. Diş hala beynimde duruyor. Diş hala orada durduğu için denge bozukluğu ve hafıza kaybı hastalığının tekrarlama durumu var. Diş alınırsa konuşma, görme ve hareket duyum tamamen kaybolabilir, bu riski almak istemedim\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Detaylar

-Deniz Mızraklı ile röportaj

(Süre:05.36 dk) - (Boyut: 622 mb)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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(Özel) - Şanlıurfa\'da eşek sütüyle yapılan sabunlara ilgi

Şanlıurfa\'da 50 çeşit sabun satışı yapan Mehmet Bozankuş, sağlık açısından anne sütüne rakip olarak gösterilen eşek sütünden yapılan sabunun son zamanlarda oldukça rağbet gördüğünü söyledi.

Divanyolu Caddesi üzerinde doğal sabun satışı yapan Mehmet Bozankuş, tezgahında satışa sunulan 50 çeşit sabunun cilt ve saçlara ayrı bir özelliği olduğunu belirtti. 13 yıldır sabunlarla uğraştığını belirten Bozankuş, \"Kışın cildimiz çok fazla kuruyor genelde bu sorun var. Bizim bu soruna karşı önerdiğimiz birkaç tane çok etkili sabunumuz var. Bunlardan birisi eşek sütü sabunu, diğeri yılan yağından üretilen sabunumuz cilt kurumasına karşı oldukça etkili. Tabi bu biraz cildin yapışana göre değişiyor. Birine iyi gelen diğerine iyi gelmeyebilir. Bunun kişinin denemesi lazım. Anne sütüne eş değer olan eşek sütü sabunu son aylarda oldukça rağbet görüyor. Özellikle bu sabunu kullanan kişinin ciltteki lekelere karşı oldukça faydalı olduğunu dile getirdiler. Yine Kleopatra\'nın meşhur süt banyolarında kullandığı sütün eşek sütü olduğu söyleniyor. Eşek sütü zaten yıllardır bölge insanları çeşitli hastalıklara karşı da kullandığını bir süt olduğunu biliyoruz. Ciltteki lekelere cilt kurluklarına, egzamaya, hassas ciltlere rahatlıkla tavsiye ediyoruz\" dedi.

Sabunların kanesini 5 ile 10 lirada arasında değişen fiyatlarla sattığını ifade eden Bozankuş, sabunlarının büyük bölümünü Hatay\'dan getirdiğini kaydetti. Bozankuş, yerli ve yabancı turistlerin en çok en çok eşek sütüyle yapılan sabunları satın aldığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tezgahta satılan sabunlar

- Sepetlerde bulunan doğal sabunlar

- Sabunların özelliklerini anlatan Mehmet Bozankuş

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 417MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Başkan Gül, Kemer\'e 1,5 milyon Rus turist bekliyor

Antalya\'nın Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Mustafa Gül, bu yıl Antalya\'ya 5 milyon Rus turist beklediklerini, Kemer\'de bunun 1.5 milyonunu ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, ilçedeki otellerde erken rezervasyonların çok iyi gittiğini söyledi. Bu yıl turizmin öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Başkan Gül, \"Hem Kültür ve Turizm Bakanımıza, hem de 7- 8 yıldır turizm bakanı gibi çalışan değerli Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu\'na çok teşekkür ediyorum. Onların da çok büyük emekleri var. Ama özellikle Kemer Belediyesi\'nin yaptığı çalışmalarla geçen yıl Antalya\'ya gelen 10 milyon turistin 4 milyonu Kemer\'e geldi\" dedi.

HEDEF 1.5 MİLYON RUS

Kemer\'e geçen yıl 1.3- 1.4 milyon Rus turistin geldiğini, Rusya ile Kemer\'in kardeş şehir gibi olduğunu vurgulayan Başkan Gül, \"Geçen yıl Rusya\'ya gittiğimiz zaman 1 milyon 800- 2 milyon 200 bin civarında Rus turistin geleceği söyleniyordu. \'Bu rakam 5 milyon olur bunun da 1.5 milyonunu Kemer\'e alırız\' dedik. 5 milyona çıkamadık ama 4 milyonun üzerinde turist geldi ki tabi uçak bağlantıları da çok fazla olmadığı için. Ama önümüzdeki sezon ben bu rakamın 5 milyonun da üzerinde olacağını düşünüyorum. Biz yine 1.5 milyonun üzerinde hedefi oradan alacağız\" diye konuştu.

\'ALMANLARDAN DA BİR AKIŞ VAR\'

İngilizler ve Almanların da Türkiye\'yi özlediği havasını sezdiklerini kaydeden Başkan Gül, şöyle devam etti: \"Almanlardan da bir akış var. Baltık ülkeleri var. Bugün baktığınız zaman \'Ne olmuş 60 bin turist geliyor\' diyorlar. Ama 10 yerden 60 bin gelse, 600 bin turist yapıyor. Şu anki tahminlere göre sadece Baltık ülkelerinden artış sayısı Antalya\'ya gelecek olan buna İngiltere de eklendiği zaman 1 milyonun üzerinde bir ek artış var.\"

\'ERKEN REZERVASYONUN ÖNEMİ ANLAŞILDI\'

Geçen yıl Antalya\'ya 12 milyon turist geldiğini aktaran Başkan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:\"Önümüzdeki sezon bu sayılarla ilgili turizmcilerle konuştum hatta benim otelimde 10 gün önce müdürüme sordum, 2018 ekim ayında yüzde 70 doluluk var. İlk defa böyle oluyor. Haziran ayına da stop çekilmiş durumda. Artık sadece temmuz, ağustos ve eylül pazarlaması kalmış. Yani büyük bir artış söz konusu. Şehirlerarası dolaşmamda da bütün halka, seyahat acentelerine ve televizyonlara verdiğim açıklamalarda şunu söyledik. Bu sene tatil bölgelerinde erken rezervasyonun çok ön plana çıktığını çünkü erken rezervasyon yaptıran vatandaşımızın hem istediği otelden istediği yeri alabileceğini hem de ucuza alabileceğini söylüyorduk. Biz bunu aralık ayında söylüyorduk, daha hiçbir şey belli değilken tahminlerimizle söyledik ama şu anda görünen noktada çoğu otelimiz artık sezonu kapatmış, satışları tamamlamış durumda görünüyor. Bu da sevindirici. İnşallah ülkemizdeki iç huzur şu anda iyi gidiyor. Bunu bu şekilde taşıyabilirsek bir altın yıl daha yaşayacağız gibi görünüyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Havaalanı detay

- Başkan Gül röportaj

- Plajdan detay

- Başkan Gül röportaj

- Plaj detayı

- Başkan Gül röportaj

- Plaj detayı

388 MB /// 03.27\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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Tiyatro Festivali\'nde bilet kuyruğu

Adana\'da bu yıl 20\'ncisi düzenlenecek olan geleneksel \'Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali\', için hazırlanan biletler satışa sunuldu. Adanalı tiyatroseverler, kısa sürede tükenen oyun biletlerinden alabilmek için gişe önünde gece yarısından itibaren kuyruğa girdi.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü\'nde Küba\'dan gelen Havana Compas Dans Tiyatrosu\'nun \'Küba\'dan Perküsyon ve Dans\' isimli gösterisiyle başlayacak ve 30 Nisan\'a kadar sürecek festivalin biletlerini almak isteyenler Kayalıbağ Mahallesi\'ndeki Hacı Sabancı Kültür Merkezi ile Reşatbey Mahallesi\'ndeki Adana Devlet Tiyatrosu bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Geçtiğimiz yıl 2 saate tükenen biletleri almak isteyen vatandaşlar bu yıl da biletlere yoğun ilgi gösterdi. 10 liradan satışa sunulan biletleri alabilmek için dün kuyruğa giren ve bugün ilk bileti satın alan Saadet Ballı, \"Geçen sene de aynı şekilde bekledim. Geçen yıl da ilk sırada biletimi almıştım. Gurur duydum. Yaşasın tiyatro, yaşasın sanat\" diye konuştu.

BİLET SATIŞI ÜNİVERSİTELİLERE ÖDEV OLDU

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencileri Deniz Yenilmez, Doğuş Özlütraş, Ali Çömez ve Büşra Çadır, fakültede kurulan internet televizyonculuğu atölyesi için Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali ile ilgili çalışma yaptı. Her yıl tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve geceden bilet sırasına girdiği Tiyatro Festivali\'ni yakından izlemek için çalışmalar yaptıklarını anlatan öğrenciler, \"Her yıl haberlerde festivalin biletlerini almak isteyen tiyatroseverlerin çabalarını görüyorduk. Hocalarımızla konuşup atölyemizde bu konuyu işlemek için karar verdik. Bu yıl bizlerde geceden gelerek burada bilet sırası bekleyenlerle görüşüp, onlarla ropörtajlar yaptık. Atölyemiz için faydalı olacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Festival afişinden görüntü

- Bilet sırası

- Bekleyenlerden detaylar

- İlk bileti alan Saadet Ballı\'dan detay görüntüler

- Saadet Ballı ile röp.

- Vatandaşlarla röp.

- Biletlerden detaylar

- Öğrenci grubu ile röp.

- Kalabalıktan genel görüntüler

- Sabancı Kültür Merkezi önünden genel görüntüler

- Gişe önünde bekleyen kalabalık

- Vatandaşla röp.

- Detay görüntüler

SÜRE:05\'28\" BOYUT: 333 MB

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA)



