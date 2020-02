DHA YURT BÜLTENİ-4

1)MEHMETÇİK İÇİN TEK YÜREK OLDULAR

AFYONKARAHİSAR\'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan kahraman Mehmetçik için kampanya düzenlendi. Yaklaşık 30 bin TL nakdi yardım toplanarak Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanırken, lokum, sucuk ve katmerinin yanında beldeye has \'kaymak böreği tatlısı\' da Mehmetçik için hazırlandı. Sinanpaşa\'ya bağlı Düzağaç Belde Belediyesi Başkanı Muammer Işıklı öncülüğünde bölge halkı Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan kahraman askerlere destek olmak amacıyla Hatay\'a gitme kararı aldı. 7\'den 77\'ye beldede yaşayanlar tek yürek olarak askerler için topladıkları nakdi yardımın yanı sıra yöresel lezzetleri de yanlarında götürdü. Afyon lokumu, sucuğu ve katmerinin yanında beldeye has \'kaymak böreği tatlısı\' da Mehmetçik için hazırlandı. Başkan Muammer Işıklı başkanlığındaki heyet dün otobüsle Hatay\'a gitmek üzere yola çıktı.

\'30 BİN TL NAKDİ YARDIM TOPLADIK\'

Belediye Başkanı Muammer Işıklı, halka kahraman Mehmetçik için düzenlenen yardım kampanyasına verdiklerin destekten dolayı teşekkür ederken, belde sakinlerinin büyük anlam ifade eden birlik ve beraberlik mesajı verdiğini söyledi. Işıklı, \"Kahraman Mehmetçiğimize yardım için bir araya geldik. Hakikaten güzel bir yardım kampanyası oldu. 30 bin TL tutarında nakdi yardım topladık. Topladığımız bu nakdi yardımı Mehmetçik Vakfımıza gönderiyoruz. Ayrıca kahraman Mehmetçiğimizin tatması için beldemize has kaymak böreği tatlısı hazırladık. Ayrıca Afyon sucuğu, lokumu, kaymağından aldık ve Mehmetçiğimize götüreceğiz\" dedi.

DÜZAĞAÇ\'TA MİLLİ SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Başkan Muammer Işıklı, \"Kahraman Mehmetçiğimize destek vermek için \'biz de ordumuzun yanındayız\' diyerek Hatay\'a gideceğiz. Orada Mehmetçiğimize moral verip her zaman onların yanında olduğumuzu ifade edeceğiz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim; Düzağaç\'ımızda halkımız evlerini, iş yerlerini bayraklarla donattı. Düzağaç\'ta milli bir seferberlik ilan edildi. Vatan için canımızı vermemiz icap ederse seve seve vermeye hazırız\" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN MEKTUP

Düzağaç Beldesindeki ilk ve orta okullarda öğrenim gören çocuklar da kahraman Mehmetçik için yazdığı mektup ve şiirleri Belediye Başkanı Muammer Işıklı\'ya teslim etti. Kahraman askerlerin mektuplarını okuyacaklarından emin olduklarını dile getiren öğrenciler, \"Kalbimiz kahraman askerlerimiz için atıyor. Her zaman onlara dua ediyoruz\" dedi.

Öğrencilerin yazdığı mektuplardan çok etkilendiğini söyleyen Belediye Başkanı Işıklı, \"Mektupları tek tek okumaya kalksak herkes ağlamaya başlar. Öğrencilerimiz o kadar duygulu ve güzel mektup yazmışlar ki nasıl Çanakkale\'de ülkemizi savunduysak, nasıl Sarıkamış\'ta bir kurşun sıkmadan 94 bin askerimizi şehit verdiysek bugün şehit olmaya hazır 80 milyon insan var. Mektup yazan öğrencilerimizi de kutluyorum\" dedi.

\'HALKIMIZ MİLLİ BİR DURUŞ SERGİLİYOR\'

Düzağaç Beldesi Işık Mahallesi Muhtarı Hasan Mutlu da böylesine önemli bir çalışmada yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Mutlu, sözlerini şu ifadelerle devam etti:

\"Halkımızın isteğiyle kahraman Mehmetçiğimize yardım topladık. Bu toplanan yardımları başkanımızla birlikte Hatay\'a götüreceğiz. Bu beldemizin milli duruşu ve milli davadır. Yardımdan öte birlikteliğimizi anlatıyor. Beldemizde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes kahraman Mehmetçiğimize destek olmak için bir araya geldi. Konu vatansa gerisi teferruattır.\"

2)GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEDE KIZIYLA VEDALAŞTI, CESEDİ ORMANDA BULUNDU

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde oturan 10 çocuk ve 20 torun sahibi İsmail Birden (64), cep telefonuyla Şanlıurfa\'daki kızıyla görüntülü görüşme yapıp vedalaştıktan sonra ormanlık alanda ölü bulundu. Kemer\'de oturan İsmail Birden, iddiaya göre önceki gün akşam çok sayıda ilaç alarak evinde intihar girişiminde bulundu. 10 çocuk ve 20 torun sahibi Birden, birlikte oturduğu çocuklarının müdahalesiyle kurtarıldı. İsmail Birden, dün saat 10.00 sıralarında ise Kuzdere Mahallesi\'ndeki evinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Bir süre sonra Birden, Şanlıurfa\'da oturan kızını cep telefonundan görüntülü aradı. Görüşme sırasında kızı, İsmail Birden\'in elindeki ipi gördü. Görüşme sırasında Birden kelime-i şehadet getirdikten sonra ses kesildi. Bunun üzerine kızı, Kemer\'deki kardeşlerini arayıp durumu haber verdi. Kemer\'de oturan çocukları da jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli arama kurtarma köpekleri \'Ocak\' ve \'Anka\', çok sayıda vatandaş, İsmail Birden\'in 3 çocuğu ile enduro motosiklet kullanan 5 kişi eşliğinde arama çalışması başlatıldı.

Evinden çıkarak Ballıtaş Caddesi üzerindeki bir marketten çıkıp aynı cadde üzerindeki ormanlık alana yöneldiği belirlenen İsmail Birden\'i arama çalışmaları bu alana yoğunlaştırıldı. Yapılan aramalar sonunda dün saat 19.00 sıralarında İsmail Birden\'in cansız bedeni iple boynundan ağaca asılı halde bulundu. Birden\'in cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

(ÖZEL)

3) KOÇYİĞİT: TARİHİ DİZİDE KADIN YÖNETİCİYİ CANLANDIRMAK İSTERİM

YEŞİLÇAM\'ın \'4 yapraklı yoncası\' olarak anılan ünlülerden biri olan Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, günümüzde tarihi diziler yapılmaya başlandığını ve teklif gelmesi durumunda bu dizilerde rol alabileceğini belirterek, \"Tarihteki bir kadın yöneticiyi canlandırmak isterim\" dedi. Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray ile birlikte Yeşilcam’ın 4 yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, bir alışveriş merkezinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinliğe katılmak için sunucu Özlem Yıldız ile birlikte Kahramanmaraş\'a geldi. Koçyiğit ve Yıldız, etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk sinemasında birçok filmde rol aldığı ancak uzun yıllar beyaz perdeden uzak kaldığı hatırlatılan Koçyiğit, bir televizyon dizisi için teklif gelmesi durumunda oynayıp oynamayacağı sorusu üzerine şunları söyledi:

çok benimsediğim, \'Aman illa ben de olayım\' diye heyecan duyduğum pek bir proje yok. Genellikle dikkat ediyorum da aşağı yukarı benim yaş seviyem, yaşıtlarımın oynadığı rollere bakıyorum, yani her biri birer cadı, çok kötüler. O yaş grubu için o tarz roller daha çok var. O nedenle ok cazip bir proje yok. Günümüzde tarihimizi öğrenmek için bir hevesimiz, bir heyecanımız var ve bu tür de diziler yapılıyor. Tabi ben tarihteki bir kadın yöneticiyi canlandırmak isterim mesela.\"

YILDIZ, DİZİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Özlem Yıldız ise televizyona uzun bir süre ara verdiğini, ancak bir dizi ile çok yakında ekranlarda olacağını söyledi. Dizinin konusu ve dizideki rolüyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmayan Yıldız, \"10 sene kadar önce 6-7 tane dizide oynadım, bir tane sinema filmi. Sonra anne olmak, hayat beni farklı taraflara yönlendirdi. Ama her zaman göz bebeğim benim ekran önü, televizyon programcılığıydı. Şimdi tekrar bir gündem söz konusu diziyle alakalı. İnşallah eylülde, yeni yayın döneminde görüştüğüm ve prensip olarak anlaştığım bir proje var\" dedi.

KOÇYİĞİT: ÖYLE ROLLERDE OYNAMAK İSTEMEM

Hülya Koçyiğit ve Özlem Yıldız, basın toplantısının ardından mağazadaki etkinliğe geçti ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinlikte Özlem Yıldız sordu, Hülya Koçyiğit yanıtladı. Koçyiğit, Yıldız\'ın soruları üzerine sinemaya nasıl adım attığından oynadığı rollere hazırlanmasına kadar sineme hayatıyla ilgili açıklama yaptı. Özlem Yıldız\'ın, izleyicilerin bir sinema filmi ya da bir diziyle Hülya Koçyiğit\'i ekranlarda görmek istediğini ifade etmesi üzerine usta oyuncu şöyle konuştu:

\"Mesleğinizi çok uzun yıllar doya doya yaptığınız için daha seçici olmaya başlıyorsunuz, daha kalite arıyorsunuz. Daha gerçekten çok içten projeler olmasını istiyorsunuz, yapay işler içinde olmak istemiyorsunuz. İkincisi; gelen projelerde benim yaş gurubum için çok da fazla özenebileceğim roller yok. Şu anda hepimiz seyrediyoruz, televizyonda bakıyoruz orta yaş kadınların hepsi birer cadı. Mesela dün akşam izliyorduk İstanbullu Gelin de. Mesela oradaki kayınvalide. Ben öyle rollerde oynamak istemem.\"

4)PAPAĞAN PAŞA\'YA DOĞUM GÜNÜ

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde bir kafede Paşa isimli papağan 7 yaşına bastı. Paşa\'nın bakıcısı Özdilek Ürpek papağanı için bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Doğum günü partisine çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Gölcük\'te Topçular Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir kafe ilginç bir organizasyona sahne oldu. Kafe\'nin İşletmecisi Özdilek Ürpek bakıcısı olduğu Paşa isimli papağanın 7. yaşı için bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Çocukların büyük ilgi gösterdiği doğum günü organizasyonunda Paşa için şarkılar çalındı ve pasta kesildi.

Papağanı Paşa\'nın artık evladığı gibi olduğunu söyleyen Özdilek Ürpek, \"17 Ekim 2017 tarihinde Paşa\'yla Antalya Manavgat\'ta tanıştık. Manavgat\'tan aldım getirdim. Tanışmamız çok ilginç oldu, Antalya\'ya gittiğimde uysal olmakla beraber bana alışık olmadığı için biraz çekingendi. Kendi özel arabamızla birlikte Antalya\'dan buraya 11 saatlik bir yolculuk esnasında, herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadık. Yaklaşık 1.5 senedir bizimle. Evladımız gibi oldu, her akşam evimize, her sabah iş yerimize Paşa\'yla beraber gidip gelmekteyiz. Benden önceki sahipleri Antalya Manavgat\'ta yat çekimlerinde fotoğraf çekimi için kullanmış, arkadaşlarım sayesinde Paşa\'yla tanışma fırsatım oldu. Bugünde tandık dost ve arkadaşlarımızla Paşa\'nın doğum gününü kutluyoruz\" dedi.

