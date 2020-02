DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BURSA\'DA 17 \'BYLOCK\' KULLANICISI ADLİYEDE

BURSA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme sistemi olan \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen, aralarında KHK ile kapatılan Özel Ufuk Kreşi yöneticileri ve örgüte ait bir okulda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 4\'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme sistemi olan \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen, aralarında KHK ile kapatılan Özel Ufuk Kreşi yöneticileri ve örgüte ait bir okulda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 4\'ü kadın 17 kişiyi ikametlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 şüpheli sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

2)15 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

AKSARAY merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı çıkartılan 36 kişiden 20\'si gözaltına alındı. 16 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu ileri süren şirketlerde çalıştığı ileri sürülen 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun Aksaray merkezli, Ankara, İstanbul, Afyonkarahisar, Antalya, Elazığ, Erzincan, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Niğde, Isparta, Siirt, Şanlıurfa ve Uşak\'ta bugün polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. 16 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

3)VAZİFE MALULÜ ÜSTEĞMEN, ÇIKARTILAN KANUNDAN YARARLANMAK İSTİYOR

KIRKLARELİ\'nde lav mermisi patlaması sonucunda yaralanan ve daha sonra vazife malulü olan 58 yaşındaki emekli piyade üsteğmen Kemal Özkan, vazife malulleri için çıkarılan kanundan yararlanamadığını söyleyerek, \"Kanun 2013 yılında çıktı. 2012 yılından önceki olaylar kapsam dışı kaldı. Bizler de bu kanundan yararlanmak istiyoruz\" dedi.

Eskişehir\'de yaşayan 3 çocuk babası Kemal Özkan, 1984 yılında piyade üsteğmen olarak görev yaptığı Kırklareli\'nde ağır silah atışlarında tanksavar lav mermisinin patlaması sonucu yaralandığı ve sol gözünü kaybettiğini söyledi. Özkan, bu olayın ardından vazife malulü olarak emekli edildiğini belirtti.

KAPSAM DIŞI KALDI

2013 yılında çıkarılan yasayla vazife malullerinin haklarında iyileştirme yapıldığını anlatan Kemal Özkan, ancak yasanın 2012\'den önceyi kapsamadığını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Patlayıcı maddeler etkisiyle malul olanlar da çıkarılan 2 bin 330 sayılı yasa kapsamına alındı. Vazife malullerinin sosyal ve ekonomik hakları iyileştirildi. Ancak, koydukları geçici bir ek madde ile 2012 yılından önceki olaylar kapsam dışı kaldı. Çıkan kanundan yararlanamadım. Dağda-ovada, karada-denizde, doğuda-batıda veya öncesi-sonrası diye ayrım yapıldığı zaman vazife malulleri arasında biz bu durumdan çok acılar çekiyoruz, kahroluyoruz. Bizler de 2 bin 330 sayılı yasa kapsamından değerlendirilmek istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Biz bağış, lütuf veya başka bir şey istemiyoruz. Biz de vazife malulüyüz, biz de görev başında gazi olduk. Tarih koyarak, doğu-batı, kara-deniz, öncesi-sonrası denilerek bizler mağdur ediliyoruz. Yetkililer haklı olduğumuzu, ileride yapılacak düzenlemelerde durumu göz önüne alacaklarını söyledi. Ancak 6 yıl geçmesine rağmen halen bir adım atılamadı. Bizler için \'ne verilse azdır\' denmesine rağmen bu şekilde yaklaşık bin kişi mağdur edilmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu\'na, Genelkurmay\'a, Kara Kuvvetleri\'ne, BİMER\'e yazılar yazdım, \'talepleriniz değerlendirilmektedir\' şeklinde cevaplar aldım.\"

4)CUNDA ADASI TURİZMCİLERİN YENİ GÖZDESİ

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki Cunda (Ali Bey) Adası’na turistlerin giderek artan talebi üzerine, turizmciler de son yıllarda art arda konaklama tesisi yapmaya başladı. Şuan inşaatı devam eden yaklaşık 10 konaklama tesisi nedeniyle, sezon öncesinde Ada adeta şantiyeye dönüştü. Turistler kadar yatırımcıların da ilgi odağı olan Cunda Adası’nda, son birkaç yılda konaklama tesisi sayısı dikkat çekici şekilde yükseldi.

Cunda Adası, Ayvalık ilçesinin en çok ziyaret edilen mekânlarının başında geliyor. Uzun yıllar, daha çok günübirlikçi turistleri sahillerinde, restoranlarında ve kafelerinde ağırlayan Cunda Adası’na giderek artan talep, konaklama tesisi ihtiyacını da arttırdı. Bu da turizm yatırımcılarını harekete geçirdi. Son yıllarda Ada’da çok sayıda konaklama tesisi yapılmaya başlandı. Şuanda Ada sahilinin arka sokaklarında yoğunlaşan inşaatların büyük çoğunluğunu konaklama tesisleri oluştururken, bu durum Ada sokaklarını şantiyeye dönüştürdü.

‘ADAMIZ DEĞİŞİME UĞRUYOR’

Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Muharrem Başkurt, 120 civarında konaklama tesisisin bulunduğu Ada’da şuanda da 10’a yakın otelin yapım aşamasında olduğunu söyledi. İnşaat halindeki otellerin bu yaz sezonuna yetişeceğini belirten Başkurt, “Yeni yapılan konaklama tesisleriyle Cunda Adası yeni sezonda daha iddialı olacakö dedi.

Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Sermet Gülören ise, Cunda Adası’nın son yıllarda yapılan otel ve pansiyonlarla birlikte bir değişime uğradığını ifade ederek, “Yeni inşaatların yanı sıra eski evler de pansiyon ve otele dönüştürülüyor. Bu, Ada’ya bir hareket getirecek. Vatandaşlarımız rahatlıkla gelip buralarda kalacak. Sahil kesimindeki işletmelerin önlerindeki alanlarda da bir düzenleme yapılacak. Böyle bir değişim devam ediyor. Adanın kış nüfusu 4 bin 500. Ama yazın 20-25 bine çıkıyor. Bu nüfusu Ada kaldırmıyordu. Yeni yapılan konaklama tesisleriyle bir rahatlama olacağını zannediyorum. Ne kadar çok otel olursa o kadar turist gelirö diye konuştu.

BABADAN KALMA TARİHİ EV OTEL OLUYOR

Cunda Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İsmail Güran, babasından kalan tarihi evi, Ada’nın orijinal mimarisine uygun restore ettirerek, oğulları Hasan ve Mustafa Güran’ın işleteceği bir otele dönüştürüyor. Ada’da restoran işleten Hasan Güran, dedelerinin evini otele dönüştürdüklerini belirterek, “Ada’da konaklama ile ilgili birçok yatırım var ve her yıl bu yatırımlar artıyor. Biz özgün bir şey yaptık. Çünkü insanlar Cunda’ya geldiğinde tarihi dokusu, duygusu olan yerlerde kalmak istiyor. Tarihi dokuyu yaşatmak ve insanlara aktarabilmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah turizmde umutlu bir sezon bekliyoruz. Çünkü Cunda Adası’nın potansiyeli her geçen yıl artıyorö dedi.

Kardeşi Mustafa Güran da, “Cunda’da şu an birçok otel çalışması yapılmakta. Hala Cunda’nın otel sektöründe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sahilde bir düzenleme olacağı konuşuluyor. Cunda yeni bir döneme girdi. 2018 yılında daha davetkar bir Cunda olacağını düşünüyorumö diye konuştu.

CUNDA TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA BİR MARKA

Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği Başkanı ve Ayvalık İlçesi Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, Cunda’nın, Ayvalık için çok önemli bir yer olduğunu belirterek, “Cunda, Türkiye ve dünyada bir marka. Bu marka her geçen gün büyüyor. Ancak, sağlıklı büyümesi önemli. Şu anda yaklaşık 130 otel ve pansiyon var. Herhalde 150’ye çıkacak. Her geçen gün yeni yatırımcılar geliyor. Bunların bize katkıları çok büyük olacaktır. Kaliteyi ve pahalılığı beraber endeksleyip, Cunda ve Ayvalık’ın kalitesini yükseltmeleri gerekiyor. Cunda sahilleri Belediyemizin yaptığı yeni uygulama ile de çok güzel olacak. Kafe ve restoranların önlerindeki açılır kapanır bölümlerin yeniden şekillenmesi, ön tarafın denize açılması ve bütün ön görünümün değişecek olması Cunda’ya bir katkı ve değer katacak. Bu değerle birlikte Cunda’mızın kalitesinin de yükselmesini bekliyoruzö dedi.

CUNDA SAHİLİ SİL BAŞTAN

Yaz sezonu öncesi balık restoranları ve kafeleriyle Cunda Adası’nın ünlü sahili de değişime hazırlanıyor. Deniz kıyısında bulunan restoran ve kafelerin önlerindeki 50 yıllık çardaklar, 2014 yılında yıkılarak işletmelere ait binaların önüne taşınmıştı. Ebatları ve görünümleriyle Cunda’nın tarihi dokusuna uymadığı ve Ada silüetini bozduğu eleştirileri yapılan çardaklar için yeni bir proje hazırlandı. Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlanan projenin, Balıkesir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca kabul edildiği öğrenildi. Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, Şubat ayı meclis toplantısında konuyla ilgili bilgi vererek, çardakların kaldırılacağını ve yeni düzenlemenin yaz sezonuna yetişeceğini söyledi.

İşletmelerin önlerindeki açılır kapanır tente sistemi, 16 bin 253 metre karelik sahil bandında geçerli olacak. Cunda Adası Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yapılacak düzenlemede; restoran ve kafelere ait binaların 5 metre uzağında yapılacak camekânlı, üstü açılır kapanır bölümler için her işletmeye binası ölçeğinde yer ayrılacak. Prefabrik yapı elemanlarının kullanılacağı, üstü açılır kapanır tenteli, camekânlı mekânların yüksekliği 3 metre olacak.

5)\'SU KAŞİFİ\' ÖĞRENCİLER YAĞMUR SULARINI TOPLAYIP, SEBZE YETİŞTİRDİ

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, Faik Şahenk İlkokulu öğrencileri \'Su Kaşifi\' projesiyle ülke genelinde katıldıkları yarışmada 800 okul arasında 4\'üncü, dünyadaki 4 bin okul arasında ise 17\'nci oldu. Proje ile okuldaki yağmur boruları bir tanka monte edilerek, buradan elde edilen yağmur suları ile bahçede sebze yetiştirildi.

Darıca Faik Şahenk İlkokulu 2 C sınıfı öğretmeni Songül Sağdıç ve öğrencilerinin \'Su Kaşifi\' projesine Darıca Belediyesi destek vererek, okulun yağmur olukları tanka bağlandı. Tankta biriken sularla okulun bahçesinde maydanoz, soğan ve marul yetiştirildi. Proje, ülke genelindeki yarışmada 800 okul arasında 4\'üncü, dünyadaki 4 bin okul arasında ise 17\'nci oldu. Okulda düzenlenen törene Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğretmen Songül Sağdıç amaçlarının su tasarrufunun önemini çocuklarla birlikte tüm dünyada farkındalık yaratarak anlatmak olduğunu ifade ederek, \"Özellikle eğitimi, dört duvar arasından çıkarıp, çocuklarımızla birlikte bu kadar güzel bir çalışmaya öncü olmak, bunu da tüm Türkiye\'ye duyurmak istedik\" dedi.

Tankta biriktirdikleri su ile okul bahçesinde sebze yetiştirdiklerini söyleyen öğrenciler ise, \"Yağmur sularıyla yetiştirdiğimiz ürünlerinden elde edilen gelirle, hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören hastalara bağışta bulunacağız\" diye konuştu.

Kaymakam Ömer Karaman, susuz bir dünyanın düşünülmesinin bile mümkün olamayacağını, bu nedenle kaynakların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, tasarruf konusunda da oldukça dikkatli olunması gerektiğini, su tasarrufu konusunda hem ailelerin, hem de öğretmenlerin çocukları bilinçlendirmesi gerektiğini söyledi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, su konusunda her bireyin daha küçük yaşlarda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, suyun önemine dikkat çekmek için yazdıkları şarkıyı seslendirdi. Projeye destek amacıyla düzenlenen kermesten elde edilecek gelirle Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi\'nde yaşayan bir su hayvanının evlat edinileceği, kalan kısmıyla da Mehmetçik Vakfı\'na bağışta bulunulacağı belirtildi.

6)YÜKSEKOVA\'DAN AMERİKA\'DAKİ FİRMAYA OTANTİK KIYAFET DİKECEKLER

EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinde 4 yıl bir konfeksiyonda işçi olarak çalışıp evlendikten sonra 7 yıl önce 3 çocuğu ve eşi ile birlikte memleketi Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinin Köprücük köyüne dönen Ercan Cankurtaran (40), Kaykamalığı aldığı bir makineyle başlayıp, köyüne atölye kurdu. Atölyesinde ürettiği eşofman, tişört ve penyeleri ilçesindeki konfeksiyonlara satan Cankurtaran\'a Amerika\'dan da müşteri çıktı. Cankurtaran, bundan sonra Amerika\'ya göndermek üzere otantik kıyafet dikecek.

Yüksekova\'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde eşi ile birlikte tekstil ürünleri diken Ercan Cankurtaran, gösterdiği başarıyla çevresi tarafından taktirle karşılanıyor. 11 yıl önce oturduğu ilçede iş bulamayan Cankurtaran, Edirne\'nin Uzunköprü ilçesine göç ederek burada yaşamaya başladı. Bir tekstil atölyesine girerek çalışmaya başlayan Cankurtaran, kısa sürede işi öğrenip kalfa oldu. Ardından da Sivas\'tan göç edip ilçeye yerleşen bir ailenin kızıyla tanışıp evlendi. Bir süre eşi ile birlikte bu atölyede çalışan Cankurtaran, atölye kurmak için de Uzunköprü Kaymakamlığı\'na giderek yardım istedi. Kaymakamlıktan bir makine desteği alan Cankurtaran, atölyesini ise dönemin kaymakamı Mahmet Aydın\'ın tavsiyesi üzerine Uzunköprü ilçesine değil, Yüksekova ilçesinin Köprücük köyüne kurdu.

Eşi Zeliha Cankurtaran ile birlikte 7 yıl önce memletine dönen Ercan Cankurtaran, tek katlı, toprak damllı eski bir ev kiralayarak atölyeye çevirdi ve eşi ile birlikte çalışmaya başladı. Kısa sürede işlerini büyüten Cankurtaran çifti, gelen talepleri karşılamak için işini büyüttü ve tek olan makina sayısını 20\'ye, çalışan sayısını ise 17\'ye çıkardı. Köprücük köyünde 7 yıldan bu yana eşofman, tişört ve penye üreten bunları da ilçedeki konfeksiyonlara satan Cankurtaran çifti, bir taraftan da işlerini büyütmek ve istihdam ettikleri eleman sayısını artırmak için yoğun bir çaba gösterdi. Cankurtaran çiftinin bu çabası duyulunca Amerika\'dan da müşteri çıktı.

Amerika\'da tekstil işleriyle uğraşyan bir firma Cankurtaran çifti ile irtibata geçerek kendileri için de otantik kıyafet üretmelerin istedi. Ercan ve eşi Zeliha Cankurtaran, Amerika\'daki firma için otantik kıyafet dikeceklerini, bu teklifin kendilerini heyecanlandırdığını, şimdiden de yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi. Otantik kıyafetlerin sayısı miktarı konusunda ise henüz kendilerine bir bilgi verilmediğini belirten Ercan Cankurtaran, \"Yaptığımız işler beğeniliyor. Bizim için büyük bir imkan olacak. 10-20 işçi alırız, Amerika\'dan gelen talep hem bizim için hem de çalışmak isteyenler için umut oldu. İç pazarda da çalışmak istiyoruz. İnsanlar gelsinler yaptığımız çalışmaları görsünler istiyoruz\" dedi.

7)SİVAS\'A 5 YILDIZLI HAYVAN BARINAĞI

SİVAS Belediyesi tarafından Türkiye\'nin en büyük barınaklarından biri olarak planlanan yeni Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi projesinde sona gelindi. Yaklaşık 70 dönüm arazi üzerine kurulan yeni barınak her yönüyle alanında örnek olacak. Merkezde, hayvan oteli hizmeti de verilecek.

2007 yılında hayata geçirilen Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi\'nin yetersiz kalmasının ardından daha kapsamlı bir barınak yapılması için yeni proje hazırlandı. Hayvanların doğal ortamda barınmaları ve kafeslerden çıkarak rahat hareket alanı sağlanması amacıyla yaklaşık 70 dönüm arazi üzerine kurulan yeni barınak her yönüyle örnek olacak şekilde planlandı. Yapımına geçen yıl başlanan merkezde çalışmaların sonuna gelindi. Yaklaşık 6 milyon liraya kurulan yeni barınakta hayvan hastanesi, hayvan oteli, hayvan ambulansı, oyun parkurları ve doğal ortama uygun donatılar yer aldı. Bakım merkezinde bulunan hasta hayvanların tedavilerinin de yapılacağı yeni barınakta, dışarıdan getirilecek sahipli hayvanlar da ameliyat edilerek tedavi ve bakımları yapılabilecek. Barınakta ayrıca şehir dışına çıkan ve evcil hayvanlarını yanlarında götüremeyen aileler için de hayvan oteli hizmeti verilecek.

\"HER TÜRLÜ İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ\"

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, şehirdeki tüm canlılardan sorumlu olduklarını belirterek, \"Tabi ki önceliğimiz insan. Ama bu şehirde insanların dışında yaşayanlar da var. Özellikle başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili bizim belediye olarak biz sorumluluğumuz var. Şu an mevcut barınağımız var. Ancak bu yetersiz. Biraz daha istediğimiz standartların dışında kalıyor. Biz yeni bir hayvan barınağı inşa ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlar düşünülerek yapılan bir proje. Her hayvanın tek kalacağı şekilde inşa edilen bin kulübe var. 5 hayvanın birlikte kullanacağı bahçeler var. Kulübelerin içinde kış aylarında aşırı soğuklarda içinden geçen sıcak su boruları da olacak. Hayvanların ısınması sağlanacak. Diğer yandan yalıtımları da buna göre yapıldı. Örnek teşkil edecek bir kompleks diyebiliriz. Sadece barınaklar yok. Bununla beraber hayvan hastanesi, hayvan oteli var. Özellikle köpek ve kedi sahibi olan vatandaşların tatile ve çeşitli nedenlerle şehir dışına çıktıklarında hayvanlarını bırakacakları yer bulmakta zorlanıyorlar. Onları düşünerek \'köpek oteli\' adını verdiğimiz bir tesisimizde bu kapsamda inşa ediyoruz\"dedi.

NİSAN\'DA FALİYETE GEÇECEK

Barınağın nisan ayı içinde hizmete gireceğini belirten Başkan Aydın şöyle devam etti:

\"Şu anda inşaat büyük ölçüde tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da önümüzdeki bir kaç ay içinde tamamlanmış olacak. Güzel bir kompleksi şehrimize kazandırmış olacağız. Etrafında yeşil alanlar olacak. Özellikle çocukların buraya geldiğinde eğlenebileceği mekanları da proje kapsamında düşündük. Orada sadece hayvanların bakımının yapıldığı ortamdan öte insanların da hayvanlarla bir araya geleceği alanları da proje kapsamında planladık. İnşallah nisan ayı içinde burayı faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Projenin maliyeti yaklaşık 6 milyon lira.\"

