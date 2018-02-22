DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SAMSUNSPORLU FUTBOLCULAR AFRİN’DEKİ ASKERLERE MESAJ GÖNDERDİ

SAMSUNSPORLU futbolcuların Türk bayraklarına yazdıkları mesajları Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi çerçevesinde Afrin’de terör örgütüne karşı mücadele eden Mehmetçiğe ulaştıracak. Türk Silahlı Kuvvetleri’nce, Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na Samsunsporlu futbolcular da Türk bayraklı kağıtlara yazdıkları mesajlarla destek verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Samsun’daki Gençlik Merkezleri Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla keçeden yaptıkları Türk bayraklarının arkasına Samsun’daki vatandaşlardan, esnaflardan, sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere yaklaşık bin kişiden mesaj alarak Afrin’deki Mehmetçiğe gönderecek.

Gönüllü üyeleri dün de Spor Toto 1. Ligi ekiplerinden Samsunspor’u ziyaret ederek, Teknik Direktör Engin İpekoğlu ve oyunculardan askerler için mesaj aldı. Teknik Direktör İpekoğlu, ‘Afrin’de terör örgütü ile mücadele eden tüm Mehmetçiklerimize Allah yardımcısı olsun’ diye mesaj yazarken, Samsunsporlu futbolculardan Gökay iravul, Ahmet Cebe, Göksu Türkdoğan ve Ahmet Burak Solakel’de Mehmetçiklerin yanında olduklarını belirterek, biran önce ailelerine kavuşmaları için dua ettiklerini yazdı.

Proje hakkında bilgi veren Gençlik Merkezi Gönüllü Üyesi Kerem Taşdemir, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği Afrin’deki Mehmetçiğe yardım kampanyasında Samsun şehri ve Samsunspor olarak Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Samsun’daki bütün esnafımız ile birlikte Mehmetçiğimizin yanındayız. Futbolcularımız Mehmetçiğe mesaj yazdı ve duygularını anlattılar. Onların yanında olduklarını anlatmaya çalıştılar. Samsun şehri olarak Mehmetçiğimizin yanındayız. Samsunsporlu futbolcular da bunu göstermiş oldu\"dedi.

Görüntü Dökümü

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Gönüllü Üyenin futbolculara ve teknik direktörü konuyu anlatması

Teknik Direktör Engin İpekoğlu ve futbolcuların mesaj yazmaları

Teknik Direktör ve futbolcuların yazdıkları mesajlardan görüntü

Gençlik Merkezi Gönüllü Üyesi Kerem Taşdemir ile röportaj

(SÜRE: 02.04 DK.)-(BOYUT: 66,3 MB)

Haber-Kamera: GÖKHAN İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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2)BU ÖLÜME YÜREK DAYANMAZ

ADANA\'da ilkokul 1\'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Ecrin Nazlı Gür, okulda fenalaştıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, kent merkezindeki özel bir okulda meydana geldi. Uzun yıllar tedavi gören Esra ve Kazım Gür çiftinin 7 yıl önce tüp bebek yöntemiyle ikiz kızları oldu. Bebeklerin biri 3 gün sonra, kronik kalp ritmi bozukluğu nedeniyle öldü. Çift, diğer kızları Ecrin Nazlı\'yı üzerine titreyerek büyütüp bu yıl özel okula yazdırdı. Dün sabah okulda öğle yemeğinde yöresel sıkma yiyen küçük kız, aniden rahatsızlandı. Arkadaşları bunun üzerine okul doktoruna haber verdi. İlk müdahalesi okulda yapılan Ecrin, daha sonra hasteneye kaldırıldı. Acil servise alınan küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kronik kalp ritmi bozukluğu rahatızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş olabiliceği ileri sürülen küçük kızın kesin ölüm nedeni için otopsi yapıldı.

AİLE PERİŞAN OLDU

Olayı duyan anne Esra Gür ve baba Kazım Gür, kızlarının ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içinde feryat eden aile ikinci kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Okul yönetimi ve Ecrin\'in okul arkadaşları ise küçük kızın ani ölümünün ardından şoke oldu. Ecrin, 3 günlüken ölen ikiz kardeşinin yanına gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Ölen kızın fotoğrafları

- Okuldan görüntüler

- Okul önündeki servis araçlarından detay

- Morg önünden ve tabelasından görüntü

- Adli Tıp Kurumu önünden ve tabelasından görüntü

SÜRE:01\'23\" BOYUT:85,2 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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3)ŞANTAJ VE TEHDİTLE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINA DAVA

İZMİR\'de, lisedeyken, otelde staj yaptığı dönemde C.M.\'ye cinsel istismarda bulunup, çıplak fotoğraflarını çektiği, ayrılmak isteyince de bunları ailesine göndermekle tehdit ettiği belirtilen T.L.\'ye (46), \'şantaj\' suçundan 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Liseyi bitirip, üniversitede okumaya başlayan C.M.\'ye yönelik tehdit ve şantajlarını sürdüren T.L. hakkında, bu süreçte 1\'i \'öldürmeye teşebbüs\' olmak üzere 2 dava daha açıldı. Ailesiyle birlikte İzmir\'in Konak ilçesinde yaşayan C.M., turizm ve otelcilik lisesinde okuduğu dönemde, kentteki bir otelde staj yapmaya başladı. Burada şef olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası T.L., iddiaya göre, o dönem 17 yaşında olan C.M.\'ye cinsel istismarda bulundu, fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflarla şantaj yaptığı öne sürülen T.L., 3 yıl boyunca C.M. ile birlikte olmayı sürdürdü. T.L., Manisa\'daki üniversitede okumaya başlayan ve artık isteklerini kabul etmeyen C.M.\'yi, çektiği fotoğrafları yakınlarına göndermekle tehdit etti. Bunun üzerine C.M., 28 Aralık 2015 tarihinde, T.L. hakkında Manisa Cumhuriyet Savcılığı\'na şikayette bulundu. Fotoğrafların ailesinin eline ulaşmasından korkan C.M., bir süre sonra şikayetinden vazgeçti; ancak T.L.\'nin aynı davranışlarını sürdürmesi üzerine tekrar şikayette bulundu.

BİRLİKTELİK YAŞADIĞINI İTİRAF ETTİ

Manisa\'da başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan T.L., kendisinden şikayetçi olan C.M. ile 2011 yılında çalıştığı otelde tanıştığını, aralarında duygusal yakınlaşma olduğunu, 3 yıl boyunca birliktelik yaşadıklarını anlattı. T.L., kısa süre önce bu birlikteliklerinin sona erdiğini, bu ayrılığı kabullenemediğini söyledi. Kendisinin, C.M. ile video görüntüsünün bulunmadığını belirten T.L., bir evde 1 yıl önce çekilmiş, ikisinin de belden yukarıları çıplak halde 2 fotoğraflarının olduğunu anlattı. T.L., cep telefonunda kayıtlı olan bu fotoğrafları da daha sonra sildiğini ileri sürdü. Genç kıza, kendisinden ayrılmaması için bu fotoğrafları erkek kardeşine göndereceğini söylediğini; ancak göndermediğini dile getiren T.L., amacının şantaj yapmak değil; C.M.\'yi kaybetmemek olduğunu öne sürdü. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sırasında T.L.\'nin el konulan cep telefonu, uzmanlarca incelendi. Cep telefonunda, genç kız ile T.L.\'nin farklı mekanlarda cinsel birliktelik yaşarken, çekilmiş görüntülerinin bulunduğu saptandı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, T.L. hakkında \'şantaj\' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açtı. Mahkemede aynı otelde çalıştıkları dönemde C.M. ile birliktelik yaşadığını itiraf eden T.L., \"2011 yılında C.M. ile tanıştım. Aynı otelde tanışıyorduk. Duygusal yakınlaşma oldu. 3 yıl boyunca birliktelik yaşadık\" dedi.

C.M., o dönemde 17 yaşında olmasına rağmen T.L. hakkında \'cinsel istismar\' suçundan herhangi bir işlem yapılmadı. Yargılama sonucunda \'şantaj\' suçu sabit görülen ve 10 ay hapis, 80 TL adli para cezası verilen T.L.\'nin yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getiren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

TEHDİTLER DEVAM ETTİ, AVUKATA SALDIRDI

Ceza aldıktan sonra da C.M.\'nin peşini bırakmadığı belirtilen T.L., genç kızın cinsel ilişkiye girerken, çekilen görüntü ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine C.M., tehdit ve şantaja devam eden T.L.\'den şikayetçi oldu. T.L. hakkında, 2016 yılında İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, \'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek\', \'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek\' suçlamasıyla dava açıldı. Bu dava sürerken, 1 yıl sonra T.L. ile C.M. ve avukatı Hamza Nar, birbirini karşılıklı olarak \'tehdit\' ile suçladı. Geçen yılının Temmuz ayında ise T.L., İzmir\'deki Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde, iddiaya göre, C.M.\'nin avukatı Hamza Nar\'ın kendisi gibi avukat olan yeğeni Mehmet Nar\'a, aracından indiği sırada \"Seni ve amcanı öldüreceğim\" diyerek, sopa ve bıçakla saldırıp, yaraladı. Mehmet Nar\'ın şikayetçi olmasıyla T.L. hakkında, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'tehdit\' ve \'kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan dava açıldı. Bu davalar, henüz sonuçlanmadı.

\'MÜVEKKİLİMİN HAYATINI KABUSA ÇEVİRDİ\'

Genç kızın avukatı Hamza Nar, T.L.\'nin tehdit ve şantajlarına devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Sanık otelde şef olarak çalışırken, o dönemde 17 yaşında olan C.M. ile otelde staj yaparken tanışmış. Sanık müvekkilimin içeceğine bir şeyler katarak ve şef olmasını da kullanarak, kendinden geçmesini sağlayıp bir eve götürmüş. Orada çektiği çıplak fotoğraflarla şantaj ve tehditle cinsel istismarda bulunmuş. C.M. ailesinin duymasından korktuğu için bir süre bu duruma katlanmak zorunda kalmış. Lisenin ardından müvekkilim üniversitede okurken de bu kişi yine tehdit ve şantajlarına devam etti. Manisa\'da yargılandığı davada şantaj suçundan ceza aldı. Müvekkilime yaptıklarına rağmen sanığın yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getiren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Daha sonra cinsel ilişkiye girerken çekilmiş görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşıp, müvekkilimin üniversite arkadaşlarına gönderdi. Sosyal medyadan müvekkilim adına açtığı hesaplardan devlet büyüklerine hakaret etti. Müvekkilimin ceza alması için her şeyi yaptı, onun hayatını kabusa çevirdi.\"

\'YAPTIKLARINA RAĞMEN CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANMIYOR\'

Sanık T.L.\'nin, müvekkilinin 17 yaşında olduğu dönemde birliktelik yaşadıklarını itiraf etmesine, cinsel ilişkiye girerken, çekilen görüntü ve fotoğraflarının bulunmasına rağmen sanığın \'cinsel istismar\' suçundan yargılanmamasına anlam veremediklerini belirten Nar, şöyle konuştu: \"Müvekkilim, yaşadığı olay yüzünden intiharın eşiğindedir. Sanık, müvekkilimle 17 yaşındayken birlikte olduğunu itiraf etmesine rağmen sadece \'tehdit\' ve \'şantaj\' suçlamasıyla yargılanıyor. Mahkemedeki ifadesinde, o dönemde birliktelik yaşadığını itiraf ediyor. Buna rağmen neden \'cinsel istismar\' suçundan yargılanmıyor? Müvekkilim \'Ya ben intihar edeceğim ya da o beni öldürecek\' diyor. Müvekkilimin can güvenliği yoktur. Bu kişi, tehditlerine devam ederken ve avukat olan yeğenime bıçakla saldırırken, hala tutuklanmıyor. Tutuklanması için müvekkilimin ölmesi mi bekleniyor?\"

Görüntü Dökümü

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- Avukat Hamza Nar\'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntü

( Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)



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4)İYİ PARTİLİ KADINLARDAN, ÇOCUK VE KADIN İSTİSMARINA TEPKİ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, İYİ Parti Kadın Kolları üyeleri, yaptıkları açıklamayla çocuk ve kadın istismarına sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Marmaris Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri, parti binasında, son dönemlerde kadın ve çocuklara yönelik istismarlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Yakalarına siyah kurdele de takan partililer adına açıklamayı, İYİ Parti Marmaris İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Sözcüsü Avukat Emel Koçhan, okudu. İktidarı bu olayları küçümseyip, itibarsızlaştırmakla suçlayan Koçhan, \"İktidar partisi yasaların arkasından dolanmakta, çocuk evliklerine izin çıkarmak üzere kanunlar düzenlemekte, Diyanet Vakfı, 9 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğine dair fetvalar verebilmektedir. İstanbul\'da 110 kız çocuğu, tecavüz sonucu hamile kalmış, ancak olayın basına, sosyal medyaya yansıması üzerine zoraki soruşturma başlatılmıştır. Türk halkı için en önemli değerlerden birisi aile kavramıdır. Ailede kadın ve erkek eşittir. Çocuklar, üzerlerine titrenilen, sürekli korunan ve kollanan, geleceğimizin teminatı olan varlıklar olarak görülür. Halkımızın geneli için masum bir çocuğa dokunmak, en büyük günahtır. Ancak öyle anlaşılmaktadır ki, bir kesim için bu tür olaylar, eğer sonunda ölüm yoksa \'sıradan\', eğer ölüm söz konusu ise de birer \'adli vaka\'dan ibaret olarak görülmektedir. Bu zihniyetle sonuna kadar savaşılması gerekmektedir. Bizler her şey den önce, çocukları için endişe duyan anneleriz. Bizler, Türkiye\'nin geleceğinin karartılmaması için her türlü çabayı gösteren İYİ Partili kadınlarız. Biz, çocuklarımızın geleceğinin iyi olmasını, kadınlarımızın ve çocuklarımızın yarınlarından endişe duymadan bu ülkede mutlu birer yaşam sürmelerini isteyen duyarlı vatandaşlarız. İktidardaki bu zihniyet sayesinde son 15 yıl içerisinde gerek tecavüzlerin, gerek çocuk ölümlerinin, gerekse kadın ölümlerinin yüzlerce kez arttığı ortadadır. Öncelikle bir kadın sonra bir partili olarak istismarların takipçisi olacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Parti binasında yapılan açıklama

(Toplam: 4 dakika 49 saniye- 347 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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5)GEZMEYE GELDİ,SOKAK ORTASINDA SALDIRIYA UĞRADI

MERSİN\'in Silifke ilçesinden gezmek için geldiği Karaman\'da, iddiaya göre sokak ortasında belirlenemeyen nedenle 2 kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğrayıp dövülen Halil Kale (40), hastaneye kaldırıldı. Kale\'nin saldırıya uğrama anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi Kazımkarabekir Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. Mersin\'in Silifke ilçesinden, gezmek için Karaman\'a gelen Halil Kale, kent merkezinde gezdiği sırada iddiaya göre 2 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Kale, aldığı darbeler sonucu yere yığılırken, saldırganlar tekmelemeyi sürdürdü. Kanlar içinde kalan Kale, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına Kale\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Saldırı anı ise güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı. Polis, görüntülerden saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü

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- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

- Kavga anı güvenlik kamerası

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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