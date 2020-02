DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SEL ŞEHİTLERİ TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, nöbet değişimine giden askerlerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcının dereye kapılıp, devrilmesiyle kaybolan ve yaklaşık 13 saatlik çalışma sonrası çamura saplanmış halde cenazeleri bulunan şehit 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı. Olay, dün saat 05.30 sıralarında, Suriye sınırındaki Akçakale- Ceylanpınar yolunda bulunan Koçar Deresi\'nde meydana geldi. Nöbet değişimi için 2\'nci Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı 4’üncü Bölük\'ten Yeşiltepe Karakolu\'na giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak nedeniyle taşan derenin suyuna kapılıp, devrildi. Askerlerden 2\'si, devrilen askeri araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2\'si ise sel sularına kapılarak, kayboldu. Kayıp askerlerin bulunması için bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleriyle İl Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıç ekibi sevk edildi. Ekiplerin iş makinelerini de kullanarak, yaptığı çalışmalar ile farklı noktalarda açılan kanallarla deredeki su seviyesi düşürülüp, 7 tonluk zırhlı aracın yeri tespit edildi. Bunun üzerine dereye uzanan alanı toprakla doldurarak, yol yapmaya çalışan ekipler, zırhlı aracı bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerindeki su seviyesinin çekilmesinin ardından şehit askerlerin cenazeleri, Suriye sınırına yakın bölgede bulundu. Akçakale Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırılan şehit cenazelerinin kimlik tespiti yapıldı. Sel sularına kapılarak, şehit olan sözleşmeli erler Esat Ertaş ile Cuma Ali Akçal için GAP Havalimanı\'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk, Başsavcı Sadi Doğan, bürokratlar, şehitlerin yakınları ve askeri personel katıldı.

Havalimanında yapılan törenin ardından şehit askerlerden Cuma Ali Akçal\'ın cenazesi, Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesine; Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş\'ın cenazesi ise Konya\'nın Doğanhisar ilçesine İl Müftüsü İhsan Açık tarafından okunan dualarla uğurlandı.

Görünüt Dökümü

----------------------

-Şehit cenaze töreninden

=======================================================

2)SEL ŞEHİDİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNDE GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDI

Şanlıurfa\'nın Akçakele ilçesinde, askeri aracın sel sularına kapılması sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Cumaali Akçal\'ın (22) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş\'a getirildi. Şehit Akçal\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, havaalanında Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile şehidin annesi Fatma Akçal, babası Ömer Akçal, kardeşleri, belediye başkanları ve Kahramanmaraşlılar tarafından karşılandı. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu askerlerin omzunda gören anne Akçal, \'Yaktın beni kuzum\' diyerek, gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan baba Ömer Akçal ise oğlunun tabutunun cenaze aracına konuluşunu, tekerlekli sandalyeden izledi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumaali Akçal\'ın cenazesi, Kahramanmaraş Havaalanı\'ndan alınarak, cenaze töreni için Göksun ilçesine götürüldü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KAHRAMANMARAŞ/DHA

====================================================

3)\'ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 1 AY GERİDE KALDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 20 Ocak\'ta başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 31\'inci güne girildi. 1 ayın geride kaldığı harekât kapsamında 320 kilometrekarelik karasal alanda güvenlik sağlanırken, 372 yerleşim yerinden aralarında stratejik noktaların da bulunduğu 70\'i terör örgütlerinden arındırıldı, 1641 terörist ise etkisiz hale getirildi. 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekâtta, çatışmalar ile 100\'ü aşkın roket ve füzeli saldırılarda 170\'i asker, 500 kişi de yaralandı. Yüzde 70 oranında yerli silah ve mühimmatın kullanıldığı harekâtı değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, çok zor ve değişken parametrelere rağmen herkesin gıpta ile baktığı operasyonun bir aylık sürecinde kontrol sağlanan alanın, öngörülen hedef alanın yaklaşık yüzde 15\'ini oluşturduğunu, bunun da bu tür harekâtlarda çok önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak saat 17.00\'de başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda birinci aya girdi. Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait 72 savaş uçağının, teröristlere ait belirlenen ilk 18 hedefi havadan bombalamasıyla başlayan harekât, karadan da ateş destek vasıtaları ile Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) desteğiyle 108 hedefin, 113\'ünün bombalanmasıyla devam etti.

YÜZDE 70 YERLİ SİLAH VE MÜHİMMAT KULLANILIYOR

Harekâtın en önemli bölümünü yerli ve milli imkânlarla üretilen silah ve mühimmatlar oluşturuyor. Yüzde 70\'i yerli silah ve mühimmatlar kullanılarak sürdürülen harekâtta, Türkiye\'de son teknolojiyle üretilen savunma sistemleri etkin ve önemli rol üstleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve yerli üretim; fırtına obüsleri, Fırat tank, atılgan, zıpkın, çok namlulu roketatarlar, milli piyade tüfeği, Bayraktar İnsansız Hava Aracı (İHA), ANKA İHA, Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) TB2, çok namlulu roket atar, zırhlı personel taşıyıcılar, hassas güdüm kiti, lazer güdümlü füze L-UMTAS, tanksavar füze, KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi ve radar, cirit ve Hassas Güdümlü Stand off Mühimmat (SOM) seyir füzeleri, hava savunma sistemleri ile mini akıllı mühimmatlar ve ATAK helikopteri bölgede terör örgütleriyle mücadelede kullanılıyor. Harekâtta önemli büyük kullanılan bazı silahların özellikleri şöyle:

\"SOM füzesi; menzili 300 kilometre, uzunluğu 4 metre, ağırlığı 600 kilo. Hassas güdüm kiti; irtifa 12 bin metre, menzili 25 kilometre, sapma payı 6,3 metre. Çok namlulu roketatar; çapı 122 milimetre, menzili 3- 40 kilometre, namlu sayısı 2x20, ateşleme aralığı 0,5 saniye. Fırtına obüsü; çapı 155 milimetre, menzili 40 kilometre, ağırlığı 47 ton, ateşleme hızı dakikada 8 atış, sürati 65 kilometre. İHA; irtifa 7 bin 315 metre, havada kalma süresi 24 saat, haberleşme menzili 150 kilometre.\"

KOMUTA KADEMESİ BÖLGEDEN TAKİP EDİYOR

Başarıyla tamamlanan \'Fırat Kalkanı Harekâtı\'nı yöneten 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı da yönetiyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte sık sık bölgeyi ziyaret ederek harekâtı yakından takip ediyor. Kilis ve Hatay\'daki birlik ve merkezleri ziyaretlerle harekâtı koordine eden Orgeneral Akar, hem askerlere direktif, hem de moral veriyor.

SİVİL HASSASİYET

Türkiye\'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan \'Meşru Müdafaa Hakkı\' çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekâtta, sivil ve masum kişiler ile çevrenin zarar görmemesi için özen ve hassasiyet gösteriliyor. TSK, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisleri hedef almazken, Kara ve Hava Kuvvetlerinde uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmadığı, bu tür mühimmatların Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer almadığını da açıklandı.

STRATEJİK NOKTA; BURSEYA DAĞI

Kilis\'in karşısında ve Suriye\'nin Azez ile Afrin kentlerinin arasında yer alan 848 metre yüksekliğindeki Buryesa (Barşah) Dağı, 28 Ocak\'ta sabah saatlerinden itibaren önce havadan, ardından karadan bombalanarak kuşatıldı. Sınır kentleri Kilis ile Hatay\'a roketlerin atılması ve geçiş güzergahı olarak kullanıldığı için önemli stratejik noktalardan olan dağ, şiddetli çatışmaların ardından saat 14.30\'da teröristlerden arındırıldı ve ele geçirildi. Dağda; teröristlerin yer altına betonla inşa ettiği koruganlar, sığınaklar, irtibat hendekleri, tüneller ve atış mazgallarına da sahip kuleler ile yapımı devam eden hendekler bulundu.

70 NOKTA KONTROL ALTINDA

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, hava desteğiyle sürdürülen çatışmalarla 372 yerleşim yeri bulunan Afrin\'deki 70 bölgeyi, terör örgütlerinden arındırdı. Derinlik oluşturularak sürdürülen harekât kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerdeki el yapımı patlayıcı, mayın ve bubi tuzakları ise eğitimli köpeklerin desteğiyle uzman ekipler tarafından bulunarak imha ediliyor. Terör örgütlerinden temizlenen bölgenin Afrin genelinin yüzde 15\'ine denk geldiği ifade edildi.

32 ASKER ŞEHİT, 1641 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekâtın başladığı günden bu yana Hatay ve Kilis\'e 100\'ün üzerinden füze ve roketle saldırı düzenlendi. Harekât kapsamında teröristlerin saldırıları ve çatışmalar sonucu 32 asker şehit oldu, 9 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalar ile füze ve roketli saldırılar sonucu aralarında ÖSO mensuplarının da bulunduğu 500 kişi de yaralandı. 1 aylık süreçte 27\'si son bir günde olmak üzere toplam 1641 terörist de etkisiz hale getirildi.

\'SİVİL KIYAFET\' OYUNU

Yaklaşık 11 bin teröristin bulunduğu ve sonradan 1000- 1500 takviye ile sayıları yaklaşık 13 bini bulan teröristlerin, harekât kapsamında ağır kayıplar vermesinin ardından sivil kıyafet giydikleri belirlendi. Teröristlerin ayrıca, sıkıştıkları bölgelerde sivil vatandaşların arasına gizlenmeye çalıştığı da ortaya çıktı. Teröristlerin zaman zaman gizlenmek ve insansız hava araçları ile jetlerin görüş açısını kapatmak amacıyla siyah duman çıkarmak için bölgede sivil vatandaşlara ait araçların lastiklerini söküp yaktıkları da kaydedildi.

ÖSO, TSK İLE UYUMLU

\'Fırat Kalkanı Harekâtı\' öncesinde dağınık ve parçalı yapıya sahip olan, bünyesinde farklı grupların yer aldığı Özgür Suriye Ordusu, TSK tarafından profesyonel eğitimlerle düzenli orduyla uyumlu hale getirildi. Bu kapsamda arazide TSK ile birlikte terör örgütleriyle mücadele eden ÖSO mensuplarının, Türk askeri ile uyumlu şekilde harekâtta mücadele ettiği belirtildi.

FARKLI KONJONKTÜR

\'Fırat Kalkanı Harekâtı\'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu\'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde yaz ayında başlatılan ve Azez- Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahalde 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Ancak kış ayında başlayan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda; arazi, tahkimat, iklim ve doğa şartları ile bölgedeki terörist sayılarıyla beraber konjonktür, bölgedeki operasyonu güçleştirse de teknolojiyle silahlarla terör örgütleriyle etkin ve caydırıcı mücadele ediliyor.

HAREKAT PLANLANDIĞI GİBİ SÜRÜYOR

TSK tarafından yapılan açıklamalarla, harekatın planlandığı şekilde devam ettiği belirtiliyor. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtının; barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulanıyor.

GÜVENLİK UZMANI AĞAR: BÖLGENİN YÜZDE 15\'İ KONTROL ALTINDA

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 372 yerleşim yeri bulunan Afrin bölgesinin yüzde 15\'inin terör örgütlerinden temizlendiğini söyledi. Ağar, harekâtın başarıyla devam ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

\"Afrin karasalında 365 köy, köy altı ve 7 nahiyeyle birlikte 372 yerleşim yeri var. Şuana kadar alınan yerler, yüzde 15\'ine denk geliyor. Fiziki olarak yüzde 15 bandındayız ama psikolojik olarak yüzde 51\'i aştığımızı değerlendiriyorum. 300- 320 kilometrekarelik karasal alan ele geçirildi. İlginç bir örtüşmeyle Türk Silahlı Kuvvetleri, üzerinde irili, ufaklı 90- 95 yükselti bulunan ve yaklaşık 300 kilometrekarelik alan kaplayan Cudi Dağı kadar muazzam ve zorlu bir alan ele geçirmiş. Bölgede yaklaşık 9 ila 11 bin terörist bulunuyordu. Sonradan Fırat’ın doğusundaki alanlar başta PKK tarafından 1000- 1500 terörist daha Afrin bölgesine sızdırıldı. Konjonktürel zorluklar, vekaletler savaşının çok bilinmeyenli denklemleri, asimetrik etkiler, arazi ve iklim koşulları, 2\'nci Dünya Savaşından bu yana rastlanılmayan bir tahkimat, konvansiyonel ve sofistike silah sistemlerinin PKK/YPG elindeki yoğun varlığı, terörist sayısındaki 10 bini aşan rakam, patlayıcılar. Mayınlar ve bubi tuzaklarla oluşturulmuş ölüm bölgeleri, mayın tarlaları, kuşaklar ve tank hendekleri, bütün bunlara karşı icra edilen bir harekât var. Göstermek istemeseler gibi parmaklarını dişledikleri, gıpta edilen bir harekât servis ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri. 1 ayda böyle bir bölgenin yüzde 15\'inin teröristlerden temizlenmiş olması ve bununla birlikte zayiat- imha oranlarındaki muazzam fark, harekât ile ilgili temel parametreleri ortaya koyuyor.\"

\'REJİMDEN MEDET UMAR HALE GELDİLER\'

Abdullah Ağar, terör örgütü PKK/YPG\'nin yöneticilerinin \'Zeytin Dalı Harekâtı\' öncesinde tehdit eden sözler sarf ettiklerini Esat rejiminden medet umar hale geldiğini ifade ederek, \"Ortada çok büyük bir başarı var. Harekâtın bir diğer başarı kriteri de PKK/YPG\'nin artık rejimden medet umar hale gelmesi. Daha dün, \'Sıra rejime gelecek diyorlardı. Türk ordusunun azim ve iradesi, imkân ve kabiliyetleri, 1984 yılından bu yana biriktirdiği terörle mücadele tecrübesi, kudret ve kabiliyeti, planlama- kontrol- koordinasyon ve uygulama becerisi gibi kıstaslar ise harekâtın asıl parametrelerini oluşturuyor\" diye konuştu.

HER KESİMDEN DESTEK

Türkiye\'nin sınır güvenliği ile bölgedeki terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik sürdürülen harekât, her kesimden de destek görüyor. İş, spor, sanat ve siyasetçiler ile halk, başarıyla yürütülen harekâta destek veriyor. Bölgeyi ziyaret edenler, askerlere sevgi gösterisinde bulunuyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Zeytin Dalı Harekatından ARŞİV görüntüler

Mücahit YOLCU/KİLİS, (DHA) -

=======================================================

4)\'ANTEP FISTIĞI\' FİLMİ VİZYONDA

GAZİANTEP\'te, tamamen yerli imkanlar ve ağırlıklı olarak Gaziantepli sanatçıların yer aldığı \'Antep Fıstığı\' vizyona girdi. Vatandaşların ilgisi karşısında sinemalar ek matine ve salon açarak talebe yetişmeye çalıştı. Filmin ilk seansını ise şehit ve gazi aileleri izledi.Başrollerinde Ivana Sert ve Gaziantepli sanatçı Orhan Uslu\'nun paylaştığı \'Antep Fıstığı\' filmi 16 Şubat\'ta vizyona girdi. Kentte büyük ilgi gören filmin ilk gösterimi ise, Şehit ve Gazi ailelerine yönelik yapıldı. Vizyona girmesiyle birlikte kentte gişe rekorları kıran film için, sinemalarda ek salonlar açıldı. Gaziantep’in tarihi boyunca, ilk kez kendine has şive ve üslupla bir sinema filmi çekildi. Filmin yapımına ise, her zaman girişimciliğiyle dünyaya örnek olan Gazianteplilerin yine kendisi imza attı. Antep Fıstığı görücüye çıktığı ilk gösteriminde, film esnasında kah gülüp kah ağladıklarını söyleyen konuklarından tam puan aldı. İzleyenler \'Bu film kesinlikle kaçmaz\' görüşünde birleşti.

\'FİLM, GAZİANTEP’İN SİMGESİ HALİNE GELMİŞ\'

Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır Antep Fıstığı filminin Gaziantep’in simgesi olacağına değinerek, \"Şehit babasıyım. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Gaziantep’in simgesi haline gelmiş bir film. Bu film Gaziantep’in canlı yayını. Gaziantep’imizi yeniden canlandırdınız, Gaziantep’imizin şivesini, geleneklerini bu filmden öğrenebilirler. Bu filmi izleyerek tüm Gaziantep’in neyin nasıl olduğunu bilmesi gerekiyor\" dedi.

\'GAZİANTEP’İN BİR ELİF’İ VAR\'

Has Antep uşağı olduğunu söyleyen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube başkanı Mehmet Yeter filmi izlerken çok duygulandığını dile getirerek, \"Bugün bu filmde Gaziantep’i birebir yaşadık. Gaziantep’in haricinde öyle bir sahne var ki Gaziantep’in bir Elif’i var. Bütün Gaziantepliler gözlerinizin yaşararak, ağlayarak izleyeceğiniz gerçek bir Elif’i tanıyacaksınız. Gaziantepliler \'Antep Fıstığı\' filmini gelip izleyin. Tüm şehit aileleri ve gazilerimize 1982 yılından beri maddi manevi yardımı yapan Mehmetçik Vakfımızın bu filmde geçmesi beni çok duygulandırdı. Öncelikle Orhan kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu filmin bu hale gelişinde Antep Fıstığı filmini Antep’te seyretmemizi sağlayan, bizleri davet eden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız İbrahim Ay’a çok teşekkür ederim. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tüm Antepliler’in bu filmi izlemesi gerekiyor\" şeklinde konuştu.

\'GAZİANEP’İ ÇOK GÜZEL YANSITMIŞ\'

Şehit annesi olan Ayyuş Koyun ise filmin manevi olarak kendisini çok etkilediğini söyleyerek, \"Ben Gaziantepliyim Antep Fıstığı filmi çok güzel olmuş. Gaziantep gibi hiçbir şehir yok, film de Gaziantep’i çok güzel yansıtmış. Bizi sevindirdiler, bu filmde emeği geçen herkesi Allah mutlu etsin\" ifadeleri kullandı.

\'GAZİANTEP HER ŞEYİYLE KENDİSİNİ İSPATLAMIŞ BİR ŞEHİR\'

Oğluyla birlikte filmi izlemeye geldiklerini söyleyen Gazi Eşi Nazan Şen de şunları söyledi:

\"Film çok güzel, Antep’i çok güzel tanıtmış, hem konuşmasıyla hem de kültürüyle çok güzel. Dışarda yaşayan insanlar için de Gaziantep’in tarihi ve Gaziantep görsel olarak tanıtılmış. Gaziantepli olmayan insanlar bu filmi daha çok izlesinler ki Antep kültürünü öğrensinler. Gaziantep köy ya da kasaba değil gayet büyük bir şehir. Her şeyiyle kendisini ispatlamış bir şehir.\"

\'İZLEMEYE DEĞER BİR FİLM\'

Filmi ilk seansında izlediği için mutlu olduğunu söyleyen Gazi oğlu Metin Karaca herkesi Antep Fıstığı’nı izlemeye davet etti. Karaca, \"Film çok güzeldi, ister Gaziantep’te olsun ister başka şehirlerden insanlar olsun isterse de dış ülkelerde olsun bütün Gaziantepli kardeşlerimizin bu filmi izlemelerini tavsiye ediyorum. Benim için çok akıcı, etkileyici bir film, iyi ki gelmişim, pişman değilim. İnşallah bu tarz kaliteli işler Gaziantepliler tarafından daha çok yapılır\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Filmin afişi

- Filmi izlemeye gelenler

- İzleyicilerin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber -Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 287 MB