DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SURİYE\'DEN KAÇAN YPG\'Lİ TERÖRİST EDİRNE\'DE YAKALANDI

EDİRNE\'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 yaşındaki Mamo Hüseyin\'in \'YPG silahlı terör örgütü\' üyesi olduğu ortaya çıktı. İfadesinde 1.5 yıl eğitim aldığını ve kamptan kaçtığını anlatan Hüseyin, terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Mamo Hüseyin\'i Edirne\'de gözaltına aldı. Yapılan incelemede Hüseyin\'in Suriye\'de YPG silahlı terör örgütüne üye olduğu ve kamplarında 1.5 yıl eğitim aldığı belirlendi. Terör şüphelisi Mamo Hüseyin ifadesinde Eset rejiminde 8 ay askerlik yaptıktan sonra YPG\'ye katıldığını anlatan Mamo Hüseyin, \"Ben Suriye\'deki Eset yanında 8 ay askerlik yaptım. Daha sonra YPG\'ye katılarak buradaki kamplarda 1.5 yıl silahlı eğitim aldım. Herhangi bir eyleme katılmadım. Bir süre sonrada kamptan kaçarak yasa dışı yollardan önce Türkiye\'ye daha sonra ise Bulgaristan\'a gittim. Orada param bitince, yakınların olan Edirne\'ye geldim. Amacım para alıp Almanya\'ya gitmekti\" dedi. Suriye\'deki terör kamplarıyla ilgili bilgiler veren, Mamo Hüseyin, \"Katıldığım kampta PKK ele başlarının fotoğraf ve afişleri yer alıyordu. YPG kamplarında her yerde asılıydı. Örgüte yabancı ülkelerden gelenlerde oluyordu. Sabit kalmıyorlar, kendi aralarında İngilizce konuşuyorlar. Bizim gibi üniforma giyip ellerine silah alıyordu. Bir süre sonra da başka kampa gidiyorlar. Benim herhangi bir suçum yok. Eylemlere de katılmadım\" şeklinde konuştu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan terör şüphelisi Mamo Hüseyin, çıkarıldığı adliyede \'YPG silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Edirne adliyesi

-Mamo Hüseyin\'in çıkışı

-Polis aracına binmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)YASA DIŞI BAHİS ÇETESİNİN 18 MİLYON LİRASINA EL KONULDU

ADANA merkezli 9 ilde, internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 104\'e ulaştı. Çoğunluğunu kadın olduğu çete üyelerinin ise 18 milyon lirasına el konuldu. Başta ABD ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Taylan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı internet sitelerinde oyun oynatanlara yönelik, Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. 1000 polisin katıldığı operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya\'da 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler, çoğu kadın 100 kişiyi gözaltına aldı.

HESAPLARDAKİ 18 MİLYONA EL KONULDU

Şüphelilerin gözaltına alınamasının ardından, bahis çetesinin diğer üyeleri farklı bankalarda bulunan 15.5 milyon lirayısına el konuldu. Operasyonun devamında 4 kişi daha yakalandı, gözaltı sayısı 104\'e çıktı, ele geçirilen para miktarı da 18 milyon lirayı ulaştı.

PARA AKTARMAK İÇİN 73 ŞİRKET KURMUŞLAR

Ekipler yaptıkları araştırmada, şebekenin para transferini gizlemek için petrol ürünleri, enerji, kırtasiye, hırdavat, oto yedek parçası, yem ve toptan et ticareti adı altında 73 şirket kurduğu, elde edilen gelirlerin bu şirketler üzerinden çete üyelerine aktarıldığıda tespit edildi. Ayrıda bu kişilerin paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdikleri, adlarında şirket kurulanlara ise 3 bin lira maaş bağlandığı ortaya çıktı.

500 AYRI HESAP AÇILDI

Gözaltına alınan 104 kişinin banka işlemlerini inceleyen polis, bu kişilere ait 500 hesap ortaya çıkardı. Bankalarda \'İran Riyali\' için bile hesap açtıran üyelerin amaçlarının kazanılan paraların bölünüp dikkat çekmemesini amaçladıkları öğrenildi. İşlemlerin sonunda bu yasa dışı bahisten elde edilen gelirin 20 milyona ulaşması bekleniyor. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların adli tıp biriminden çıkışı

- Adli tıp birimi dış görünümü

SÜRE:03\'15\" BOYUT:198 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Gökhan KESKİNCİ-Kamera:Gökhan KESKİNCİ - ADANA,(DHA)

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(ÖZEL HABER)

3)GOLF TURİZMİNDE 2018 GÜZEL BAŞLADI

GOLF turizminde, 2011 yılında 550 bin oyun sayısı, 2017 yılında 289 bine düştü. Son dönemde Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin düzelmesi ve kış mevsiminin Antalya\'da sıcak geçmesi dolayısıyla 2018 yılı, golf turizmi açısından parlak başladı. Türkiye\'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Serik\'e bağlı Belek bölgesi, uygun iklim koşulları, 5 yıldızlı otellerin kalitesi ve 15 golf sahası ile golf turizminin de merkezi oldu. Turkish Airlines World Finals Turnuvası ile Tiger Woods, Charl Schwartzel, Hunter Mahan, Justin Rose, Lee Westwood, Matt Kuchar, Rory Mcllroy ve Webb Simpson gibi dünyanın en iyi golfçülerinin ağırlandığı Belek\'te 2017 yılı, golf turizmi açısından parlak geçmedi. 2011 yılında yaklaşık 550 bin oyunun oynandığı Belek\'te, 150 milyon euro girdi sağlanırken, 2017 ise bugüne kadar golf turizminin en sönük geçtiği yıl oldu. Yüzde 38 oranında düşüşle oyun sayısı, 289 bine geriledi.

2018 yılı, golf turizmi açısından güzel başladı. Birçok saha, yeni yılın ilk ayını neredeyse dolu geçirdi. Turizmciler, aksilik olmazsa bu yılın, golfte en iyi yıllar arasında yer alacağını umut ediyor.

\'GERİ GİTMEYİ DURDURAMADIK\'

Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi (BETUYAB) Genel Müdürü Bekir Akkaş, 2017\'nin otellerin kayıplarını telafi ettiği yıl olduğunu; ancak golfte aynı başarıyı sağlayamadıklarını söyledi. Otellerdeki doluluk oranının nedenini, Rus pazarında beklenenin çok üstündeki artış ve iç pazardaki rağbet olarak gösteren Akkaş, \"Ancak iç pazar ve Rusça konuşan ülkelerde golf oynayan sayısı yüksek olmadığı için bu sayılar golfe yansımadı. Golf sahalarının en büyük misafirleri Avrupa ülkeleri olduğu için geri gitmeyi durduramadık\" dedi.

\'İLERİYE UMUTLA BAKIYORUZ\'

2018 yılına umutla baktıklarını belirten Akkaş, 2017\'nin son dönemlerinde Avrupa ülkelerinin bazıları ile yapılan sıcak görüşmelerin ve fuarların yeni yıla olumlu katkı yaptığını aktardı. Antalya\'ya bu kış döneminde gelmeyip, golf oynamayanların çok şey kaybettiğini savunan Akkaş, \"Çünkü inanılmaz bir iklim geçiriyoruz. Şu anki iklim Karayipler\'deki iklimden daha iyi. Deniz sıcaklığı, 20 derecenin altına inmedi. Deniz, golf ve kayak yapmak isteyenleri aynı anda aynı bölgede sunuyoruz. İleriye umutla bakıyoruz\" diye konuştu.

\'550 BİNDEN 290 BİNE DÜŞTÜ\'

Belek bölgesinde bulunan 15 sahanın, Avrupa\'daki ilk 30 arasına girdiğini belirten Akkaş, 2011 yılında 550 bin oyunun, 2017 yılında yüzde 38\'lik kayıpla 290 bine gerilediğini anlattı. Akkaş, 2018 yılında hedeflerinin, 2011 rakamlarını yakalamak olduğunu söyledi.

\'2018 ÇOK İYİ BAŞLADI\'

Antalya\'nın en eski golf kulübü olan National Golf Kulübü\'nün Genel Müdürü Bekir Kara ise iyiye giden bir döneme girdiklerini söyledi. Geçen yılın çok kötü geçtiğini belirten Kara, bu yıl toparlanma sürecinde olduklarını söyledi. Geçen yılki büyük kayba rağmen küçük de olsa kar etmeyi başardıklarını kaydeden Kara, \"Golfte katma değer yüksek olduğu için zarar etmedik. Kendi kulübümüzden örnek verirsek bu yıl toplam 45 bin raunt oynatırsak iyidir, şimdiden 22 bin 500\'lük raunt randevumuz var. Bu çok iyi bir rakam, 2011 yılındaki rekora yaklaşacağımızı düşünüyorum\" diye konuştu.

\'DİREKT UÇUŞ GEREKİYOR\'

Antalya\'nın direkt uçuş dışında hiçbir dezavantajı olmadığını belirten Bekir Kara, \"Golfçülerin kış döneminde Antalya\'ya direkt gelebilmesi mümkün olmuyor. Önce İstanbul, ardından Antalya\'ya geliyor. Dolayısıyla bir gün gelirken, bir gün de giderken zaman kaybediyorlar. Golf oynayanların en son istediği şey zaman kaybı. Bölgenin mutlaka direkt uçuşlara ihtiyacı var\" dedi.

\'REZERVASYONLAR ESKİ HALİNE GELDİ\'

Montgomerie MaxxRoyal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin de Belek\'in bu konuda adını duyurduğunu söyledi. Belek\'in Avrupa\'da bilinirliğinin yüksek olduğunu anlatan Şahin, \"İspanya ve Portekiz\'e kafa tutan golf turizmimiz var. 2012 yılında dünyaca tanınmış golfçüler bölgemize geldi. Bu çok güzel bir ataktı. Ardından bölgede oynanan uluslararası turnuvalar Türk golfünün tanıtımına önemli katkı sundu. Kış turizmine golfün önemli bir etkisi var. 2018\'de iyi şeyler görüyoruz. Rezervasyonlar eski haline geldi ve bizim için cesaret verici oldu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Golf oynayanlardan görüntü

RÖP 1: Bekir Akkaş

RÖP 2: Bekir Kara

RÖP 3: Cahit Şahin

Golf sahasından görüntü

Atış yapan sporcuların görüntüsü

Sahada golf oynayanların görüntüsü

Drone görüntüsü

683 MB /// 06.14

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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4)5 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Kayseri\'de 2 gün önce gözaltına alınan 2\'si kadın 5 FETÖ şüphelisi sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) 13 Şubat\'ta Kayseri ve Çorum\'da FETÖ\'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, laborant, endüstri mühendisi ve eczacı bulunduğu 2\'si kadın 5 kişi tamamlanan sorgularının ardından sağlık kontrolü için önce adli tabipliğe ardından da mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- FETÖ\'den yakalanan şüphelilerin adli tabipliğe getirilişi

- FETÖ şüphelilerinin polis minibüsüne bindirilmesi

- Diğer detaylar

Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,DHA)

1 dakika 04 Saniye / 66 MB



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