DHA YURT BÜLTENİ-4

1)\'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 19\'UNCU GÜN; 999 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 19\'uncu güne girildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olarak açıklandı.20 Ocak\'tan bu tarafa TSK ve ÖSO unsurları tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda Kilis ve Hatay\'ın sınır karakollarından Afrin kırsalındaki terör mevzileri gece boyunca vuruldu. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen Cinderes bölgesindeki teröristler akşam saatlerinden gece yarısına kadar bombalandı. Obüs ve tank atışlarıyla vurulan mevziler yerle bir edildi. Top atış sesleri Reyhanlı ilçe merkezinden de duyuldu. TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin\'e doğru ilerlemesi nedeniyle operasyonun haraketlilik görüntüleri de sınırdan çıplak gözle artık görünmüyor. Ancak, Afrin\'e zayiat vermemek için adım adım ilerleyen askerler, teröristlerin mayın ve bubi tuzaklarını temizleyerek güvenli yol açıyor. Zaman zaman teröristlerle çatışan TSK ve ÖSO unsurlarına yurdun dört bir yanından da destek için bal, küçükbaş hayvan, peynir, su, yöresel yiyecekler ile askerleri bere, atkı gibi soğuktan korunmaları için giyim malzemeleri gönderilmeye devam ediliyor. Kilis ve Hatay bölgesinden de Afrin\'e ilerleyen birliklere lojistik sevkiyat ise sürüyor.

999 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamada 999 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada şöyle dendi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 7 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Hasan DÖNMEZ-İdris TİFTİKCİ-Yılmaz BEZGİN-Akın ÇELİKTAŞ/KİLİS- HATAY-GAZİANTEP, (DHA)-

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2) FAKIBABA\'YA KASAP DESTEĞİ: ELİNİ DEĞİL, AYAĞININ ALTINI ÖPERİM

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın köyüne dönen çiftçiye 300 koyun ve asgari ücret maaş desteği vereceğini açıklamasına, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ\'dan destek geldi. Yalçındağ, “Başarıya ulaşırsa elini değil, ayağının altını öperim\" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 damızlık koyun, koyunlara bakanlara ise asgari ücret üzerinden maaş verileceği yönündeki açıklaması, kasaplar tarafından sevinçle karşılandı. Fakıbaba\'nın açıklamasına özel sektörden ilk destek, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ\'dan geldi. Mesleğe başladığı yıllarda sattığı etin yüzde 95\'lik kısmını küçükbaş hayvanlardan elde ettiğini belirten Yalçındağ, Bakan Fakıbaba ile bir araya geldiklerinde yaşadıkları sıkıntıları anlattığını ifade etti. Bakan Fakıbaba\'nın çözümü 300 hayvan teşviğiyle bulduğunu dile getiren Yalçındağ, “Öyle bir noktaya geldik ki büyükbaş hayvan düzeyi ihtiyacımızı karşılamıyor. Eksikliğin nerde olduğunu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba gördü. Biz de kendilerine görüşlerimizi açıklamıştık. 300 anaç koyun verecek, bakıcısına da asgari ücret verecek. Başarıya ulaştığı noktada müthiş bir şey. Eğer böyle bir şey olursa inanın elini değil, ayağının altını öperim\" dedi.

\'ZİNCİR MARKETLERDE ET SATIŞI BAŞARIYA ULAŞMADI\'

Sürekli olarak etin fiyatının gündeme getirildiğini, çok pahalı olduğu yönündeki eleştirilerin doğru olmadığını kaydeden Fazlı Yalçındağ, et konusunda piyasanın dışarıya bağımlı olduğunu söyledi. 1 kilogram kıymanın yarı parasının yurt dışına gittiğini anlatan Yalçındağ, “Dananın alındığı fiyat belli, yemin fiyatı belli. Öyle bir noktadayız ki bunlarda bir adım iyileştirme olmadan etin fiyatını konuşmak doğru değil. Büyükbaş hayvanda yurt dışına bağlıyız. Aldığınız 1 kilo kıymanın yarım kilo fiyatı yurt dışına gidiyor. Koyun ve küçükbaş hayvan varlığımız var. Bunun parası yurt içinde kalıyor. Dışarıya gitmiyor. Üretim bir noktaya gelince fiyatlar da normale döner\" diye konuştu. Türk halkının ete yılda 2 bin TL harcadığını aktaran Yalçındağ, \"İhtiyacı olana 2 bin TL destek verilse daha iyi olur. Zincir marketlerdeki et satışı başarıya ulaşmadı. Ulaşmaz. Biz halkımızın damak zevkini biliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bakan yardımcısının salona girmesi

Protokolün görüntüsü

Katılımcılardan görüntü

RÖP: Fazlı Yalçındağ (Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı)

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Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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3)ANTALYA\'DA FETÖ\'DEN 25 GÖZALTI

ANTALYA\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında, Bank Asya şube müdürlerinden biri ile örgütün derneklerine ait eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin bulunduğu kaydedildi. Şüphelilerden 12\'sinin örgüte ait \'gaybubet evleri\'nde yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin, örgüt üyeliğinden arananlara ayarladıkları evlere kuryeler aracılığıyla para dağıttıkları iddia edildi. Bu yöntemle örgüt içi çözülmenin engellenmeye çalışıldığı kaydedildi. Şüphelilerin, Akdeniz Sanayi Sitesi\'nde açtıkları paravan işletmede örgüt faaliyetlerini sürdürdükleri ifade edildi.

Örgüte ait Hamle-Der\'in sorumlularından bedensel engelli M.T., parmak izi için getirildiği emniyetin merdivenlerinden polis ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Polisler engelli şüpheliyi tekerlekli sandalye ile şubeye çıkartmaları

Şüpheli şahısların polisler arasında şubeye getirilmesi

Şüpheli kadınların kadın polislerin yanında görüntüsü

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Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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(ÖZEL)

4)BÖBREK NAKLİNİN YAPILDIĞI HASTANEDE HEMŞİRE OLDU

ANTALYA\'da 5 yıl önce böbrek nakli olan Furkan Çıtak (19), doktorlarının desteği ve teşviğiyle ameliyat olduğu hastanede hemşire oldu. Furkan Çıtak, kendisi gibi nakilli hastalara yardımcı olup moral veriyor. Antalya\'da doğuştan böbrek yetmezliği olan Furkan Çıtak, hastalığı nedeniyle çocukluğunu yaşayamadı. Sürekli diyet yapmak zorunda kalan, koşarken, oyun oynarken bile kısıtlamalarla karşılaşan Furkan Çıtak, hastalığı ilerleyince diyalize girmeye başladı. Çocuk yaşında diyalizin sıkıntılarına göğüs germek zorunda kalan Furkan Çıtak, böbrek nakli için başvurduğu bazı merkezlerde olumsuz yorumlar alınca hayata küstü. Furkan\'la birlikte ailesi de 14 yıl boyunca sıkıntılı süreç yaşadı.

ANNESİ BÖBREĞİNİ VERDİ

2013 yılında Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi\'ne başvuran Furkan\'a, burada iyi haber verildi. Böbrek nakli olabileceği söylenen Furkan Çıtak, yaşadığı sıkıntılı yılların sone ereceğini öğrenince çok sevindi. Annesi Serap Çıtak (42) oğluna böbreğini vereceğini söyleyince, hemen tetkik ve testler yapıldı. Annenin böbreğinin uygun olduğuna karar verilince, ameliyat için hazırlıklar başladı. 2013 yılı Mayıs ayında annesinin verdiği böbrekle yaşama yeniden tutunan Furkan Çıtak, sağlığına kavuştu.

AMELİYAT OLDUĞU HASTANEDE İŞE BAŞLADI

Yaşadığı zorlu yıllar sona erip yeniden hayatla barışan Furkan Çıtak, hastalığı nedeniyle ara verdiği eğitimine devam etmek için plan yapmaya başladı. Ameliyat olduğu hastanede doktorlarına çocukluğundan bu yana doktor ya da hemşire olmak istediğini anlatan Furkan, destek görünce hemşire olmak için sınavlara girdi. Ameliyatını gerçekleştiren ekipteki doktorlarının hemşire olduğunda kendisiyle çalışabileceklerini söyledikleri Furkan Çıtak, Akdeniz Hedef Koleji hemşirelik bölümünü kazandı. Stajlarını ameliyat olduğu hastanede yapan Çıtak, eğitimini başarıyla tamamlayıp diplomasını alınca aynı hastanenin kapısını çaldı. Çıtak, doktorlarının ve hastane yönetiminin desteğiyle geçen yıl Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi\'nde hemşire olarak göreve başladı.

\'NAKİLDEN SONRA HIRSLA EĞİTİMİME DEVAM ETTİM\'

Hastalığı boyunca pek çok sıkıntı çektiğini belirten Furkan Çıtak, “Nakil olduktan sonra sağlığıma kavuşunca eğitimime devam etmeye karar verdim. Çocukluğumdan bu yana doktor ya da hemşire olmak hayalimdi. Hemşireliği kazanınca sıkıntılı yıllara inat, hırsla okudum\" dedi. Doktorlarından büyük destek gördüğünü söyleyen Furkan hemşire, hastaları tedavi etmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

HASTALAR ÖNCE ŞAŞIRIYOR SONRA TAKDİR EDİYOR

“Kendim hastaydım şimdiyse benim hastalarım oldu. Tedavi eden ben oldum\" diyen Furkan Çıtak, hastalara hikayesine anlattığında önce çok şaşırdıklarını söyledi. Bazı hastaların kendisini takdir ettiğini, bazılarına da moral kaynağı olduğunu anlatan Furkan Çıtak, bazı hastaların \'Niye hemşire oldun? Onca sene zaten hastane içindeydin\' sözlerine ise \'Sizi tedavi etmek için okudum\' cevabını verdiğini ifade etti.

\'BİZDEN BİRİNİ GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUZ\'

15 yıl önce böbrek nakli olan Mustafa Köriş (65), tedavisini yapan Furkan hemşire ile ilgili “Bize moral oluyor. Biz bir aileyiz ve kendimizden birini görünce mutlu oluyoruz\" dedi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin, Furkan ile ilk tanıştıklarında doğuştan böbrek yetmezliği nedeniyle birçok tedavi görmüş, pek çok aşamalardan geçmiş, 14 yaşında bir çocuk olduğunu belirterek, “Aslında biraz da hayata küsmüş durumdaydı. Ailesi de yıllar içinde üzgün ve yıpranmıştı. Bir umut arayışı içindeydiler\" dedi.

Furkan\'ın annesinin verdiği böbrekle hayata tutunduğunu kaydeden Dr. Yücetin, “Prof.Dr. Alper Demirbaş her zaman söyler \'Organ nakli mucizedir\' diye. Bizim için hayatta kalmak büyük mucize, ama o hastaları hayata dahil ederek sağlıklarına kavuşturmak da çok önemli\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Furkan Çıtak\'tan görüntü

- Furkan Çıtak\'ın ilça hazırlaması

- Furkan Çıtak\'oın hastalara müdahalesi

- Furkan Çıtak\'ın hastalarla konuşması

- Röp: Furkan Çıtak

- Röp: Mustafa Köriş (hasta)

- Röp: Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin

- Detay

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)

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5)SEVGİLİLERE, ANTALYA\'DAN 35 MİLYON DAL ÇİÇEK

ANTALYA\'dan, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 25 ülkeye yaklaşık 35 milyon dal kesme çiçek ihracatı hedefleniyor.

Türkiye\'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılın 14 Şubat Sevgililer Günü için de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere toplam 25 ülkeye yoğun çiçek ihracatı gerçekleştiriyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yaklaşık 5 milyon doların üzerinde gelirle 35 milyon dal kesme çiçek ihracatı hedeflendiğini söyledi.

ÇİÇEĞİN EN ÇOK ANLAM TAŞIDIĞI GÜN

Sevgililer Günü nedeniyle hem ihracat hem de iç pazarda çok hareketli günler yaşadıklarını belirten Osman Bağdatlıoğlu, 14 Şubat\'ın yılın en çok çiçeğinin kullanıldığı ve çiçeğin en çok anlam taşıdığı dönem olduğunu kaydetti. Bu dönemde başta karanfil olmak üzere gerbera, lisianthus, barbatus, ranunculus gibi birçok çiçek çeşidinin ihraç edildiğini belirten Bağdatlıoğlu, hazırlanan özel buketlerin toplam 8 ana kalem ve yeşilliklerden oluştuğunu kaydetti.

RUSYA KRİZİ DEVAM EDİYOR

Hava sıcaklığının iyi olması nedeniyle Antalya\'daki çiçek seralarında verimin yüksek olduğunu aktaran Bağdatlıoğlu, Rusya\'ya ihracattaki gümrük sorunları çözülemediğinden, Ukrayna\'ya ise ekonomik sorunlar nedeniyle bu dönemde çiçek gönderilemediğini açıkladı. Bağdatlıoğlu, Avrupa ülkelerine ise ihracatın yoğun olduğunu, Rusya ile Ukrayna\'daki açığı kapattığının söylenebileceğini belirtti.

TÜRKİYE GÜL İTHAL EDİYOR

Türkiye\'de de Sevgililer Günü için ciddi hazırlık olduğunu anlatan Bağdatlıoğlu, ancak Türkiye\'nin bu dönemde ciddi gül ithalatı yaptığını söyledi. Bağdatlıoğlu, “Maalesef bu dönemde ciddi maliyette ülkemize ürün giriyor. Hollanda, Kenya, Kolombiya gibi ülkelerden 10 milyon dalın üzerinde gül ve birçok çeşidin ithalatı yapılıyor. Çünkü Sevgililer Günü denilince akla ilk gül geliyor. Türkiye\'de çiçek kullanımı yılın her dönemine yaygın olmadığı için, arz- talep dengesindeki bozukluk nedeniyle kesme gül üretilemiyor\" dedi.

BUKET ÇİÇEKLER SÜPERMARKETLERE GİRDİ

Sevgililer Günü\'nde tercih edilen renklerin kırmızı ve tonları olduğunu belirten Bağdatlıoğlu, Türkiye\'de buket satışlarının süpermarketlerde de başlatıldığını söyledi. Artık süpermarketlerde insanların karanfil ve diğer çiçek türlerinin olduğu buketleri uygun fiyatlara bulabileceğini belirten Bağdatlıoğlu, “Çiçek artık sadece çiçekçilerde değil, sokaklarda ve süpermarketlerde de satılıyor. Avrupa\'da yüzde 80, İngiltere\'de yüzde 85 oranında süpermarketlerde satış yapılıyor. Halkımız da süpermarketlerdeki buket çiçek satışlarına alışmaya başladı. Tabiki çiçekçilerimiz sanat eseri şeklinde buketler hazırlıyor ve onların emekleri çok daha büyük. Biz bu 14 Şubat\'ta da bütün sevgililerin birbirini kucaklamasını ve çiçeklerle bu özel günü süslemelerini, yerli üretim çiçekleri tercih etmelerini istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Karanfilden genel görüntü

Karanfil kesimi ve paketlemesi

Farklı çiçeklerden detay

Osman Bağdatlıoğlu RÖP ve detay

Karanfil serasından genel ve detay görüntü

Görüntü:6.51\" 759mb

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)



