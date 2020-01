DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 15\'İNCİ GÜN; 897 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 15\'incüi güne girilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olarak açıklandı.

Zeytin Dalı Harekatı\'nı yürüten TSK ve ÖSO birliklerin Afrin\'e doğru ilerleyişi sürüyor. Hatay ve Kilis sınırında gece boyunca aralıklarla top atışları duyuldu. Zeytin Dalı Harekatı\'nda askerin açtığı ceplerden biri de Afrin\'e bağlı Bülbül Beldesi oldu. Burseya Dağı\'nın alınmasından sonra harekatın ağırlık noktası olan Darmık Dağı\'nın güneyinde yer alan Bülbül Beldesi teröristlerden temizlendi. Bülbül Beldesine giren Türk askerinin, terör örgütü PKK/YPG\'nin karargah olarak kullandığı binadaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Türk askerinin, duvardaki sözde Kürdistan haritası ve örgüt flamaları ile elebaşı Abdullah Öcalan ve ait resimleri indirdi. Karargahta bulunan ABD bayrağı desenli battaniye ise dikkat çekti.

897 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı\'nda yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğu açıklandı. Açıklamada şöyle dendi:

\"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

\'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur.\'

KİLİS-DHA

2)TERÖRİSTLERİN KARARGAHINDA ABD BAYRAĞI DESENLİ BATTANİYE

Zeytin Dalı Harekatı\'nı yürüten TSK ve ÖSO birliklerin Afrin\'e doğru ilerleyişi sürüyor. Hatay ve Kilis sınırında gece boyunca aralıklarla top atışları duyuldu. Zeytin Dalı Harekatı\'nda askerin açtığı ceplerden biri de Afrin\'e bağlı Bülbül Beldesi oldu. Burseya Dağı\'nın alınmasından sonra harekatın ağırlık noktası olan Darmık Dağı\'nın güneyinde yer alan Bülbül Beldesi teröristlerden temizlendi. Bülbül Beldesine giren Türk askerinin, terör örgütü PKK/YPG\'nin karargah olarak kullandığı binadaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Türk askerinin, duvardaki sözde Kürdistan haritası ve örgüt flamaları ile elebaşı Abdullah Öcalan ve ait resimleri indirdi. Karargahta bulunan ABD bayrağı desenli battaniye ise dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

- Askerlerini çektiği görüntü

- Teröristlerin karargahı

- Örgüt flamaları

- Öcalan poster ve resimleri

- ABD bayrağı desenli battaniye

(Haber-Kamera: Burak EMEK-KAMERA: KİLİS-DHA

3)ROKET KURBANI TOPRAĞA VERİLDİ



Hatay\'ın Reyhanlı\'ya dün yapılan roketli saldırıda Rıfat Sinirli\'nin ardından hayatını kaybeden 68 yaşındaki Ahmet Şanverdi için Atike Hanım Camii\'nde düzenlenen törene, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şanverdi\'nin cenazesi Oğulpınar Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

- Roketli saldırıda hayatını kaybeden Rıfat Sinirli\'nin cenazesi

(Haber - Kamera: REYHANLI (Hatay), (DHA)

4)ÖZHASEKİ: PKK\'NIN BENZERİ VAHŞİ ÖRGÜT, AFRİKA\'NIN YAMYAM KABİLELERİNDE BİLE KALMADI

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeytin Dalı operasyonu ve sonrasında Suriye\'deki yapılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özhaseki, \"Karşımızda vahşi bir örgüt var. PKK\'nin benzeri, yamyam Afrika kabilelerinde bile kalmadı. Bu satılmış hainlerin kökünü temizleyeceğiz\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri\'de Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) \" Kültepe Ekonomi Zirvesine katıldı. Bakan Özhaseki bu etkinliğe gelişinde gazetecilerin Zeytin Dalı Operasyonu ve sonrasında Suriye\'deki yapılaşma ile ilgili sorularını yanıtladı. Özhaseki şunları söyledi:

\"Ordumuzu müthiş bir operasyonda. Rabbim şehit haberi aldırmasın. Devlet olarak maddi ve manevi gücümüz neye yeterse ortaya koymaya çalışıyoruz. 40 yıldır süren PKK belası yurt içinde bitti. Ülkede PKK terör örgütünün kökü kazındı. Ufak tefek kalıntılarını da yok edeceğiz. PKK terör örgütü yurt dışı destekli olmadan 40 yıldır ayakta kalamaz. Her türlü maddi ve lojistik olarak terör örgütü yardım görmezse faaliyetini sürdüremez. Şimdi bunların yurt dışı bağlantılarını yok etmeye çalışıyoruz. Bunlar zannediyor ki biz bu harekatı yapamayız. Türkiye\'yi terörle oyalayıp dışarıda istediğimiz gibi hareket ederiz ve yeni haritalar çizeriz sandılar. Devlet ve hükümet olarak gereğini yapıyor ve tavrımızı koyuyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama karşımızda insanlarımızın canına kasteden roket atan, kendi insanlarının bile canına kıyan vahşi bir örgüt var. PKK\'nın benzeri Afrika\'nın yamyam kabilelerinde bile kalmadı. Devlet olarak zaman zaman yumuşak zaman zaman sert politika izlendi. Ancak bunlar, masa başında satılmış hainler kökünü temizleyeceğiz. Bu temizlik sonrası suikastlar, canlı bombalar ülkemize gelmeyecek. \"

Bakan Özhaseki, Suriye\'de Zeytin dalı operasyonu sonrası buralarda yaşayanlar ve Türkiye\'deki Suriyeli sığınmacıların kendi topraklarına dönmesi ile ilgili imar hareketleri konusunda ise \" Devlet refleksi neyi gerekiyorsa yapılır\" yanıtını verdi.

\'SKON KÜLTEPE EKONOMİ ZİRVESİ

Öte yandan Anadolu Aslanları Kültepe Ekonomi Zirvesi bugün saat 10.00\'da Hilton Oteli\'nde başladı. Zirvede Bakan Mehmet Özhaseki, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur , eski bakanlardan Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız da konuşma yaptı. Gün boyu sürecek Kültepe Ekonomik Zirvesinde, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı,Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Aspilsan Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük,ASELSAN Teknoloji ve Strateji Genel Müdürü Prof.Dr. Mehmet Çelik \'de konuşma yapacak.

Görüntü Dökümü

- Bakan Özhaseki\'nin Afrin açıklaması

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

2 dakika 58 saniye/ 181 MB

5)4\'ÜNCÜ KAT BALKONUNDAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

ADANA\'da annesiyle birlikte yaşayan Hakan D. (44), 4\'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64013 Sokak\'ta meydana geldi. Annesi Nezahat D. (70) ile birlikte yaşayan ve psikolojik tedavi gören Hakan D., sabaha karşı 4\'üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Yoldan geçen bir kişi, yerde yatan Hakan D.\'yi fark edip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hakahn D.\'nin öldüğü saptandı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hakan D. cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

- Olay yerindeki ambulanstan görüntü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Hakan D.\'nin yerdeki cesedinden görüntü

- Ambulansın olay yerinden ayrılması

- Güvenlik şeridi çekilen olay yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü

- Cesedin bulunduğu tabutun cenaze aracına taşınması

- Cenaze aracının olay yerinden gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'49\" Boyut: 111 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

(ÖZEL)

6) \'ÇİNGENE KIZIN\' GÖZLERİNE ZİYARETÇİ AKINI

GAZİANTEP\'te, dünyanın en büyük mozaik müzesi olan ve kentin simgesi haline gelen Zeugma Mozaik Müzesi\'ni 2017 yılında 169 bin 884 kişi ziyaret etti. Gözleriyle büyüleyen \'Çingene kızı\' mozaiği, müzeye gezen ziyaretçilerin ilgisini gördü.

30 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip müzede, Gaziantep\'le özdeşleşmiş \'Çingene Kız\' mozaiği, Mars Heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi tarihe ışık tutan eserler sergileniyor. Son dönemlerde kentin adının sık sık terör olayları ile anılması nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşanan müzedeki ziyaretçi sayısı 2017 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 55 arttı. 2016 yılında 108 bin 479 kişinin ziyaret ettiği müzeyi 2017 yılında 168 bin 740 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin en yoğun ilgiyi gösterdiği eser ise, kentin simgesi haline gelen \'Çingene Kızı\' mozaiği oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, 2018 yılından daha umutlu olduklarını ve kente gelen turist sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Bu yıl için yapılan erken rezervasyon sayısının oldukça fazla olduğunu ifade eden Öztürk, şunları dedi:

\"2017 yılı bölgemiz açısından güzel bir toparlanma yılı oldu. Bu arada otellerimizde 623 bin 17 konakladı. Geceleme sayımız da 912 bin 117 kişi oldu 1 milyon kişiye oldukça yaklaştık. Müze ziyaretçilerimizde ciddi bir artış yaşandı. 2016 yılında mozaik müzesini 108 bin 479 kişi ziyaret etmişti, 2017 yılında ise ziyaretçi sayımız 169 bin 884\'a ulaştı. Yaklaşık yüzde 55- 56\'ya yakın artış görmekteyiz. Yine bir önceki yıla baktığımız zaman yüzde 31,7 artış yaşanmış durumda toplam turist sayısında. Bu toplam Türk vatandaşlarımızda yüzde 32,66 yabancılarda ise yüzde 22,61 büyüle sağlandığını görmekteyiz. Bölgemiz çok şükür iyi bir sezon geçirdi diye biliriz. 2018 yılı daha da iyi geçecek diye biliriz. Bunu şu anki rezervasyonlardan görebiliyoruz. Bugüne kadar bölgeye hiç tur yapmamış acentaların tur yaptığını görüyoruz. Veya geçmiş yıllarda senede 1 defa ya da 2 defa tur yapan acenteların arka arkaya turlar koyduğunu görmekteyiz. 2018 yılından oldukça umutluyuz.\"

Görüntü Dökümü

- Zeugma mozaik müzesi

- Çingene Kız mozaiği

- Müzeyi siyaret edenler

- İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP -DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 326 MB

7)BODRUMLU İŞADAMININ KANARYASI DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde yaşayan kanarya tutkunu turizmci işadamı Can Başbayraktar, \'Norwich\' cinsi kanaryasının yavrusuyla, İtalya\'da katıldığı 66. Dünya Ornitoloji (kuş bilimi) Şampiyonası\'nda dünya ikinciliği elde etti.

İtalya\'nın Cesena şehrinde 13-21 Ocak arasında 66. Dünya Ornitoloji Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada, 500\'ü aşkın kategoride 45 ülkeden 32 bin 500 kuş yarıştı. Türkiye\'den de kuş meraklılarının katıldığı yarışmada, Bodrum Serinofil Derneği adına turizmci Can Başbayraktar 5 kanarya ile yarıştı. Başbayraktar\'ın \'Norwich\' cinsi beyaz kanaryası, kategorisinde ikinciliği elde ederek, gümüş madalyayı kazandı. Aynı kategoride birinciliği Portekiz, üçüncülüğü ise Türkiye\'den başka bir kanarya yetiştiricisi kazandı.

Kanarya aşığı iki çocuk babası 52 yaşındaki Can Başbayraktar, \"İtalya\'da yapılan Dünya Şampiyonası\'nda çok çeşitli kategorilerde 32 bin 500 kuş yarıştı. Norwich cinsinde 300\'e yakın kuş vardı. Norwich cinsinde boyu, duruşu, tüy ve kafa yapısı, göğüs yuvarlaklığı, tünekte duruş açısı, kondisyonu seçim sırasında jürinin değerlendirdiği verilerdir. Bu değerlendirme sonucunda beyaz kanaryamız birçok rakibini geride bırakarak ikinci oldu\" dedi.

Kanaryaları her yılın mart ila nisan aylarında çiftleştirdiklerini belirten Başbayraktar, \"Yavrular elde ediyoruz. Kasım ayından itibaren de bu yavruları şampiyonaya hazırlıyoruz. Bölgesel şampiyonalar da yapılıyor ama bizler için en önemlisi dünya şampiyonasıdır. Geçen sene de beyaz ve yeşil kanaryada iddialıydık. Bu senede beyaz kuşumuzun bize kazandırması çok mutlu etti. Aslında gelecek sene iyi bir derece bekliyorduk ama ikincilik derecesi de beni sevindirdi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Ödül alan kuşun görüntüsü

- Ödülün görüntüsü

- Can Başbayraktar\'ın yetiştirdiği kanaryalardan görüntü

- Başbayraktar ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

8)YASA DIŞI İDDİAYA POLİS BASKINI

ADANA\'da yasa dışı iddia oynatılan bir eve baskın yapan polis, 3 kişi gözaltına aldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi\'nde bir evde yasa dışı yoldan iddia oynatıldığı istihbaratına ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu evi takibe aldı. Teknik ve fiziki çalışmalarının ardından Dadaloğlu Mahallesi 2573 Sokak\'taki apartman dairesine baskın yapan ekiplerin aramasında evin 2 odasında 21 dizüstü bilgisayar ve 27 cep telefonu aracılığı ile yasa dışı iddia oynatıldığı saptandı. Bilgisayarlar, cep telefonları, 6 adet flaş bellek ve çok sayıda dokümana el koyan polis, iddiayı oynattığı önü sürülen Mehmet Erden, Özgür Erden ve Oktay Öner\'i de gözaltına aldı. Şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

- Baskın yapılan evdeki dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarından görüntü

- Bilgisayarların yanındaki banka kartlarından görüntü

- Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden çıkartımaları

- Şüphelilerin polis aracına bindirilmeleri

Süre: 01\'42\" Boyut: 104 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

9)YEŞİLÇAM\'IN \'BİTİRİM ZEKİ\'Sİ HAYATA VEDA ETTİ

BİR dönem Yeşilçam\'ın tanınmış sanatçılarıyla kamera karşısına geçen 90 santimetre boyundaki \"Bitirim Zeki\" lakaplı Zeki Keskin(74) hayata veda etti.

Sivas\'ın Ayli Köyü\'nde dünyaya gelen ve doğuştan boy kısalığı bulunan Zeki Keskin, 16 yaşında ilk olarak Ankara Devlet Tiyatrosunda seyirci karşısına çıktı. Keskin, daha sonra \'Fabrikanın Gülü\', \'Karayılan\', \'Kasımpaşalı Recep\' ve \'Ana Beni Eversene\' gibi Yeşilçam filmlerinde Yılmaz Güney, Nuri Sesigüzel, Ahmet Mekin ve Muhterem Nur gibi sanatçılarla kamera karşısına geçti. 1964 yılında \'Fabrikanın Gülü\' filminin Zonguldak\'ta yapılan galasından dönüşte trafik kazası geçiren ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Keskin, uzun süren bir tedavinin ardından Yeşilçam macerasını sonlandırarak memleketi Sivas\'a döndü. 52 yıl önce dönemin belediye başkanı tarafından Sirer Caddesi\'nin girişinde kendisine verilen 2 metrekarelik büfede satış yapıp geceleri de konaklayarak yaşam savaşını sürdürdü. Bir süre önce solunum yetmezliği rahatsızlığı yaşayarak Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Bitirim Zeki, tedavisi sürerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Keskin\'in cenazesi bugün Ulu Cami\'de öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ayli köyüne defnedilecek.

MEYDANA İSMİ VERİLMİŞTİ

Sivas halkı tarafından çok sevilen ve sık sık haberlere konu olan \'Bitirim Zeki\' ve çevre halkının talepleri üzerine Sivas Belediyesi, yıllardır aynı yerde bulunan büfesinin hemen karşısında oluşturulan mini meydana onun ismini vermeyi kararlaştırmıştı. 15 Aralık 2017\'de düzenlenen törenle meydana ismi verilen Bitirim Zeki son hayalini de bu şekilde gerçekleşti. Tören öncesi DHA muhabirine yaptığı açıklamada Sivas\'a bir hatırası kalacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Keskin, \"Çok mutlu oldum, bir yaş daha küçüldüm. Çünkü bir hatıram kalacak Sivas halkına. İstedim ki bir eserim kalsın. Aşık Veysel\'in eseri kaldı da niye Bitirim Zeki\'nin bir eseri kalmasın. 73 yaşındayım bir daha mı dünyaya geleceğim. Ömrümüz doldu gidiyor. Aşık Veysel\'in dediği gibi, \'Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece\'. Yaşımız doldu, ömür bitti. Başkanıma minnettarım. Bütün Sivas halkına teşekkürlerimi bildiriyorum.\" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntü Dökümü

(NOT: 13 Ekim 2017\'de görüntülü haberi servis edilmişti.)

SİVAS-DHA