DHA YURT BÜLTENİ-4

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 12\'İNCİ GÜN; ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

1)REYHANLI\'YA ROKET DÜŞTÜ

Harekatın 12\'nci gününde, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi\'nde bulunan Maraşlı Çıkmaz Sokak\'taki 2 katlı eve isabet etti. Roketin düşmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre evdeki 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Roketin ateşlendiği bölge, sınırdaki askeri karakollardan ateş altına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- İnceleme yapan ekipler

- Olay yerinden detay

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-İbrahim MAŞE-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLİ,(Hatay),(DHA)

(49 mb)

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2)TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ HAVADAN BOMBALANDI

Suriye\'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağının arkasında bulunan Minnag Havalimanı, Maranez ve Bafelyun Tepelerindeki terör örgütü PKK/YPG mevzileri, havadan bombalandı. Türk Hava Kuvvetlerine bağlı jetler, belirlenen hedefleri üst üste sortilerle ateş altına aldı. Bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis\'ten de görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Bombalanan yerlenden görüntü

-Yükselen dumanlar

KİLİS/DHA

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3)AFRİN ŞEHİDİNİN EŞİNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

TÜRK Silahları Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan, henüz naaşı getirilmeyen Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın eşi Birgül Muratdağı, sosyal medyadan eşinin son doğum günü kutlamasındaki görüntülerini paylaştı.Zeytin Dalı Harekatı\'nda 23 Ocak günü PKK/PYD\'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın naaşlarına ulaşılamadı. Şehit askerlerden Kayserili Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'ndan geriye 6 aylık eşi Birgül\'ün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler kaldı. Birgül Muratdağı, görevde olan eşine 25\'inci yaş günü nedeniyle gönderdiği pastayı, şehit Mehmet Muratdağı\'nın arkadaşlarıyla kesip, kutlama yaptığı görüntüler ve kına gecelerine ait videoyu paylaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-25 ocak tarihinde geçilen görüntü

-Ambulansın görüntüsü

-Akrabalarının eve gelişi

-Annesinin ağlaması

Görüntü Dökümü:

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-Şehit ve eşi Birgül\'ün kına gecesi görüntüsü

-Şehidin 25.yaş gününde eşinin kendisine görevde olduğu için katılamayıp gönderdiği yaş pastanın silah arkadaşlarınca kesilmesi

-Şehit eşinin ve şehidin mutlu günlerine ait fotolar

-Şehidin fotoları

-Genel detay

Haber- Kamera: Şeyda AŞATIR /KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1 Dakika 57 Saniye / 120 MB

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4)FURKAN VAKFI\'NDA ÇIKAN PARALAR POLİSİ ŞAŞKINI ÇEVİRDİ

ADANA\'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yapılan operasyonda merkez binasındaki yapılan aramada çıkan 364 bin lira polisi hayrete düşürdü.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik Adana merkezli 3 ilde yaptığı operasyonda kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve \'hocalar\' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alındı. Polis, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi\'nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Kasa ve çekmecelerde çıkan paralar ekipleri bile hayrete düşürdü.

Ekipler, bir odada buldukları para sayma makinesini ile kasada bulunan paraları saydı. Yapılan sayımlarda, döviz ve Türk Lirasından oluşan destelerde 364 bin lira olduğu tespit edildi. Sayım anı ise, polis kamerası tarafından kayıt edildi. Ayrıca vakıf binasında bulunan sistem odasındaki bilgisayarlarada el konuluydu.

Gözaltında bulunan 21 kişinin emniyeteki sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Polisin arama yapması

- Çekmeceden çıkan paralar

- Polisin paraları sayması

- Yerdeki kasa

- Polisin kasayı açması

- Kasanın içindeki paralar

SÜRE:02\'02\" BOYUT:124 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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5)KORNİŞLERİ BIRAKIP, KAYAK TAKIMI İLE KAYDILAR

KIŞ turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken\'de, ayaklarının altına koydukları korniş ve PVC\'lerle kayan çocuklar, hayallerine kavuştu. Bölgede faaliyet gösteren bir otelin yetkililerinin girişimiyle çocuklar, kayak kıyafetleri ve takımlarıyla kayarak, doyasıya eğlendi.

Doğan Haber Ajansı\'nın \'Kornişli kayak\' haberi ses getirdi. Polat Erzurum Resort Otel Genel Müdürü Bora Kanber, dağa yine kornişlerle kaymaya gelen çocukların kayak takımıyla kayma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Otelin sağladığı kayak elbiseleri ve kayak takımlarını giyen çocuklar, yaklaşık bir saat boyunca, hep uzaktan baktıkları tatilcilerle birlikte kayıp, doyasıya eğlendi.

Çocuklara destek olunması gerektiğini belirten Kanber, \"Bazı dar gelirli aile çocukları imkân bularınca yürüyerek çıktıkları dağda ayaklarının altına korniş ya da PVC koyarak kayak yapıyor. Onlardan birkaçını görünce jest yapalım dedik. Bu çocuklarımıza destek olmak gerek. Biraz destek verilirse inanıyorum ki çok iyi kayakçı olacaklar. Çünkü ayaklarına ilk kez kayak takmalarına rağmen hiçbiri düşmedi\" dedi.

Çocuklardan Mustafa Kemal Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Uğur Akkuş ise, \"Haftasonları arkadaşlarla birilikte yaklaşık 2 saat yürüdükten sonra geldiğimiz dağda, kayak yapanlarla birlikte kayıyorduk. Ama çöpten bulduğumuz korniş ya da PVC\'lerle kayıyorduk. Tek hayalimiz ise kayağı, herkes gibi kayak takımları ile yapmaktı. Kayaklarla kayanları uzaktan izliyor ve imreniyorduk. Hayallerimiz gerçek oldu. Kayakla kaymak, gerçekten muhteşem bir duyguymuş. Sevinçten sanırım gözümüze uyku girmeyecek\" dedi.

Otel Müdürü Bora Kanber, çocuklara istedikleri zaman gelip, kayakla kayabileceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Kornişle kayak yapan öğrenciler

-Otel görevlilerinin çocukları çağırması

-Çocukların kayak odasına götürülüşü

-Çocuklar kornişleri bırakıp kayak takımlarını giymesi

-Çocuklarla röp

-Çocukların kayak yapması

-Otel Müdürü Bora Kanber ile röp

Haber: Turgay İPEK / Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 5.48 / 613 MB)

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6)YALAN SÖYLEYİP DOLANDIRDI, GİDERKEN “PARA KOLAY KAZANILMIYOR\"DEDİ

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde bayi Onur Genel’e “Bana eksik para üstü vermişsinö diye yalan söyleyip 100 lira dolandıran kimliği belirsiz şüpheli, bayiden çıkarken “Para kolay kazanılmıyorö dedi.

Bandırma’da 25 kadar bayi, büfe ve bakkalı yalan söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheli her yerde aranıyor. Şüphelinin 100 lira aldığı bayilerden biri olan Onur Genel, başından geçen olayı şöyle anlattı:

“Biri kapıdan içeri girdi ve cebinden 80 lira çıkardı. ‘Dün 2 tane sigara aldım 200 lira vermiştim, siz bana 100 lira para üstü vermiştiniz. 1 lira bozuk para istemiştiniz 80 lira pana üstü çevirdiniz, fakat 180 lira vermeniz gerekiyordu’ dedi. Ben de saat kaçta geldiğini sordum, saat 3-4 gibi geldiğini söyledi. Kamera kayıtlarına bakacaktım ama o sırada bakamadım, bir dalgınlık oldu. Kafam karıştı, inandım ve 100 lira verdim. Giderken ‘Para kolay kazanılmıyor, 3-5 lira olsaydı geri dönmezdim, ama 100 lira olunca mecburen döndüm’ dedi. Sonra da taksiye binip gitti.\"

Bayi Onur Genel, aldatıldığını, aynı yolla dolandırılan başka bir bayi arkadaşının telefonla yaptığı uyarıdan sonra anladığını belirterek, “Şüpheli şahıs gittikten 10 dakika sonra arayıp uyaran arkadaşım, aynı kişinin başka bayilere de gittiğini söyledi. Böyle böyle biri var dikkat et dedi, ama iş işten geçmişti. Dolandırıldığımı o zaman anladım. Bandırma’da 25-30 kişiye daha gitmiş. Polise haber verdim, kamera kayıtlarını da teslim ettimö dedi.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, yalan söyleyerek özellikle tekel bayilerinden para sızdırdığı iddia edilen şüpheliyi arıyor.

Görüntü Dökümü

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Bayi ve dolandırıcı

Bayi Onur Genel konuşması

123 Mb 1.52 dakika

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)-

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7)TARİHİ DİZİLER KARAMÜRSEL SEPETİ SATIŞLARINI ŞAHA KALDIRDI



KOCAELİ Karamürsel\'in simgesi olan Karamürsel sepeti son zamanlarda tarihi dizilerin sahnelerini süslüyor. Karamürsel sepetini üreten Ali Koygun, tarihi dizilerden gelen talepler üzerine yaptıkları sepetlerin dizilerde kullanıldığını, sepet satışlarının şaha kalktığını söyledi.

Sultan Abdülaziz\'e içinde kiraz götürülmesiyle üne kavuşan Karamürsel sepeti, son zamanlarda çekilen tarihi dizilerle de ön plana çıkmaya başladı. Televizyonlarda büyük ilgi gören tarihi dizilerde Karamürsel\'de yapılan sepetler kullanılıyor. Sadece bıçak kullanılarak kestane ve fındık ağacından yapılan Karamürsel sepeti, internet üzerinden dünyanın bir çok ülkesine de satılıyor. Karamürsel\'in son sepet ustası olan ve 46 yıldır sepet üreten 56 yaşındaki Ali Koygun, tarihi dizilerde sepetlerin dekor olarak kullanılmasıyla Karamürsel sepetine olan ilginin daha da arttığını söyledi.

Satışlardan son derece memnun olduğunu söyleyen Ali Koygun, \"İlkokul yıllarımdan beri sepet üretiyorum. Şuan Osmanlı dizileri başta olmak üzere dizilerden sepetimize ilgi olması nedeniyle sepetimiz tekrar şaha kalktı ve çok aranır bir duruma geldi. İşlerimiz de çok iyi bir şekilde açıldı. Son zamanlarda Karamürsel sepetine çok talep var. Özellikle bu aralar dizilere gönderiyoruz. Dizilerde dekor olarak kullanılıyor sepetler. Eskiden yaşamın bir parçasıydı sepetler. Şimdi tekrar eski dizilerle beraber şaha kalktı sepet talebi. İşlerimiz iyi, talep iyi, dekor olarak ihtiyaç olarak kullanılıyor. Yurt dışında yaşayan Türkler de internet üzerinden sepet satın alıyor. Yurt dışında dekor ve abajur olarak kullanılıyor\" dedi.

Ali Koygun, Karamürsel sepetini fındık ve kestane ağacından ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"Sepeti üretmeden önce bunun belirli aşamaları var. Ağacı soymak, kurutmak, işlemek gerekiyor. Biz Karamürsel sepetini özellikle fındık ve kestane ağacından üretiyoruz. Gençler bu işe pek ilgi göstermiyorlar. Onların çağı daha değişik. Ama aynı zamanda bir arz-talep meselesi bu. Talep olursa, satılırsa tabii ki ilgi gösterirler. Şu anda satışlarımız da güzel. Umutluyuz bu konuda. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Yıllardan beri ustalarımızdan duyduğumuz kadarıyla Sultan Abdülaziz\'e Hereke\'deki köşke geldiğinde Karamürsel sepeti içerisinde kiraz hediye ediliyor. Bu kiraz gümüş bir tepsiye boşaltılınca, bakıyorlar sepet küçük ama içindeki kiraz dökülüp taşıyor. O şekilde ünleniyor. O günden sonra ufak, tefek görünene \'Karamürsel sepeti mi sandın?\' diyorlar\"

Görüntü dökümü

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-Sepet ustası Ali Koygun ile röp

-Karamürsel sepetinden detaylar

-Sepetçi dükkanında üretilen ürünler

-Anons

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:ALİŞAN KOYUNCU /KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA) -

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8)200 YILLIK GEMİ PUSULASI

SAMSUN\'da Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü, iş adamı Tuncer Üçüncüoğlu\'nun ofisinde, bulunan 200 yıllık antika gemi pusulası görenlerin dikkatini çekiyor.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü, iş adamı Tuncer Üçüncüoğlu ofisini kaptan köşkü şeklinde dekore etti. Ofisin içinde bir çok antika gemi parçası bulunurken en dikkat çeken parçaların başında 200 yıllık antika gemi pusulası geliyor. Çalışır haldeki 200 yıllık gemi pusulası görenlerin ilgisini çekiyor. Pusulayı, 7 yıl önce 15 bin Dolar\'a İzmir\'den satın aldığını söyleyen Üçüncüoğlu, \"Şimdi pusulalar küçücük teknoloji gelişti. Bu pusulanın yüksekliği yaklaşık bir buçuk metre. Çok eski bir teknoloji ile bu pusula yapılmış. Pusulanın manyetik elektrik akımından etkilenmemesi için iki manyetik kutbu oluşturan toplar var. Bu toplama \'Kelvin\'in topları\' deniliyor. Çok özel bir pusula. İzmir\'de gemi sökümü yapıldığı için böyle antikaya meraklı olan kişiler bunu bilir. Çok eski olan yüz yıllık gemilerin sökümünde de meraklılarına haber verilir. Bende bu şekilde bir çok antika gemi parçası aldım. Bunun dışında antikacılardan da tarihi gemi parçaları satın aldım. Bu benim için bir merak, antika tutkusu çok farklı bir şeyö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Pusuladan detay

-Tuncer Üçüncüoğlu\'dan detay

-Röportaj

(212.82 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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9)ÇOCUK KARİKATÜRİSTLER BELGELERİNİ ALDI

ESKİŞEHİR\'de Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından oluşturulan \'Karikatür Okulu\'ndaki 6 hafta süreli kursu tamamlayan 49 çocuğa belgeleri verdi.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Biriminin, çocuklar için açtığı Karikatür Okulu çalışmalarını tamamladı. Karikatür okuluna 8-12 yaşlarında 49 çocuk katıldı. 3 ayrı atölyede eğitim gören çocuklar, çocuk haklarına yönelik toplumsal olayları kendi bakış açılarıyla karikatürize ederek kağıda yansıttı. Çocuklar, karikatür sanatını eğlenerek öğrenirken uzman eğitmenlerden de çocuk hakları konusunda da bilgi aldı. Çocuklar, hayal güçlerinin yardımıyla ve kendilerine özgü çizgilerle birbirinden farklı eserler ortaya çıkardı.

Karikatürist Atilla Yakşi\'nin eğitmenliğinde 6 hafta süren Karikatür Okulu\'nu başarıyla bitiren 49 çocuğa düzenlenen törende katılım belgeleri verildi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın Kaynak, çocukların kurs süresinde yaptıkları karikatürlerle önümüzde günlerde sergi açılacağını belirtti.

Görüntü dökümü

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-Kursiyer çocukların karikatür yaparken,

-Çocukların belge aldıktan sonra toplu halde çekilen görüntüsü bulunuyor.

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA)

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