DHA YURT BÜLTENİ-4

1)\"ZEYTİN DALI HAREKATI\' 8\'İNCİ GÜNÜNDE; 394 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ÇAVUŞOĞLU VE GÜL KİLİS\'TE

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı, 8\'inci gününe girdi. TSK\'dan yapılan açıklamada, 7 günde 340 hedefin imha edildiği, 394 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK, harekâtta bugüne kadar 3 Türk askeri ile 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerinin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, 30 Mehmetçiğin ve 24 ÖSO mensubunun yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. Zeytin Dalı Harekâtı 8\'inci gününe girerken, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı ile Hatay\'ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinden de Suriye topraklarına geçen TSK ve ÖSO güçleri, Afrin\'deki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Gece boyunca sınır bölgesinde top atışları duyulurken, bölgedeki birliklere sevkiyat ve lojistik destek de devam etti. Hatay\'ın Hassa ilçesi bölgesinde de sabah saatlerinde 2 \'Sikorsky\' ve 1 Atak helikopteri, tam teçhizatlı olarak Suriye tarafına geçiş yaptı. Afrin\'den atılan roketlerin düştüğü Reyhanlı ilçesinde ise esnaf işyerlerine Türk bayrakları astı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Zeytin Dalı Harekâtı\'ndaki son gelişmeler açıklandı. 340 hedefin imha edildiği, 394 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada şu bilgiler verildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00\'den itibaren \'Zeytin Dalı Harekâtı\' başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Harekâtın başından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 340 hedef imha edilmiştir. Harekât, icra edilen hava harekâtı ile koordineli olarak kara ateş destek vasıtaları ile de desteklenmektedir. Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek unsurlarının desteği ile sürdürülmekte olan kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 30 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, 24 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Genelkurmay Başkanlığı, aynı açıklama kapsamında yine Suriye\'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı hakkında da şu gelişmeleri bildirdi:\"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtı\'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu\'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin\'den doğuya, Münbiç\'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini, Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.\"

ÇAVUŞOĞLU VE GÜL KİLİS\'TE

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kilis Valiliğini ziyaret etti. Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Çavuşoğlu ve Gül, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Bakan Gül, bir süre makamda Vali Tekinarslan\'dan kente ilişkin bilgi aldıktan sonra Belediye Başkanı Hasan Karayı ziyaret etti.

TERÖRİST MEVZİLERİ BOMBALANIYOR

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis\'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri karadan, jetler tarafından da havadan ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden yükselen siyah duman Kilis\'ten de görüldü.

İŞ DÜNYASI VE STK TEMSİLCİLERİ KİLİS\'TE

İş dünyası temsilcisi TOBB başta olmak üzere ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK, TİM, TOBB, TÜGİAD, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği, TÜRKONFED başkan ve temsilcileri Kilis\'e geldi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan\'ı makamında ziyaret eden heyet, roketli saldırılar sonrasında çekilen resimlerden oluşan sergiyi de gezdi. Heyet adına Valilikte açıklamayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkcıoğlu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla büyük bir operasyon yürüttüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, \"Devletimize ve milletimize desteğimizi göstermek için Suriye sınırındayız. Suriye\'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana, Türkiye büyük sorumluluk üstlendi. Bir yandan PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Diğer taraftan, Suriye\'nin toprak bütünlüğü için diplomasi yürütüyoruz. Diğer yandan da, savaşın ortasında kalmış 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Bu süreçte, Suriye\'ye komşu olan şehirlerimiz de büyük bir sorumluluk üstlendiler. İşte Kilis onlardan biri. Bu şehir, terör örgütlerinin vahşetinden kaçan on binlerce masumun umudu oldu. Kilis\'in nüfusu 90 bin, misafir ettiği mülteci sayısı 125 bin. Yani Kilis kendi nüfusundan daha fazla misafiri ağırlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bunun başka bir örneğini göremezsiniz\" dedi.

\"İNSAN HAYATINA EN BÜYÜK DEĞERİ BİZ VERİRİZ\"

Operasyon hakkında olumsuz değerlendirmelerde bulunan devletlere de set tepki gösteren Rıfat Hisarcıklıoğlu, \"Şimdi bazı ülkeler, yaptığımız operasyonlar üzerinden ahkam kesiyor, güya bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar. Kimse merak etmesin, inancımız gereği insan hayatına en fazla değeri biz veririz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte bu şehirlerimizin sorumluluğu bir kat daha arttı. Bir taraftan askerlerimizi ağırlıyorlar. Diğer taraftan hain teröristlerin kahpece saldırılarını göğüslüyorlar. Bu saldırılarda Kilis ve Hatay\'da vatandaşlarımız şehit oldu. Kilis\'teki şehitlerimizden biri iş dünyamızın üyesi; bir ahi. Kırıkhan\'daki şehidimiz de işçilerimizin üyesi\" dedi.

\"ORTAK DURUŞ SERGİLEMEYE DAVET EDİYORUZ\"

Sivil toplum olarak, millet olarak tek vücut olduğumuzu da vurgulayan Rıfat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

\"Bu kritik süreçte, hem taziyelerimizi iletmek, hem de desteğimizi ifade etmek için buradayız. Birazdan, teröristlerin saldırısı ile zarar gören camiyi ziyaret edeceğiz. Hainlerin bir camiye saldırmış olması, her türlü insani ve manevi değerden uzak olduklarının en açık göstergesidir. Herkes şunu artık görmelidir; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Tüm uluslararası camiayı, konuyu saptırmayı bırakıp, teröre karşı net ve ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz. Yurtdışındaki muhataplarımıza da bu harekatın haklılığını anlatıyoruz. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız.\"

Heyet daha sonra Kilis Belediyesi ile roketle saldırı düzenlenen tarihi Çalık Camisini ve hayatını kaybeden iki vatandaşın ailesine ziyaret etti.

2)ŞIRNAK\'TA GÖREV YAPAN KOMANDOLAR AFRİN\'E UĞURLANDI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlendiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Şırnak\'ta görev yapan komandolar düzenlenen törenle, yapılan dualarla uğurlandı.

20 Ocak\'ta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na Şırnak\'tan komando takviyesi yapıldı. Şırnak Akçay 6\'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı\'na bağlı yaklaşık 300 komando için Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'nda uğurlama törenin düzenlendi. Törene Şırnak 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Cizre İlçe Müftü Vekili Tahir Küliken katıldı. Tümgeneral Tarakçı\'nın askerleri selamlanması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile devam etti. Burada bir konuşma yapan Tümgeneral Tarakçı, vatan savunmasının kutsal bir görev olduğunu hatırlatarak, \"Kahraman evlatlarım. Bu kutlu yolda, bu azimli yolda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünü tehdit eden düşman unsurlara karşı atılan bu adımda sizler de bölgemizden görev almış durumdasınız. Mutlu ve bahtiyar olun. Bu herkese nasip olmaz. Ailelerinize, büyüklerinize, sevdiklerinize bizden selam iletin. Allah\'ın izni ile tek bir yumruk olarak gideceksiniz, tek bir yumruk olarak geri geleceksiniz. Hiç kimseyi kayıp vermeden bu vatanın ve bu milletin bölünmez bütünlüğü için hizmet edecek, gerekirse göğsünüzü siper edecek bu toprakları elde etmenin bu topraklara müdahale etmenin bu topraklarda at koşturmanın ne demek olduğunu bütün düşman alemine göstereceksin. Sizler bizim öncülerimizsiniz. Müteakiben sizin arkanızdan bizlerde geleceğiz ve oralarda görev yapmayı Allah inşallah bize nasip edecek. Bu milletin dirliğini, birliğini ve beraberliğini bozmaya niyet eden her türlü elin nasıl kırıldığını bütün dünya görecektir\" dedi.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan da burada yaptığı konuşmada, komandoların Şırnak bölgesinde terörle mücadele başarılı bir görev ifa ettiklerini belirterek, \"Şerefli bir görevi icra ediyordunuz burada. Önemli bir görevi icra ediyordunuz. Ama şuanda çok daha önemli bir göreve seçildiniz. Allah\'ım sizleri korusun, bu yolda muzaffer kılsın. Bu görev devletimiz için milletimiz için, ezanı susturmamak için, bayrağımızı indirmemek için yapılan bir mücadeledir. İnşallah bu mücadelede hep beraber başarılı olacağız. Allah\'ım sizlere güç, kuvvet versin, var olun, sağ olun, her zaman başarılı olun\" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra, sınır ötesinde göreve gidecek askerler, hep bir ağızdan komando marşını okudu. Komandoların gür sesi havalimanında yankılanırken, askerlerin morallerinin yüksek olduğu görüldü. Cizre İlçe Müftü Vekili Tahir Küliken tarafından göreve gidecek askerler için dualar okundu. Komandolar bir elini duaya kaldırırken, diğer ellerinde esas duruş vaziyetinde silah tutarak okunan duaya protokol ile birlikte eşlik etti. Selamlama merasimi öncesi hep birlikte alkış tutan askerlere moral veren Tümgeneral Tarakçı, \"Çok daha zorlu görevleri burada yaptınız. Burada yaptığınız görevlerden çok daha basit görev olacak, göreceksiniz. Kendinize dikkat edin. Birliğinizi, dirliğinizi muhafaza edeceksiniz. Birliğini sapa sağlam götüreceksin ve sapa sağlam getireceksin. Allah\'a emanet olun\" diyerek göreve gidecek tüm askerlerin elini tek tek sıktı. Daha sonra askerler uçak ile görev yerlerine sevk edildi.

(yeniden)

3)SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ

HATAY\'ın Hassa ilçesinde,2 kobra tipi ve 1 askeri helikopter, sınırı geçti.

Sabah erken saatlerde ilçe üzerinden uçan hekilopterin tam teçhizatlı oldukları görüldü. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu.

4)POLİS KAÇAK VE SAHTE İÇKİYE İZİN VERMEDİ

MERSİN\'de sahte ve gümrük kaçağı çeşitli markalarda içkiyi piyasaya sürmek isteyen M.B. gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri ihbar üzerine merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi\'nde M.B.\'ye ait iş yerinde ve evinde arama yaptı. Aramada 417 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Kaçak ve sahte içkilere el konulurken M.B. ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

5)60 YIL HEM AĞABEY- KARDEŞ, HEM DE USTA- ÇIRAK OLDULAR

SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen roketin isabet ettiği camide hayatını kaybeden 84 yaşındaki Muzaffer Aydemir\'den geriye sevgisi ve hoşgörüsü kaldı. Hem ağabeyini, hem de 60 yıllık ustasını kaybeden 72 yaşındaki İzzet Aydemir, bunca yıl yanında çıraklık yaptığı Muzaffer Aydemir\'le birlikte çalıştıkları işyerinin kepenklerini açınca gözyaşlarına boğuldu.

Kilisli terzi Muzaffer Aydemir, 22 yaşında dükkanını açtığı sırada o zamanlar 12 yaşında olan kardeşi İzzet Aydemir\'i de kendisine çırak yaptı. Zaman içinde mesleğini en ince ayrıntılarına kadar öğretmesine rağmen ağabey ile kardeş ilişkisinin yanında aralarındaki usta çırak ilişkisi de hiç bitmedi. Konfeksiyoncular çarşısının en eskileri olmalarının yanında Aydemir kardeşler, çarşının bilge ağabeyleri oldular. Zaman içerisinde artık yaşlandıkları içini eskisi gibi işlerini yapmamalarına karşın kardeşler, vakit geçirmek adına da olsa hiç aksatmadan her gün dükkanlarını açtı. Muzaffer Aydemir ile kardeşi İzzet Aydemir, son 4 yıldır da hiç elbise dikmedi. Muzaffer Aydemir, bundan aylar önce kardeşi İzzet\'in öğretmen oğlu için bir takım elbise dikmeye başladı. Ona yine kardeşi İzzet, yardım etti. Bu sırada geçtiğimiz çarşamba akşamı Afrin\'deki terör mevzilerinden atılan roket tarihi Çalık Camii\'ne isabet etti. Akşam namazına gelen terzi Muzaffer Aydemir ile Suriyeli 27 yaşındaki Tarık Tabbak patlamada hayatını kaybetti. Aynı zamanda terör roketi Aydemir kardeşlerinin 60 yıllık usta çırak ilişkisini de bitirdi. Konfeksiyoncular çarşısının ağabeyi olan Muzaffer Aydemir\'den geriye sevgisi ve hoşgörüsü kaldı.

ELBİSE DE YARIM KALDI

Yarım kalan takım elbise de artık İzzet Aydemir\'e emanet. 60 yıl birlikte çalıştığı dükkanı açınca gözyaşlarına boğulan İzzet Aydemir, ağabeyiyle diktiği elbiseyi eline alıp, bitirme sözü verdi. İzzet Aydemir, \"Bunu oğlum için dikiyorduk. Ceket kollarını bile yaptık ama yerine monte edemedik. Artık ben bu elbiseyi dikeceğim. Bunu yavaş yavaş tamamlayacağım. Ondan sonra da bu dükkan benim için bitti artık. Mesleğimi de bırakırım. Bana mesleğimi öğreten ağabeyimdi. 12 yaşında yanına aldı. Askerden geldim beni yine bırakmadı. 60 yıl birlikte çalıştık. Bir gün olsun aramızda sesimizi dahi yükseltmedik. Hiç kavgamız olmadı hep saygılı olduk\" dedi.

TERÖRE LANET GETİRDİ

Kardeşinin ölümüne neden olan teröre lanet okuyan İzzet Aydemir, \"Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Türk milleti. Allah bayrağımızı eksik etmesin. Vatanıma göz dikenlerin gözünde kalsın. Bizim başkomutanımız cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan. Kardeşim şehit oldu. Hepimiz şehit olmaya hazırız. Kardeşime üzülüyorum, ağlıyorum ama olsun canı sağ olsun\" diye konuştu.

6)5 ASIRLIK HAMAM, RESTORASYON BEKLİYOR

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde 16\'ncı yüzyılın başlarında inşa edilen 500 yıllık bir geçmişe sahip hamam restore edilmeyi bekliyor.

Keşan\'da Büyük Cami Mahallesi Kudret Sokak\'ta bulunan, bölgede Osmanlı Dönemi\'nden kalma tek eser olan ve büyük kısmı halen ayak kalan hamam, madde bağımlıları ve evsizlerin uğrak yeri halini geldi. Tarihi hamamı, madde bağımlıları ve define avcılarından korunmak için etrafına tel örgü ve kapısına yapılan demir kapıya ise kilit takıldı. Tel örgüler tahrip edilirken, kapıdaki asma kilit ise çalındı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı olan ve restore edilmesi daha öncede gündeme gelen tarihi hamamın biran önce tadilata alınması bekleniyor.

PROF. DR. ENGİN BEKSAÇ: ONARILARAK, BÖLGEYE YENİDEN KAZANDIRILMALI

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, tarihi hamamın bölgede Osmanlı Dönemi\'nden kalma türündeki tek eser olduğunu belirterek, \"Hamam, yakınında bulunan Hersekzade Ahmet Paşa Camii\'yle birlikte Keşan\'da Osmanlı Dönemi\'nden kalan son eser. Bu hamam Keşan\'ın en önemli Osmanlı Dönemi yapısı olan camii ile bir bütün oluşturmakta ve mutlaka korunması gerekli bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eserin onarılarak yeniden kazandırılması Keşan için büyük bir kazanç olacaktır. Bölgeye kitaplık ya da fuaye salonu olarak tekrar kazandırılabilir. Bu yapının tekrar ayağa kaldırılması tüm Keşan halkının sorumluluğudur\" dedi.

YATIRIM PROGRAMINDA YOK

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise bölgede tarihi eser niteliği taşıyan yapıların oldukça fazla olduğunu ve restorasyonlarda ödeneklerin öncelikle ibadethanelere verildiğini belirterek, tarihi hamamın restorasyonun yatırım programlarında olmadığını kaydetti.

7)ŞAMPİYON BOĞA, OTOMOBİL FİYATINA SATILDI

ARTVİN ve yöresinde düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olan 8 yaşında, 820 kilo ağırlığında \'Küçük enişte\' adlı boğa sahibi tarafından 85 bin liraya satıldı. Boğayı satın alan Aziz Yiğit, boğa sevgisinin kendisinde tutku olduğunu belirterek çok sevdiği boğayı satın aldığını söyledi.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Bu yıl 38\'incisi düzenlenecek olan Artvin Kafkasör Festivali öncesinde kentte boğa transferleri de başladı. Daha önce yapılan boğa güreşlerinde birçok kez birinci olan 820 kilogramlık 8 yaşındaki \'Küçük Enişte\' adlı boğa fiyatlarının 30-40 bin lira arasında değiştiği kentte rekor fiyatla alıcı buldu. Boğa sahibi Gökalp Eren, \'Küçük Enişte\' adlı boğayı, 85 bin lira karşılığında bir başka boğacı Aziz Yiğit\'e sattı. Baş kategorisinde, Kafkasör Festivali olmak üzere bölgede düzenlenen güreşlerde boy gösterecek olan 85 bin liralık boğa da yeni sahibi Aziz Yiğit ve antrenörü Yavuz Seçkin eşliğinde hazırlıklara başladı.

\'BU BİR TUTKU\'

Boğacılığın bir tutku olduğunu ifade eden Aziz Yiğit, \"Boğacılık bize atalarımızdan kalma bir armağandır. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Çok sevdiğim için bu boğayı bu fiyata aldım. Bu bir tutku benim için\" dedi. Yiğit\'in ahırında \'Dağlı Reis\' ve \'Rüzgâr Reis\' isimli 2 boğa daha yer alıyor.

