DHA YURT BÜLTENİ-4 

Roket düşen camide büyük hasar

Kilis\'te dün teröristlerin ateşleyip isabet ettiği kent merkezinde bulunan tarihi Çalık Camisindeki hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı. Terzi Muzaffer Aydemir ile Suriyeli Tarık Tabak\'ın yaşamını yitirdiği saldırıda roketin isabet ettiği kubbenin büyük bir bölümü yıkıldı. \'Çalık Hacı Ali\' lakaplı, Hacı Bin Mehmet Ağa tarafından 1682 yılında Aşıt Mahallesinde inşa ettirilen 3 kapılı girişi bulunan 336 yıllık cami içi de kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki evlerde de hasar oluştu. Duvarları da yıkılan camide olası bir yıkıma karşı polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Camide kısa süre içerisinde temizlik ve onarım çalışmaları başlatılacağı belirtildi.

\'KEŞKE BEN DE ŞEHİT OLSAM\'

Saldırıda namaz kılarken ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir\'in geçen salı günü esnaf ziyareti sırasında Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara\'ya \"Allah kazadan beladan korusun. Allah devletimizi milletimizi korusun. Benim zamanımda Kore vardı. Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam\" dediği ortaya çıktı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, sosyal medya hesabından Aydemir\'in de bunduğu esnaf grubuyla çekilen fotoğrafı paylaşıp şöyle yazdı:

\"Dün gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretimizde merhum Muzaffer Aydemir ağabeyimiz ile görüşmüştük. Kendisi \'keşke beni de askere alsalar ben de şehit olsam\' diyordu. Bugün yapılan roket saldırısında istediği şehitlik mertebesine erişti. Merhum terzi Muzaffer ağabeyimize Allah rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.\"

\'VATAN SAĞOLSUN\'

Yaşamını yitiren Muzaffer Aydemir\'in kızı Gülendam Sağıroğlu, \"Babam kimseye nasip olmayacak mertebeye ulaştı. Allah herkese bu mertebeyi nasip etsin. Vatan sağ olsun. Onun istediği şehitlikti. \'Beni askere gönderin şehit olacağım\' diyordu\" dedi.

Muzaffer Aydemir\'in gelini Azize Aydemir ise, \"Acımız büyük şoktayız ancak vatan sağ olsun. Şehit oldu, kime nasip olur böyle ölüm. Namaz kıldığı sırada, secdedeyken şehit oldu\" diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Suriyeli Tarık Tabak\'ın kardeşi Muhammed Tabak da, ağabeyinin 5 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye\'ye geldiğini anlattı.

5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Bu arada camiye düşen roketle yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, 100 metre mesafedeki Yahya Said\'in evine isabet eden roketle yaralanan 5 kişi ise taburcu edildi.

Roketli saldırıdan bir gün önce şehit olmak istediğini söylemiş

Kilis\'te dün teröristlerin ateşleyip isabet ettiği kent merkezinde bulunan tarihi Çalık Camisinde namaz kılarken hayatını kaybeden terzi ve 3 çocuk babası Muzaffer Aydemir\'in geçen Salı günü çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara\'nın esnaf ziyareti kapsamında Aydemir\'in terzihanesini ziyaret ettikleri yer alıyor. Görüntülerde Vali ve Belediye Başkanı ile sohbet eden Muzaffer Aydemir\'in \"Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam. Allah kazadan beladan korusun. Allah devletimizi milletimizi korusun. Benim zamanımda Kore vardı\" dediği duyuluyor.

Ankara\'da göçük altında kalan 2 kişi 5 saatte kurtarıldı

ANKARA\'nın Polatlı ilçesinde bir evin ahırında yapılan su kuyusu kazı çalışması sırasında yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan iki kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile sağ olarak kurtarıldı.

Polatlı ilçesine 20 kilometre mesafedeki Sivri Mahallesi’nde bir evin ahırında yapılan su kuyusu kazı çalışması sırasında Osman Ölmez ve Savaş Baş’ın üzerine toprak göçtü. Göçük sonrası iki kişi, yaklaşık 11 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Polatlı İtfaiyesi ekipleri toprak altında kalan Ölmez ve Baş’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, Savaş Baş’ı kısa süre içerisinde kurtararak hastaneye sevk etti. Ardından toprak altında yaşam mücadelesi veren Osman Ölmez’i kurtarmak için ise zamanla yarış başladı. Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü 5 saatlik çalışma sonucu toprak altından kurtarılan Ölmez’de sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk tedavisi yapılan Ölmez, kendisini kurtaran ekiplere sarılarak teşekkür etti.

Bu arada Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer’de Sivri Mahallesi’ne giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Yolcu otobüsü, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

TOKAT\'ta yolcu otobüsünün yol kenarında park halindeki otomobile çapması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saat 08.00 sıralarında Tokat-Sivas Karayolu 32\'inci kilometrede, Yatmış köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat\'tan Kayseri\'ye gitmek üzere yola çıkan Cengiz Güner (40) yönetimindeki 60 DN 343 plakalı yolcu otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle ilerleyemediği için yol kenarına park eden 60 BP 331plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve otobüs şarampole sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Park halindeki otomobil içerisinde bulunan Zeynep Bozdemir (57) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü koltuğunda oturan Murat Bozdemir (64), Metehan Bozdemir (19) ve otobüs şoförü Cengiz Güner ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otobüsteki 4 yolcu ise bölgeye gönderilen bir başka otobüse aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kar yağışı Adapazarı\'nda ulaşımı etkiledi

ADAPAZARI\'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Karla kaplı caddede ulaşım dururken, kayan 10 araç çarpıştı.

Adapazarı\'nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı karla kaplanınca ulaşım durdu. Korucuk Mahallesi\'nden şehir merkezi istikametine ilerleyen 10 araç kayarak birbirine çarptı. Araçlarda hafif hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yozgat\'ta tipi nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı

YOZGAT’ta, etkili olan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü, 103 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yozgat kent merkezinde, son iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde tipiye dönüştü. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle ulaşım aksadı, 103 köy yolu kapandı. Şehir merkezinde, cadde ve sokaklarda kar yığınları oluşurken, sabah erken saatlerde belediye kar mücadele ekipleri 33 iş makinesi ve 350 personelle yol ve kaldırım temizleme çalışmalarına başladı.

Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar ise yaşanan kuraklığın ardından kar yağışının gecikmelide olsa başladığını belirterek mutluluklarını ifade ettiler.

Karla mücadele çalışmalarını takip eden Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, “Kurak bir dönemden geçiyorduk. Kar yağışı bekleniyordu. Allaha şükürler olsun ki kar yağdı. Biz Yozgat Belediyesi olarak tüm personel ve ekipmanımızla sahadayız, gerekli karla mücadelemizi veriyoruz. Yeter ki kar yağsın bereket olsun biz her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Şuan yaklaşık olarak 33 araç ve 350 personel ile sahadayız\" dedi.

Yozgat il genelinde tipi nedeniyle kapanan 103 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şoföre en ağır cezanın verilmesini istediler

SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde, halk otobüsü şoförünün 13 yaşındaki ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunması nedeniyle yargılanacağı dava öncesi Sakarya Kadın Platformu üyeleri, adliye önünde açıklama yaparak sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Arifiye\'de yaklaşık 3 ay önce meydana gelen olayda, özel halk otobüsünde şoförlük yapan 65 yaşındaki Ş.D., 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.E.\'ye cinsel istismarda bulundu. M.E.\'nin durumu öğretmenine anlatması üzerine olay ortaya çıktı. Öğretmenin olayı polise bildirmesi üzerine gözaltına alınan Ş.D. tutuklandı. M.E. devlet korumasına alınırken, Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi davaya müdahil oldu. Bugün, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye başlandı.

Duruşma öncesi mağdur çocuğun yakınlarının yanı sıra çok sayıda kadın Sakarya Adliyesi önünde karlı havaya rağmen bir araya geldi. Sakarya Kadın Platformu üyeleri, cinsel istismar sanığına en ağır cezanın verilmesi için yetkililere çağrı yaptı. Sakarya Kadın Platformu Üyesi Yüksel Coşkun adaletin yerine gelmesiyle bundan sonra yaşanabilecek olayların önüne geçilebileceğini belirterek, \"Tüm ülkede olduğu gibi maalesef ilimizde de kadınlara çocuklara yönelik şiddetin gittikçe arttığı görülmektedir. Hepimiz artık farkına varmalıyız ki kadının bedenine kimliğine, ruhuna, varlığına yönelen şiddet aslında hepimize yönelen şiddettir. Bu saldırı, tamir edilemez yaraların açılması demektir. Kadın ve çocuk istismarlarında görülen artışla toplumu saran şiddet sarmalını ayrı ayrı düşünemeyiz. Bundan kısa bir süre önce görülen Emani davası hepimizin bildiği gibi oluşturulan kamuoyu tepkisi sayesinde suçluların gerekli sonucu almalarıyla sonuçlandı. Bizler yaşanan bu vahşette kaybettiklerimizi geri getiremeyeceğimizi biliyoruz. Ancak adaletin yerine gelmesiyle bundan sonraki olayları engelleyebiliriz. Buna gücümüz yeter diye düşünüyorum. Bugün desteğimize ihtiyacı olan başka bir hemcinsimizin M.E.\'nin yanında olduğumuzu göstermek ve ailesiyle birlikte destek ve dayanışma içinde olmak için buradayız. Gerçekleri görmek için buradayız, adaletin gerçekten tecelli ettiğini görmek için buradayız. Biz kadınlar bu davaların bir daha kimsenin aynı suçu işlemeye cesaret edemeyeceği şekilde sonuçlanmasını, faillerin herhangi bir iyi hal indirimine uğramadan hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz\" dedi.

Çete lideri sarışın kasiyer, dolandırıcılıkta yüzde 50 pay ile anlaşmış

KONYA\'da bir kafede 2 müşterinin kredi kartını kopyalayıp 6 bin liralık dolandırıcılık yapan şebeke üyesi 6 kişiyle birlikte tutuklanan sarışın kasiyer Gülsün Yaşar\'ın(20), yüzde 50 pay ile anlaştığı ortaya çıktı. Gülsün Yaşar\'ın, hesabı kredi kartıyla ödemek isteyen müşterin kartını, ilk önce kendilerine ait kopyalama cihazından geçirip bilgileri kopyaladıktan sonra, \'red\' cevabı verdi diyerek diğer pos cihazından ödemeyi tahsil ettiği öğrenildi.

Konya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne geçen 13 Ocak\'ta gelen 2 kişi, ATM ve kredi kartları kullanılarak 6 bin liralarının çekildiğini ve dolandırıldıklarını belirtti. Mağdurların kart ekstrelerini inceleyen polis, kartlarını son olarak merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede kullandıklarını belirledi. İncelemeyi derinleştiren polis, kafeye baskın yaptı.

GÜVENLİK KAMERASI SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

İş yerinin güvenlik kameralarını ve kullanılan pos cihazlarını inceleme altına alan polis, kasiyer Gülsün Yaşar\'ın müşterilerin kartlarını iki farklı pos cihazından geçirerek, kart bilgilerini kopyaladığını tespit etti. Yaşar\'ın yapılan üst aramasında ise 9 müşterinin kopyalanan kredi kartlarının slibi bulundu.

Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen Gülsün Yaşar, suçunu itiraf ederek, dolandırıcılığı işletme müdürü Ali Aydemir ile ortak olarak yaptıklarını söyledi. Yaşar, müşterilerin kartlarını, iş yerinin pos cihazı bozuk diyerek, kopyalama yaptıkları diğer pos cihazına takıp, dolandırıcılık yaptıklarını da itiraf etti. Tüm şebekeyi deşifre eden Gülsün Yaşar\'ın ifadeleri doğrultusunda işletme müdürü Ali Aydemir ile Harun Altunel (22), Sami Koyuncu (22), Mesut Koyuncu (23), Şevket İlhan (20) ve Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi\'nde saklanan Abdil Demirbaş (19) gözaltına alındı.

YÜZDE 50 PAY İLE ANLAŞMIŞ

Gülsün Yaşar, ifadesinde her yaptığı dolandırıcılık olayından yüzde 50 pay alma şartıyla şebeke üyeleriyle anlaştığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Yaşar ve Aydemir ile birlikte toplam 7 kişi tutuklanırken, şebekenin Ukrayna’dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazıyla 69 kredi kartını kopyaladığı saptandı. Polis, kredi kartlarının nerelerde kopyalandığı ve ne kadar para çekildiğini tespit etmek için çalışmasını sürdürüyor.

Osmaniye\'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

OSMANİYE\'de jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik, Osmaniye merkezli, Kadirli ve Düziçi ilçeleriyle Hatay\'ın Erzin ilçesinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 5 kilo 715 gram esrar, 60 gram eroin, 20 gram metamfetamin, değişik çaplarda 177 tabanca mermisi, 17 av tüfeği fişeği, 4 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

CHP\'li Özel: Yaşanması öngörülüyordu, birileri 15 Temmuz\'u sessizce bekledi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, \"Elbette yaşanması öngörülüyordu. Uğur Mumcu, 23 yıl önce öngörmüştü. Pek çok aydın, yazar on yıllardır söylüyordu. Son 1- 1,5 yılda köşe yazarları, yazmaya başlamıştı. 15 Temmuz, adım adım geldi; ama birileri 15 Temmuz\'u sessizce bekledi\" dedi.

Burdur Belediyesi tarafından gazeteci- yazar Uğur Mumcu\'yu anma etkinliği düzenlendi. CHP Grup Başkanvekili Özel\'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, belediyenin konferans ve sergi salonunda düzenlendi. Uğur Mumcu\'yu anma etkinliğinde CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Osman Gök ve Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek de yer aldı.

CHP\'li Özel, etkinlikteki konuşmasında, 15 Temmuz\'un \'dört başı mamur darbe girişimi\' olduğunu kaydederek, \"15 Temmuz, bizim bizatihi Meclis\'te, Ankara\'da yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz ardından devamında yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz bir darbe girişimi. Başarısız olmuş bir darbe girişimi, tiyatro- miyatro değil; ama daha sonraki tanımlamamızla kontrollü bir darbe girişimi. Nedir kontrollü darbe? Gerçekleşmesi öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan bir darbe girişimi\" dedi.

\'BİRİLERİ 15 TEMMUZ\'U SESSİZCE BEKLEDİ\'

Meclis Darbe Araştırma Komisyonu\'nda görevlendirilen CHP\'li milletvekillerinin bu çıkarımda bulunduğunu belirten Özel, \"Elbette yaşanması öngörülüyordu. Uğur Mumcu, 23 yıl önce öngörmüştü. Pek çok aydın, yazar on yıllardır söylüyordu. Son 1- 1,5 yılda köşe yazarları, yazmaya başlamıştı. Nisanın 5\'inde ve 23\'ünde, Adalet ve Kalkınma Partisi\'ne çok yakın bir köşe yazarı yazdı. 15 Haziran\'da bir iddianame hazırlandı ve darbe girişimi hazırlığı içinde olduğu söylendi ordunun içindeki bazılarının ve 15 Temmuz adım adım geldi; ama birileri 15 Temmuz\'u sessizce bekledi\" diye konuştu.

\'KARNIYARIK GİBİ YARDIK, BAKTIK\'

CHP\'nin içinden tek bir darbeci çıkmadığını vurgulayan Özel, \"Bir CHP milletvekilinin, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı, belediye başkan yardımcısının karısı, çoluğu, çocuğu bu darbenin içine karıştırılmadı. Karıştırılmaya çalışılanların masumiyetleri ortaya çıktı, çıkmaya devam ediyor. Tanka bayrak sallayan, alkış yapan, darbeden medet uman bir kişi çıkmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin içini karnıyarık gibi yardık, baktık; içinden 100 bin tane FETÖ\'cü pislik, 10 binlerce darbeci çıktı\" dedi.

\'SEÇTİKLERİ YOLU GÖRMEK LAZIM\'

Ülkenin en büyük sorununun, şehitleri ve evlatları ayrıştırmak olduğunu savunan CHP\'li Özel, şöyle konuştu:

\"Kendinden olduğunda şehit, başkasından olduğunda başka biri; diye bakmak. Bugün, bu ülkede Abdullah Tayyip Olçok denen 16 yaşındaki o güzelim evlada bizim ağladığımız gibi Tayyip Erdoğan da Berkin Elvan\'a ağlayabilirse o gün, bu ülkede gerçek anlamda bir cumhurbaşkanından bahsedilebilir. Ama Abdullah Tayyip Olçok denilen o günahsız evlat hepimizin içini burkarken, aynı yaştaki Berkin\'e \'terörist\' deyip, annesini meydan meydan yuhalatanların bu ülkedeki en büyük amaçlarına ulaşmak için seçtikleri yolu görmek lazım.\"

\'FAY HATTI, ÇATLAK BULACAK; AYRIŞTIRACAK, ÖTEKİLEŞTİRECEK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik eleştirilerde de bulunan CHP Grup Başkanvekili Özel, şunları söyledi:

\"Bu ülkeyi ilkokul 4\'ten öğrendiği bir matematik formülüyle yönetiyor, adam. Nedir o? OBEB. Ortak bölenlerin en büyüğü. Bizatihi kendisi. Ne yapıyor? Türk, Kürt, Alevi, Sünni, dindar, dindar olmayan, Gezi\'de meydanda olan yüzde 50, evde zor tuttuğum yüzde 50, şu anda nikahını imama kıydıranlar, nikahını belediye memuruna kıydıranlar. Önemli olan bir fay hattı, bir çatlak bulacak. Sonra bu çatlağı ayrıştıracak, ötekileştirecek, kutuplaştıracak. Sonra kutuplardan kendinden olmayanı şeytanlaştıracak, kendi tarafını arkasına toplulaştıracak. Mesele bu. Bu adam, ortak bölenlerin en büyüğü olarak bir fay hattı bulup kutuplaştırdıkça bizim görevimiz kucaklaştırmak, o ötekileştirdikçe biz sahiplenmeliyiz.\"

Anma programı, Burdurlu amatör müzik grubunun dinletisiyle sona erdi.

Su kanalı çalışmasında tarihi mezar bulundu

MERSİN’in Anamur ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yürütülen kapalı devre sulama sistemi kazı çalışmaları sırasında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi mezar bulundu.

Köprü Başı Ayvasıl Mevkiinde yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesinin kepçesi bir taşa takıldı. Taşın kaldırılması ile altında eski döneme ait bir mezar ortaya çıktı. Olayın ardından Anamur Müze Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine Arkeolog Murat Kalas durumu Mersin İl Kültür Müdürlüğüne bildirdi. İçerisinde tarihi eserlerin yanında pişmiş kırmızı amfora kırıklarına rastlanan yapının hangi döneme ait olduğu yapılan araştırma ve incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Tabiat parkı, çöp tehdidinden kurtuluyor

TRABZON’un Sürmene ilçesinde, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan biri olan Çamburnu Tabiat Parkı ekosistemi, 10 yıl önce güneyine kurulan katı atık çöp depolama alanının tehdidinden kurtuluyor. Trabzon ve Rize ile ilçe belediyelerinin 10 yıldan bu yana çöp depoladığı alanın dolması ve çevreye kötü koku yayılması üzerine çöpler artık başka bir alana taşınarak burada enerji üreten modern bir sistemin kurulması planlandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması uzun bir süredir çözülemeyen çevre sorunu haline geldi. 2007 yılında katı atık depolanmaya başlanan ve yaklaşık 10 yıl ömür biçilen alanın dolması üzerene çöpler artık başka bir alana taşınarak enerji üretimine geçilecek.

ÇÖP TAŞIYAN TIR\'LAR TABİAT PARKININ İÇİNDEN GEÇİYOR

Katı atık çöp depolama alanı, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan biri olan Sürmene\'deki Çamburnu Tabiat Parkı\'nın güneyinde yer alıyor. Tesise ulaşan yol ise tabiat parkının içinden geçiyor. Her gün onlarca TIR, bu yolu kullanarak tesise çöp ve atık taşıyor. TIR\'ların saldığı egzoz gazının orman örtüsüne ve yaban hayatına zarar verdiği iddia edildi. Diğer taraftan, bölgede, 7 Ocak 2017 tarihinde çıkan orman yangınında sarıçam ormanı zarar görmüştü. 5 hektarı tabiat parkı olan 100 hektarlık sarıçam ormanında, 20 hektarlık alanda etkili olan yangında sarıçam ağaçlarının yüzde 30’u zarar görmüştü.

BU ALANIN KAPATILMASI GÜNDEMDE

Bölgede çöplerin başka bir alana taşınmasının planlanmasıyla Sürmeneli vatandaşlar da yıllardır çektikleri çöp kokusundan kurtulacak olmanın sevincini yaşıyor. İlçede yer alan ve dolan çöp alanının üzeri de toprakla örtülecek. Bölgeye yeni bir depolama alanı oluşturacak olan yetkililerin yeni alanda çöpleri çevreye kötü koku yaymayacak şekilde ayrıştırıcı ve enerji üreten modern bir sistem kurması hedeflendiği öğrenildi.

‘BİR AN ÖNCE KAPATILMALI’

Yöre sakini Ahmet Ali Bıçakçı adlı vatandaş her gün çöp kokusuyla yaşadığını belirterek “Çöpün suları çevreye akıyor. 10 yıldır bu çöp kokusuna dayanıyoruz. Bir an önce bu çöp alanı kapatılmalı. Misafirimiz bile gelmiyor. Evden dışarı çıkamıyoruzö dedi.

‘ÇÖP KOKUSU ÇEKİYORUZ’

Balıklı Mahallesi Muhtarı Rıfat Karabacak ise “Burası Karadeniz’in değil dünyanın eşi benzeri bulunmaz bir cenneti. Bu çöpün kokusu esen rüzgarlarla yerleşim alanına geliyor. Böylesi güzel bir ortamda çöp kokusu çekiyoruz. Bu durumu kınıyoruzö diyerek çöp alanına tepkisini dile getirdi.

BELEDİYE BAŞKANI: ARTIK YETER

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, çöp depolama alanına kendisinin de zamanında itiraz ettiğini ancak sonuç alınamadığını belirterek Kutlular mevkiinde 10 yıldır vahşi depolama yapıldığı ve dökülen çöplerin üzerinin toprakla örtüldüğünü söyledi. Üstün, “O yörenin insanları çöp konusunda çok mağdur oldu. Bu alan miadını doldurdu. Bu çöp alanına artık başka yer bulunmalı. Yeni yer bakılıyor. Yeni kurulması planlanan tesiste vahşi depolama olmayacak. Kapalı bir alanda ayrıştırma yapılacak, sonra çöpler yakılarak enerji üretiliyor. Bizim ki gibi çevreye zarar verecek bir tesis olmayacak. Sürmene’de böyle bir çöp alanı hiç olmamalıydı. Mavi Bayraklı denize sahip bir yer. Artık çöp istemiyoruz. Yeter artık. İnsanlarımız çok çekti. O yörede yaşayanlar değil yoldan geçenler bile rahatsız oluyor. Bir an önce bu çöplük alanın kapatılması gerekiyorö dedi.

\'Rize simidi\' 150 yıl sonra tescil edilecek

RUSYA\'da \'Bubrik\' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen ve yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından getirildiği Rize\'de kentin adını alan simit için Türk Patent ve Marka Kurumu\'na \'Coğrafi İşaret\' adı başvurusu yapıldı. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde belirlenen standartlar dışında üretim yapılması engellenecek.

Rusya\'da \'Bubrik\' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen simit, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından Rize\'ye getirildikten sonra kentin adını aldı. Susamsız olduğu için, \'kel simit\' adıyla da anılan Rize simidi, kentteki 10 fırında günde yaklaşık 60 bin adet üretiliyor ve 50 kuruştan satılıyor. Simidin yapımı için un, su, tuz ve çok az miktarda maya ile hazırlanan hamur, 20 dakika dinlendirildikten sonra sıcak suya batırılıp 1 dakika bekletiliyor. Daha sonra renk ve tat alması için kaynar haldeki siyah üzüm pekmezine bandırılan simit, 60\'ar gramlık parçalar halinde fırına veriliyor. Yaklaşık 30 dakika odun ateşi ile pişirilen simit hazır hale geliyor.

COĞRAFİ İŞARETE ADAY

Rize Belediye Başkanlığı, Rize simidi için Türk Patent ve Marka Kurumu\'na \'Coğrafi İşaret\' adı başvurusu yaptı. 6 ay içerisinde sonuçlanması beklenen başvuru ile coğrafi işaret adı alınacak Rize simidi belirlenen standartların dışında üretilemeyecek, satışı yapılamayacak. Ürün kalitesinin artırılmasının hedeflendiği başvuru ile oluşturulacak logo, standartlara göre üretim yapan iş yerlerine verilecek. Başvuru olumlu sonuçlanırsa 150 yıl önce keşfedilen simit \'Rize simidi\' adıyla tescillenmiş olacak.

\'LEZZETİ DOĞAL OLMASINDAN\'

Rize simit fırını işletmecisi Şefik Öztürk, babadan kalma mesleği 40 yıldır yaptığını belirterek, \"Günde göre 5-10 bin adet simit satışı yapıyoruz. Yazları yerli turistlerin gelmesi ile bu miktar kış aylarına oranla daha yüksek olabiliyor. Simidimizin lezzeti, doğal olmasından gelmektedir. Hiçbir katkı maddesi yok. Hamur yoğurma işlemi gerçekleştirildikten sonra 45 dakikalık bir bekleme süresine geçilir. Dinlendikten sonra pastaya alınması 1 saat sürer. Haşlandıktan sonra pekmez şerbetine girer ve tahtada kurutularak fırına verilir\" dedi.

\'JAPONYA\'YA BİLE GÖNDERİLİYOR\'

35 yıllık simit ustası Besim Hızlı da Rize simidinin midenin suyunu aldığını belirterek her zaman bıkmadan yenilebildiğini söyledi. Engin Nalbaş ise \"Rize simidi kolay kolay bayatlamaz. Bir ekmek en fazla 1 hafta dayanıyorsa, Rize simidi yaklaşık 2 ay küflenmeden durabiliyor. Daha çok buranın insanları bu simidi bilir. \'Kargoyla bize yollayabilir misiniz?\' diye soranlar oluyor. İstanbul, Bursa, Ankara gibi şehirlerden çok talepler oluyor. Bizzat ben Japonya\'ya gönderildiğine şahit oldum. Hatta bunun üzerine Japonya\'dan gelenler bu simidi, burada incelediler\" ifadelerini kullandı.

Ankesörlü telefon soruşturmasında 8 asker adliyeye sevk edildi

SAKARYA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeleri ile ankesörlü telefonlarla görüştükleri belirlenerek gözaltına alınan 8 asker adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleri ile görüştükleri belirlenen askerlere yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir, Adana, Çanakkale, Erzurum, Kütahya, Şırnak ve Tunceli\'de yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 kişi adliyeye sevk edildi. 9 kişinin ise emniyetteki işlemlerini devam ettiği belirtildi.

Bursa\'da bir özel okula FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

BURSA\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında özel bir lisenin sahibi ile ortağı olan eşi ve müdürü gözaltına alındı. Ekipler okulda arama yapıyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önceden FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla KHK ile kapatılan ve bir süre sonra yeniden açılan merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi\'ndeki Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi\'nin sahibi İ.D, eşi ve aynı zamanda ortağı olan M.D. ile okul müdürü S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda İ.D, eşi M.D. ve S.K. gözaltına alındı. Daha sonra okulda arama ve inceleme başlatan ekipler, bazı belge ve evraklar ile bilgisayar hard disklerinin kopyalarını aldı.

Yapılan soruşturmada, kapatılan bazı FETÖ okullarından zaman zaman bu liseye para aktarıldığı, örgütün okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin söz konusu okula yönlendirildiği öğrenildi. Arama ve incelemelerin sürdüğü okulda görev yapan bazı öğretmenler hakkında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla işlem yapıldığı da bildirildi.

