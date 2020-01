DHA YURT BÜLTENİ-4 

Evde kaçak üretilen zehirli gaz dolu binlerce uçan balon ele geçti

ŞANLIURFA\'da zabıta tarafından ruhsatsız imalat yapılan eve düzenlenen operasyonda zehirli gazla dolu binlerce uçan balon ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen olaylara yönelik müdahalelerini sürdürüyor. Ekipler, gelen şikayetler üzerine kent merkezinde kaçak balon imalatı yapan eve baskın yaptı. Kaçak dolum yaptığı belirlenen tesis denetimden geçirildi. Denetimler sırasında kurulan mekanizma ile balonlara zehirli kimyasal madde ile gaz dolumu yaptığı belirlenirken, binlerce balona el konuldu tesis işletmecisi hakkında yasal işlem başlatan zabıta ekipleri ele geçirilen balonları el koyarak imha etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Zabıta ekiplerinin eve baskın yapması

- Evde ele geçirilen balonlar

- Zabıta ele geçirdikleri balonları el koyması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL- Kamera-ŞANLIURFA-DHA)

=============================================

Telef olan hayvanları atık poşetlerinde gömdüler

BURSA’nın Gemlik ilçesinde telef olmuuş köpeklerin belediye ekipleri tarafından atık poşetlerine konulup hafriyat sahasına gömülmesi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Bir hayvansever tarafından belediyeye ait olduğu öne sürülen Benli Köyü hafriyat alanında çekilen görüntülerde, telef olmuş köpeklerin atık poşetlerine konulup açılan çukurlara iş makinesi yardımıyla üzerlerine toprak atılarak gömülmeleri izleniyor. Hayvanseverler ise telef olan hayvanların gömülmesinin normal olduğunu ancak çukurların derin olması gerektiğini ayrıca gömülmeden önce başka hayvanların çıkarmaması ve hastalık riskinin ortadan kaldırılması için üzerinin kireçle kaplanması gerektiğini belirttiler.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Telef olan hayvanların gömülmesi

Haber: BURSA (DHA)

====================================

Oyuncak müzesine 3 ayda rekor ziyaret

ANTALYA\'da Kepez Belediyesi tarafından 3 ay önce açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Bugüne kadar 215 bin kişinin ziyaret ettiği müze, her yaş ve kültürden ziyaretçiye hitap eden koleksiyon ve düzenlemelerle dikkati çekiyor. Müzede, Anadolu\'dan ve dünyanın pek çok ülkesinden 11 bin oyuncak yer alıyor.

Kepez Belediyesi tarafından 3 ay önce hayata geçirilen ve 4000 metrekare alanda yer alan Anadolu Oyuncak Müzesi\'nin 750 metrekarelik kapalı alanındaki 15 bölümde, yaklaşık 11 bin oyuncak sergileniyor. Müzede ayrıca 150 metrekarelik çocuk atölyeleri, bahçe ve kafe bölümleri bulunuyor. Anadolu\'nun farklı kültürlerine ait oyuncaklarla dünyanın farklı ülkelerinden oyuncakların sergilendiği Anadolu Oyuncak Müzesi\'ni açıldığı günden bu yana 215 bin kişi ziyaret etti. 15 salonda 15 temada oyuncakların sergilendiği müzeye sadece çocuklar değil, her yaştan ziyaretçi ilgi gösteriyor.

HERKESİN ÇOCUKLUĞUNU YAŞADIĞI BİR DÜNYA

Anadolu Oyuncak Müzesi Küratörü Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Öğretim Üyesi ve Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Anadolu Oyuncak Müzesi\'nin Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü\'nün Antalya\'ya verdiği büyük bir armağan olduğunu belirtti. “Bu müze her yaştaki çocuğa bir armağan\" diyen Prof. Dr. Çevik, “Bu müzede herkes çocuk bizim için. Bu çatı altında herkesin çocukluğunu yaşadığı bir dünya yarattık. Bu armağan, esasında hayatın daralttığı insanlara rekreatif bir nefes alanı yaratma projesidir. Bir vaha gibi\" diye konuştu. Müzeyi çocuklarıyla birlikte ziyaret eden anne ve babaların yüzlerindeki mutluluğun önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çevik, “İzliyoruz ki çocuklarıyla birlikte gelen anne ve babalar da çok mutlu. Bizim burada dokunmak istediğimiz insan, yaratmak istediğimiz de insanın mutluluğudur\" dedi.

MÜZECİLİKTE ÖNEMLİ OLAN DUYGUDUR

Müzecilikte objenin değil objenin taşıdığı hikâyenin ve verdiği duygunun önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çevik, “Önemli olan o objenin insanla buluştuğunda oluşturduğu duygu atmosferidir. İşte biz insani duyguların öne çıktığı, hatıraların günle bağlantılı yoğun yaşandığı, sıcacık ve her yaşta, her kesime hitap eden bir müze yaptığımıza inanıyoruz. Burada dünyanın her yerinden 11 bin çok değerli oyuncak var\" diye konuştu. Erken Cumhuriyet dönemine ait siyah önlüklü beyaz yakalı öğrencilerin kara tahtadaki öğretmeni dinledikleri ve fonda \'Orda bir köy var uzakta\' şarkısının seslendirildiği sınıfı ziyaret edenlerin çok duygulandığını belirten Prof. Dr. Çevik, “Bu odada ağlayan insanları gördüm. Yetişkin ziyaretçiler geçmişe dönüp duygulu anlar yaşıyor. Özellikle Anadolu geleneksel oyuncakları sektörü ve oyuncak tarihi çok ilgi görüyor. Bu sektörler de müzemizi dünyadaki benzerleri arasında özel bir yere koyuyor\" dedi.

HAKAN BAŞKAN VE EKİP OLARAK TEŞHİR TANZİMİNİ ELLERİMİZLE YAPTIK

Oyuncakların toplanması, binanın hazırlanması ve teşhir tanzimini 1 yılda gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Çevik, müzenin konsept tasarımının kendisi tarafından yapıldığını, tasarımın özgünlüğünde iddialı olduklarını söyledi. Teşhir tanzimini de kendi elleriyle yaptıklarını kaydeden Prof.Dr. Çevik, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü\'nün de çalışmalara bizzat katıldığını ifade etti. Her bir oyuncakta bir duygu aradıklarını ve bu duyguyu aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Çevik, “Müzemizde dünyanın en önemli oyuncak gruplarının hepsinden var ama müzecilikte o objenin insanla buluştuğundaki duygu atmosferidir önemli olan. İçerde milyon dolarlık çok kıymetli objelerin olduğu ama ziyaretçi rakamlarının çok düşük olduğu müzeler var dünyada. Bu nedenle önemli olan müze değil müzeciliktir. Yani önemli olan obje değil onun nasıl sunulduğu ve onunla ne tür etkinlikler yapıldığıdır\" ifadelerini kullandı.

BU BİR REKORDUR

Anadolu Oyuncak Müzesi\'nin odak amacının ziyaretçilere binlerce yıllık Anadolu geleneksel oyuncaklarını tanıtmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Dedemizin, babamızın, annemizin oynadığı oyuncakları sergileyerek günümüz çocuklarını babalarıyla, dedeleriyle, nineleriyle buluşturmak istedik. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü\'nün kültür ve sanata samimi ilgisi buna olanak yarattı. Biz de bu olanaktan yararlanarak ekip olarak harika bir müze yaptık. 1 yılda 8 bin oyuncak temin edildi ve Müze Müdürü Emrah Ünlüsoy\'un başarılı operasyonuyla şimdi 11 bin sayısına ulaşıldı. Şimdiden zengin bir koleksiyonumuz var. Gece gündüz olmak üzere 1 yıl içinde hazırladık. Bir rekordur bu. 3 ay önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun yaptığı görkemli açılışla ziyarete açtık.\"

Müzenin ziyaretçi sayısında rekor kırdığını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Çevik, “3 ayda 215 bin ziyaretçi gezdi müzeyi. Bu Türk müzeciliği adına çok sevindirici, muhteşem bir rekordur. Asıl sevindirici olan da açılıştan bugüne aldığımız binlerce çok olumlu geri bildirimler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

- Oyuncak müzesi dış görünüm

- Müzede Nevzat Çelik\'ten detay

- RÖP Nevzat Çelik

- Oyuncak müzesi ziyaretçilerinden detay

- Müzedeki oyuncaklardan detay

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

==========================================

Lastik hırsızı aile yakalandı

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde lastik satan iki iş yerlerinden kamyon ve otomobil lastikleri çalan aile polisin operasyonu ile yakalandı.

24 Aralık tarihinde Derince Deniz Mahallesi\'nde lastik satan iş yerinden 15 adet kamyon lastiği ve 3 adet kamyon jantı, 13 Ocak tarihinde Derince Çenedağ Mahallesi\'ndeki iş yerinden 20 adet otomobil lastiği çalındı. Aynı gün Körfez Hacıosman Mahallesi\'ndeki iş yerine girmeye çalışan hırsızlar, alarmının çalması üzerine kaçtı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mobese ve güvenlik kamerası inceleyerek hırsızların peşine düştü. Polis kimliklerini belirlediği 41 yaşındaki Ü.F., eşi 36 yaşındaki Y.F. ve çocukları 16 yaşındaki A.F.\'nin dün sabah saatlerinde İstanbul\'dan Kocaeli\'ne geldiğini belirledi. Ailenin bulunduğu araç Hereke\'de durdurularak 3 kişi gözaltına alındı. Ü.F. ve eşi Y.F. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilirken, A.F. ise Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Haber: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) -

=============================================

Samsun\'da \'ayazma\' bulundu

RUM Ortodokslar\'ın kutsal kabul ettiği su kaynağının (ayazma) izine Samsun\'un Tekkeköy ilçesinde rastlandı.Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, \"Ayazma, Rumların kutsal suyudur. Ortodoks Rumların kendilerini içerek kutsadıklarını biliniyor ve bu suyu içtikleri zaman hac vazifesini yerine getirdiklerine inanıyorlar\" dedi.

Su kaynağı, Çırakman mahallesi kırsalında bulundu. Suyun çıktığı çeşmenin yapımı 1800\'li yılların başlarına dayanıyor. O dönemde bölgede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan çeşme restore edilerek kullanıma açılacak.

Ortodoks Rumların akan sudan içtiği zaman kutsandığını ve hac vazifesinin yerine getirildiğinin inanıldığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, \"1820\'li yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. O dönem burada yaşayan Rumlar tarafından yapılmış. Karadeniz\'de bu sudan 2 yerde bulunduğu tahmin ediliyor. Ayazma, Rumların kutsal suyudur. O dönemin şartlarına bakılırsa bu yapı bir mühendislik harikası. Biz bu tarihi insanlığın kullanımına tekrar sunmak için ilgili kurumlarla bir araya gelerek ortak çalışma yapacağız\" dedi.

Görüntü dökümü (HD)

-------------------

-Mahalle tabelası

-Detaylar

-Suyun almasından detay

-Sudan içen ve ellerini yıkayan vatandaşlardan detay

-Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile röportaj

-Ali Elmas isimli mahalleli ile röportaj

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

==============================================

TÜROFED Başkanı Ayık: 2018 yılı, 2017\'den mutlaka iyi olacak

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Osman Ayık, 2018 yılında erken rezervasyon rakamlarının umut verici olduğunu belirterek, \"Fevkalade bir durumla karşı karşıya kalmadığımız takdirde 2018 yılı 2017\'den mutlaka iyi olacak. 2018 yılıyla ilgili beklentimiz, çift haneli bir büyüme gerçekleştirmek\" dedi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2016\'daki sancılı dönemin ardından Rusya ile sıkıntıların aşılması ve 2017\'de yükselişe geçen turizm sektörünün 2018 yılından beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. 2018\'in geçen yıldan daha iyi olacağını söyleyen Osman Ayık, \"2017 yılını biz Türkiye\'nin geri dönüş yılı olmasını bekliyorduk. Nitekim de aslında görüntü ve rakamlar, gerçekleşen sayılar bizim bu söylemimizi bir nevi doğruladı. Henüz resmi rakamlar açıklanmadı ama bölgelerde de çok iyi rakamlar var. Türkiye genelinde de iyi bir rakam var. Aşağı yukarı 32- 33 milyon aralığında rakamlar, misafir sayısıyla 2017 yılını kapattık\" dedi.

\'İSTANBUL BEKLEDİĞİMİZ ORANDA ARTIŞI SAĞLAYAMADI\'

Turist sayısındaki artışta başta Antalya olmak üzere kıyı bölgelerinin büyük katkısı olduğunu aktaran Osman Ayık, \"Antalya bu sene yüzde 50 üzerinde bir artış gerçekleştirdi. 10 milyon bandını tekrardan aştı. 2014\'deki 12.5 milyon civarındaki rakama yaklaştı. 2016 yılında yaklaşık Antalya\'nın rakamı 6 milyon 200 bindi. Dolayısıyla 2017 genel anlamda hem Türkiye için hem de bölgeler için iyi bir yıl oldu. 2017 yılında bizi üzen tek destinasyonumuz İstanbul. İstanbul beklediğimiz oranda artışı sağlayamadı\" diye konuştu.

\'İNGİLTERE PAZARI FEVKALADE İYİ GİDİYOR\'

Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen turistlerin sayının artmasında büyük katkısı olduğuna işaret eden Osman Ayık, Avrupa\'da başta Almanya olmak üzere hala kayıpta olunan pazarlar olduğunu kaydetti. 2018 yılında bunun da pozitife dönmesini beklediklerine işaret eden Osman Ayık, şöyle dedi:

\"Şu an itibariyle bakıldığında 2018\'le ilgili erken rezervasyon rakamları bizi gerçekten umutlandırıyor. Avrupa başta olmak üzere çok ciddi erken rezervasyon akışı var. Bizim önemli kaynak pazarlarımızdan Almanya\'da basına da yansıdı sayılar umduğumuzun üstünde gidiyor. İngiltere pazarı fevkalade iyi gidiyor. Son yıllarda kayıp içerisinde olduğumuz İskandinav pazarında da ufak ufak hareketler başladı. Ama en önemli artışları muhtemelen biz Avrupa pazarında eski demir perde ülkeleri, şimdiki Avrupa Birliği ülkesi olan Polonya, Macaristan, Slovakya, Çekya, Baltıklar ve Balkan ülkelerinde çok ciddi artışlar gözleniyor şu andaki erken rezervasyonda. Bu trend bozulmadığı takdirde hem Avrupa\'da klasikleşmiş pazarlarımızda hem gelişmeye açık olan pazarlarımızda 2018 yılında önemli sayıları görmemiz mümkün olacak. Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile ilgili erken rezervasyonlar henüz başladı. Bizim net konuşmamızı sağlayacak veriler daha oluşmaya başlamadı. Genel itibariyle baktığımız zaman 2018 yılı bizim en iyi yılımız olan 2014\'e yaklaşan bir yıl olacak gibi gözüküyor, şu andaki trendde bir bozulma olmadığı takdirde.\"

\'BEKLENTİMİZ ÇİFT HANELİ BİR BÜYÜME\'

Talebin sağlanmasının ardından fiyatların da ona paralel iyileşme göstereceğini vurgulayan Osman Ayık, şöyle devam etti:

\"2018 yılı tamamen fiyatların geriye döndüğü, eski rakamlarına ulaştığı bir yıl olmayabilir. Ama mutlaka taleplerdeki bu canlanmanın fiyatlar üzerinde de olumlu etkisi olacaktır. Kesinlikle 2017\'den iyi bir yıl olacak, biz bunu öyle görüyoruz. Fevkalade bir durumla karşı karşıya kalmadığımız takdirde 2018 yılı 2017\'den mutlaka iyi olacak. 2018 yılıyla ilgili beklentimiz çift haneli bir büyüme gerçekleştirmek. Önemli olan budur. Tabi çift hanedeki rakamlar önemlidir. Ama biz her hâlükârda, en kötü şartlarda 2018 yılında 2017\'ye göre çift haneli bir büyümenin gerçekleşmesini bekliyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------------

- Havalimanından detay görüntüler (Arşiv)

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj

- Havalimanı detaylar (Arşiv)

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj

- Sahilden detaylar (Arşiv)

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj

- Havalimanı detay (Arşiv)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

=============================================

Oyuncak müzesine 3 ayda rekor ziyaret

ANTALYA\'da Kepez Belediyesi tarafından 3 ay önce açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Bugüne kadar 215 bin kişinin ziyaret ettiği müze, her yaş ve kültürden ziyaretçiye hitap eden koleksiyon ve düzenlemelerle dikkati çekiyor. Müzede, Anadolu\'dan ve dünyanın pek çok ülkesinden 11 bin oyuncak yer alıyor.

Kepez Belediyesi tarafından 3 ay önce hayata geçirilen ve 4000 metrekare alanda yer alan Anadolu Oyuncak Müzesi\'nin 750 metrekarelik kapalı alanındaki 15 bölümde, yaklaşık 11 bin oyuncak sergileniyor. Müzede ayrıca 150 metrekarelik çocuk atölyeleri, bahçe ve kafe bölümleri bulunuyor. Anadolu\'nun farklı kültürlerine ait oyuncaklarla dünyanın farklı ülkelerinden oyuncakların sergilendiği Anadolu Oyuncak Müzesi\'ni açıldığı günden bu yana 215 bin kişi ziyaret etti. 15 salonda 15 temada oyuncakların sergilendiği müzeye sadece çocuklar değil, her yaştan ziyaretçi ilgi gösteriyor.

HERKESİN ÇOCUKLUĞUNU YAŞADIĞI BİR DÜNYA

Anadolu Oyuncak Müzesi Küratörü Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Öğretim Üyesi ve Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Anadolu Oyuncak Müzesi\'nin Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü\'nün Antalya\'ya verdiği büyük bir armağan olduğunu belirtti. “Bu müze her yaştaki çocuğa bir armağan\" diyen Prof. Dr. Çevik, “Bu müzede herkes çocuk bizim için. Bu çatı altında herkesin çocukluğunu yaşadığı bir dünya yarattık. Bu armağan, esasında hayatın daralttığı insanlara rekreatif bir nefes alanı yaratma projesidir. Bir vaha gibi\" diye konuştu. Müzeyi çocuklarıyla birlikte ziyaret eden anne ve babaların yüzlerindeki mutluluğun önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çevik, “İzliyoruz ki çocuklarıyla birlikte gelen anne ve babalar da çok mutlu. Bizim burada dokunmak istediğimiz insan, yaratmak istediğimiz de insanın mutluluğudur\" dedi.

MÜZECİLİKTE ÖNEMLİ OLAN DUYGUDUR

Müzecilikte objenin değil objenin taşıdığı hikâyenin ve verdiği duygunun önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çevik, “Önemli olan o objenin insanla buluştuğunda oluşturduğu duygu atmosferidir. İşte biz insani duyguların öne çıktığı, hatıraların günle bağlantılı yoğun yaşandığı, sıcacık ve her yaşta, her kesime hitap eden bir müze yaptığımıza inanıyoruz. Burada dünyanın her yerinden 11 bin çok değerli oyuncak var\" diye konuştu. Erken Cumhuriyet dönemine ait siyah önlüklü beyaz yakalı öğrencilerin kara tahtadaki öğretmeni dinledikleri ve fonda \'Orda bir köy var uzakta\' şarkısının seslendirildiği sınıfı ziyaret edenlerin çok duygulandığını belirten Prof. Dr. Çevik, “Bu odada ağlayan insanları gördüm. Yetişkin ziyaretçiler geçmişe dönüp duygulu anlar yaşıyor. Özellikle Anadolu geleneksel oyuncakları sektörü ve oyuncak tarihi çok ilgi görüyor. Bu sektörler de müzemizi dünyadaki benzerleri arasında özel bir yere koyuyor\" dedi.

HAKAN BAŞKAN VE EKİP OLARAK TEŞHİR TANZİMİNİ ELLERİMİZLE YAPTIK

Oyuncakların toplanması, binanın hazırlanması ve teşhir tanzimini 1 yılda gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Çevik, müzenin konsept tasarımının kendisi tarafından yapıldığını, tasarımın özgünlüğünde iddialı olduklarını söyledi. Teşhir tanzimini de kendi elleriyle yaptıklarını kaydeden Prof.Dr. Çevik, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü\'nün de çalışmalara bizzat katıldığını ifade etti. Her bir oyuncakta bir duygu aradıklarını ve bu duyguyu aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Çevik, “Müzemizde dünyanın en önemli oyuncak gruplarının hepsinden var ama müzecilikte o objenin insanla buluştuğundaki duygu atmosferidir önemli olan. İçerde milyon dolarlık çok kıymetli objelerin olduğu ama ziyaretçi rakamlarının çok düşük olduğu müzeler var dünyada. Bu nedenle önemli olan müze değil müzeciliktir. Yani önemli olan obje değil onun nasıl sunulduğu ve onunla ne tür etkinlikler yapıldığıdır\" ifadelerini kullandı.

BU BİR REKORDUR

Anadolu Oyuncak Müzesi\'nin odak amacının ziyaretçilere binlerce yıllık Anadolu geleneksel oyuncaklarını tanıtmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Dedemizin, babamızın, annemizin oynadığı oyuncakları sergileyerek günümüz çocuklarını babalarıyla, dedeleriyle, nineleriyle buluşturmak istedik. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü\'nün kültür ve sanata samimi ilgisi buna olanak yarattı. Biz de bu olanaktan yararlanarak ekip olarak harika bir müze yaptık. 1 yılda 8 bin oyuncak temin edildi ve Müze Müdürü Emrah Ünlüsoy\'un başarılı operasyonuyla şimdi 11 bin sayısına ulaşıldı. Şimdiden zengin bir koleksiyonumuz var. Gece gündüz olmak üzere 1 yıl içinde hazırladık. Bir rekordur bu. 3 ay önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun yaptığı görkemli açılışla ziyarete açtık.\"

Müzenin ziyaretçi sayısında rekor kırdığını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Çevik, “3 ayda 215 bin ziyaretçi gezdi müzeyi. Bu Türk müzeciliği adına çok sevindirici, muhteşem bir rekordur. Asıl sevindirici olan da açılıştan bugüne aldığımız binlerce çok olumlu geri bildirimler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

- Oyuncak müzesi dış görünüm

- Müzede Nevzat Çelik\'ten detay

- RÖP Nevzat Çelik

- Oyuncak müzesi ziyaretçilerinden detay

- Müzedeki oyuncaklardan detay

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

=======================================