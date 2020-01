DHA YURT BÜLTENİ-4

1)APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN

MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi, iddiaya göre, yaşadığı dairede yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını, diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Aydınlıkevler Mahallesi\'ndeki Akkent Sitesi\'nde bulunan bir apartmanın 3\'üncü katında yer alan dairede, dün (pazartesi) akşam yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri yangını, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yaklaşık 30 dakika süren müdahaleyle yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu. Apartman sakinleri, yangını, evde yalnız yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen M.A.\'nın çıkardığını öne sürerek tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri, yangını çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Polis, M.A.\'yı gözaltına aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

- Yanan daireden görüntü

Haber - Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)

2)HİÇ GİTMEDİĞİ İSTANBUL\'DA PLAKASINA 48 KEZ CEZA KESİLDİ

SİVAS\'ta yaşayan Erol Aydın\'a(38), hiç gitmediğini iddia ettiği İstanbul\'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu\'ndan otomobiliyle 48 kez geçiş ihlali yaptığı gerekçesi ile 4 bin 112 liralık ceza geldi. Daha önce 12 bin liralık cezayı iptal ettirdiğini ifade eden Aydın \"Aracımın muayenesini yaptırabilsem, plakamı değiştirip bu sıkıntıdan kurtaracağım. Ben cezanın birini iptal ettirene kadar bir ceza daha geliyor\" dedi. Sivas merkeze bağlı Kartalca köyünde, geçimini çiftçilikle sağlayan evli, 3 çocuk sahibi Erol Aydın hayatında hiç gitmediği İstanbul\'dan gelen trafik cezaları yüzünden sıkıntılı günler geçiriyor. 2010 yılında Kayseri\'den 6 bin liraya satın aldığı 1994 model 38 LK 901 plakalı otomobili köyde kullanmaya başladı. Ancak 2014 yılından itibaren İstanbul\'da geçiş ihlalleri yaptığı gerekçesi ile adresine trafik cezaları gelmeye başladı. Önce ne olduğunu anlamayan Aydın, cezalar artmaya başlayınca arayışa girdi. 2015\'ta İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden gelen geçiş ihlali cezası üzerine köprü işletmesiyle temasa geçti. Yapılan incelemede başka bir renk ve model aracın bu plaka ile geçtiği tespit edilerek cezalar iptal edildi. Ancak son 1 yıl içerisinde bu kez yeni açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde 48 kez geçiş ihlali yapıldığı gerekçesiyle son 1 yılda 4 bin 112 lira tutarında icra belgesi geldi.

2015 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden gelen geçiş ihlali cezasının ardından köprünün yetkilileri ile görüştüğünü ve plakasının taklit edildiğini öğrenen Aydın şunları söyledi:

\"Ben en son Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü aramıştım. Bu aracın plakasının taklit olduğunu söylediler. Geçen araç zaten benim aracımı tutmuyor, rengi de tutmuyor, sadece plakası tutuyor. Plakamı taklit etmişler. Benim plakamla aynı başka bir araç geçiyor. Bununla ilgili 2015\'te Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Her hangi bir işlem yapılmadı. Cezalara itiraz ettik. Mahkemeye de itiraz ettik.Sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden geçişlerle ilgili icra yazısı gelmeye başladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsüne bu cezayla ilgili incelenmesi için dilekçe bıraktık. Şu anda inceliyorlar. Neye bağlanacağını bilemiyoruz. Yaklaşık 4 yıldır bu durum var. Yalnız ki son 1 senedir aracımın muayenesini dahi yaptıramıyorum. Bu cezayı ödemeden muayene yapılamıyor. İtiraz ediyoruz, itiraz süresinin de dolup incelenip iptal edilmesi için 15-20 gün süre gerekiyor. Bir tanesini iptal ettiriyoruz. Vatandaş gidiyor, bir daha geçiyor, yeniden ceza geliyor. Böylece biz muayenemizi de yaptıramıyoruz.\"

\'TOPLAM 16 BİN LİRALIK CEZA\'

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ihlalleri ile gelen toplam cezanın 16 bin lirayı bulduğunu belirten Aydın şöyle konuştu:

\"En son gelen 4 bin 112 liranın dışında daha önce 30 küsür ceza geldi. Onların da tutarı 12 bin lirayı bulur. Onları FSM-OGS tespit ederek iptal ediyor. FSM-OGS ihlalde bulunuldu mu kağıt gönderiyor. \'Siz şu tarihte ihlalde bulundunuz, cezanız bu\' diyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü böyle bir ihbarda bulunmuyor. \'Sizin aracınız buradan geçti\' demiyor. Vatandaş 48 kere geçiş yapmış, benim plakamla sözde. Fakat bir tanesinin bile bana ceza makbuzu gelmedi. Direk icraya verilmiş. Ben de İcra Mahkemesine itiraz ettim, dava açtım.\"

\'ARACA DURDUĞU YERDE CEZA GELİYOR\'

Gelen cezalar yüzünden aracını muayene ettiremediği için kullanamadığını belirten Aydın şöyle devam etti: \"Köprü ve kavşakları hiç kullanmadım. Muayenesi olmayan bir araçla şehir dışına çıkamıyorum. Araca 1 senedir muayene yaptıramıyorum. Aracımızı muayene ettirebilsek, plakamızı değiştirip bu sıkıntıdan kurtulacağız. Yalnız bu vatandaş bize fırsat vermiyor ki biz aracımızı muayene ettirelim. Satışını da yapamıyorum, araç başımıza bela oldu. Araca durduğu yerde ceza geliyor. Şu anda vatandaş 48 kere geçiş ihlali yapmış, bu son bir senenin içerisinde geçmiş. 19 Eylül 2016 ile 17 Ocak 2017 arasında 48 kez ihlal var. O kişinin kim olduğunu bilemiyoruz, ulaşamıyoruz. Çünkü plakadan araştırılınca benim aracım ve adım çıkıyor. Gerekli yerlere başvurdum. Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdim. Bu araçla ilgili ihbarda bulundum. Köprülere bildirilmesini, bu aracın İstanbul trafiğinde, otoyollarda görüldüğünde durdurulup, sorgulanması için bildirim yaptım. 4 yıl oldu ama bana bir dönüş olmadı.\"

3)ETİN GELENEKSEL ÜRETİMLE PASTIRMAYA DÖNÜŞÜMÜ

KAYSERİ\'ni ünü dünyaya yapılan ürünü pastırma, 20 günlük uğraş sonucu eski adıyla \'işlik\' olan üretim evlerinde geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Büyükbaş hayvanlardan sağlanan etin tuzlanarak, yıkanarak, denklenerek, bol sarmısak ve kırmızı toz biber içeren çemenle sıvanıp açık havada kurutulmasıyla üretilen pastırma, Orta Asya\'da Hun Türkleri\'nin, savaşa giderken yanlarına aldıkları tuzlanmış etleri, atların eyeri altında veya bacaklarıyla sıkıştırarak, uzun süre bozulmadan bastırmalarından adını alıyor. Türk sofralarının hala gözde yiyeceklerinden olan pastırma daha çok sığır etinden üretiliyor.

Kayseri\'de, pastırmanın, kesimden son aşamasına kadar tüm işlemleri, Kocasinan ilçesindeki Karpuzatan\'da üretiliyor. Kayseri\'ye gelen tatilci veya turistlerin özellikle yaz aylarında Avrupa\'daki Türk işçilerin almadan gitmediği pastırma, Düvenönü ve Kazancılar Çarşısı\'nda satılıyor. Kayserili pastırmacılar özel olarak yapılmış satır benzeri bıçaklarla pastırmayı ince dilimler halinde kesip, kent dışına götürecekler için önce karton kutulara koyduktan sonra vakumluyor. Pastırmanın kilosu, etin kalitesine göre 80-110 TL\'den satılıyor. En çok tutulan pastırma türleri;, \'Tütünlük\', \'Kuşgömü\' ve \'Sırt.\' Evliya Çelebi\'nin Seyahatnamesi\'nde pastırma \"Lahm-ı kadit\' namı ile şöhret bulan kimyonlu sığır pastırması ve miskli et sucuğu hiçbir yerde yoktur. İstanbul\'a hediye olarak gider\" ifadeleriyle yer alıyor. Kayserili pastırmacılara göre yağsız pastırma, halk deyimiyle \'Dişinle dövüşür\', iyi pastırma ise \'Lokum gibidir. Ağzında erir. Adamın sakalını bile oynatmaz\' olarak natımlanıyor. ıda Mühendisi Hülya Daşkın, pastırmanın çiğ etin çeşitli baharatlar ve tuzla kurutulması, salamura edilmesiyle ile yapılan bir yiyecek olduğunu söyledi. Daşkın, 9 yıldan beri üretimde bizzat görev aldığı pastırma nedeniyle Kayseri\'nin \'Pastırma üretim kenti\' olarak bilindiğini söyledi. Gıda Mühendisi Hülya Taşkın, bir kişinin sögüş olarak en fazla 50 gram pastırma tüketebileceğini, zira bu et ürününün besin değerinin çok fazla olduğunu ifade etti. Taşkın, büyükbaş hayvan etini dışında hiç bir etten pastırma yapılamayacağını belirterek, şöyle konuştu:

\"Kayseri\'nin pastırma açısından ideal bir kent olmasının sebebi, şehrin iklimi. Kayseri\'nin iklimi genellikle rüzgârsız, açık ve güneşli. Nemsiz, açık havada pastırmanın kuruması daha kolay. Gece-gündüz arasındaki ısı farkı sebebiyle de gündüz sıcağını alan pastırma gece soğuyarak dengeli biçimde kuruyor. İşliklerin damlarında kurutulmuş pastırma çemenleme işleminden geçiriliyor. Pastırma sığır, manda ve benzeri büyükbaş hayvanların pastırma yapmaya elverişli bölgelerinden çıkarılan etlerin tuzlanması, yıkanması, baskılanması, kurutulması ve çemenlenmesiyle elde edilen salamura bir et ürünüdür. Pastırma yapmak için öncelikle belirlenen etler büyük parçalar halinde kemiklerinden ayrılarak sökülür. Sonra açım adı verilen işleme geçilir. Etlerin içinde yer alan lenf yumruları, sinirler, damarlar ve fazlalık yağlardan arındırılması gerçekleştirilir. Temizlenen etler bu aşamanın sonunda şekillendirilir ve dikdörtgen bir hale getirilir. Pastırmanın yüzeyinde bıçakla açılan kesiklere nitritli kürleme tuzu yedirilir. Daha sonra etler, üst üste gelecek şekilde konularak denklenir. Tuzlaması yapılan etler, denkte en az 3-4 gün bekletilir. Tuzlama işlemi biten etler teknelerin içinde iplerinden tutularak yıkanır. Kurutma işlemi özel klimalı odalar ya da damlarda yapılır. Kurutma işlemi biten etler otomatik baskılama makinelerinde baskılanır. Etler yeniden kurutma işlemine tabi tutulur. En sonunda ise , etlerin çemenlenmesi aşamasına geçilir. Kurutulan etler incelenerek şekil bozuklukları giderildikten sonra çemen teknesine konulur ve üstü bütünüyle çemenle örtülerek 12-36 saat kadar bekletilir. Çemenleme işlemi tamamlanan etler kurutma askılarına alınır. Pastırma artık yenmeye ve sofralara gelmeye hazırdır.\"

4)İZMİR\'DE TERÖR OPERASYONU

İZMİR\'de bölücü terör örgütü PKK\'nın propagandasının yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere sabaha karşı yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 15 şüpheliden 13\'ü yakalandı. Örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ve tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

5)MERSİN\'DE 3 BİN 724 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipler, düzenlediği 2 ayrı operasyonda 3 bin 724 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

15 Ocak günü merkez Akdeniz İlçesi Özgürlük Mahallesindeki Hal Kompleksi\'nde çalışma yapan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, K.K. ve V.K. idaresindeki 2 TIR ve çekiciye bağlı dorselerde yaptığı aramada toplamda 2 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Bir diğer çalışma ise Şevket Sümer Mahallesi\'nde yapıldı. D.C.B.\'ye ait bir taksiden şüphelenen ekipler, yapılan aramada bin 684 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. 3 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

6)NOEL BABA VE MYRA\'YA YAKLAŞIK YARIM MİLYON ZİYARETÇİ

ANTALYA\'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi (Noel Baba Kilisesi) ile Likya Birliği\'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti\'ni 2017 yılında toplam 474 bin 239 kişi ziyaret etti. Her iki antik kentten elde edilen gelir ise 6 milyon 959 bin 644 lira oldu.

Demre\'de özellikle Ortodoks dünyası için kutsan sayılan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'ni, 2017 yılında 287 bin 239 kişi ziyaret etti. Ziyaretler karşılığında 4 milyon 124 bin 68 lira gelir sağlandı. 2106 yılında müze 153 bin 459 kişi tarafından ziyaret edilirken karşılığında 1 milyon 850 bin 723 lira gelir elde edildi. 4\'üncü yüzyıldan kalan ve Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'ni, ziyaret edenlerin çoğunluğunu Rus turistler oluşturdu.

MYRA ANTİK KENTİ

Demre\'deki diğer bir ören yeri olan Likya Birliği\'nin 6 önemli kentinden biri olarak kabul edilen Myra Antik Kenti\'ni ise geçen yıl 187 bin kişi ziyaret etti. Bunun karşılığında 2 milyon 835 bin 576 lira gelir elde edildi. Myra Antik Kenti\'ni 2016 yılında 109 bin 220 kişi ziyaret ederken, 1 milyon 532 bin 8 lira gelir sağlandı.

\'ÇOK GÜZEL KORUNMUŞ\'

Aziz Nikolaos Müzesi\'ni ziyaret eden Rus Svetlana Dayisova, \"Uzun yıllardır Noel Baba Kilisesi\'ni görmek istiyordum. Nihayet ailemle gelip gördüm. Atmosferi çok güzel. Bizim için kutsal olduğu için burada farklı duygular yaşadım. Çok güzel korunmuş. Bu yapıyı koruyup bugüne kadar getiren Türk yetkililere teşekkür ediyorum\" dedi.

\'MİSTİK BİR YAPI\'

Ukraynalı Ekatarina Galyakova, Türkiye\'ye tatil için geldiğini söyledi. Noel Baba Müzesi hakkında çok şey duyduğunu ve ziyaret etmek istediğini anlatan Galyakova, \"Noel Baba turu var deyince hemen geldim. Mistik bir yapı. İnsanı duygulandırıyor. Yine geleceğim\" diye konuştu.

\'RESTORE EDİLİP, TANITIM YAPILMALI\'

Turist rehberi Seyfettin Murat da Noel Baba Müzesi\'nin Türk turizmi için çok önemli bir yapı olduğunu kaydetti. Müzenin restore edilip daha etkin tanıtım yapılması halinde Türk turizmine çok büyük katkı yapacağına değinen Seyfettin Murat, \"Buraya gelen turist sayısının kat kat artacağına inanıyorum\" dedi.

7)BİLECİKLİ KADIN İŞLETMECİ \'ÖLÜ YA DA DİRİ\' MÜŞTERİ ARIYOR

BİLECİK\'teki bir kahvaltı salonu işletmecisi, işyerinin girişine \'Müşteri aranıyor. Ölü ya da diri\' yazısı astı.

Kent merkezinde bulunan Berika Kahvaltı Salonu\'nun işletmeci Pınar Çelik, kızının üniversite eğitimi için Hatay\'ın İskenderun ilçesinden Bilecik\'e gelerek Berika kahvaltı salonunu işletmeye başladı. Çelik, müşteri kitlesinin çoğunluğunu oluşturan üniversite öğrencilerinin vize sınavlarının ardından yarıyıl tatili için memleketlerine gitmelerini üzerine dikkat çekmek amacıyla işyerinin girişine \'Müşteri aranıyor. Ölü ya da diri\' ve \'Eleman aranıyor. Nefes alsın yeter\' yazılarını astı. Yazıların sosyal medyada ilgi gördüğünü belirten Pınar Çelik şöyle konuştu: \"Piyasalarda had safhada bir durgunluk var. Bizi esnaf olarak kalkındıran öğrenci kitlesi, gitti. Öğrenci şuan şehirde yok. Dikkat çeksin diye yazdım. Biraz muziplik olsun diye yazdım. Başarıya da ulaştım. Şuan sosyal medyada en çok paylaşılan yazı oldu. Reklam güzel oldu.\"

8) \'ÖLDÜ\' SÖYLENTİLERİNE GÖBEK ATARAK KARŞILIK VERDİ

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya köyünde yalnız yaşayan Mustafa Hırka, 3 yıldır uğramadığı köyünde hakkında çıkan \'öldü\' söylentilerine 68\'inci yaşını kutladığı doğum gününde göbek atarak karşılık verdi.

Almanya\'dan emekli olup memleketi Sandıklı\'ya bağlı Örenkaya köyüne gelen Mustafa Hırka, yalnız başına yaşamaya başladı. Bugüne kadar hiç evlenmeyen Mustafa Hırka, bir süre önce psikolojik sorunları nedeniyle Sandıklı merkezde oturan eniştesi Baki Pala\'nın yanına gitti. Yaklaşık 3 yıl eniştesiyle birlikte yaşayan Mustafa Hırka, rahatsızlığını atlattıktan sonra köyüne döndü.

OYNAYIP, EĞLENDİ

Köyünde hakkında \'öldü\' söylentileri çıktığını öğrenen Mustafa Hırka, söylentilere karşılık vermek için 68\'inci yaşını kutladığı doğum günü organize etti. Takım elbise giyip, üzerinde Atatürk\'ün fotoğrafının bulunduğu kravat takan Mustafa Hırka, evinin önüne müzik sistemi kurdurup aralarında yeğeni de bulunan davetli gençlerle oyun oynayıp eğlendi. Gençlerle hatıra fotoğrafı da çektiren Mustafa Hırka, mikrofonu alarak şarkı da söyledi.

\'ÖLDÜ\' DEMİŞLER

Mustafa Hırka, \"Almanya\'dan işçi emeklisiyim. Ruhsal rahatsızlığım nedeniyle 36 ay Sandıklı\'da eniştem Baki Pala\'nın evinde kaldım. Bütün ihtiyaçlarımı eniştem karşıladı. Bu sürede de \'öldü\' demişler. Ben de ölmediğimi göstermek için 68\'inci yaşımı kutluyorum\" dedi.

Yeğeni Hüseyin Hırka(35), \"Amcamın bu mutlu gününde yanında bulunmaktan gurur duyuyorum. Amcama Allah uzun ömürler, sağlık, sıhhat versin\" diye konuştu.

