DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜREN ÜNİVERSİTELİ TUTUKLANDI (1)

İZMİR\'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi arkadaşı Zülal Tütüncü\'yü (21) evinde boynundan bıçaklayarak öldüren, özel bir üniversitede, Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü\'nde okuyan Günhan Öztürk (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2)BURSA\'DA ZİNCİRLEME KAZADA 3 ÖĞRENCİ YARALANDI

BURSA\'da, Merkez Gürsu İlçesi Gürsu Kavaşağı\'nda meydana gelen trafik kazasında, kamyonun arkadan çarptığı kamyonet liseye giden üç öğrenciye çarptıktan sonra iki aracın üzerine düşerek durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan öğrenciler hastanede tedavi altına alındı. Kaza, Merkez Kestel İlçesi Gürsu Kavşağa\'nda bir kamyonunun seyir halinde olan 59 YD 733 plakalı kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyonet bu sırada yolda yürümekte olan lise öğrencisi 17 yaşındaki M.B, S.Y. ve M.H.\'ye çarptı., Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan öğrenciler ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Bursa-Eskişehir karayolu bir süre araç trafiğine kapandı. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen ve sürücülerinin isimlerini belirlenemediği kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı

3)DİYARBAKIR\'DAKİ OPERASYONLARA KATILAN KOMANDO BİRLİKLERİNE VALİDEN TEŞEKKÜR BELGESİ

DİYARBAKIR\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik yürütülen operasyonlara katılan ve görevleri tamamlanan İzmir Bornova\'dan gelen komando birliklerine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, tarafından teşekkür belgesi verildi. Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 2\'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'na görevli komondo birlikleri, 17 Ekim 2017 tarihihren bu yana terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlara katılarak yaptıkları başarılardan dolayı Vali Hasan Basri Güzeloğu tarafından teşekkür belgesi verildi. Geçici görevleri tamamlanan komando birliklerini valilik makamında ağırlayan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır\'ı terörden arındırmanın vazifeleri olduğunu belirterek, \"Bugün görevi bitirirken sizleri biz uğurlarken bütün bu dönemde ortaya koyduğunuz başarılı çalışmalar için sizlere ve sizlerin şahsında görev alan tüm personelimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Diyarbakır olarak ortaya koyduğunuz bu çok üstün görevden dolayı başta komutanlarınız olmak üzere bütün diğer komutanlarınıza da aynı dileklerimizi iletiyorum. İnanın her birinizin çabası bizi geleceğimize ve birlikte arzuladığımız inşallah aydınlık yarınlarımıza taşıyacak. 4 ay yaklaşık önce devraldığınız bu görevde, ayrılırken bilin ki Diyarbakır sizlerin katkılarıyla geldiniz günden daha güvenli, daha huzurlu ve şüphesiz daha bu anlamda güçlü olacak. Ben ayrılırken her birinize belki olmasa da sizlerin şahsında bütün arkadaşlarınızı hem tebrik etmek, hem de ortaya koyduğu bu çok önemli anlamlı ve başarılı hizmetler nedeni de teşekkür etmek için çağırdım. Bugün bu masada bulunan hepimizin ve herkesin ortak sevdası, en büyük amacı ve hayatını feda eden tek davası devlet ve milletin bekasıdır. En büyük görev, en büyük sadakat vatana ve devlete yapılmış görev ve adanmış bir hayattır. Hayatın anlamsızlığı ancak bu değerlerle anlamlı olan ve kalıcılığı ve ölümsüzlüğü ancak böyle tanımlanan bir hayat olursa anlamlı olur. Biz bu toprakları kanımızla, canımızla ve bugüne kadar büyük fedakârlıklarımızla elimizde tuttuk. Dostumuza güven, düşmanımıza her zaman ürperti salan bir kararlılığın temsilcisi olduk\" dedi.

Vali Güzeloğlu, devlet kavramının hiçbir zaman, hiçbir zaman zedelenmesine devletin ve bağımsızlığımızın simgesi olan bayrağın, özgürlüğün zedelenmesine izin vermediklerini dile getirerek, \"Öylesine bir kararı sergiledik ki, bu yüzyılın başında bu topraklarda verdiğimiz mücadele mazlum milletlerin kurtuluşuna vesile oldu. Birçok devletin kurmasına, halkın özgürlüğüne kavuşmasına öncü oldu. Bugün de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Milli ve yerli bir duruşumuzla, teknolojimizle ve savunma sanayimizle her alanda artık bölgede ve dünya üzerinde oyun kuran, bizim dışımızda planları karşı, bizim dışımızda oluşan, Türkiye\'yi dışlayan bütün tutumlara karşı duran bir politikanın ve gücün temsilcisi olduk. En büyük kararlılığımız devlet ve milletin bütünleşmesi bu ülküler ve bu idealler uğruna bu heyecanla ve bu imanla bu milletin askerinin, polisinin, korucusunun ve kendisinin aynı hedefle buluşmasıdır. Biz büyüklüğümüzü buradan alıyoruz, asaletimiz buradan alıyoruz, duruşumuz buradan alıyoruz. Sizlere de onun bugün ete kemiğe bürünmüş temsilcilerisiniz. Ben hepinize sizlerin şahsında ki bütün Bornova Tugayının 2\'inci Alayının tüm değerli personeline milletimiz olarak ve Diyarbakır olarak teşekkür ediyoruz. Önünüzdeki görev ve askerlik hayatınızda sağlık, mutluluk, başarı, esenlikler diliyorum\" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Güzeloğlu, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 2\'inciJandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Nejdet Karaca\'ya teşekkür belgesini verdi.

4)PARKA CESEDİ ATILAN BEBEĞİN BABASI, DNA TESTİYLE BULUNACAK

GAZİANTEP\'te cesedi buzla valize konularak parka bırakılan Suriyeli 5 aylık Teymhim\'in annesi İhlas El Baho\'nun (26) çocuğunun babası olduğunu iddia ettiği Muhammet Hacar, bebeğin kendisinden olmadığını savunarak cenazeyi teslim almadı. Savcılık tarafından soruşturma açılan, öldüğünde kafatası çatlayan ve vücudunda işkence emareleri olan bebeğin biyolojik babasının belirlenmesi için DNA testi yapılacak. Savcılık küçük çocuğu daha önce döven babanın serbest kalmasına ilişkin olaya yönelik soruşturma başlattı.

Suriye\'nin Halep kentinden eşi Muhammet Hacar ve kayınvalidesi Mefrun Hacar ile birlikte savaştan kaçıp Gaziantep\'in Nizip ilçesine yerleşen İhlas El Baho, 1 yıl önce aşık olduğu Suriyeli Ziyad El Abdullah\'la Gaziantep\'e kaçtı. Binevler Mahallesi\'nde kiralık evde oturan Ziyad El Abdullah, ağladığı için daha önce de dövüp maşayla tutturduğu közle işkence yaptığı İhlas El Baho\'nun 5 aylık bebeği Teymhim\'i, cuma akşamı duvara vurup öldürdü. Suriyeli ikili, kafatası kırılan ve vücudunda işkence izleri bulunan bebeğin cesedini, yanına buzla valize koyup cumartesi günü akşam saatlerinde Kemal Köker Caddesi\'ndeki 100\'üncü Yıl Parkı\'na bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla bulunan valizdeki Teymhim\'in cesedi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından babasına teslim edilmesi için morga konuldu. Olayın ardından bebeği daha önce de dövüp duvara vurduğu görüntülerinin yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarından cinayeti işlediği belirlenen Ziyad El Abdullah ile öldürülen Teymhim\'in annesi İhlas El Baho, gözaltına alınıp dün akşam çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ziyad El Abdullah\'ın, öldürdüğü bebek Teymhim\'i döverken yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarının ilgili kolluk kuvvetlerine iletilmediği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Muhabere Şube Müdürlüğü\'ne 09/12/2017 tarihinde saat 01:39’da \'Küçük yaşta bir çocuğun bir erkek ve bir kadın tarafından darp edildiği\' şeklinde ihbarın gelmesi üzerine polis ekiplerinin olay yerine intikal ederek tarafların polis karakoluna götürüldüğü, mağdurun alınan raporunda her iki gözaltında morluklar olduğunun ve basit tıbbi müdahale ile giderilebileceğinin belirtildiği; mağdurun annesi olan şüpheli İhlas El Baho’nun alınan ifadesinde \'Çocuğun yolda giderken ağlaması üzerine eşi olan şüpheli Ziyad Abdullah’ın bir defa tokat attığını, yüzündeki morlukların 4- 5 gün önce koltuk üzerinden düşmesi sonucunda meydana geldiğini\' beyan ettiği, şüpheli Ziyad’ın da aynı yönde beyanda bulunduğu, şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla mağdurun annesine teslim edilerek serbest bırakıldıkları anlaşılmıştır. Polise yapılan ihbar sırasında ve sonrasında sosyal medyada paylaşılan çocuğun darp edilmesine ilişkin görüntülerin ilgili kolluk birimlerine iletilmediği, polisin ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın bu görüntülerden haberdar olmadığı anlaşılmış olup, bu olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu olaydan bir hafta sonra 16/12/2017 tarihinde maktul Teymhim Abdullah’ın öldürüldüğü olayın şüphelileri çocuğun annesi İhlas El Baho ve üvey babası Ziyat Abdullah 18/12/2017 tarihinde \'Canavarca hisle adam öldürmek\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir.\"

CENAZEYİ ALMADI

Cinayeti çözen Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, morgda bekletilen cesedin teslim edilmesi için İhlas El Baho\'nun bebeğinin babası olduğunu iddia ettiği Muhammet Hacar\'ı Nizip ilçesinde ulaşıp Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Emniyette ifadesi alınan Muhammet Hacar, Suriye\'de evlendikleri İhlas El Baho\'nun 1 yıl önce kendisini terk ettiğini anlattı. Hacar, bebeğin de kendisinden olmadığını öne sürüp cenazeyi kabul etmedi. Geçen yıl iş bulmak için Gaziantep ve bazı şehirlere gittiğini anlatan Hacar, Nizip\'e döndüğünde hamile olduğunu söyleyen İhlas El Baho\'ya inanmadığını söylediğini ifade etti.

\'HABERİ DUYUNCA ÇOK ÜZÜLDÜM AMA ÇOCUK BENDEN DEĞİL\'

Bebeğin babası olmadığına inanmayıp İhlas El Baho ile sürekli tartıştıklarını ve olayı duyunca bebeğe çok üzüldüğünü anlatan Hacar, ifadesinde şunları söyledi:

\"Haberi duyunca çok üzüldüm ama o çocuk benden değil. Ben geçen yıl iş bulmak için Nizip\'ten ayrıldım, Gaziantep ve bazı şehirlere gittim. Geldiğimde İhlas bana hamile olduğunu söyledi. Ben de inanmadım. Kuşkulandım çünkü ben uzun süre Nizip\'te değildim. Kendisine inanmadığım ve ısrarla beni bebeğin babası olduğuma ikna etmeye çalıştığı için zaten sürekli tartışıyorduk. Sonra birden kayboldu, evden kaçtı. Ben aradım ama kendisine ulaşamadım. Çocuk benim değil, almayacağım.\"

BİYOLOJİK BABA DNA TESTİYLE BELİRLENECEK

Babası olmadığını söyleyip morgda bekletilen cenazeyi teslim almayan Muhammet Hacar, ifadesinin ardından hastanede DNA örneği alındı. Teymhim\'in babası olabileceği şüphesiyle katili Ziyad El Abdullah\'tan da numune alındı. Babası olduğu iddia edilen Hacar ile bebeği işkenceyle öldüren El Abdullah ve cesetten alınan örneklerle Teymhim\'in biyolojik babası, yapılacak DNA testiyle belirlenecek. Teymhim\'in cenazesi, DNA testiyle belirlenecek biyolojik babasının teslim almak istemesi halinde verileceği, aksi durumda ise 15 günlük yasal sürenin dolmasının ardından kimsesizler mezarlığında defnedileceği belirtildi.

5)IRAKLI EŞİ TARAFINDAN KAÇIRILAN OĞLUNU 6 AYDIR ARIYOR

AMASYA’da 1.5 yıl önce tanışarak hayatını birleştirdiği 30 yaşındaki Iraklı May Hasan Saeed Al-Kılıdar tarafından 100 bin lira dolandırıldığını söyleyen 36 yaşındaki Ferdi Bozdemir, “Mahkeme oğlumun velayetini bana verdi. Boşanma davası açtığım eşim 6 aydır çocuğumu benden kaçırıyor\"dedi.Amasya Merkezde 1.5 yıl önce karşılıklı oturdukları apartmanda komşuları tarafından tanıştırılan ve 4 ay sonra nişanlanan Iraklı May Hasan Saeed Al-Kılıdar ile Ferdi Bozdemir 2016 yılının Nisan ayında evlenerek dünya evine girdi. Bu evlilikten çiftin bir erkek çocuğu oldu. Evli çiftin hayatı oğulları Ercenk’in dünyaya gelmesiyle değişti. iddiaya göre, evlendikleri günün sabahında düğünlerinde biriken altın ve paraları kendi hesabına yatıran Irak uyruklu eşi evliliklerinin ilerleyen sürecinde de yine birikim yapılan paraları hesabına geçirmeye devam etti. Sürekli baba evine giderek eve geç gelen genç kadın ile eşi arasında sürekli tartışma yaşandı. Bozdemir’in şehir dışında olduğu bir gün eşinin kardeşleri, kardeşlerinin çocukları ve teyzesi ile eve gelen May, ziynet eşyaları, para ve kendisine ait olmayan eşyaları götürmek istedi. Anne Gülendam Bozdemir (60) duruma engel olmak isteyince, gelinin aile fertleri tarafından darp edildi.Anne Gülendam durumu oğluna bildirdi. Eve gelen Bozdemir, annesinin darp edildiğini, ziynet eşyaları ve paraların alındığını görünce durumu polise bildirerek Iraklı eşi ve ailesi hakkında şikayetçi oldu. Boşanma davası sonrası çocuğun velayeti mahkeme tarafından babaya verildi. Boşanma davası katılmayan May verilen kararı öğrenince şuan 10 aylık olan oğlu Ercenk’i de yanına alarak kayıplara karıştı. Acılı baba velayeti kendisine verilen oğlunun bulunmasını ve kendisini kandırarak toplam 100 bin lirasını alan eşinin gerekli cezaya çarptırılmasını istiyor.

Ferdi Bozdemir, “Herşey başta iyiydi. Ama çocuk olduktan sonra çok değiştiler. Oğlumuzu benim aileme hiç vermedi, sevdirmedi. Çocuğumuz, kendi ailesinin elinde gezdi. Evlendikten sonra çocuğumuzu alıp çarşıdan hep geç saatlerde geldi. Sözümü dinlemedi, bu denelerden dolayı tartışmaya başladık. Şehir dışında olduğum bir gün evdeki ziynet eşyalarımı, paralarımı ve kendi ait olmayan eşyaları alarak, annemi de darp ederek kaçtılar. Bende bu durum karşısında boşanma davası açtım. Hakim çocuğumuzun velayetini ara kararla bana verdi. Bir hafta sonra 2’inci ve son duruşmamız var, tahmin ediyorum ki büyük ihtimalle boşanacağızö dedi. Bozdemir, “Eşimin babası beni evlerine çağırarak benimle anlaşmak istediğini söyledi. Çocuğumu görebilmem için benden tapusu kendi üzerlerine olacak bir ev ve 100 bin lira para istiyorlar. Çocuğunu bu şartları yerine getirirsen görebilirsin. Yoksa bıyıkları uzadığında oğlunu görebilirsin diye şantaj yapmaktadırlar. Çok mağdurum, yetkililerden bir an önce annesi tarafından kaçırılan ve saklanan çocuğumu bulmalarını istiyorumö diye konuştu.

