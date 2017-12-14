DHA YURT BÜLTENİ-4

(ÖZEL HABER )

1)MEHMETÇİK VAKFI’NA BAĞIŞ UZLAŞTIRDI

BURSA’da hasarlı otomobilini götürdüğü oto ekspertiz firmasında, firma sahibi ve 2 çalışanı tarafından dövüldüğünü, tehdit ve hakarete uğradığını iddia eden Mehmet Şamlı şikayetçi oldu. Şamlı, savcılıkça haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin Mehmetçik Vakfı’na 1000’er lira bağış yapmaları şartıyla şikayetinden vazgeçti.

Olay Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde bir oto ekspertiz firmasında geçtiğimiz 2 Temmuz\'da meydana geldi. Kendisine ait araçla ilgili hizmeti almak için oto ekspertiz firmasına gelen Mehmet Şamlı, firma sahibi Gökhan A., ile çalışanları Mert Ç. ve Ömer H. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şamlı, polisi arayarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine savcılık, 3 şüpheli hakkında \'Tehdit ve hakarette bulunarak basit yaralama\' suçlarından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlattı.

Soruşturma dosyası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı Mehmet Kulaksız tarafından Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görevli Uzlaştırmacı Firdevs Gürakan\'a verildi. Uzlaştırmacı Firdevs Gürakan, Mehmet Şamlı\'nın, Mehmetçik Vakfı’na 1000’er lira bağış yapmaları şartıyla kendilerini affedecekleri teklifini Gökhan A. ile çalışanlarına iletti. Bu teklifi kabul eden Gökhan, Mert Ç. ve Ömer H., Mehmetçik Vakfı’na toplam 3 bin lira bağışta bulundu. Bağış üzerine şikayetinden vaz geçen Mehmet Şamlı, şöyle dedi: \"Otomobilime işlem yaptırmak için gittim. Hem işimizi yapacaklardı, hem de paramızı alacaklardı. Ama hakarete, tehdide uğradım. 155 İmdat Polis’e haber verdim. Şüphelilerden şikayetçi oldum. Firdevs hanım dosyamızla ilgili uzlaştırmacı olarak görevlendirilmiş. Beni ve tarafları aradı. Şüphelileri Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmaları karşılığında affedeceğimi belirttim. Onlar da bağış yapmayı kabul edince, uzlaşmamız bağış karşılığında sağlandı. Uzlaşmam sonucu şüpheliler hakkında dava düşmüş oldu.ö

Kendilerine böyle bir bağışın yapılması karşısında mutlu olduklarını belirten Mehmetçik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Güven, “Hukuki bir konuda uzlaştırma sonucu, böyle bir anlamlı bağışta bulunduklarından dolayı taraflara teşekkür ediyorum. Mahkemelerin çok yoğun bir iş yükü var, bu iş uzlaşma mekanizmasıyla iş yükü azalmış oluyor. Bu anlamda bağış, hayırlı bir işe yönlendirilerek yapılmış oluyor. Bağışı yapanlar ve onları yönlendiren kişi Mehmetçik Vakfının bilinmesine faydalı oluyor. Anlamlı davranışın altında Mehmetçik Vakfı’nın olmasından dolayı çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederimö dedi.

Uzlaştırmacı Firdevs Gürakan ise, tarafları böyle bir anlamlı bir bağışla uzlaştırmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Şikayetini geri alan Mehmet Şamlı ile röp

Mehmetcik Vakafı Başkanı ile röp

Ödenen paranın makbuzu

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Süre:04.04 dak)

Boyut:278mb)

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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2)4 KİŞİNİN KAYIP OLDUĞU YANGINLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

KASTAMONU\'nun Bürme köyü Kuzuören mahallesinde 2 evin yanması sonrası ardından kayıp olan aynı aileden 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 2 kişi ifadelerinin alınması ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Bürme köyüne bağlı Kuzören mahallesi\'nde, birbirine yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan akraba olan Ahmet ve Fazıl Çataloğlu\'na ait 2 evde, 29 Kasım günü sabaha karşı yangın çıktı. Evlerin köyün dışında olması nedeniyle yangın, akşam saatlerinde fark edilebildi. Tamamen yanan evlerden Ahmet Çataloğlu\'na ait evin boş olduğu, diğer evde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül’e ise henüz ulaşılamadı. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu iddia edilen kemikler ise, evin bodrum katında bulundu. Kayıp olan aynı aileden 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, olayı araştıran jandarma dün akşam saatlerinde Erhan K. ve kardeşi Ersan K.’yi şüpheli olarak gözaltına aldı.

KAYIP 4 BÜYÜKBAŞ HAYVAN AĞILLARINDAN ÇIKTI

Çataloğlu Ailesi’nden yangının ardından 4 kişinin hâlâ kayıp olmasıyla ilgili incelemelerini sürdüren jandarma, aynı aileye ait olan 4 büyükbaş hayvanı aynı köyde oturan Erhan K. ve kardeşi Ersan K.’nın ağılında buldu. Yangının olduğu gün 2 şüpheliye ait kamyonun da olay yerinde görülmesi üzerine gözaltına alınan Erhan K.ve kardeşi Ersan K. nöbetçi mahkemede suçlamaları kabul etmedi. Zanlı 2 kardeş tutuklanarak Kastamonu E Tipi Cezaevi\'ne kapatıldı.



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)-

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3)HAYVANSEVERLER HAREKETE GEÇTİ, YAVRU KÖPEKLER YENİ BARINAKLARINA KAVUŞTU

RİZE\'de bir taş ocağı içerisine bırakılan ve derme çatma kulübelerde bakılmaya çalışılan 50 dolayında yavru köpek için hayvanseverler harekete geçti. Rize Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile ortaklaşa çalışan hayvanseverler taş ocağındaki yavru köpekler için yeni barınaklar yapılmasını sağladı. Merkeze bağlı Zincirliköprü Köyü\'nde eski bir taş ocağı içerisinde yavru sokak köpeklerine sahip çıkan Rize Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (RİHAYKO) üyesi Ayşe Gavremoğlu, Behice Yasemin Tuzcu ve Rukiye Yıldırtan, kendi imkanları ile harekete geçti, lokanta ve restoranlardan topladığı atık yemeklerle yavruları beslemeye başladı.Kısa sürede çevreden bazı vatandaşlarda, köy ve mahallelerden topladıkları yavru köpekleri bu alana bırakıp gitmeye başladı. Böylelikle taş ocağı kısa sürede yavru köpeklerle doldu, köpek sayısı 50\'yi aştı.

HAYVANSEVERLER HAREKETE GEÇTİ

Taş ocağında bakılan köpekler için modern bir barınak oluşturmaya çalışan hayvanseverler, yavrulara yiyecek taşıdı, barınak yapımı için kampanya başlattı. Kısa sürede yankı bulan kampanyada hayvanseverler köpeklere kuru mama alınması ve kulübe yapılması için maddi yardım ulaştırdı. Rize Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü de, taş ocağı alanındaki köpekler için modern bir barınak yapımı için çalışma başlattı.

BARINAKLARINA KAVUŞTULAR

Girişimler sonucu Rize Belediyesi\'nin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yanında yeni bir barınak oluşturuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan kulübelerin konulduğu barınağa alınan yavru köpekler burada bakılıyor. Hayvanseverlerin yakından ilgilendiği yavru köpekler için Rize Belediyesi ekipleri de seferber oluyor.

Hayvansever Behice Yasemin Tuzcu, taş ocağında kötü şartlarda barınan hayvanları belediyenin rehabilitasyon merkezi yanına taşıdıklarını belirterek yavru köpeklerin burada bakımının yapılacağını söyledi. Tuzcu, \"Her barınakta olduğu gibi burada da hastalık oluyor. Bu hastalıklar kolaylıkla birbirine bulaşıp ölebiliyorlar. Belediye yardımcı oluyor ama bu hayvanların bakımı iyice olması lazım. İlk gelen hayvanların ayrı bir yere alınması gerekiyor. Bizde elimizden geldiğince buraya düşmeden alıp bakıp sahiplendirmeye çalışıyoruz. Biraz daha gayret etmemiz lazım. Rize’de yeni temeli atılan büyük bir barınak yapma çabaları var. İnşallah yakın zamanda biteceğini umut ediyoruz\" dedi.Rukiye Yıldırtan da belediyenin kendilerine çok yardımcı olduğunu ancak imkanların yeterli olmadığını belirterek \"Gönüllü sayımız az. Halkın bilinçlendirilmesi adına projeler gerçekleştirilebilir. Hayvanlarımıza sahip çıkmalıyız.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Yavru köpeklerin taş ocağındaki görüntüleri (Arşiv)

Hayvanseverlerin barınağa gelişi

Yeni barınak görüntüleri

Köpeklerden detaylar

Hayvanseverlerle röp.

Detaylar

(Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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4)\"BAYRAKÇI DEDE\'DEN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE 1002 METREKARELİK BAYRAK

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde topladığı çakıl taşlarıyla şehitler, gençler ve çocuklar için bir tepenin yamacına; Diyarbakır\'da ise bir karakolun yakınına Türk bayrağı yapan Turan Kaplan (64), 15 Temmuz şehitleri için yaptığı 1002 metrekarelik bayrağı bitirme aşamasına geldi. Yaptıkları sonrası \'Bayrakçı Dede\' adıyla anılmaya başlayan Turan Kaplan, beşinci bayrağını boyayıp 15 Temmuz\'da şehitlere armağan edeceğini söyledi. Sandıklı Hüseyin Develi Huzurevi\'nde yaklaşık 3 yıldan bu yana kalan işçi emeklisi Turan Kaplan, 2015 yılında Dağlıca- Yüksekova karayolunda 16 askerin şehit olduğu saldırıdan büyük üzüntü duyarak şehitler anısına Timurlenk Tepesi\'nin bir yamacına çakıl taşları ile 220 metrekarelik Türk bayrağı yaptı. Kaplan, 2016 yılında aynı yamaca 217 metrekarelik bir Türk bayrağı daha yaparak 23 Nisan\'da çocuklara armağan etti. Turan Kaplan, ardından aynı yamaçta, ilk bayrağın yaklaşık 500 metre üst kısmına 300 metrekarelik bir bayrak daha yaparak 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı\'nda gençlere armağan etti.

GENELKURMAY BAŞKANINDAN PLAKET ALDI

Turan Kaplan\'ın bu davranışı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın dikkatini çekti. Akar tarafından Afyonkarahisar\'a gönderilen ve üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan bir plaket askeri yetkililer tarafından Turan Kaplan\'a teslim edildi. Diyarbakır\'ın Kulp İlçesi\'ne bağlı Aygün Jandarma Karakol Komutanlığı\'nın isteği üzerine Turan Kaplan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bölgede asker ve korucuların yardımıyla 11 günde şehitler anısına 966 metrekarelik çakıldan Türk bayrağı yaptı.

BEŞİNCİ BAYRAĞINI YAPIYOR

Türk bayrağı çalışmalarıyla takdir toplayan Turan Kaplan, beşinci bayrağını ise yine Sandıklı\'daki Timurlenk Tepesi\'nde yapmaya karar verdi. Geçen temmuz ayında başladığı çalışmaları kapsamında daha önce 600 metrekare olarak planladığı Türk bayrağını büyüten Turan Kaplan, 1002 metrekareye çıkardı. Çevreden topladığı taşlarla Türk bayrağını yapan Turan Kaplan, 15 Temmuz şehitlerine armağan etmeyi planladığı bayrağını boyama aşamasına getirdi. Turan Kaplan, yıpranmaması için boyasını yapmadığı bayrağını önümüzdeki 15 Temmuz\'a yakın bir zamanda boyayıp, açılışını yapacak.

\"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM\"

Üzerine giydiği Türk bayraklı kıyafetiyle çalışmasını sürdüren Turan Kaplan, \"15 Temmuz şehitleri anısına yaptığım Türk bayrağı 1002 metrekare. Burada 2265 el arabası taş var. Boyasını yıpranmaması için biraz geciktirdim. 15 Temmuz\'dan bir hafta ya da 10 gün önce boyayarak 15 Temmuz şehitlerimize armağan etmek istiyorum. Devlet büyüklerimi, Sayın Cumhurbaşkanımı, Başbakanımı, Genelkurmay Başkanımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımı, Orman ve Su İşleri Bakanım Veysel Eroğlu\'nu, hepsini açılışa davet etmek istiyorum. Muhakkak bunlardan birisinin gelmesini istiyorum\" dedi.

\"YALVARIYORUM, BANA İZİN VERSİNLER\"

Bayrağı çevreden topladığı taşlarla ve kendi imkanlarıyla yaptığını anlatan Turan Kaplan, altıncı bayrağını yapmak için de yer bulduğunu söyledi. Turan Kaplan, \"Yeri buldum. Devlet yetkililerinden bulduğum bu yere bayrak yapmam için izin istiyorum. Orman ve Şu İşleri Bakanımın bu yeri bana tahsis etmesini istiyorum. Bu yer Afyonkarahisar merkezden çıkışta bir yer. Yalvarıyorum, bana bu yere bayrak yapmam için izin versinler. İçimden gelen bayrak sevgisi bu. Yaptığım bu bayrakları da korumaya aldım. Kendi paramla aldığım direk ve dikenli tellerle yaptığım bayrakları zarar görmesin diye korumaya aldım\" diye konuştu.

\"İLK BAYRAĞIM BİRAZ OTLANDI\"

Kaplan, \"Dağlıca şehitleri için yaptığım ilk bayrağım biraz otlandı. Temizlemeye başladım. Yeni sezonda bu bayrağımı tertemiz bulacaksınız. Kimseden destek almadan bu bayrağımın boyasını, cilasını, temizlemesini yapıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Turan Kaplan el arabasına çevreden taş toplarken

- Turan Kaplan taş dolu el arabasını bayrak yaptığı alana getirirken

- Turan Kaplan bayrak yapma çalışmasından

- Turan Kaplan yaptığı bayrak çalışması etrafından gezinirken

- Turan Kaplan yaptığı ilk Türk bayrağı yanında gezintisi

- RÖP: Turan Kaplan

119 MB /// 03.44\"

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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5)ÇALDIRAN BUZ KESTİ

VAN\'ın Çaldıran ilçesinde aşırı soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 32 dereceye düştüğü ilçede, buz tutan ağaçlar karpostallık görüntülere bürünürken, aşırı soğuklardan en çok öğrenciler etkilendi.

Doğu Anadolu Bölgesi\'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken,Çaldıran İlçesi\'nde gece eksi 32 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ağaçların dalları buz tuttu. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 35, gündüz ise yine sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi sonucu başta dereler, göletler olmak üzere her şey adeta buz kesti.

İlçe merkezinde buz tutan ağaçlar karpostallık görüntüler oluşturdu. Soğuktan en çok etkilenenler ise, sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler oldu.

Görüntü Dökümü

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-Dondurucu soğukta evlerine giden vatandaşlar

-Evinin önündeki kışlık yakacakların üzerine brandayla ötren vatandaşlar

_Mehmet Nuri Aktaş ile röportaj

-Doğan ağaçlar

-Ağaçlardaki karpostallık görüntüler

-Çevreden ve Çaldıran ilçesi tabelası

-Çaldıran ilçe Merkezinden detay

-Dondurucu soğukta okuluna giden Fatma Nur Aktaş isimli öğrenci ile röportaj

-Dondurucu soğukta şarkı söyleyen Yaren Aktaş isimli öğrenci

-Buz tutan ağaçlar ve çevreden detaylar

BOYUT:142 MB

Seracettin SEÇKİN/ÇALDIRAN(Van), (DHA)-

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6)GAZİPAŞA\'DA KAZA: 1 YARALI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İstiklal Mahallesi D400 karayolundaki kaza, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Alanya İstikametine seyreden Akın Gözüküçük (18) idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yöne giden Eren Köse\'nin (28) kullandığı 42 ACT 58 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinden savrulan Akın Gözüküçük, otomobilin arka camının üzerine düştü. Aracını durduran Köze, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Akın Gözüküçük, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Araçlardan detay

- Yaralıdan görüntü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Olay yeri detay

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA-ANTALYA-DHA)

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7)VAN\'DA 81 KİLO 920 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurup narkotik dedektör köpek \'Efes\' ile arama yaptığı araçta 81 kilo 920 gram eroin ele geçirildi.Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar İlçesi Kurubaş Mevkii\'ndeki denetim noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpek \'Efes\' ile birlikte yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 160 paket halinde 81 kilo 920 gram eroin ele geçirildi. Eroin ile ilgili F.C., H.C. ve İ.C gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA

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