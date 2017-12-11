DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ŞIRNAK\' TA HAİN TUZAK; 1 ŞEHİT



ŞIRNAK\'ın Küpeli Dağı\'nda düzenlenen operasyon sırasında araziye döşenen patlayıcının PKK\'lı teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu. Şırnak 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı komutasında Gabar/Küpeli Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu sırasında, saat 08.15 sıralarında Ziyaret Tepe mevkiinde, teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir sözleşmeli er yaralandı. Yaralı asker, olay yerine gelen helikopter ile 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na götürüldü. Buradaki hastanede tedaviye alınan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ŞIRNAK /DHA

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(ÖZEL)

2)1 MİLYAR DOLARLIK THEME PARK \'EFSANE\' OLACAK

ANTALYA\'da Türkiye\'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı The Land Of Legends\'in hızlı trenler ve eğlence merkezinden oluşan etabı, 2018 yılının Mayıs ayında açılacak. Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, eğlence merkezinin İstanbul\'dan çok özel tarihi izlenimler taşıyacağını belirterek, “İddiamız dünyada aranan, özel, efsane bir park olmak\" dedi.

Antalya\'nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Belek\'te toplamda 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye\'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı olarak planlanan The Land Of Legends Theme Park\'ın yarısına yakını tamamlandı. Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, içinde Türkiye\'nin çocuklara özel tasarlanmış ilk otelinin de bulunduğu The Land Of Legends\'in devam eden diğer etaplarındaki yatırımları ve hedeflerini anlattı.

10 YIL BOYUNCA BÜYÜTÜLECEK PROJE

Antalya\'nın deniz, kum, güneş ve tarih potansiyelinin yanında farklı şeylere de ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Tamince, “Hep dile getirdiğimiz, \'Sezonu nasıl uzatırız, farklı konseptler nasıl ortaya çıkarırız?\' diye yıllardır hayalini kurduğumuz çok önemli bir tema parkı Antalya\'da gerçekleştirmek istiyorduk. Nasip oldu, 2017\'de ciddi bir bölümünü açtık. Çok da güzel neticeler aldık. Önümüzdeki 6-7 yıl boyunca, hatta 10 yıl boyunca sürekli büyüteceğimiz bir proje. Aslında bu projenin sonu yok. Sürekli yenilememiz, eklemeler yapmamız gereken bir yapı, yaşayan bir organizma. Şu an önemli bölümünü tamamladık. 2018, 2019, 2020\'de daha ciddi potansiyele ulaştıracağız\" dedi.

İSTANBUL KONSEPTLİ EĞLENCE MERKEZİ

Tamince, parkın tamamlanan suyla alakalı kısımlarının haricinde 2018 yılının Mayıs ayından itibaren daha fazla kuru alanları, 365 gün kullanılabilecek hızlı trenler ve adrenalini çok yüksek aletler ile önemli bir park daha ekleyeceklerini açıkladı. Bu alanların 09.00-24.00 saatleri arasında açık olacağını kaydeden Tamince, “Bazı aletler, dünyada ilk defa bu parkta kurulmuş olacak. İnşaat, ciddi anlamda devam ediyor. Örneğin, \'skyfly\' diyorlar, uçuş tecrübesi yaşanan oyuncaklar, çok hızlı tren ve neredeyse 1.5 km uzunluğu olan trenlerimiz var. Bunları tarihi konseptlerle bir araya getiriyoruz. İstanbul\'dan çok özel, tarihi izlenimleri buraya taşıyoruz. Konseptimizde biraz da tarihimize götürdük. İnşallah 2018 Mayıs\'ta yeni etabın kapılarını ziyaretçilerimize açmış olacağız\" diye konuştu.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Theme Park\'ın tamamı 1 milyar dolarlık veya biraz üstünde bir yatırım olacağını dile getiren Tamince, şu anda bu yatırımın yarısına yaklaşıldığını söyledi. Bu yıl 550 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirten Tamince, “Bu parka, 2018\'de 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Bu parkın parasız giriş yapılabilen çok önemli üniteleri var. Bir de bilet satın alınarak, giriş yapılan bölümleri var. O bölüme biz, 2018\'de 1 milyon ziyaretçi hedefliyoruz\" dedi.

2020 HEDEFİ, 3 MİLYON ZİYARETÇİ

Asıl hedeflerinin ise 2020 yılında 3 milyon ziyaretçi olduğunu açıklayan Tamince, “3 milyon ziyaretçiyi alabildiğimizde Türk turizmine çok büyük katkı sağlamış olacağız. Şu anki yaptıklarımız da bölge için çok önemli; ama amacımız, 3-4 milyar insanın yaşadığı coğrafyada çok önemli bir eğlence merkezi haline gelmek. Bunu da 2017\'de aldığımız neticeler, 2018\'e ilişkin sinyaller ve yaptığımız yatırımla rahat gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'EFSANE\' OLACAK

Türkçesi \'efsane\' olan \'legends\'i hem Türkiye\'de hem dünyada efsane haline getirmek istediklerini belirten Fettah Tamince, şunları söyledi:

“Burada çalışan, buraya gelen herkesin kendini efsane içinde hissetmesini istiyoruz. Ciddi bir iddiamız var, ilk günden itibaren dedik ki \'Yeni jenerasyon tema park, teknolojiyle çok iç içe, sosyal medyayla çok iç içe\'. Aslında geleceği ciddi anlamda planlıyoruz. Dolayısıyla kendimizi çok özel hissediyoruz. Tabi ki rekabet dünyası; ama iddiamız dünyada aranan, özel, efsane bir park olmak. Legends\'i önce Antalya\'da ciddi bir marka haline getirmek istiyoruz.\"

YATIRIM VE ORTAKLIK TEKLİFLERİ GELMEYE BAŞLADI

The Land Of Legends\'i şu an dünyanın başka yerlerinde yapmak isteyen yatırımcılar olduğunu ve ortaklık teklifleri geldiğini anlatan Tamince, “Etüt ettiklerimiz de var; ama ilk önce burayı dört başı mamur hale getirelim, inşallah ondan sonra büyümek kolay. Biz, bunu Rixos\'ta çok rahat yaşadık. Dünyada büyümeyle ilgili çok ciddi sıkıntımız yok. Dolayısıyla The Land of Legends efsane parkı önce Antalya\'da hak ettiği yere taşıyalım. Çünkü çok önemli ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Gelen misafirimizin ne kadar memnun olduğunu çok net hissediyoruz. Misafirimizin talebine göre de işimizi büyütüyor, farklılaştırıyoruz\" dedi.

MİNİ ŞEHİRDE RENKLİ YILBAŞI

Oteli, alışveriş alanları, temalı parkları ve eğlence organizasyonlarıyla yeni yıl hazırlıkları da tamamlanan The Land Of Legends\'in yılbaşına hazır olduğuna da dikkat çeken Fettah Tamince, “Biliyorsunuz ben yılbaşı hazırlıkları, bayramlarla ilgili sürekli talebi olan, sürekli bu konuda konuşan biriyim. Çünkü Antalya, bir turizm kenti. Antalya\'ya insanlar bayrama, yılbaşına geliyor, eğlenmeye geliyor. Bunu da gelenlere sürekli hissettirmeliyiz. Dolayısıyla bu park, bir mini şehir. Biz, bu şehri en iyi şekilde süslemeye, yılbaşına hazırlamaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- The Land Of Legends\'ın drone görüntüler

- Röp:Fettah Tamince

- Otelden detay görüntüler

874 MB /// 7.49

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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3)AT ARABASIYLA KÖPEĞE EZİYET

ŞANLIURFA\'da sahibi tarafından at arabasının arkasında zincirle bağlanan köpek dakikalarca koşturuldu. Eyyübiye Mahallesi\'nde hareket halindeki at arabasının arkasına demir zincirle bağlanan köpeği görenler şaşırdı. At arabasının arkasına bağlanan köpeğiyle birlikte atını koşturan genç, yoldan geçen araç sürücülerinin tepkilerine aldırış etmeyerek, yoluna gülerek devam etti. At arabasının yasak olduğu kentte ana caddelerde polis ve zabıta ekiplerine yakalanmadan dakikalarca köpeğe eziyet eden sürücü bir süre sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu. Koşmaktan bitkin düşen köpeği görenler, at arabacı sürücüsüne klakson çalıp tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- At arabası arkasına bağlı olan köpek

- Atın peşinden koşan köpek

- At arabacı tepkilere gülerek karşılık vermesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 53 MB

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ERCİYES KAYAK MERKEZİNİ HAFTA SONU 25 BİN YERLİ VE YABANCI ZİYARET ETTİ

4)ERCİYES\'TE ATLI KIZAK

KIŞ sporları ve turizm merkezin Erciyes dağı hafta sonunda en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Yaklaşık 25 bin yerli ve yabancı kayak sever ve günübirlikçi 2 bin 200 metredeki Tekir yaylasındaki 4 ayrı uluslararası (FİS) pistinde kelebekler gibi uçuştu. Bu arada Erciyes dağında ilk kez atlı kızak turları başladı Erciyes dağı hafta sonunda adeta doldu taştı. Yerli turistlerin yanı sıra Ukrayna ve Rusya\'dan gelen iki ayrı gazeteci ve tur operatörleri grubu da Erciyes\'le ilgili haber ve röportaj yapıp, toz karlı pistlerde doyasıya kaymanın keyfini yaşadı. Erciyes A,Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cingi \" Sezonu erken açmanın avantajı ile Erciyes kayak merkezi hafta sonları yerli ve yabancı kayak severler ve günübirlikçilerin akınına uğruyor. Özellikle hafta sonlarında Tekir, Hacılar ve Develi kapıda 25 bin kayak severe ulaşıyoruz. Rus ve Ukraynalı tur operatörü, kayak dergisi yazarları ve gazeteci gruplarını hafta sonunda burada ağırlayıp, pistlerimizi, mekanik tesislerimizi ve konaklamaya ilişkin otellerimizi gezdirdik. Çok mutlu oldular. Erciyes için olumlu not verdiler. Onlar için de Erciyes yeni bir pazar ve yeni bir destinasyon\"dedi

ERCİYES\'TE ATLI KIZAK TURU BAŞLADI

Öte yandan, Erciyes dağında \"Efsane hoca\" olarak bilinen Veysel Değirmenci (60) kış sporlarına çeşitlilik katmak adına atlı kızak turu başlattı. Çıldır\'da gördüğü atlı kızakların bir benzerini Kayseri\'de yaptıran ve Kapadokya\'dan satın aldığı eğitimli atla2-3 kilometrelik güzergahta kişi başı 25 TL\'ye tur başlatan Veysel Değirmenci \" 50 yıldır bu dağdayım. 10 yaşımdan beri kayıyorum. Milli takımlarda hem kaydım hem de kayak öğretmenliği yapıyorum. Erciyes dağında turizmi çeşitlendirmek adına, atlı kızak yaptırdım. Tekir yaylasındaki güzergahı, 2 bin 200 metredeki gölet çevresinde genişletmeyi düşünüyoruz. Atlı kızak turu, yerli ve yabancı turistlerin çok hoşuna gitti. Özellikle günü birlikçiler, kayak yapmayanlar turlarımıza ilgi gösteriyor. İlgiye göre kızak sayısını artırabiliriz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Erciyes\'ten genel görüntü

-Erciyes kayak merkezinden dron ile çekilmiş görüntüler

-Kayak yapan vatandaşlar

-Atlı kızak genel görüntü

-Genel detay

Haber - Kamera: Oktay ENSARİ KAYSERİ,DHA)

7 Dakika 06 Saniye / 228 MB

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