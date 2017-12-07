DHA YURT BÜLTENİ-4

ZELAL\' İ KAÇIRAN KUZENLERİ ADLİYE YE SEVKEDİLDİ

1)ZELAL\'İ KAÇIRAN KUZENİ: SEVİYORUM

MERSİN\'de, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Zelal Topçul\'u bindiği minibüsten kaçıran 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Genç kızı evlilik için kaçıran 22 yaşındaki Derviş Topçul, \"Pişmanım, seviyorum\" dedi. Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Zelal Topçul, 3 Aralık Pazar günü, ziyaret için akrabalarına giderken içinde bulunduğu minibüsün yolu kesilerek, kaçırıldı. Minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayı, Zelal ile evlenmek isteyen akrabası Derviş Topçul\'un ağabeyi Nurullah Topçul (27) ve arkadaşı Salih Y. (22) ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi. Polisin uzun süren takibi sonucu genç kız tutulduğu evden 31 saat sonra kurtarılırken Derviş Topçul, ağabeyi Nurullah Topçul, Salih Y., Şeyhmus Y. ve Jiyan E. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zelal\'i neden kaçırdığı sorulan Derviş Topçul, \"Yapmamam lazımdı. Pişmanım. Seviyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlılar emniyetten çıkarken

-Derviş Topçul polislerin arasında götürülürken

-Derviş Topçul\'un \'Yapmama gerekti, çok pişmanım hala seviyorum\' demesi

-Polis otobüsüne bindirilmesi

-Polis araçlarının emniyetten çıkarken görüntüsü

-Emniyet Müdürlüğünün dış görüntüsü

SÜRE: 01.25 BOYUT: 88.00

Haber: İbrahim MAŞE-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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2)FERİBOT, BALIKÇI TEKNESİNE ÇARPTI: 1 KAYIP

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, 62 yaşındaki Kaptan Tümer Özden\'in yönetimindeki özel bir şirkete ait \'Erdemler 5\' adlı feribot, limanın 50 metre açığında bir balıkçı teknesine çarptı. Parçalanarak batan balıkçı teknesinin sahibi 57 yaşındaki Şerafettin Çalışkan kayboldu, yanındaki 42 yaşındaki Murat Sezek ise kurtarıldı. Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, Gelibolu Limanı\'nın açığında yaşandı. Lapseki ilçesinin Çardak Beldesi\'nden Gelibolu ilçesine seferini gerçekleştiren Kaptan Tümer Özden\'in kullandığı yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribot, yaklaştığı Gelibolu Limanı\'nın 50 metre açığında balık avlayan Şerafettin Çalışkan\'a ait balıkçı teknesine çarptı. Kaza sonrası parçalanarak sulara gömülen tekneyle birlikte kaybolan Çalışkan\'ı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Balıkçı teknesindeki Murat Sezek ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kaza sonrası feribotun kaptanı Tümer Özden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, kayıp balıkçı Şerafettin Çalışkan\'ı arama çalışmalarını geceden buyana sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın 2 botu ve 1 dalış ekibi, kazanın yaşandığı yerde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Kayıp olan Şerafettin Çalışkan\'ı bulmak için ekipler dalış gerçekleştirdiği anlarda, dalışın limanın hemen açığında olması nedeniyle Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak seferleri de aralıklarla kontrollü olarak yapılabiliyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü.

- Gelibolu Limanından görüntü.

- Liman açığındaki arama kurtarma çalışmasından görüntü.

Haber- Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)

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3)VAN VE BİTLİS\' TE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Van, Bitlis ve Hakkari\'de, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis merkez ile Van\'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Van\'da 593 ve Bitlis\'te 158 yerleşim yeri ile Hakkari\'de 39 köyün ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede açık ve güneşli hava etkili olurken, dün akşam saatlerinden itibaren havanın soğumasıyla birlikte kar yağışı başladı. Van\'da, şiddetli rüzgarın ardındın dün akşam etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının merkezde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulduğu Van ile çevresinde, 298 mahalle ve 295 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray ve Saray ilçelerinde, eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis\'te de dünden beri yağan ve gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu Bitlis\'te, 158 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis merkez ile merkeze bağlı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin de 1 gün süreyle idari izinli olduklarını duyurdu. Hakkari\'de de 22 köy ile 17 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van, Bitlis ve Hakkari\'de, kapalı köy yollarının açılması için yoğun çalışma başlatıldı. Kar yağışının durmasının ardından Van ve çevresinde Van Büyükşehir Belediyesi ile kara yolları ekipleri, Bitlis ve Hakkari\'de ise belediyeye ve İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

BİTLİS\'TE EĞİTİME KAR TATİLİ



BİTLİS\'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, \"Olumsuz hava koşulları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamileler de (1) gün süre ile idari izinli sayılacaktır\" denildi.

Görüntü Dökümü

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VAN VE BİTLİS\' TEN GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera:Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ/VAN-BİTLİS, (DHA)

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4)KÖYLÜLERİN SU İSYANI

NİĞDE\'de, Çamardı İlçe Belediyesi\'nin tarım için kullandıkları suyu ellerinden alacağını iddia eden 4 köyün sakinleri, iş makineleriyle çalışma yapan ekiplere engel olmaya çalıştı. İmara açılan bölgelere Ecemiş Çayı\'ndan su götürmek için boru hattı döşeyen Çamardı Belediyesi ekiplerine Demirkazık, Pınarbaşı, Çukurbağ ve Elekgölü köylerinin sakinleri, tarım için kullandıkları suyu paylaşmak istemediklerini söyleyip, müdahale etti. Çamardı Belediyesi\'nce, TOKİ konutları ile yaylacılara içme suyu götürmek için Demirkazık, Pınarbaşı, Çukurbağ ve Elekgöl köylerinde tarımsal sulama amacıyla kullanılan Ecemiş Çayı\'ndan su temini çalışması başlatıldı. Aladağlar\'dan gelen sularının ellerinden alınacağını öne süren 4 köyün sakinleri, su hattı için çalışma yapılan alana gelerek, iş makinelerini durdurdu ve yapılan çalışmaya tepki gösterdi. Köylüler, Çamardı Belediye Başkanlığı tarafından yeni yerleşim alanlarına su götürmek için tarımsal sulamada kullanılan suyun ellerinden alınmak istendiğini iddia etti. Köylülerden biri, \"Bizler, tek geçim kaynağımız olan su kaynağımızı vermemek için mücadele edeceğiz. Çamardı ilçesinin suyu yeterli olduğu ve su sıkıntısı çekmediği herkes tarafından bilinmektedir. Suyumuz, neden alınmak isteniyor, neden böyle bir çalışma başlatıldı; anlamış değiliz. Burada yapılan çalışmanın tek amacı, yeni parsellenen arsalara su verilmek istenmesidir. Bir yere su verirken, bizleri mağdur etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Köylerimizden suyumuz elimizden alındığı zaman bu 4 köyün arasında su meselesi yüzünden büyük husumetler çıkacak. Bu yönde endişeliyiz\" dedi.

Jandarma ekipleri, köylülerin, iş makineleriyle çalışma yapılan alanda gerçekleştirdiği eylem için güvenlik önlemi alırken, 4 köyün sakinleri de eylemlerinin ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Köylülerin iş makinesinin çalıştığı yere gelmeleri

- Çalışan iş makinesini durdurmalari

- Köylülerin iş makinesi etrafında toplanmalari

Haber:Andaç ARSLANPAY-Adnan ÇELEBİ-Kamera: Adnan ÇELEBİ/ÇAMARDI(Niğde), (DHA)

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5)KAZA GEÇİREN KEDİYE CERRAHİ MÜDAHALE

BATMAN\'da, bir aracın çarparak yaraladığı sahipsiz bir sokak kedisine Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvan sağlığı ekiplerince cerrahi müdahalede bulunuldu.Batman\'da, bir arabanın sahipsiz bir sokak kedisine çarpıp yaralaması ihbarını alan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvan sağlığı ekiplerin kedinin yaralandığı yere gidip yaralı kediyi belediyeye getirdi. Yaralı kediyi kontrol eden veteriner hekim, sol arka ayakta felç şekillendiği ve kazanın kedinin ayağında dejenerasyon ve kangrenleşmeye yol açtığını tespit etti. Veterinerler tarafından yaralı kediye yapılan cerahi müdehalede arka bacak ampütasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonrasında ilaçlı tedavi de uygulanarak yaralı kedinin sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kediden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: BATMAN, (DHA)

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6)GÖKMEN, KÖK HÜCRE NAKLİ İÇİN ONAY BEKLİYOR

TOKAT\'ta kalp krizinin ardından bilinci kapanan 6 yaşındaki Gökmen Telci sağlığına kavuşabilmek için kök hücre nakli bekliyor. Anne Nazan Telci, Sağlık Bakanlığı onayı ile yapılan kök hücre tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'dan destek istedi.

Kent merkezinde yaşayan fırın çalışanı 29 yaşındaki Ali ve 27 yaşındaki Nazan Telci çiftinin 2 çocuklarından büyüğü 6 yaşındaki Gökmen Telci, 7 Ağustos\'ta evlerinde aniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gökmen\'in kalbi durdu. Yapılan müdahale ile 10 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırıldı. Fakat bilinci kapalı olan Gökmen solunum cihazına bağlanarak ambulansla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesine sevk edildi. Kalbi durduğunda vücudu oksijensiz kalan çocukta hasar oluştu. Bilinci kapalı olan Gökmen yapılan tetkiklerin ardından yoğum bakım servisine tedaviye alındı. 4 aydır solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Gökmen, yeni doğmuş bir bebeğin kordonundan alınacak kök hücre ile Sağlık Bakanlığından verilecek onayla hayata tutunacak.

TEK ÇARE KÖK HÜCRE NAKLİ

Ankara\'da yaşam mücadelesi veren Gökmen\'in 4 ay önce sağlıklı ve neşeli olduğunu söyleyen annesi Nazan Telci, \"Evde birden rahatsızlandı. Hastaneye götürdüğümüzde kalbi durdu. Kalbi durduktan sonra bilinci kapandı. 10 dakika boyunca oksijensiz kaldığı için, ciddi boyutta bir hasar gördü. Bilincin açılması için tek çare kök hücre. Bunun için de Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Hiç kimseden maddi anlamda yardım istemiyoruz. Sadece Sağlık Bakanlığından çıkacak onay için yardım bekliyoruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuğun görüntüleri

-Annenin yaptığı açıklama

-Sağlıklıyken çekilen görüntüleri

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

(93.7 mb)

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7)SAHTE PARA DOLANDIRICISI 5.Cİ İŞİNDE YAKALANDI

KAYSERİ\'de 8 adet sahte 100 TL ile yakalanan 22 yaşındaki Abdulkadir Sarıca , ifadesi alındıktan sonra adliyeye gönderildi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri , bundan önce meydana gelen ve faili bulunmayan 4 ayrı sahte para konusunda araştırma yaptı. Piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen ve son olarak 8 adet 100\'lük banknot ile yakalanan, Kayser,i Kocasinan doğumlu 22 yaşındaki Abdulkadir Sarıca ,polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sahte para olaylarıyla ilgili ifadesi alındıktan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı

Görüntü Dökümü

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- Dolandırıcının adli tabiplige getirilmesi

-Genel detay

Haber - Kamera: Şeyda AŞATIR/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 40 sn / 50 MB

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8)ADIYAMAN\'DA FETÖ OPERASYONU: 21 GÖZALTI

ADIYAMAN\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK içerisinde deşifre olmamış ve büfe ile kontörlü telefon üzerinden iletişim kurdukları belirtilen teğmen, astsubay ve uzman jandarma ile 5\'i eski askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından 28 adrese düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin ise yakalama çalışması sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Polis araçlarının gelmesi

- Şüpheliler araçlardan indirilmesi

- Şüpheliler acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 55 MB

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9)MESANESİNDEN 153.5 GRAMLIK TAŞ ÇIKTI

BURDUR\'da, böbrek ağrısı ve idrar yapamama şikayetiyle doktora giden Yakup Kaplan\'ın (62) mesanesinden 153.5 gram ağırlığında taş çıktı. Burdur\'un Kemer ilçesi Kayı köyünde oturan Yakup Kaplan, idrar yapamama ve böbrek ağrısı şikayetiyle Burdur Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Üroloji Uzmanı Dr. Ümit Gümüştaş, yaptığı muayene ve incelemelerde, hastanın mesanesinde taş olduğunu belirledi. Yaklaşık yarım saat süren açık ameliyatla Kaplan\'ın mesanesinden 8x5 santim büyüklüğünde, 153.5 gram taş çıkarıldı.

Dr. Gümüştaş, 26 yıllık meslek hayatının son 18 yılında, bu büyüklükte bir taşla karşılaşmadığını söyledi. Gümüştaş, \"Hastamız, bize idrar yapamama ve laboratuvar tahlillerinde böbrek yetmezliği bulgularıyla geldi. Tetkiklerimizde, mesanesinde son yıllarda görmediğimiz boyutta büyük bir taş gördük. Böbrekteki sıkıntının mesanedeki bu taşa bağlı olduğunu düşündük. Açık ameliyatla 150 gramın üzerindeki 8x5 santim büyüklüğündeki taşı aldık\" dedi.

\'DURUMU İYİ, HİÇBİR SORUN YOK\'

Ameliyat sonrası, hastanın genel durumunun iyi olduğunu anlatan Dr. Gümüştaş, \"Böbrek değerlerinde düzelme var. Ürede düşme var. Hastamızı rahatsızlığından kurtaracağımıza inanıyorum. Bu taş, alınmasaydı böbrek fonksiyonları tamamen bozulacak ve kronik böbrek yetmezliğine yol açacaktı. Bunun sonucunda da hasta, diyaliz makinesine mahkum olacaktı. Hastamızın genel durumu iyi, hiçbir sorunu yok. 2-3 gün sonra taburcu edeceğiz\" diye konuştu.

\'TAŞ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM\'

Böbreklerinde çok ağrı olduğunu ve ameliyat olunca sağlığına kavuştuğunu belirten Yakup Kaplan ise \"Taş olduğunu bilmiyordum. \'Prostat var\' diye düşünüyordum. Kemer\'de doktora gittim. İlaç yazdı, ayrıca \'Sen, üroloji doktoruna görün\' dedi. Aldırış etmedik. 6-7 senedir ağrı çekiyordum. Ameliyat olunca, sağlığıma kavuştum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Taşın Patoloji Laboratuvarında ölçülmesi

- RÖP 1: Ümit Gümüştaş

- RÖP 2: Yakup Kaplan

- Detay

119 MB /// 03.48\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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