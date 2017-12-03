DHA YURT BÜLTENİ-4 

PKK\'nın dağ kadrosuna katılan cinayet şüphelisi yakalandı

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, \'kasten adam öldürme\' suçundan aranan ve yakalanmamak için terör örgütü PKK\'nın kırsal alandaki \'dağ kadrosu\'na katıldığı belirtilen bir şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, silah ve mühimmat ile kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari Valiliği\'nce, \'kasten adam öldürme\' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve terör örgütü PKK/KCK\'nın \'dağ kadrosu\'na katıldığı belirtilen bir şüphelinin jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı duyuruldu. Yüksekova\'da yakalanan şüpheliyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen valilik açıklamasında şöyle denildi: \"3.12.2017 günü İlimiz Yüksekova ilçesi Ovaiçi Akpınar köyünde \'nitelikli şekilde kasten adam öldürme\' suçundan aranan ve yakalanmamak için PKK/KCK bölücü terör örgütünün kırsal alan kadrosuna katıldığı tespit edilen şahıs Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce yapılan operasyon neticesinde ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın evinde yapılan aramada; bir 9 mm Belçika yapımı tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör, tabancaya ait 58 fişek,1 el dürbünü ve 774 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber: HAKKARİ, (DHA) -

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Bursa\'nın mahallelerinde \'huzur\' için polis-muhtar işbirliği

BURSA\'da huzur operasyonları kapsamında belirli mahallelerde ara sokaklar ve kıraathaneler polis ekiplerince denetlendi. Özellikle \'suçu önleme\' adına yapılan uygulamada çok sayıda suç unsuru ile aranan şüphelilere ulaşıldı. Polis ekipleri uygulama yaptıkları mahallelerde muhtarlarla da işbirliği içinde çalıştı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 100 polisin katılımıyla merkez Yıldırım İlçesi, Hacıvat, Demetevler, Meydancık ve Beyazıt Mahallelerinde suç önlemeye yönelik huzur operasyonu düzenlendi. Akşam saatlerinde kıraathaneler ve ara sokaklarda çalışma başlatan ekipler şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama ve kimlik sorgusu gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren uygulamada ekipler, farklı suçlardan aranan 2 şüpheliyi gözaltına alırken, 400 paket kaçak sigara ve bir miktar bonzai ele geçirdi. Bu arada ana caddelerde araçlara yönelik uygulama yapan ekipler farklı kusur ya da suçtan 6 araca idari para cezası uygulayıp 2 aracı trafikten men etti.

MUHTARLARLA İŞBİRLİĞİ

Polis ekipleri uygulama yaptıkları mahallelerde muhtarlarla da işbirliği içinde çalıştı. Emniyet yetkilileri, uygulama öncesinde ve sırasında muhtarlarla bir araya geldi. Bu çalışmanın mahallelerinde huzur ortamı sağlanması adına çok faydalı olduğunu belirten Meydancık Mahallesi Muhtarı Sultan Demirci özellikle uyuşturucu ve asayişe yönelik yapılan uygulamalardan çok memnun olduklarını dile getirdi. Muhtar Demirci, \"Ekipler 24 saat mahallemizde çalışıyor. Halkımızın içi çok rahat. Amirlerimiz mahalledeki çalışmalar hakkında sürekli bizden fikir alıp bize bilgiler veriyorlar. Karşılıklı çalışmalar yapıyoruz. Huzur, en üst seviyede\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uygulamadan detaylar,

şahıs sorgulamaları,

üst aramadan ve kimlik sorgulamadan detaylar,

şüpheli araçlar üzerinde çalışmalardan detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

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Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ARDAHAN\'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Ardahan Çevre Yolu Kavşağı\'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 UBZ 53 plakalı \'Cesur Bingöl\'e ait yolcu otobüsü ile Tuncer Şanlı yönetimindeki 34 HL 5068 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Tuncer Şanlı öldü. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden görüntüler

-Röp

-Kaza yerinden cep telefonu görüntüleri

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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Dilenciden tepki gösterenlere: İstiyorum, vermeyen vermez

KONYA\'da trafiğin en yoğun olduğu caddedeki kırmızı ışıkta sürücülerin yanına giden bir dilenci, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilmesine tepki gösterdi. Dilenci, \"İstiyorum veren verir, vermeyen vermez\" dedi.

Olay, kentin en işlek bölgesi Nalçacı caddesinde bir alışveriş merkezinin bulunduğu kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran sürücülerin yanına yaklaşıp, para isteyen bir kişi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Fark edince, kayıt eden kişiye tepki gösterdi. Bir kişi, \"Biraz önce topallıyordun ama şimdi topallamıyorsun. İnsanları niye kandırıyorsun?\" dedi. Başka bir kişinin \"Elin, ayağın tutmuyor mu, çalışamaz mısın? Bu yaptığından utanmıyor musun?\" diye sorması üzerine dilenci, \"Cezaevinden çıktım. Denetim serbestlikteyim. Çalışamıyorum. İstiyorum veren verir, vermeyen vermez. Ekmeğime mani olmaktan sen utanmıyor musun?\" dedi.

Dilenci, tepkiler üzerine hızla caddeden uzaklaşıp, gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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- Dilencinin sürücülerden para istemesi

- Çevredekilerin uyarısı ve dilencinin tepkisi

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA (DHA)

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Yaş günlerini kutlayan üçüzler \'Recep\', \'Tayyip\', \'Erdoğan\', Cumhurbaşkanı\'nı bekliyor

SİVAS\'ta, 3 yıl önce dünyaya gelen ve ailelerinin \'Recep\', \'Tayyip\' ve \'Erdoğan\' isimini verdiği üçüzler, doğum günlerini kutladı. Üçüzlerin anne ve babası, 10 Aralık\'ta Sivas\'a gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı evlerine davet etti.

Kemal-Dilek Akıncı çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ismini verdikleri üçüz çocukları \'Recep\', \'Tayyip\', \'Erdoğan\' için doğum günü kutlaması yaptı. Bugün 3 yaşına giren üçüzlerin anne ve babası, 10 Aralık Pazar günü çeşitli programlara katılmak üzere Sivas\'a gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı evlerine davet etti.

Ekmek fırınında işçi olarak çalışan baba Kemal Akıncı, çocuklarının Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı çok sevdiğini belirterek, \"Bugün, doğum günleri. Doğum günleri olduğu için de Allah\'a şükürler olsun sağlıklı, sıhhatli bir şekilde 3 yaşına girdiler. 10 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanı\'mız, Sivas’a gelecekler. Allah, nasip ederse Cumhurbaşkanı\'mızın ziyaretlerini bekliyoruz. Adaşları, onu çok seviyor. Biz de çok seviyoruz tabi ki. Televizyonda falan çıktığı zaman direkt yanıma gelip, \'dede, dede\' diyorlar\" dedi.

\'EVİMİZE GELMESİNİ ÇOK İSTİYORUZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimler kapsamında, Sivas\'a geldiğinde valilik binasında görüşme şansı bulduklarını anlatan baba Akıncı, \"Daha önce telefonda görüştük. Bizi aradı, tebrik etti. Biz de çok mutlu olduk, bu konuda. 7 Haziran seçimlerinde, Sivas Valiliği\'nde bizzat kendisi ile görüştük. Adaşlarını kucağına verdik. Çok mutlu olduğunu gördü. Biz, daha çok sevindik; çünkü bir dünya lideri karşımızdaydı. Heyecandan ne yapacağımızı şaşırdık. Evimize gelmesini çok istiyoruz. Bekliyoruz\" diye konuştu.

\'BAKIMLARI ZOR OLUYOR\'

Üçüz çocukların bakımlarının çok zor olduğunu söyleyen Akıncı, \"Üçüzlerin bakımı, zor oluyor. İnsanlar, tek çocuğuna bile zor yetişirken biz, 3 tane eşimle birlikte bakımını yapıyoruz. Akşam işten geldiğim zaman eşime yardım ediyorum, her konuda; ama yine de zor oluyor. Uykusuz kalıyoruz, aç kalıyoruz. Yeri geliyor, yemek yiyemiyoruz; ama yine de şükrediyoruz. Cenab-ı Allah, bunu bize nasip etti. Her kula da nasip olmaz\" dedi.

\'ADAŞLARINI GÖRSÜN İSTİYORUZ\'

Anne Dilek Akıncı ise üçüz çocuklarının Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı çok sevdiğini vurgulayarak, şunları söyledi: \"Beni doğum yapınca aramıştı, Sayın Cumhurbaşkanı\'mız. Tebrik etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. İsimlerini koyduğumuz için teşekkür etmişti. O da çok mutlu oldu. Sağ olsun, şimdiye kadar çok yakından da ilgilendi. 2 sene önce bizi valilikte kabul etmişti. Doğum yapınca aradığında, \'Sivas’a gelince, vaktim olduğunda, üçüzleri ziyaret edeceğim\' demişti. İnşallah, Sivas’a gelecek, bekliyoruz. İnşallah, müsait olursa evimizde ağırlamak isteriz. Adaşlarını görsün isteriz. İnşallah, bekliyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

-Ailenin evinden görüntüler

-Üçüzlerin doğum günü pastası üflemesi

-Duvardaki Cumhurbaşkanı posterine olan ilgileri

-Babalarının konuşması

-Annelerinin konuşması

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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(ÖZEL) 9 kız öğrencisine \'cinsel istismarda\' bulunduğu öne sürülen öğretmene 135 yıl hapis istemi



KONYA\'da, 6\'ncı sınıftaki 9 kız öğrencisini öpüp, elle tacizde bulunduğu ve ısırdığı iddiasıyla \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan tutuklanan matematik öğretmeni O.A. (59) hakkında 135 yıla kadar hapis cezası istendi. O.A. savunmasında, \"Sınıfta konuşanları tahtaya yaz diye görevlendirdiğim öğrencimden bu görevi geri alınca, öğrenci iftira attı\" iddiasında bulundu.

Merkez Selçuklu ilçesinde bulanan bir ortaokulda 6\'ncı sınıftaki 9 kız öğrenci matematik öğretmeni O.A.\'nın kendilerini öpüp, ısırdığı ve elle taciz bulunduğunu öne sürerek durumu okuldaki rehber öğretmene anlattı. Bazı veliler ise O.A.’yı Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) şikayet etti.

\'KÖTÜ NİYETİM YOKTU\'

Şikayetler üzerine okul yönetimi O.A., hakkında soruşturma başlattı. O.A., savunmasında öğrencileri öptüğünü ancak, kötü niyetinin olmadığını ileri sürdü. O.A. \"Öğrencileri öpüyorum, ama bunu kötü niyetle yapmıyorum. Ben bilemedim olayın buralara geleceğini. Yanlış anlaşılacağımı düşünemedim\" dedi. Soruşturmada öğrencileri niçin ısırdığı yönündeki soruya ise O.A. \"O çok az müdür bey. Benim kötü bir niyetim yok. Yanlış anlaşıldım\" diye konuştu.

\'SORU ÇÖZERKEN SARILIP, ÖPÜYORDU\'

İddialar üzerine 9 kız öğrencinin Çocuk İzleme Merkezi\'nde (ÇİM) ifadeleri alındı. İfade veren bir kız öğrenci, \"Soru çözdüğümüzde sarılıp öpüyordu. Bana, \'Çok tatlısın\' diyordu. Ben ilk başlarda bu davranışları babacan bir tavır olduğunu düşünüyordum. Sonradan öyle olmadığını anladım.\" dedi. Başka bir kız öğrenci, erkek öğrencilere kötü, kız öğrencilere ise iyi davrandığını ileri sürerek, \"Çözemediğimiz soruları öğretmene sorduğumuzda bize sarılıp, elini omzuma atarak taciz ediyordu. Erkek öğrencilere kötü davranırdı. Ama kız öğrencilere hep samimi davranırdı. Bana sarıldığında istemiyorum dedim, sarılmaya devam etti. Bilmediğim soruları sormaya korkar hale gelmiştim. Babam bile böyle samimi davranmıyor bana\" diye ifade verdi.

Başka bir kız öğrenci ise, öğretmenin durup dururken kendisine sarılarak \"Seni seviyorum\" dediğini, sık sık eliyle tacizde bulunduğunu, bir keresinde \"Seni çok seviyorum\" diyerek yanağını ısırdığını anlatırken, \"Beni 200- 300 kere öpmüştür. Başka arkadaşlarımı da öperken gördüğüm oldu\" dedi.

Başka bir kız öğrenci de ifadesinde, \"Anlamadığım bir soruyu sorduğumda bana \'Her şeyi bırakıp seni öpeyim\' dedi.1\'inci dönem 5-6, ikinci dönem 2-3 defa öptü. Bir gün tahtada soru çözdüğüm sırada \'Seninle oynaşmak istiyorum\' dedi. Ben de \'Git kiminle oynaşıyorsan oynaş\' dediğimde bana \'Sana küstüm konuşmayacağım\' dedi\" dedi.

Tacize uğradığını anlatan bir kız öğrenci ise öğretmeninin kendilerine, \"Siz benim meleklerimsiniz\" diye hitap ettiğini, diğer öğrenci ise kendisini öperken, \"Seni okulda başka, dışarıda başka seviyorum\" dediğini söyledi.

\'BANA İFTİRA ATILDI\'

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan O.A.. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da açığa alındı. Bunun üzerine O.A., dilekçe verip emekli oldu.

Geçen Mayıs ayında tutuklanan O.A. hakkında Konya 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Çocuğun cinsel istismar\' suçundan dava açıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen O.A., \"Ben böyle şeyler yapmadım. Hepsi iftiradan ibaret. Sınıfta konuşanları tahtaya yaz diye görevlendirdiğim öğrencimden bu görevi geri alınca, öğrenci iftira attı\" dedi.

Mahkeme heyeti, mağdur öğrenci ve tanıkların dinlenilmesi için dosyayı erteledi.

Görüntü Dökümü

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- O.A.\'nın fotoğrafı

-Okulun dış görüntüsü

Haber: Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)-

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Süryani Metropolit\'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a dua



MARDİN\'in Midyat ilçesi\'nde bulunan 1650 yıllık Mor Gabriel Manastırı\'nı ziyaret eden Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, Süryani Metropolit Samuel Aktaş ile görüştü. Süryani Metropolit Samuel Aktaş, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua ederek, \"Cumhurbaşkanımıza, iyi, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum\" dedi.

Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, hazineye tescili yapılan ve bir kısmı da Diyanet İşleri Başkanlığı\'na tahsis edilen Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlıkların son durumunu görüşmek üzere, 1650 yıllık tarihi Mor Gabriel (Deyrul-Umur) Manastırı\'nı ziyaret etti. Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, Başdiyakon İsa Gülten ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün tarafından manastır girişinde karşılanan Miroğlu ve beraberindeki partililer, misafir odasında ağırlandı. Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Metropolit Samuel Aktaş, \"İkinci sefer gelişiniz inşallah gerçek müjdeyle olacak, onu bekleriz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, iyi, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum. Hasta, masta olmasın, sıhhatli uzun ömürler diliyorum\" dedi.

Uzun bir aradan sonra Mor Gabriel\'deki dostları ziyaret ettiklerini belirten Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu ise, \"Vakıf mallarının geçtiğimiz dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı\'na devredilmesi konusunda bir karar alınmıştı. O karardan Temmuz ayı itibariyle vazgeçildi. Zaten bunu Süryani dostlarımız da biliyorlar. Kafalarında bazı şüpheler vardı, o şüpheleri taşımamaları gerektiğini söyledik. O süreç olduğu gibi işliyor. Maliye Bakanlığımız aracılığıyla yine Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne devredilecek. Ama burada tabi Mor Gabriel\'in başka da problemi var. 30\'a yakın ihtilaflı mevzuda Mor Gabriel\'e 12 parsel iade edildi, 18\'i hala iade edilmeyi bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Zaman zaman bu konuda Süryani yurttaşlarımızı memnun edecek açıklamalar da yaptı. Önümüzdeki günlerde Mor Gabriel ile ilgili bu problemi kendisine yine ileteceğim. Sadece Mor Gabriel için değil, Süryani cemaatinin bir mirası gibi, Türkiye\'nin bir mirası gibi duran bazı eserlerle ilgili mülkiyet problemleri var. O mülkiyet problemlerini çözmek için hükümetimiz yeni bir çalışma içerisine girdi. Süreç konusunda net bir şey söyleyecek durumda değilim, ama o süreçten de Süryani yurttaşlarımızı memnun edecek neticeler alacağız\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun Mor Gabriel Manastırı\'na ait taşınmaz mallarla ilgili açıklamasını değerlendiren Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün ise “Umudumuz, isteğimiz bu müjdenin tamamlanması ve tapumuzun bize getirilmesidir. Biz bunu bekliyoruz. Bu işi takip ettiği için Orhan Miroğlu\'na teşekkür ediyoruz. İnşallah bu iş en yakın zamanda tamamlanır. Daha işlemler başlamamış, tabi ki tapularımızı aldığımız zaman çok mutlu olacağız. En büyük sevinci Amerika\'da, Avrupa\'da, Avustralya\'da yaşayan halkımız yaşayacak, hatta bayram yapacaklar\" diye konuştu.

Ziyaret ardından Milletvekili Miroğlu\'na manastırda yapılan yerel ürünlerden cevizli sucuk hediye edildi. Daha sonra Metropolit Aktaş, Milletvekili Miroğlu ve beraberindekileri araçlarının yanına kadar uğurladı.

Haber: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) -

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