DHA YURT BÜLTENİ-4

ADANA\'DA REHİNE KURTARMA OPERASYONU (EK)

1)72 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Adana\'da ablası ve 2 yeğenini rehin aldıktan sonra düzenlenen operasyonla yakalanan Fatih Kahya\'nın çoğunluğu hırsızlık ve gasp olmak üzere 35 ayrı dosyadan toplam 72 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. 16 Eylül 2017\'de Niğde Ceza İnfaz Kurumu\'ndan firar ettiği belirlenen Kahya\'nın, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu sürüyor.

ADANA/DHA

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2)YANGINDA MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

KARAMAN\'da evin mutfak bölümünde çıkan yangında mahsur kalan 13 yaşındaki Betül Arıcı, itfaiye ekiplerinin evin kapısını kırarak içeri girmesi ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen Arıcı, hastaneye kaldırılırken alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gevher Hatun Mahallesi 1782 sokaktaki 5 katlı binanın 3\'üncü katında meydana geldi. Apartman sakinleri 3\'üncü kattaki evden dumanların yükseldiğini fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen itfaiye, içerinden yardım isteyen bir kişinin sesini duydu. Bunun üzerine kapıyı kırıp içeri giren itfaiye, dumandan etkilenen Betül Arıcı\'yı kurtardı. Arıcı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Evin mutfak bölümünde çıkan küçük çaplı yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Görüntü Dökümü

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- 13 yaşındakı çocuğun evden çıkartılması

- Ambulansa alınması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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(ÖZEL)

3)137 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ; OVİT TÜNELİ ULAŞIMA AÇILDI

RİZE\'nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı Geçidi’nde geçen yıl Kasım ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile ışık göründü töreni yapılan 14.3 kilometre ile Türkiye’nin en uzun, dünyanın 3’üncü uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli’nde tek tüpte ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılında Osmanlı devletinin kalkınma çalışmalarında yer alan tünel projesi 137 yıl sonra gerçekleşmiş oldu.

Ovit projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti’nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. Kazma ve küreklerle yol yapımının başlanan bölgeye Rizeliler gruplar halinde gönderildi. Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Ovit Tünel projesi ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı. 11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım\'ın katıldığı törenle Ovit tünelinde ışık göründü töreni yapıldı. Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14. 3 kilometrelik Ovit Tüneli, Türkiye’nin en uzun, dünyanın 3’üncü uzun çift tüplü tüneli oldu.

OVİT DAĞI KAPANDI, TÜNEL AÇILDI

Ovit Dağı geçidi dün gece başlayan kar yağışı ile ulaşıma kapandı. Bölgede yolun ulaşıma kapanmasıyla birlikte aydınlatma ve mekanik aksamlarının yapımı süren Ovit Tüneli’nde tek tüpte ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. Tünelin giriş kotu 2054, çıkış kotu ise 2260 metre oldu. 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize- Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısaldı ve 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.

İLK GEÇİŞ HEYECANI

Bu sabah Ovit Dağı geçidinden geçmek için bölgeye gelen sürücüler yolun kardan kapalı olduğunu ve ulaşımın tünelden verilmeye başlandığını öğrendi. Tek tüp önünde bekletilen araçlar eskort aracı eşliğinde tünelden karşıya geçirildi. Tünelden geçen sürücüler yıllardır Ovit Dağı\'nda kar nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirterek tünelle ulaşımın kolaylaştığını anlattı. Tünelden geçmeye hazırlanan sürücülerde heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

Görüntü Dökümü

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Kar yağışı detayları

Ovit dağı detayları

Tünel girişi

Sürücülerle röp.

Muhabir anons

Tünel içi detaylar ve anons

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER

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4)ÖĞRENCİLERE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

BURDUR Gençlik Merkezi\'nde ortaokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü\'nde görevli diş hekimi Cemile Öcal tarafından öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere diş fırçası ve macun dağıtılan eğitime Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Gençlik Merkezi Müdürü Atila Atasoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öcal, \"Dişlerimizin sağlıklı kalması için günde en az iki defa iki dakika dişler fırçalanmalı\" dedi. Öcal, öğrencilere diş fırçalarının özellikleri, diş fırçalamanın önemi, diş fırçalamanın nasıl olacağı konularında bilgi verdi.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilere diş fırçası ve macun dağıtımı

- Katılan öğrenciler

- Cemile Öcal\'ın sunumu

- Detay

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HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)