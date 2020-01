DHA YURT BÜLTENİ-4 

Antalya\'da 3\'lü dışişleri bakanları zirvesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya\'nın Soçi kentinde 22 Kasım\'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Antalya\'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin katılımıyla 22 Kasım\'da Soçi\'de düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Antalya\'da bir araya geldi.

Belek Turizm Merkezi\'ndeki bir otelde düzenlenen dışişleri bakanlarının toplantısı, saat 11.00\'de başladı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan üçlü görüşmede, Suriye\'de son ateşkes konusunda 1 yıldır yapılanlar, Suriye\'de siyasi çözüm ve ateşkesin kalıcı olması için neler yapılabileceği ele alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Otel dış plan görüntü

- Ekip araçlarından görüntü

HABER: Tolga YILDIRIM- Namık Kemal KILINÇ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

=====================================

Van\'da minibüste 55 kilo 20 gram eroin ele geçirildi



VAN\'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, 55 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kurubaş Mevkii\'ndeki denetim noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurup arama yaptı. Aramalarda, aracın iç tavan kısmında 108 paket halinde 55 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

-----------------------

FOTOĞRAFLI

Haber: VAN, (DHA)-

============================================



Bisiklet ve ayakkabı hırsızı bu sefer pekmezde çaldı

KONYA\'da son bir hafta içerisinde 8 farklı hırsızlık olayına karışan 24 yaşındaki Hidayet Çalışkan polis tarafından yakalandı. Hırsızlık suçundan 3 ay önce cezaevinden tahliye olan ve daha önceki hırsızlıklarından genelde biskilet ve ayakkabı, çaldığı için bisiklet ve ayakkabı hırsızı olarakta bilinen Çalışkan\'ın çaldığı malzemeler arasında pekmezinde olması dikkat çekti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki çeşitli yerlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonrası hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin daha öncede poliste hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Hidayet Çalışkan olduğu tespit edildi. Hidayet çalışkan yapılan çalışmalar sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Bisiklet ve ayakkabı hırsızı olarakta bilinen Çalışkan\'ın çaldığı malzemeler arasında 7 çift ayakkabı, bebek arabası, motosiklet ve 2 kilo pekmezin olduğu öğrenildi. 2 ayrı hırsızlık suçundan da hakkkında yakalama kararı bulunan Hidayet Çalışkan\'ın, 13 farklı hırsızlık suçu nedeniyle cezavinde bulunduğu ve 3 ay önce tahliye olduğu belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalışkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Şüphelinin olay yerinde bisiklet ile gelişi ve ayrılışı

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

=============================================

Kamyonetten attığı izmarit, ev eşyalarını yaktı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde kamyonetiyle ev eşyası taşıyan Lütfi Yılmaz\'ın araçtan attığı sigara izmariti arkadaki ev eşyalarının arasına düşerek eşyaların yanmasına neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Andırın- Kahramanmaraş karayolunun 30\'uncu kilometresindeki Başkonuş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Lütfi Yılmaz, ev eşyası yüklü 80 LN 804 plakalı kamyonetiyle giderken içtiği sigaranın izmaritini dışarı attı. Ancak izmarit rüzgarın etkisiyle kamyonetteki eşyaların arasına düştü. Bir süre sonra kamyonetin arkasından dumanların yükseldiğini gören Yılmaz, aracını kenara çekip itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Yangında eşyaların tamamı yandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- İtfaiye ekipleri

- Yangının söndürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: İskender ZENGİN Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

================================================

TCG Giresun Firkateyni yurda döndü

ADEN Körfezi, Hint Okyanusu ve Arap Denizi bölgelerinde deniz haydutluğu ile mücadele çalışmalarına katılan TCG Giresun firkateyni, 169 gün sonra Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki Aksaz Deniz Üssü\'nde törenle karşılandı.

Marmaris İlçesi\'nin 15 kilometre uzaklıktaki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'ndan 3 Haziran 2017 günü düzenlenen törenle Birleşik Görev Kuvveti-151 kapsamında, Aden Körfezi ve Somali açıklarında deniz haydutluğuyla mücadele harekatına gönderilen TCG Giresun Firkateyni yurda döndü.

Aksaz Deniz Üssü\'ndeki 3 numaralı parmak iskelede, TCG Giresun Firkateyni\'ni karşılamak için düzenlenen törene; Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hakan Ercan, Aksaz Deniz Üs komutanı Tuğamiral İlker Özkan, deniz üssünde görevli komutanlar, TCG Giresun Firkateyni askerlerin yakınları katıldı. Askeri üssün körfezine giriş yapan savaş gemisini, helikopter ve zodyak botlardaki özel kuvvetler askerleri ve limanda demirli firkateynler siren çalarak karşıladı. Limana yanaşan savaş gemisinden inen askerler tek sıra halinde koşar adımlarla tören alanına geldi. TCG Giresun Firkateyni Komutanı Yarbay Murat Aktaş\'ın Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hakan Ercan\'a tekmil verdi. Törende konuşan Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hakan Ercan, \" TCG Giresun Firkateyni Aden Körfezi ve uluslararası sularda başarı ile görevini tamamlayarak yurda döndü. Türk Deniz Kuvvetleri bugüne kadar deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında 2009 yılından bu yana Aden Körfezi ve çevresinde 20 firkateyn görevlendirdi. Türkiye\'nin istikrarlı ve etkin desteği sayesinde son 8 yıldır bölgede herhangi bir Türk gemisi kaçırılmadı ve deniz haydutluğu faaliyetleri bitme noktasına geldi. 45 bin kilometre yol alarak dünyanın etrafını bir kez dolaştı. 4 ülke ziyaretinde bulunan korsan avcılarımız 11 liman ziyaretinde bulundu. Başarılı görevler icra ederek Türk Deniz Kuvvetleri\'nin gururu olan savaş gemisi personelimize şükranlarımızı sunarız\" dedi.

Resmi tören sonrası askerler, ellerinde \"Bir tanedir benim babam\", \" Hoş geldin babam\" yazılı dövizlerle bekleyen aileri tarafından sevinç gözyaşları ile karşılandı. Askerler, eş ve çocuklarına sarılarak özlem giderirken, duygu dolu anlar yaşandı. Askerler, yakınlarıyla gemi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından savaş gemisi gezildi.

ADEN KÖRFEZİ\'NDE BAŞARILARA İMZA ATTI

TCG Giresun Firkateyni, 8 Eylül 2017 tarihinde Hint Okyanusu\'nda keşif gözetleme görevi sırasında Yunanistan bandıralı \'Aegean Angel\' adlı tankerde yaralı gemi personeli acil çağrısı aldı. Helikopter kurtarma vinci vasıtasıyla yaralı kişi tankerden alınarak TCG Giresun savaş gemisine getirildi. Burada askeri doktor tarafından ilk tedavisi yapılan personel, ileri tıbbi müdahale için en yakın liman olan Umman\'a intikal ettirilerek hayatı kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Ortadoğu gezilerinde keşif ve gözetleme yaptı. Korsanlık yaptığı tespit edilen 13 grup Aden Körfezi ve çevresinden uzaklaştırıldı. TCG Giresun, Birleşik Görev Kuvveti-151 faaliyetlerinde Türk Kızılay için Somali\'ye yardım malzemesi taşıyacak gemiye refakatte bulundu.

SAVAŞ GEMİSİ TAM DONANIMLI

TCG Giresun Firkateyni\'nde çoğu rütbeli 210 personel görev yaptı. Bölgede yaklaşık 5.5 ay kalan gemiye, görevi sırasında bir SH-70 helikopteri, bir Sualtı Taarruz Timi (SAT) ve bir amfibi hücum timi eşlik etti. Firkateyn, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yıllarında toplam dört kez Aden Körfezi\'nde görev yaptı. Gemide Arapça, Almanya, Fransızca ve Rusça bilen personel görev aldı. Gemide bir basınç odası ve biri dalış konusunda uzman olmak üzere 2 doktor, 2 sıhhiye astsubay ve 1 uzman teknisyen görev yaptı. Gemide dünyanın her yerinden konuşabilmeye imkan sağlayan uydu telefon sistemi de bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aksaz Deniz Üs Komutanlığı\'nda törenden görüntü

-TCG Giresun Savaş Gemisi\'nin askeri limana gelişi anı görüntüleri

-Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hakan Ercan ile röp.

-TCG Giresun Savaş Gemisi askerlerinin tek sıra inmesi ve tören alana gelmesi

-Resmi tören sonrası asker yakınlarının buluşma anları genel-ayrıntılı görüntü

-Asker ve yakınları ile röp.

-Ailelerin savaş gemisine çıkması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS (Muğla), (DHA)

===============================================

Hayvanseverlere yönelik \'Köpekli\' kafe açıldı

KONYA’da gittiği halka açık mekanlarda ve kafelerde çok sevdiği Sibirya kurdu cinsi iki köpeğiyle rahatça oturamayan ve arkadaşlarıyla vakit geçiremeyen Hürkan Tilif\'in, kendisi gibi zorluk çeken köpek sahiplerine yönelik açtığı kafe büyük ilgi görüyor. Tilif’in, evcil hayvanları ve sahiplerini düşünerek ‘Huscy’ adı altında açtığı kafeye her gün onlarca köpek sahibi akın ediyor.

Selçuk Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu işletme sahibi Hürkan Tilif, köpekleriyle birlikte gittiği kafelerde insanların rahatsız olmasından dolayı böyle bir kafe açmaya karar verdiğini söyledi. İnsanların köpekleriyle birlikte rahatça gelebilecekleri ‘Huscy Kafe’yi 4 ay önce açtığını anlatan Hürkan Tilif, \"Köpeklerimle gittiğim kafelerde insanlar rahatsız oluyordu. Gittiğimiz yerlerde her türlü insanla karşılaşabiliyordum. Kimisi ‘Ceketime değdi rahatsız oluyorum’, kimisi de \'aynı ortamda bulunmak istemiyorum gibi’ gibi tepkiler gösteriyordu. Birçok kez böyle durumla karşılaştığım için köpek sahibi olan insanların gelebileceği bir kafe açma kararı aldım. Amacım hem kendi köpeklerimle rahatça iş yerime gelmek, hem de benim gibi sorun yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamaktı. 4 ay önce ‘Huscy’ adı altında kafemi açtım ve olumlu sonuçlar almaya başladık’’ dedi.

SOHBETLER KÖPEKLER ÜZERİNE

İşyerini ilk açtığı dönemde fazla müşteri bulamadığını ancak zamanla yoldan gelip geçenlerin kafeyi görmesiyle müşteri sayısının arttığını belirten Tilif, \"Kafemize bir çok cinste köpek sahipleriyle birlikte gelmeye başladı. Köpekler de evcil oldukları için hiçbir sorun yaşamadan birbirleriyle oynuyorlar. Halk arasında saldırgan olduğu düşünülen pitbul cinsi köpekler bile sahipleriyle birlikte kafemize geliyor. Ama diğer köpeklerle hiçbir sorun yaşamadan oynayabiliyor. Açıkçası samimi bir ortam oluşuyor. Burası evcil hayvanlar üzerine kurulu bir kafe konsepti olduğu için muhabbetler de hayvanlar üzerine oluyor. Köpek sahipleri birbirleriyle köpeklerine yönelik birikimlerini paylaşıyor. Hayvanları burada oyun oynarken müşterilerde hoşça sohbet ediyor. İnsanlar köpekleri sayesinde birbirleriyle arkadaş oluyor.’’ dedi.

Tilif, kafenin açıldığı ilk dönemlerde köpeklerin havlama sesleri nedeniyle çıkan gürültüden çevredekilerin rahatsız olup tepki gösterdiğini ancak zamanla onlarında alıştığını ve kafenin önünden geçerken gelip köpekleri sevdiklerini söyledi.

KÖPEKLİ KAFE OLARAK ANILMAYA BAŞLADI

Açtığı kafenin ‘Köpekli kafe’ olarak isminin duyulmaya başladığını da anlatan Hürkan Tilif, şunları söyledi:

\"Buraya gelen insanların hiç birisi köpekleri yadırgamıyor. Köpeğiyle başka yerlere gitmiş olsa ‘Köpeğini neden getirdin’ cümlesi karşısında morali bozuluyor. İnsanlar buraya artık köpekleriyle gelebileceklerini bildikleri için geliyorlar. Zaten bu sorunun yaşanmaması için böyle bir konsept ile işyerimi açtım. Türkiye genelinde ise bu konseptte bir kafe olduğunu duymadım. Ama gönül ister ki her şehirde uygun yerde böyle kafeler açılsın.\"

‘SOSYAL BİR ORTAM OLUŞUYOR’

Köpeğiyle birlikte ‘Huscy’ kafeye gelen Gözde Akyol, açılan bu kafe sayesinde hem köpeklerinin hem de kendilerinin sosyal bir ortama gerdiğini söyledi. Akyol, \"Başka kafelere gittiğimiz zaman giremezsiniz demiyorlardı. İnsanların bakışları bizi rahatsız ediyordu. Uzun süre oturup vakit geçiremiyorduk. Ama burada herkes köpekleriyle birlikte geliyor. Böylece hem köpeklerimiz, hem de biz sosyal bir ortamda bir araya gelmiş oluyoruz.\" dedi.

KÖPEKLERİMİZİN SORUNLARINI KONUŞUYORUZ

İlk defa evcil hayvan beslediğini dile getiren Neslihan Ünal şöyle konuştu:

\"Daha önce hayvanlardan korkuyordum. Bu korkumu burada yendim. Tabi köpeklere yönelik bir çok bilgiyi de buraya gelen köpek sahibi arkadaşlarımız aracılığıyla öğrendim. Burası bizim için güzel bir ortam. Başka yerlere gittiğimiz zaman köpeğimi uzaklaştırmamı isteyenler oluyor. Başka kafelere de oturabiliyoruz, ama bu uzun süreli olmuyor. İnsanlar ve çalışanlar bakışlarıyla, hareketleriyle gitmemiz gerektiğini ima ediyorlar. Burada köpeklerimiz de sosyalleşiyor. Benim köpeğim insanları rahatsız edecek şekilde çok havlıyordu. Ama buraya gelip gitmeye başlayınca arkadaşları oldu ve sosyalleşince bu sorunu ortadan kalktı.\"

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Sefa Yaylacı da şunları söyledi:

\"İnsanların, köpeklere karşı yıkamadığımız bir ön yargıları var. İnsanlar içtiği sigara izmaritlerini yerlere atarken, çöpleri yerlere atarken bu köpekler çimlere ve toprağa tuvaletlerini yapıyor. Ama hala bazı insanlar köpekleri pis, kendilerini temiz olarak görüyorlar. O yüzden de biz kafelere giderken müşterilerin rahatsız olduğunu, burası yemek yeri köpek bulunmaz gibi birçok sorunla karşılaşıyoruz. Biz bunu anlatamadık ama onlarda bir gün hayvan beslerlerse bunu anlayacaklar. Ama hayvan dostu konseptiyle açılan bu kafe harika bir ortam. \"

Görüntü Dökümü

-------------------

-Kafeden detay görüntü

-Kafeye gelen köpekler ve sahipleri

-Köpeklerden detay görüntü

-Köpeklerin birbirleriyle oynaması

-Kafe sahibi Hürkan Tilif ile yapılan röp

-Kafeye gelen müşterilerle yapılan röp

-Genel ve detaylar

Haber: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA, (DHA)

====================================

Doğu Karadeniz’de yayla göçü sona erdi

DOĞU Karadeniz’de sonbaharla birlikte hayvanları ile köylere inen yaylacıların geri göçü tamamlandı. Sonbaharla birlikte renk cümbüşünün yaşadığı bölgede yayla göçleri renkli görüntüler oluşturdu.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlıyor. Hayvanları ile yaylalara göç eden vatandaşlar yılın 4 yada 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, yaylada kaldığı süre içerisinde hem kışın tüketecekleri süt ürünlerini, hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitlerini hazırlayan vatandaşların kimi ürününü satarak geçimine katkı sağlıyor, kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini sağlamış oluyor.

Karadeniz\'in doğal güzelliklerini barındıran Trabzon’un Tonya İlçesi’ndeki yaylalarda sonbaharla birlikte dönüşe geçen yaylacılar hayvanları ile birlikte yaklaşık 6 saatlik bir yolculuk yapıyor. Yol boyunca su başlarında mola vererek ihtiyaçlarını gideren yaylacılar köylerine ulaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaylacılardan detaylar

Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON- (DHA)

=========================================

Vali köyden ilçeye yürüyerek gitti

ANTALYA Yüksek İstişare Konseyi\'nin (AYİK) bu ayki toplantısı kapsamında Akseki ve İbradı ilçelerine düzenlenen gezide Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve heyet, doğa turizmine dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 4 kilometrelik tarihi Toros Yolu\'nu yürüyerek, Sarıhacılar\'dan Akseki İlçesi\'ne ulaştı.

Antalya\'da 2015 yılında kurulan ve kentin genel sorunlarının ele alındığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir platform olan AYİK, ilk defa aylık toplantısını kent merkezi yerine Antalya\'nın en ücra köşelerinden biri olan İbradı İlçesi\'ne bağlı Ormana\'da düzenlendi. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AYİK Başkanı Hasan Akıncıoğlu ve AYİK üyelerinin katıldığı toplantı öncesi heyet, Akseki\'nin tarihi değerlerini inceledi.

ALTERNATİF TURİZM MERKEZİ SARIHACILAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AYİK üyesi Bekir Kumbul\'un önerisiyle gerçekleştirilen Akseki gezisinde, heyetin ilk durağı Akseki\'nin 800 yıllık tarihe sahip olan Sarıhacılar Mahallesi oldu. Heyet, 1990\'lardan sonra yoğun göç nedeniyle neredeyse tamamen yok olma tehdidi yaşarken geçen yıllarda taş duvarların ağaçla takviye edildiği düğmeli evleri incelendi. Ağaç oyma süslemeleriyle bezeli binaların en önemlilerinden tarihi Sarıhacılar Camisi\'ni de gezen heyet, Mustafa Kavasoğlu tarafından Türkiye\'nin hemen her yöresinden ve özellikle Yörük yaşamında da kullanılan tarihi değere sahip eşyaların bulunduğu Sarıhacılar FOMGED Müzesi\'ni de gezdi.

TARİHİ YÜRÜYÜŞ

Sarıhacılar\'daki tarihi ve kültürel değerlere yönelik gezinin ardından Akseki Belediyesi tarafından restore edilen Sarıhacılar Hanı\'nın açılışı yapıldı. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AYİK üyeleri, son yıllarda hem doğa yürüyüşçüleri hem de doğa tutkunu turistlerin büyük ilgi gösterdiği tarihi İpekyolu üzerindeki antik yollardan Toros yolunda yaklaşık 4 kilometrelik doğa yürüyüşü de gerçekleştirdi. Sarıhacılar\'dan başlayan ve döşeme taşlardan oluşan tarihi yoldaki yürüyüş Akseki İlçesi\'ne kadar sürdü.

ELMALI\'DAN AKSEKİ\'YE ANTALYA BİR HİLAL

Han açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, özellikle Akseki ve Elmalı\'nın mutlaka yerinde görülmesi, gezilmesi gerektiğini belirterek, “Çünkü bu iki ilçenin Antalya\'nın yerel kültüründe, sanatında ve mimarisinde çok önemli iki unsur olduğunu biliyoruz. Ben Antalya\'yı Elmalı\'dan Akseki\'ye bir hilale benzetiyorum. Hilalin iki ucunda, Antalya\'yı kendi kültürüne sabitlediğimiz önemli iki nokta. Antalya çok göç alıyor ve almaya devam edecek. Bizim Antalya kültürünü muhafaza edebilmemiz buraları muhafaza edebilmemize bağlı. Akseki, Sarıhacılar, buraları yeniden ihya etmemiz lazım. Buraları yeniden ihya etmenin yolu da buralara insan nefesinin değmesi lazım. İnsanın olmadığı hiçbir yerde hayatiyeti devam ettiremezsiniz\" dedi.

TOROSLARIN ARKASINDA MUHTEŞEM KÜLTÜRÜMÜZ VAR

Aksekililer ve Antalya turizmcisi buralara sahip çıkmazsa buraların yine boş kalacağı uyarısında bulunan Vali Karaloğlu, “Antalya\'nın sadece sahilleri değil, Toroslar ve Torosların arkasında muhteşem bir kültürümüz, medeniyetimiz ve mimarimiz var. Bunların da en az sahillerimiz kadar değerli olduğunu önce biz bileceğiz. Kalkınma da, tanıtım da yerelde başlar. Eğer biz Antalya\'da yaşayanlara Akseki, Sarıhacılar, İbradı, Ormana\'yı tanıtamazsak başkasına da tanıtamayız. Konyalıya, Afyonluya, İstanbulluya, Berlinliye, Parisliye tanıtamayız. Önce biz bileceğiz, biz tanıyacağız, gidip geleceğiz, hareketlendireceğiz ve burada yerel bir ekonomi oluşturacağız ki devamı gelsin\" diye konuştu.

AYLIK TOPLANTI ORMANA\'DA

Sarıhacılar Köyü\'nden Akseki\'ye kadar tarihi Toros yolu üzerinden yürüyen heyet, Akseki\'de Etnografya Müzesi\'ni gezdi ve yine restore edilen yöresel binada Akseki mutfak kültürünün sunulacağı Marla Mutfağı\'nın açılışını yaptı. Akseki\'deki gezi ve açılışların ardından heyet, AYİK\'in aylık toplantısı için İbradı İlçesi\'ne bağlı Ormana\'ya geçti. AYİK üyeleri, Ormana\'daki butik otel Berberoğlu House\'da kent sorunlarını görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in konuşması

- Vali Münir Karaloğlu’nun konuşması

- Dua edilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesi

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ, (DHA)

================================================