DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KUZEY IRAK ŞEHİDİ İÇİN ŞIRNAK\'TA UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

IRAK\'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi\'nde dün gece PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Er Suat Surki için Şırnak\'ta uğurlama töreni düzenlendi. Törenden sonra şehit Surki\'nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Van\'a gönderildi.

Irak’ın kuzeyinde Gara Bölgesi\'nde dün gece PKK’lı teröristlerin saldırısı soncu şehit olan Tankçı Er Suat Surki için bugün Şırnak 23\'üncü Jandarma Sınır tümen Komutanlığı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı. Törende saygı duruşundan sonra şehidin özgeçmeşi okundu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra şehit asker Suat Surki\'nin cenazesi toprağa vernilmek üzere helikopter ile memleketi Van\'a gönderildi.

ŞIRNAK/DHA

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2 )ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAMIN PARÇALANMIŞ CESEDİ BULUNDU

ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde \'Bankaya gidiyorum\' diye evden çıkan ve bir daha haber alınamayan alzheimer hastası 71 yaşındaki Mehmet Tekeli\'nin ormanlık alanda parçalanmış cesedi bulundu. Cesedin, sokak köpekleri ya da yabani hayvanlar tarafından parçalandığı ihtimali üzerine duruluyor.

Yalvaç\'a bağlı Leblebiciler Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Mehmet Tekeli, 8 Kasım Çarşamba günü \'Bankaya gidiyorum\' diyerek evden çıktı. Mehmet Tekeli\'nin karşı dairesinde oturan oğlu Ramazan Tekeli, babasından haber alamayınca durumu polise bildirdi. 3 yıldır alzheimer rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Mehmet Tekeli\'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum (AFAD), Eskişehir AFAD ve vatandaşlar kırsal alanda arama yaptı. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı arama çalışmalarında drone ile havadan destek verildi ancak ekiplerin çabaları sonuç vermedi.

PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, Mehmet Tekeli\'nin cesedi, dün saat 16.30 sıralarında ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Bağlar mevkiinde mantar toplamaya giden 60 yaşındaki Bayram Elbengili tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Mehmet Tekeli\'nin cesedinin parçalandığı, her iki kolu ve sol bacağının ise yerinde olmadığı tespit edildi. Ekipler, Tekeli\'nin başını ise gövdesinden 3 metre ileride parçalanmış halde bulundu. Ekipler, Tekeli\'nin ceket, ayakkabı ve çoraplarının ise düzgün bir şekilde çıkarılmış halde bedeninden 5 metre ileride buldu. Tekeli\'nin üzerindeki bir miktar paranın ise ceket cebinde olduğu belirlendi. Arama kurtarma ekipleriyle babasını bulmak için çalışmalara katılan Ramazan Tekeli, babasının cansız bedenini gördüğünde uzun süre gözyaşı döktü.

\"ÇOĞU UZVU YOKTU, KORKTUM\"

Cesedin bulunduğu yere yakın kır evinde oturan Bayram Elbengili, saat 16.30 sıralarında mantar toplamaya gittiğini, yürüdüğü sırada dere içerisinde çoğu uzvu olmayan cesedi gördüğünü, korktuğunu ve hemen eve gelerek jandarmaya haber verdiğini belirtti.

Mehmet Tekeli\'nin cesedi, incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Tekeli\'nin cesedinin sokak köpekleri ya da yabani hayvanlar tarafından parçalandığı ihtimali üzerinden duruluyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinde Jandarmanın incelemeleri

Cesedin ceset torbasına konularak taşınması

Cenaze aracı ile morga getirilmesi

338 MB /// 10. 37\"

Haber- Kamera. Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)

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3)MANİSA\'DA \'HUZUR 45\' DENETİMİ

MANİSA il genelinde 500 polisin katılımıyla, \'Huzur 45\' adı altında denetim yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde saat 16.00 ila 18.00 arasında \'Huzur 45\' denetimi gerçekleştirdi. Kentin giriş ve çıkışları başta olmak üzere 28 noktada yapılan denetime asayiş, terör, narkotik ve trafik şubelerinde görevli 500 polis katıldı. İki saat süren denetimde sürücüler ve araçları kontrol edildi. 113 sürücüye araçlarındaki çeşitli eksiklikler ya da trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 70 bin lira ceza kesildi. Denetimde 5 bin kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, denetimin önümüzdeki günlerde süreceğini belirterek, amaçlarını vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Polisin otomobillerde ve sürücülerinde arama yaparken görüntüleri

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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4)KEDİLERE RENKLİ YAŞAM MERKEZİ

ANTALYA\'da, Kale Kapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği\'nce (KALEDER) bağış yapan insanların isimleri verilerek, oluşturulan kedi evlerinde yaklaşık 100 kedi yaşıyor. Bağış karşılığı Saat Kulesi\'ni ve Antalya\'yı anlatan çeşitli hediyelerle mutlu edilen gönüllülere, 100 binin üzerinde Antalya kartpostalı dağıtıldı.

Antalya\'nın tarihi Kaleiçi\'nin en önemli giriş kapılarından Saat Kulesi\'nin de bulunduğu Kalekapısı\'nda yıllardır bazı hayvan severlerin kedilere mama bıraktığı alanı KALEDER, kedi yaşam merkezine dönüştürdü. Muratpaşa Belediyesi\'ne ait surların hemen yanındaki şehrin en işlek bölgesinde oluşturulan kedi yaşam merkezinde, her birine bağışçısının adı verilen 75 kedi evi yapıldı. Rengarenk görüntüleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kedi yaşam alanında yaklaşık 100 kedi besleniyor ve hayvanların bakımı yapılıyor.

BAĞIŞ YAPANLARA ANTALYA HATIRASI

Kedilerin bakımı için mama desteğinde veya maddi destekte bulunanlara KALEDER tarafından Saat Kulesi\'nin maketi, kedi heykelciği ve çeşitli heykelcikler, Antalya\'yı anlatan magnetler (genellikle arka kısmı mıknatıslı ve metal nesnelere yapışma özelliği olan dekoratif objeler) ve çeşitli hediyelik eşyalar ile Antalya kartpostalları hediye ediliyor. KALEDER yöneticileri, bugüne kadar yerli ve yabancı turistlere 100 binin üzerinde Antalya kartpostalı armağan edildiğini söyledi. Kedi yaşam merkezinde \'Aras\' adlı golden cinsi bir köpek de yaşamını sürdürüyor. KALEDER yöneticileri, kedilerle iyi anlaşan \'Aras\'ın hayvanlara bekçilik yaptığını söyledi.

Kedi yaşam merkezinin kurucusu KALEDER Başkanı Hasan Kilit, bu alanı bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında, gönüllülerin desteğiyle oluşturduklarını söyledi. Kilit, “Dünya üzerinde yalnız değiliz, bu dostlarımızla birlikte yaşıyoruz. Keşke herkes, sokak hayvanlarımıza sahip çıkabilse. Burası bir sosyal sorumluluk standıdır. Avrupalı turistlerimize de bunu gösteriyoruz. Onlar bu tip şeylere çok önem veriyor. Muratpaşa Belediyesi\'nden destek alıyoruz. Hayvanların ayda birer kez muayeneleri yapılıyor; ama buradaki evler, tamamen gönüllülük esasına göre yaptırıldı\" dedi.

KEDİLER, SAHİPLENDİRİLİYOR

Evlerinde kedi olup da besleyemeyenlerin, bu alana kedilerini bir ev yaptırarak, bırakabildiği ve istediği zaman gelip, kedisiyle ilgilenebildiğini anlatan Kilit, şunları söyledi:

“Eğer uygun bulmaz veya vazgeçerse geri götürebiliyor. Yine sokakta bakıma ihtiyacı olduğu düşünülen kediler de buraya getirilebilir. Buraya hem kedi bırakılabiliyor hem de buradaki kediler sahiplendirilebiliyor. Hayvan sever dostlarımız, buradan istedikleri zaman uygun koşullarda bakımını yapmak üzere kedi sahiplenebilir. 100 gönüllü evimiz yapılmıştı ve 75\'i burada, 25\'ini de büyükşehir belediyesinin hayvan barınağına hediye ettik. Bu sayıyı tekrar 100\'e çıkaracağız.\"

Buradaki kedilerin kuru ve yaş mamayla beslenme ihtiyacının yine bağışçıların destekleriyle yürütüldüğünü dile getiren Kilit, hayvan severlerin bu konuda gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti. Kilit, bağışlarla buradaki kedilerin bakımının yanı sıra Muratpaşa ve Kepez belediyelerine ait barınaklardaki kedi ve köpeklerin bakımı için ayda 500 kiloya yakın mama desteğinde bulunduklarını söyledi.



Görüntü Dökümü:

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Mama yiyen kedinin görüntüsü

Kedi evlerinden görüntü

Dernek Başkanı kedileri beslerken görüntü

RÖP: Hasan Kilit ( Dernek Başkanı )

Kedilerden görüntü

Uyuyan kedilerin görüntüsü

Uyarı panolarından görüntü

Dernek standının görüntüsü

Detaylar

560 MB - 5.00

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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