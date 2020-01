DHA YURT BÜLTENİ-4

1)AĞRI\'DA ÇATIŞMA: 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT

AĞRI\'nın Eleşkirt ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eleşkirt ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda teröristler ile bugün sabah saatlerinde sıcak temas sağlandı. Eleşkirt ile Erzurum\'un Karayazı ilçeleri arasındaki Eyüpkomu köyü yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı asker helikopterle Erzurum\'a sevk edildi. Askeri helikopterde durumu ağırlaşınca uzman çavuş, Ağrı Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarma Uzman Çavuş burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgedeki operasyon devam ediyor.

Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT, (Ağrı)

2)OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIR\'A ARKADAN ÇARPTI: 3 ÖLÜ

DENİZLİ\'nin Sarayköy İlçesi\'nde, otomobilin park halindeki TIR\'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü. Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Denizli-Aydın Karayolu üzerindeki Duacılı Mahallesi\'nde meydana geldi. Sarayköy yönünden Denizli yönüne gelen 44 yaşındaki Mehmet Fatih Balkan yönetimindeki 34 FD 3876 plakalı otomobil, Molla Bekir Efe Parkı yanında park halinde olan ve sürücüsü Osman Süllerli\'nin de içerisinde bulunduğu 20 AYA 37 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Otomobildeki sürücü Balkan, 50 yaşındaki Recep Halil Gültekin ve Osman Altun, araçta sıkıştı, kanlar içinde kaldı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Balkan ve Recep Halil Gültekin\'in, kaza yerinde öldüğü belirledi. İtfaiyenin sıkıştığı yerden çıkardığı Altun ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altun ise hastanedeki müdahalelere kurtarılamadı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışarak ölen iki kişinin cesedini otomobilden çıkardı. Ölenlerin cenazeleri morga kaldırıldı. TIR şoförü Süllerli, kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ

3)UZUNGÖL, SEYİR TERASI İLE KUŞ BAKIŞI İZLENECEK

TRABZON\'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl\'de hâkim tepede yapılan, 300 metrekarelik gezinme alanı bulunacak seyir terası inşaatında sona gelindi.

Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan ve son günlerde imar kirliği tartışmalarıyla gündemde olan Uzungöl\'de yapımına başlanana seyir terası inşaatının yüzde 80\'i tamamlandı. Ziyaretçilerin gölü yüksek bir noktadan görebilme imkanına sahip olabileceği, çelik konstrüksiyon üzerinde ahşap kaplamayla yapılan seyir terasında 300 metrekarelik gezinme alanı da bulunacak. Uzungöl’ü ziyaret edenlerin görsel ihtiyaçlarını karşılamak ve güzel noktadan seyredilmesini sağlamak için özel çalışmayla tasarlanan seyir terası çalışmalar sırasında çevredeki ağaçların yanı sıra doğal yaşamın da korunduğu dikkat çekti. Toplam maliyeti 510 bin lira olan seyir terasının kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağı bildirildi.

KUŞ BAKIŞI UZUNGÖL

Seyir terasındaki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, böyle bir hizmetten ötürü emeği olanlara teşekkür etti. Akyüz \"Çok güzel bir seyir terası oluyor. Uzungöl\'e gelen insanlar burayı adeta kuş bakışıyla rahat bir şekilde görebilecek. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Yaklaşık maliyeti 510 bin lira. İnşaat çalışmalarının yüzde 80\'i bitmiş durumda. İnşallah yakın bir zamanda ziyaretçilerimiz buradan eşsiz manzarayı farklı bir bakışla görebilecekler. Bölgemize gelen misafirlerimiz burada bol bol fotoğraf çekip, bu anı böylece de ölümsüzleştirecekler\" dedi.

TELEFERİK KIŞ TURİZMİNE KATKI SAĞLAR

Bölgede yapılması planlanan teleferik projesinin özellikle kış turizmine ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Akyüz şöyle konuştu:\"Uzungöl için en önemli proje bence teleferik projesidir. Bu planın orta çıkıp gelmesi bizim için artı bir değer olacaktır. Teleferiğin bölge için özellikle kış turizmiyle alakalı olarak ciddi bir katma değeri olacaktır. Bence bölgenin rahat bir nefes alabileceği bir proje bu. 2 etap halinde olacak olan projeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. Yaklaşık bu da 2-3 yılı bulacağını tahmin ediyoruz. 2 milyon ziyaretçisi olan bir bölge burası. Talep geldikçe tabii ki eksiklikler de meydana geliyor. Şu anda Uzungöl\'ün sıkıntısı imar planıdır. Bu koruma amaçlı imar planı geldikten sonra ben inanıyorum ki, birçok şey çözülecek. Bizler ise o dışarıda olan o kötü algıyı bu şekilde iyi bir görüntü vererek kırmış oluruz\"

\"BÖLGEMİZE ÇOK DEĞER VERİYORUZ\"

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ise seyir terasının Uzungöl\'ün turizm potansiyeline farklı bir güzellik kazandıracağını söyledi. Uzungöl\'ü ziyaret edenlerin fotoğraf çekmek için özellikle Yaylaönü yolunu tercih ettiklerini kaydeden Başkan Tok \"Bölgemize çok değer veriyoruz. Seyir terasıyla buraya gelen ziyaretçilerimiz eşsiz doğa manzarasını rahatlıkla görebilecektir\" diye konuştu.

UZUNGÖL

Çaykara İlçesi\'ne 20 kilometre mesafedeki bin 250 metre yükseklikte yer alan doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı \'tabiat harikası\' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metre kare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına da ev sahipliği yapıyor.



HABER KAMERA: FATİH TURAN

4)HEYELANLARDA EĞİLEN YÜKSEK GERİLİM HATTI DİREKLERİ KORKUTUYOR

RİZE’nin Çayeli İlçesi’nde geçen ay meydana gelen sel ve heyelanlarda, Senoz Vadisi’ndeki enerji nakil hatlarını taşıyan çok sayıda demir direk eğildi, toprağın kaymasıyla askıda kaldı. Yağmurun etkisiyle toprak kaymasını önlemek için ayaklarına naylon örtülerek önlem alınmaya çalışılan elektrik direkleri köylüleri korkutuyor.

Çayeli İlçesi Senoz Vadisi’nde geçen ay meydana gelen sel ve heyelanlarda çöken evin enkazı altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide yaralı kurtarıldı. Sel ve heyelanlarda karayolu ile köy ve mahalle yolları, su şebekeleri ile enerji nakil hatları da zarar gördü. Senoz Vadisi’ndeki Çukurluhoca, Kaptanpaşa ve Buzlupınar Köylerinde enerji nakil hatlarını taşıyan çok sayıda demir direk eğildi, toprağın kaymasıyla askıda kaldı. Yağmurun etkisiyle toprak kaymasını önlemek için ayaklarına naylon örtülerek önlem alınmaya çalışılan elektrik direkleri köylüleri korkutuyor. Eğilen elektirk direklerinin altında geçerek evlerine ulaşan köylüler önlem alınmasını istiyor.

\"TEHLİKE ARZ EDİYORLAR\"

Çukurluhoca Köyü’nde yaşayan Macit Taşçı, köylerinde meydana gelen heyelanlarda elektrik direklerinin eğildiğini ve tehlike oluşturduğunu belirterek “Bu elektrik direklerinden evlerimize elektrik geliyor. Kışın bu hatlardan elektrik almak mümkün olmayacak. Bu konuda önlem alınmasını bekliyoruzö dedi. İsmail Taşçı da “Elektrik direkleri eğildi. Ekipler gelerek iş makineleri ile eğilen direkleri düzeltmeye çalıştı ama olmadı. Böyle idare ediyoruz ama tehlike arz ediyorlarö diyerek önlem alınmasını istedi.

“MÜHENDİSLİK BİLİMİNE RİAYET EDİLMİYORö

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TEMA Vakfı Rize Temsilcisi Ahmet Ali Kork da vadide yanlış uygulamaların yapıldığını öne sürdü, yaşanan sel felaketinin ardından elektrik direklerin altına brandalar çekilerek geçici tedbirler alındığını söyledi. Kork, “154 bin kilovatlık bir enerji nakil hattı yapıyorsun bunun direğinin zemin etüt ne olduğuna bakmıyorsun. Bölge de yaşayan vatandaşlara da sorulmamış. Sorsalar ‘bu direği buraya dikmeyin’ derlerdi. Burada yapılan yanlış uygulamalarla mühendislik bilimine riayet edilmeyen yanlış günübirlik uygulamalarla son 30-40 yılda yapılmış harcamaların yüzde 50’si buhar olup gitti. Yerine koyma için beklide iki kat daha para harcanacak. Ülke kaynaklarına yazık. Bölge insanının çektiği çilelere yazık. Selden sonra halen daha elektrik gitmeyen yerler var. Bundan ders almalıyız artık yeter hata yapmayalımö dedi.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE

5)BİTLİS\'TE 112 EKİPLERİ KIŞA HAZIR

BİTLİS’de kar yağışları öncesi 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)\'nin de desteğini alarak kış hazırlıklarını tamamladı.

Kış şartlarının zorlu geçtiği Bitlis\'te 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, 27 ambulans, 1 snowtrack, 2 skam ambulans, 4 adet paletli ambulans, 1 obez ambulansı ve çalışanlarıyla acil vakalara müdahale etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz yıl zorlu doğa koşullarına rağmen hastalara ulaşmak için şartlarını zorladıklarını belirten 112 Acil Komuta Merkezi Başhekimi Mahmut Konyar, bu yıl UMKE\'nin de desteğini alarak daha iyi hizmet vermek istediklerini söyledi. Konyar, geçen yıla nazaran gerek ambulans, gerekse personel anlamında daha iyi olduklarını belirterek, \"2017-2018 yılı kış hazırlıklarımızı UMKE ve 112 ekipleri olarak tamamladık. Şuan kışa hazır bir şekilde Acil Komuta Merkezinde ekiplerimiz beklemektedir. Ayrıca 42 kişilik gönüllü UMKE personelimiz mevcut. Normalde UMKE olarak konuşlandırılmış bir istasyonumuz bulunmazdı. Bir olay olduğu zaman ekipleri evlerden toplamak zorunda kalıyorduk. Bu bazen 45 dakikamızı alıyordu. Bu kaybı ortadan kaldırmak için 7 gün 24 saat usulü çalışacak UMKE timi oluşturduk. Bunları da Bitlis’te yolların kesiştiği nokta olan Rahva bölgesinde konuşlandıracağız.\"dedi.

YOLLARI AÇTIRMAK İÇİN İHBARDA BULUNMAYIN

Geçen yıl 112 ekipleri olarak iklim şartlarına aldırış etmeden çalıştıklarını da belirten Konyar, bazı ihbarların gerçeği yansıtmadığını, köylülerin yollarının açılması için yalan ihbarlarda bulunmaması gerektiğini söyledi. Konyar, \"Geçen yıl eksi 22 derecede çalışıyorduk. Köylere gidiyorduk. Normalde ne kadar kamu spotu olsa da gecen yıllara göre asılsız ihbarları düşürdük. Bu yıl halkımızdan ricamız yolların açılması için 112’yi meşgul etmesinler. Sırf köy yolu açmak için 112’yi aradıkları zaman başka ihtiyacı olan hastalara ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Onları mağdur ediyoruz. Bu bir vebal ve kul hakkıdır. Bölgemizdeki insanların mütedeyyin olması ve hassasiyet göstermelerini umuyoruz. Şimdiden tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Görevimizi 7 gün 24 saat olmak usulü ile dağda, taşta, karda her ne şartta olursa olsun insan gücünü, gerekirse ambulanslarımızın gücünü kullanılarak insanlara hizmet vermek için uğraşıyoruz. Bu arada, geçen yıl kentimizde 112 Acil Komuta Merkezimize toplamda bir günde 2 bin 600 ila 3 bin çağrı düşüyordu. Bu çağrıların 100 ile 150 civarı asıllıydı. Çok şükür medya, kamu spotu, camilerdeki duyurularla bu rakam 3 binden bine düştü. Vaka sayısı ise ortalama 100 kişi çıkıyor. Normalde baktığımda güzel bir seviyeye geldik. Bundan sonra sıfır asılsız çağrıya gelmeyi hedefliyoruz. Halkımızdan bu konuda özverili davranmasını bekliyoruz\" dedi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS

======================================================

6)GİRDİKLERİ DAİRELERDEKİ EŞYALARI TALAN ETTİLER

TOKAT’ta aynı apartman içerisindeki 1’nci ve 5’nci katlardaki daierelere giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler evlerdeki eşyalara kesici aletler ile zarar verdi. Olay dün kent merkezinde, Kaşıkcıbağları Mahallesi, Şelale Park evlerinde yaşandı. 5 katlı binanın 1’nci katında oturan esnaf 35 yaşındaki Mehmet Sarıca ve 5’nci katında oturan memur 58 yaşındaki Ceyhun Koyuncu’nun evlerine içeride kimse bulunmadığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi. Kapıları zorlayarak evlere giren kişi ya da kişilerin evden hiçbir şey çalmadığı belirlenirken evlerde bulunan eşyalar kesici bir aletle parçalandı. Evlerine döndüklerinde durumu fark eden ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki evde de parmak izi araması yapan polis ekipleri kesici aletle eşyalara zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Evindeki eşyaların kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Ceyhun Koyuncu, \"Önce benim daireme girilmiş. Bütün eşyalarımızı ortaya döküp mahvetmişler. Koltuk takımımı kesmişler, artık neyle kesiyorlarsa. Yani ne var ne yok el değmedik yer bırakmamışlar. Daha sonra komşunun evine inmişler ve daha çok zarar vermişler. Ama kesinlikle hırsızlık değil. Zerre kadar bir çöp çalıntı bir şey yok. Çalmak amacıyla girmemiş ,mala zarar vermek amacıyla girilmiş. Görüntü onu gösteriyor. Evde çocuğun laptopu da ortada, bazı eşyalarımız da. Yani değer edecek eşyalarımız ortada, onları yerinden dahi hiç oynatmamış. Ama eşyaya haddinden fazla zarar vermiş.\" dedi.

\"BİR KOLTUKTA 40 TANE ÇİZİK VAR\"

1’nci katta oturan komşusu Mehmet Sarıca’nın eşinin eve geldiğinde şahıslar ile karşılaştığını söyleyen, Ceyhun Koyucu, \"Komşuların anlatmasına göre komşuda okulda veli toplantısı varmış. Eve geldiğinde içeri giriyor, bakıyor ki mutfağın kapısı kapalı, açık bırakmıştım diyor. Kapıyı açıyor bakıyor ki mutfak dağınık halde, salona geçince arkasından birisi kafasına vuruyor, yere düşüyor. Biraz da korktuğu için gözlerini kapatıyor, bana bir zarar verecek endişesiyle. Saçı uzundu diyor. Ama erkekte olabilir çünkü kolunu sıkmış, sonra kaçıp gitmiş. Hani bir kişi mi bir kaç kişi mi bilmiyoruz. Hırsız benim bildiğim kadarıyla bir eve girer, en kısa sürede orada yapacağını yapıp çeker gider. Bizde sanki keyif çatmak için gelmiş. Komşunun koltuğuna baktım bir koltukta kırk tane çizik var. Yavaş yavaş zevk vere vere yapmış.\" diye konuştu.

BİR YIL ÖNCE YİNE OLMUŞ

1 yıl önce sitelerinde aynı şeyin yine olduğunu söyleyen Koyuncu, \"Aynı şekilde komşumun evine girildi. Onda da yine mala tahribat verildi. Koltuk takımını o zaman yeni almışlardı. Kullanılmaz hale getirmişler, onu da atmışlardı\" dedi.

\"CAN KORKUMUZ VAR\"

Koyuncu, apartman sakinleri olarak endişe içerisinde oldukları söyleyerek şöyle konuştu:

\"Ben şimdi işe gittiğim zaman gözüm arkada kalacak. Maldan geçtik, can korkumuz var. Çünkü çocuğum olaydan 10- 15 dakika sonra eve geldi. Çocuğumla karşı karşıya gelseydi belki de büyük bir zarar verecekti. Çünkü eve giren, her şeyi göz önüne alarak giriyor. Ona göre tedbirini alarak geliyor. Bir şeyle karşılaştığı zaman nasıl müdahale ederim diye eve giriyor.\"

