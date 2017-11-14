DHA YURT BÜLTENİ-4

1)YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ\'DE PKK\'YA AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, el bombaları, roketatar fişeği ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari Valiliği, Jandarma ekiplerinin Şemdinli ile Yüksekova ilçeleri kırsal kesiminde PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: \"Şemdinli İlçesi Çatalca Köyü\'ne bağlı Erdemli ile Güvenli mezralarında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde , 2 adet RPG-7 roketatar, 8 adet roketatar sevk fişeği, 23 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan elektronik devre, 9 adet el telsizi, 2 adet elektrikli fünye ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Yüksekova ilçesine bağlı Bostancık Köyü kırsalında ise, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet el bombası,1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan akü ve çeşitli sıhhiye malzemeleri ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

HAKKARİ, (DHA)-

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2)GAZİANTEP\'TE KAÇAK SİGARA VE İLAÇ OPERASYONU

GAZİANTEP\'te, polisin arama yaptığı TIR\'da; 1 milyon 796 bin 840 ilaç ile 39 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine kaçak sigara ve ilaç getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde denetim noktası oluşturan polis şüpheli gördüğü araçları durdurarak aradı, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Doğu illerinden gelen bir TIR\'ı da durduran polis, yaptığı aramada kutuların içerisine gizlenmiş 39 bin paket sigara ile 1 milyon 796 bin 840 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi. Sigara ve ilaçlara el koyan polis, TIR\'da bulunan H.A., M.T. ve Y.T.\'yi gözaltına aldı. Öte yandan kaçak sigara ve ilaçların ele geçirildiği TIR\'a da adli makamlarca el konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekipleri

- TIR\'ın durdurulması

- TIR\'da arama yapılması

- Ele geçirilen sigara ve ilaçlar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB

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3)SOHBET ETTİĞİ ADAMI BIÇAKLAYAN KOCASIYLA BİRLİKTE YARGILANAN KADINA 5 YIL HAPİS CEZASI

ADANA\'da parkta tanışıp sohbet ettiği adamı bıçaklayan kocasıyla birlikte yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan firari 27 yaşındaki Suphiye B., yakalandı. İddiaya göre, Suphiye B., 12 Nisan 2009\'da merkez Seyhan İlçesi\'nde çocuğunu getirdiği parkta Zafer Y., ile tanışıp sohbet etmeye başladı. Eşi Suphiye\'nin başka bir adamla konuştuğunu gören Yılmaz B., genç kadını kolundan tutarak eve götürmek istedi. Bu sırada Zafer Y., ile aralarında kavga çıktı. Bunun üzerine Zafer Y., Yılmaz B.\'yi bacağından bıçakladı. Yaralanan Yılmaz B., ve arkadaşı Sabit B. de Zafer Y.\'yi bıçakla ağır yaraladı. Yakalanan Yılmaz B. ve Sabit B., tutuklandı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülün davada Sabit B. ve Yılmaz B., 8\'er yıl 9\'ar ay hapis, Suphiye B.\'ye ise 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, Zafer Y. ise beraat etti. Sabit B. ile Yılmaz B. tutuklanırken genç kadın kayıplara karıştı. İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Suphiye B.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bir arkadaşının evinde bulunan genç kadın gözaltına alındı. Suphiye B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü

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- Kadın zanlının Adli Tıp Birimi içerisinde görüntüsü

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına binmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü ve tabelası

SÜRE:01\'07\" BOYUT:68,3 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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4)PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ: IRAK DEPREMİ, GÜNEYDOĞU\'DA DEPREM RİSKİNİ İLERİYE TAŞIDI

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Irak\'ın güneydoğusunda meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin Türkiye\'ye etkisi ile ilgili açıklamalarda bulundu, depreminin Türkiye\'nin Güneydoğu Bölgesi\'nde deprem riskini bir adım daha ileriye taşıdığını iddia etti. Irak\'taki depremin, Arap levhası denilen ve yılda 24 milimetre kuzeye doğru hareket ederek, Avrasya\'yı sismik kuşak boyunca kıran bir hat üzerinde meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Bektaş, \"Hakkari\'den Türkiye sınırlarına giren bu fayın üzerinde oluşan deprem, bizim ülkemizin bulunduğu kısmı da etkileyecektir\" dedi.

Irak\'ın güneydoğusunda meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin Türkiye\'ye etkisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bektaş \"Türkiye\'nin güneyinde Irakla, İran arasındaki Süleymaniye kentinde oluşan 7.3 büyüklüğündeki deprem gözleri ister istemez Türkiye\'nin Güneydoğu bölgesine çevirdi. Merak edilen şu \'Bu depremin Güneydoğu Anadolu bölgemizde olma olasılığı nedir?\'. Depremin oluştuğu yer \'Arap levhası\' dediğimiz yer. Bu levha yılda 24 milimetre kuzeye doğru hareket ederek ve Avrasya\'yı sismik kuşak boyunca kırıyor. bu sismik kuşakta Türkiye\'ye Lice\'ye kadar devam ediyor. Demek oluyor ki bu Zağroz sismik kuşağı Hakkari\'den Türkiye sınırlarına girerek Lice\'ye kadar ilerliyor. Aynı deprem kuşağı üzerinde oluşan bu deprem fayın bizim bulunduğumuz kısmı da etkileyecektir\" dedi.

HAKKÂRİ VE LİCE ARASINDA DEPREM RİSKİ

Yaklaşık 500 yıldan buyana suskun olan bölgelerin deprem acısından tehlikeli olduğuna işaret eden Bektaş şunları kaydetti:

\"1975 tarihinde Lice depremini yaşamıştık. Lice ve Hakkâri arasında Tarihsel Depremlerimiz var. Bölgede 1500 ile 1800 yılları arasında yıkıcı birçok deprem yaşanmış. Yaklaşık 500 yıldan buyana suskun olan bölgeler deprem acısından tehlikelidir. Tıpkı İstanbul depremi gibi. Bu bölgede bir sıkışım var ve yakın zamanda güncel bir deprem yaşanmamıştı. Lice-Hakkâri arası zaten yıllardır enerjinin biriktiği deprem olma olasılığının yüksel olduğu bir bölgedir. Bu Süleymaniye\'de yaşanan 7.3 büyüklüğündeki deprem de bizim bölgemizdeki fay hattında deprem olma riskini bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Bu Süleymaniye\'de yaşanan deprem bir çeşit enerji boşalması oluştururken bu başka bir yerde de enerji birikmesine neden olacaktır. Süleymaniye ile Hakkâri arasındaki fayda bir dengesizlik olma olasılığı mevcuttur. Bu olay Türkiye acısından ne kadar tehlikeli olduğu yönünde kesin bir şey söylemek mümkün olmamakla birlikte, mevcut olan deprem tehlikesini de bir adım daha ileriye götürmüş durumdadır. Deprem tehlikesi ile deprem riski farlı şeylerdir. Bu bölgelerde deprem riski az. Çünkü buralarda nüfus yoğunluğu yok. Bana göre bu yüzden can kaybı da beklenenin altında oldu. Hakkâri ve Lice arasındaki bölgenin nüfus yoğunluğu Süleymaniye\'den daha fazla olduğu için bu bizim bu bölgedeki deprem riski daha fazla. Türkiye\'nin en kötü yapısal stoğu da bu alandadır. Taş ve kerpiçten derme çatma binalar, deprem nizamnamesine uymayan yapılar bölgede çoğunlukta. \"

\"SÜLEYMANİYE\'DE OLUŞAN DEPREM SÜRPRİZ DEĞİL\"

Komşu ülkede oluşan depremin ister istemez Türkiye\'yi de tedirgin ettiğini ve Türkiye\'nin deprem bölgesinde yer aldığını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Deprem bizim bu bölgemizdeki daha fazla can kaybına sebebiyet verir. Komşuda oluşan bu olay ister istemez bizi de tedirgin etti. Bizim depremselliğimizde yeniden tartışmaya acık tutacak. Türkiye bir deprem bölgesinde, şu da bir gerçek Süleymaniye\'de oluşan deprem sürpriz değil. Çünkü bu depremim oluştuğu yer bilinen bir deprem kuşağı. Halen daha depremi zamanı ve büyüklüğü tam bilinmiyor. Depremleri daha önceden haber verecek bir aletsel sistem ve teknoloji olamadığı için \'Yarın deprem olacak, şu zaman olacak\' diye bir şey söyleyemiyoruz. Depremler halen daha bir muamma\"

Görüntü Dökümü

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-Prof. Dr. Bektaş konuşma

-Detaylar

Haber-Kamera: OSMAN ŞİŞKO-TRABZON/DHA

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5)ŞANLIURFA\'DA ESNAFLAR GÜNE \'AHİ DUASI\' İLE BAŞLIYOR

ŞANLIURFA\'da tarihi hanlar bölgesindeki işyerleri 800 yılık geleneklere göre esnaflar sabahları dükkanını yapılan \'Ahi duası\' ile açıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarihi hanlar bölgesinde düzenlenen esnaf duasına katıldı. Çiftçi, Göller Mahallesi\'ndeki ayakkabıcılar, bakırcılar, demirciler ve hediyelik eşya satışı yapan esnafları ziyaret etti. Esnafla tek tek tokalaşan Çiftçi, yapılan duaya da eşlik etti. Esnafla birlikte dua eden Çiftçi, işyerlerini açan esnaflara hayırlı kazançlar diledi. Tarihi hanlar bölgesindeki Çiftçi, vatandaşların sorunları dinleyip çözümü konusunda esnaflara bilgi verdi. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çiftçi, daha sonra turistlerle sohbet ederek kenti tanıttı. Ahilik geleneğinin yüz yıllardır devam ettiğini belirten Çiftçi, her hafta farklı bir bölgede esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Esnaflar Ahi duasına katılması

- Birbirleriyle tokalaşan esnaflar

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi esnafları gezmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162MB

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6)ADIYAMAN MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 17 GÖZALTI

ADIYAMAN merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı tespit edilen kişilere yönelik Adıyaman\'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Şırnak\'ta 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alındı, 9 kişiye ise ulaşılamadı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 9 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan şüpheliler

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB



