DHA YURT BÜLTENİ-4 

Maden işçileri Atatürk’ü andı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıldönümünde Zonguldak\'ta törenlerle anıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü\'nde çalışan maden işçileri de saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla ocak önünde saygı duruşunda bulunarak Atatürk\'ü andı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'nda düzenlenen törene Vali Ahmet Çınar, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05\'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Valilik çevresindekiler de siren sesiyle birlikte cadde ve sokaklarda saygı duruşuna geçti. Tören, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla sona erdi.

MADEN İŞÇİLERİNDEN ATA\'YA SAYGI

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü\'nde de tören düzenlendi. Törene Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, Müdür Yardımcısı Gültekin Kara, şube müdürleri, idari personel, maden işçileri katıldı. Saat 09.05’te siren sesi çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Müessesenin arkasında Eski Ocak mevkisinde yer üstünde çalışan maden işçileri de siren sesi ile birlikte işe ara vererek saygı duruşuna geçti. 18 yıllık maden işçisi 40 yaşındaki Yıldırım Demir, \"Bugün çok üzüntülü bir şekilde atamızı, yüce önderimizi anıyoruz. Üzüntülü bir günümüz. Siren sesini duyarak yapmamız gereken, göstermemiz gereken saygıyı gösterdik. Onurla anıyoruz atamızı\" dedi.

İşçiler, daha sonra işlerine geri döndü.

Devlet sanatçıları, Ata\'yı kavşaktaki anıtın önünde andı

ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde kavşaktaki anıt önünde andı. Sanatçılar, yanlarında getirdikleri enstrümanla İstiklal Marşı çaldı.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) önünden Antalyaspor Kavşağı\'na yürüyerek geçen Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, kavşaktaki Atatürk Anıtı önünde, Atatürk\'ün hayata veda ediş saati 09.05\'te saygı duruşunda bulundu. Aynı anda kavşaktaki akan trafik de durdu. Vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Orkestra, saygı duruşunun ardından yanlarından getirdikleri müzik aletleriyle İstiklal Marşı\'nı çaldı. Orkestra Şefi İbrahim Sezer, Ata\'yı bu şekilde anmak istediklerini söyledi. Kendi istekleri ve duyguları ile bu anma biçimini gerçekleştirdiklerini belirten Sezer, \"65 kişilik ekibimizle buraya geldik. Herhangi bir görevlendirme olmadı, yürekten buradayız\" dedi. Kısa törenin ardından sanatçılar yürüyerek tekrar AKM\'ye döndü.

Gazi Mustafa Kemal Diyarbakır\'da özlemle anıldı

DİYARBAKIR\'da, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde düzenlenen anma programı ile özlemle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıl dönümü anması nedeniyle Diyarbakır\'da ilk önce Valilik karşısındaki Anıt Park\'taki Atatürk anıtına çelenk konuldu. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7\'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cuma Atilla anıta çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardında Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayatını kaybettiği saat: 09:05 ise 2 dakikalık siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki anma programı Türk bayraklarnının göndere çekilmesinin ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle son buldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü Anıt Park\'taki anma programının ardından protokolün katılımıyla Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi\'nde çeşitli anma programlarıyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından 7\'inci Kolordu Komutanlığı\'nda görevli 2 subay tarafından \"Atatürk’ün Asker Kişiliği\" konulu oratoryo gösteriminin yapıldı. Anma programı, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi\'nin koro üyelerince seslendirilen eserlerin ardından son buldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı

KONYA\'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05 geçe yaşlısından gencine siren sesiyle birlikte saygı duruşunda bulundu.

Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başladı. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Tahir Akyürek, asker, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından, İstiklal Marşı okundu ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk Anıtı\'ndaki törenden sonra Devlet Tiyatrosu\'nda düzenlenen törene geçildi. Buruda Meram Mehmet Münevver Kurban Anadolu Lisesi öğrenci tarafından Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayatı ve Kurtuluş Savaşı\'nı anlatan oratoryo gösterisi yapıldı.

Zafer Meydanı\'nda da saat 09.05 geçe siren sesiyle birlikte yaşlısından gencine siren sesiyle birlikte saygı duruşunda bulundu.

Tokat\'ta Atatürk özlemle anıldı

TOKAT\'ta 10 Kasım Atatürk\'ü anma programı kapsamında Atatürk Anıtı\'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 79\'uncu yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı\'nda anma programı düzenlendi. Programa Tokat Valisi Ömer Toraman, 48\'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende sırasıyla anıta Tokat Valiliği, Tokat Garnizon Komutanlığı ve Tokat Belediyesi çelenkleri sunuldu. Ardından 09.05\'te çalan siren ile birlikte kent sokaklarında hayat durdu, çevredekiler de saygı duruşuna eşlik etti. Törenin yapılacağı alanda temizlik yapan Tokat Belediyesi çalışanları ise, siren sesi ile işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.

Ordu\'da hayat 2 dakika durdu

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yılında saygıyla anıldı.

Ordu\'nun Altınordu İlçesi’ndeki anma programı Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, CHP ve MHP tarafından anıta çelenk bırakıldı. Törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, daire müdürleri, polis, asker, siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileri, öğretmen ile öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

Sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Sirenler çalarken saygı duruşu esnasında karayolundan geçen sürücüler de kontak kapatıp araçlarından inerek Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Egeliler \'Ata\'sını unutmadı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yılında törenlerle anıldı. Genci, yaşlısı çeşitli meslek gruplarından Egeliler, hayatı iki dakikalığına durdurdu.

AYDIN

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde Aydın\'da törenle anıldı. Aydın Valiliği önünde yapılan törene; AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı. Tören, Atatürk Anıtı\'na Valilik ve Belediye Başkanlığının sunduğu çeleklerle başladı. Saygı duruşunun ardında saat 09.05\'te 2 dakikalık sirenler çaldı. İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından sona erdi.

KUŞADASI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 79\'uncu ölüm yıldönümünde Kuşadası İlçesi\'nde de anıldı. Atatürk meydanındaki anıtın önünde yapılan törene; Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Genç, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, spor kulüplerinin taraftar dernekleri, öğrenciler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Anıta çelenk konulmasından sonra sirenlerin çalınmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anma törenleri Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen program ile devam etti.

BALIKESİR

Balıkesir\'de de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, törenlerle anıldı. İlk tören 08.40\'ta Atatürk Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı\'nda yapıldı. Anıta sırasıyla Balıkesir Valisi Ensin Yazıcı, Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı ve Garnizon Komutanı Albay Cengiz Cömertoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, siyasi partiler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar çelenk sundu. Saat 09.05\'te ise kentte adeta hayat durdu. Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Anıttaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla son buldu. İkinci Tören Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Atatürk Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından Hürriyet Kartalı Oratoryosu\'nu sahneledi. Etkinlik bittiğinde öğrenciler ayakta alkışlandı.

ÇANAKKALE

Çanakkale\'de Ata\'nın ebediyete intikalinin 79\'ncu yıldönümü için düzenlenen törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, siyasi parti temsilcileri, askerler, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki tören, saat 09.00\'da, Atatürk Anıtı\'na çelenklerin sunumuyla başladı. Vali Tavlı, Tuğamiral Algül ve Başkan Gökhan, Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. Saat 09.05\'de ise adeta zaman durdu. Sirenler eşliğinde Atatürk anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Trafikte seyreden sürücüler, araçlarını durdurarak aşağıya inip saygı duruşuna geçti. Bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra ise yarıya indirildi. Tören sonunda Atatürk Anıtı önünde adeta fotoğraf çektirme yarışı yaşandı. Yaşlısı, genci Atatürk Anıtı önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Atatürk tişörtü giyen öğrenciler de hatıra fotoğrafı çektirenler arasında yer aldı.

CHP ALTERNATİF ÇELENK SUNDU

CHP Çanakkale İl Örgütü de Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenin ardından alternatif çelenk sunma töreni gerçekleştirdi. Törene, CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı Nejat Önder, CHP Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş ve partililer katıldı. Tören, CHP\'lilerin Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakmalarıyla sona erdi.

DENİZLİ

Denizli Valiliği önünde Ata\'nın ölüm yıldönümü için yapılan törene; Vali Hasan Karahan, CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Garnizon Komutan Vekili Muhabere Albay Osman Gedik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, askeri ve sivil erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Karahan, Albay Gedik ve Başkan Zolan, sırasıyla anıta çelenk sundu. Ardından Atatürk\'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05\'te sirenler çaldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sokaklarda, işyerlerinde, hastanelerde bile vatandaşlar, Atatürk\'ü andı. Bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşayarak Ataları için gözyaşı döktü. Denizli\'de adeta hayat durdu. Valilik önündeki düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

MANİSA

Manisa\'da Ata\'nın ölümünün 79\'uncu yıl dönümü için Cumhuriyet Meydanı\'nda tören düzenlendi. Meydandaki törene; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu, ardından 2 dakika boyunca siren çaldı. Siren sesini duyan vatandaşlar oldukları yerde saygı duruşunda bulundu, araçlar yolda durdu. Simitçiler, boyacılar asker selamı verip Atatürk\'ü andı. Törende anaokulu öğrencileri ellerinde getirdikleri çiçekleri Atatürk Anıtı\'nın önüne bıraktı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenin ardından Manisa Halk Kütüphanesi\'nde Atatürk resimleri sergisi açıldı. Ardından Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu\'nda Atatürk\'ü anma programı düzenlendi.

MUĞLA

Muğla\'da 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında, saat 08.55\'de Cumhuriyet Meydanı\'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı\'na Vali Esengül Civelek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün\'ün çelenk koymasıyla tören başladı. Saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi. Sirenlerin çalınması sırasında ise inşaatta çalışan işçiler ise ellerindeki işi bırakarak adeta bir asker gibi dik durması ise DHA muhabirinin objektifine yansıdı.

BODRUM

Belediye Meydanı\'nda düzenlenen törenle, Atatürk anıldı. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı törene, Bodrumlular ve öğrenciler Atatürk fotoğraflı tişörtlerle katıldı. Kaymakam Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman\'ın da katıldığı törene ilgi gördü.

Sirenler saat 09.05\'i gösterdiğinde Bodrum Belediye Meydanı\'ndan geçenler ve kentin farklı noktalarında olanlar saygı duruşunda bulundu, kentte adeta hayat durdu. Sanayideki işçiler ellerine Atatürk fotoğrafını alıp saygı duruşunda bulunurken, kimileri bisikletleri üzerine bazı vatandaşlarda işe giderken bulundukları yerde törene geç kalan bir gurup vatandaşta Antik Tiyatro önünde saygı duruşundu bulundu.

CEVRİYE NİNE DE TÖRENDE

Geçen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Günü Belediye Meydanı\'nda dev Atatürk posteri önüne gelerek Ata\'nın elini öpmesiyle basında yer bulan 4 çocuk ve 4 torun sahibi 76 yaşındaki Cevriye Kartal da törene katılanlar arasında yer aldı. Bastonla güçlükle ayakta duran Cevriye nine, \"Atatürk olmasaydı biz yaşayamazdık. Gavur elinde kalırdık. O Anıtkabir\'e koydukları sene ben, küçüktüm. Atatürk\'e dil uzatanın dillerini keserim. Atatürk olmasaydı, Müslümanlık olmazdı, gavur elinde kalacaktık. Ben pazar günleri gelirim, elini öperim ziyaret ederim. Ben Ankaralıyım, Anıtkabir\'e çok gittim. Atatürk olmasaydı biz bugün burada olamazdık\" dedi. Tarlada zeytin toplarken sirenleri duyarak üzerindeki Atatürk tişörtü ve yanında getirdiği Türk bayrağı ile saygı duruşuna geçen 2 çocuk 5 torun sahibi 78 yaşındaki Fehime Özkan, \"Bugün Ata\'mızı anacağım gündü. O nedenle Atatürk fotoğraflı tişörtümle, zeytin toplamaya gelmiştim. Araba kornalarını duyunca hemen yanımdaki Türk bayrağı ile saygı duruşuna geçtim. Ulu Önder\'in bize emanet ettiği Cumhuriyeti korumak ve O\'nun ilkelerinden ayrılmadan yaşamanın rahatlığı ve huzuru içerisindeyiz. 79 yıl önce vefat eden Ata\'mızı yılın bir günü değil, her gün aklımızdan çıkarmamalıyız. Kimse unutmasın ki O olmasaydı biz bugün bu rahat ve huzurlu günleri göremezdik, kıymetini bilelim\" dedi.

UŞAK

Uşak\'ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 79. yılı nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'nda tören düzenlendi. Uşak Valisi Salim Demir, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumunun ardından, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, Uşak\'ta 2 dakika hayat durdu.

Sivas\'ta eksi 2 derecede Ata\'ya saygı

SİVAS\'ta Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıl dönümü nedeniyle törenler düzenlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu kentte, kent meydanındaki her yaş ve meslek grubundan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıl dönümü nedeni ile anma törenleri düzenlendi. Cumhriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sisli ve sıfırın altında 2 derece sıcaklık altında düzenlenen törende ilk olarak anıta çelenk sunuldu. Ardından saatler 09.05\'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Sirenler eşliğinde yapılan saygı duruşuna diğer araç sürücüleri de kornalarla katıldı. Kent meydanındaki ekipler, temizlik görevlileri ve her yaştan vatandaşlar saygı duruşuna eşlik etti. Bazılarının Atatürk fotoğraflı tişörtler giydiği görüldü. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Vali Davut Gül\'ün şeref defterini imzaladı. Kent meydanındaki törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi\'nde anma töreni gerçekleştirildi.

ÜNİVERSİTEDE TÖREN

Kentteki ikinci anma programı ise Cumhuriyet Üniversitesi(CÜ) kampüsü içerisinde yapıldı. Eski rektörlük binası önünden Kültür Merkezi önüne kadar yürüyüş düzenlendi. Üniversite yönetimi, akademik personel ve öğrencilerden oluşan yaklaşık bin kişi, yürüyüşün ardından Kültür Merkezi önünde saat 09.05\'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı\'nı okudu. Ardından Kültür Merkezi\'nde \'Atatürk\'ü anlamak ve anmak\' konulu konferans gerçekleştirildi. Daha sonra Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri tarafından Ata\'ya saygı koşusu düzenlendi.

Mardinli işadamları, yerli otomobilin Mardin’de üretilmesini istedi

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap, ilk yerli otomobilin Mardin’de üretilmesi yönünde geçen yıl yaptıkları talebi tekrarlayarak, \"Türkiye\'de 5 firma yerli otomobil üretim izni aldı. Geçen yıl biz de yerli otomobilin Mardin\'de üretilmesini istemiştik. Şimdi bu firmalara çağrımızı tekrar ediyoruz, otomobil fabrikanızı Mardin\'de kurun\" dedi.

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap, düzenlediği basın toplantısında, yerli otomobil üretim izni alan 5 firmaya çağrı yaparak, üretim fabrikalarını Mardin Organize Sanayi Bölgesi\'nde kurmalarını istedi. Mardin\'in kadim bir şehir olduğunu ve böylesi önemli bir projeye ev sahipliği yapabileceğini belirten Kasap, yerli otomobil üretecek firmaların taleplerini değerlendirmelerini istedi. Konumu çok iyi olan arazileri, otomobil fabrikası için tahsis edebileceklerini anlatan Kasap, \"Geçen yıl bu vakitlerde yerli otomobil fabrikasının Mardin’de yapılması talebinde bulunmuştuk ve teklifimizi iletmiştik. Bilindiği üzere geçenlerde bu işin ihalesi yapıldı bu işi Türkiye’deki 5 firma kazandı. Bu firmalar Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell ve Zorlu Holding. Öncelikle bu firmalara hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Firmalar belli ama hangi şehirde fabrikalar yapılacağı belli değil. Biz geçen yılki teklifimizin arkasındayız. Bu firmalar şu şekilde açıklama yapmışlar, diyorlar ki; ‘Türkiye’de hangi ilde bize daha iyi imkân tanınırsa o ilde bu fabrikamızı kurarız.’ Biz de diyoruz ki şu an da 2\'inci Organize Sanayi Bölgesi çalışması yapılıyor. Altyapısı bitme aşamasındadır. Otomobil fabrikasına ve 7 parça imalatı yapılabilecek tesisler için halen binlerce dönüm yerimiz mevcuttur. Bunu otomobil fabrikası için tahsis edebiliriz\" dedi.

Otomobil fabrikasının Mardin’de kurulması halinde teknik liselerde yetişecek öğrencilerin bu işin üstesinden gelebileceğine inandığını kaydeden Kasap, şöyle konuştu:

\"Ortadoğu\'ya yakınız, yarın öbür gün Suriye’de savaş bitecek, orada dünya kadar otomobil ihtiyaç olacak. Irak’a ihracatımız olacak ve diğer Arap ülkelerine ihracatımız olacak ve oraya özellikle benzinli motor ihracatı yapılıyor. Bir de teknolojisi yüksek, elektrikli ve hibrit otomobil üzerinde çalışma yapılması istendiğini de biliyoruz. Bu konuda bu çalışmalar da yapılırsa Mersin limanı da bize yakındır. Gaziantep ile Mersin arasında da tüneller yapılacak, dolayısıyla buradan Mersin\'e kadar olan mesafe 6 saatten yaklaşık 4 buçuk saate inecek. İşsizlik oranı şu an da bölgemizde çok yüksek düzeyde, şayet otomobil fabrikasını burada yaptırabilirsek teknik anlamda da hiç kimsenin endişesi olmasın fabrika kuruluncaya kadar burada açılacak teknik liselerde yetişecek öğrencilerle bu işin üstesinden geleceğimize düşünüyorum. Kadim şehir Mardin’e bu tesis yakışır. Otomobili Mardin’de yapmaları için firmaların talepleri değerlendirmeye almalarını beklişyoruz.\"

Aksaray\'da 26 bin paket kaçak sigara, 3 ton tütün ele geçirildi

AKSARAY\'da polis tarafından durdurulan kamyonda 26 bin paket kaçak sigara, 600 kilo nargile tütünü, 3 ton işlenmemiş tütün ve 1200 adet kaçak saat ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Aksaray- Adana karayolu kent merkezi girişinde rutin yol kontrol uygulaması yapmaya başladı. Polis, şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonda yaptığı aramada kaçak sigara paketlerinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine kamyon kasasında yapılan detaylı aramada 26 bin paket kaçak sigara, 600 kilo nargile tütünü, 3 ton işlenmemiş tütün ve 1200 adet kaçak saat ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü 28 yaşındaki S.A. gözaltına alındı.

