DHA YURT BÜLTENİ-4

1)DONANMA KOMUTANLIĞI\'NDAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA İKİNCİ CELSE BAŞLADI



DONANMA Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 92 sanıklı duruşmanın ikinci celsesi başladı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında 53\'ü tutuklu 13\'ü firari toplam 92 sanıklı davanın görülmesine 29 Eylül\'de ara verildi. Davanın ilk celsesinde 1 kişi tahliye edilirken, 52 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

Görüntü Dökümü

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Sanıkların mahkeme salonuna götürülmesi ve detaylar

KOCAELİ/DHA

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2)CİNAYETTEN YARGILANAN KIRGIZ SANIK: SEVGİLİMİ BEN ÖLDÜRDÜYSEM CEZAMA RAZIYIM

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde, sevgilisi 31 yaşındaki Salim Sarıkaya\'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kırgızistan vatandaşı 34 yaşındaki Aigul Nurbek Kyzy, olay anını hatırlamadığını belirterek, \"Ben böyle bir suç işlemişsem cezama razıyım\" dedi. Manavgat\'ta, geçen mart ayında sevgilisi Salim Sarıkaya\'yı sanayideki işyerinde gece alkol aldıktan sonra başlayan tartışmanın ardından öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Aigul Nurbek Kyzy\'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Duruşmaya, sanık Aigül Nurbek Kyzy, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla Alanya Cezaevi\'nden, Salim Sarıkaya\'nın annesi Emine ile babası Muhammet Sarıkaya, tarafların avukatları, Rusça tercüman ve Sarıkaya\'nın yakınları katıldı.

SAVCI ÖNCE ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, cinayetle ilgili kısmi ikrar, tanık beyanları, olay yeri inceleme sonuçları ve suç aletinin bulunmuş olduğunu hatırlatarak, sanığa Türk Ceza Kanunu\'nun (TCK) 81/1 maddesi uyarınca ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Sanığın ifadeleri ve tanık beyanlarıyla olaydan önce yaşanan şiddet nedeniyle ilk fiili kimin gerçekleştirdiğinin belli olmadığını anlatan savcı, \'Şüpheden sanık yararlanır\' ilkesi uyarınca sanık lehine TCK\'nın 29\'uncu maddesinin uygulanmasını isteyerek, 12- 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Savcının esasa ilişkin görüşünü açıklaması ardından duruşmada söz alan öldürülen Salim Sarıkaya\'nın anne ve babasının avukatı, olayın işleniş biçimine bakıldığında sanığın cinayeti tek başına gerçekleştirmiş olmasına inanmadıklarını, bu nedenle soruşturmanın genişletilmesini istediklerini söyledi.

\'NASIL ÖLDÜĞÜNÜ HATIRLAMIYORUM\'

Duruşmada Rusça tercüman aracılığıyla SEGBİS kanalıyla savunması alınan Aigül Nurbek Kyzy, olayla ilgili herhangi bir şey hatırlamadığını belirterek, \"Salim\'in nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Ama cinayeti ben işlemişsem, mahkemedeki deliller bunu gösteriyorsa kabul ediyorum. Ben böyle bir suç işlemişsem cezamı çekmeye razıyım\" dedi.

Mahkeme heyeti, soruşturmanın genişletilmesi istemini reddederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, Rusça tercüman aralığı ile SEGBİS kanalıyla sanıktan savcının esasa ilişkin görüşüne karşılık savunma alınmasının zorluğuna dikkati çekerek, sanığın gelecek duruşmada hazır bulundurulması için cezaevine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü

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- Manavgat adliyesinden görüntü

- Olay yeri görüntüsü (Arşiv)

- Aigul Nurbek Kyzy fotoğrafı

- Salim Sarıkaya fotoğrafı

41 MB /// 01.18\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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3)TERÖR ZANLISI 4 KİŞİ ADLİYEDE

ÇANAKKALE\'de bir hafta önce düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan PKK/KCK üyesi 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen 2 Kasım\'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 7 Muvazzaf Astsubay, 4 PKK/KCK üyesi, 1 DEAŞ ve 1 DHKP-C üyesi olmak üzere toplam 13 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan PKK/KCK üyesi olmakla suçlanan 4 kişi, bugün işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeden görüntüler

-Adliyeye getirilen PKK/KCK zanlısı 4 kişiden görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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4)VAN\'DA 101 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Özalp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette yapılan aramada, 101 kilo eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonetle batı illerine eroin sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Aracı takibe alan ekipler, Özalp ilçesinde kamyoneti durdurdu. Narkotik köpek ile kamyonette yapılan aramada, kamyonetin gizli bölmelerinde gizlenmiş 101 kilo eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltında alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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5)DİYARBAKIR\'DA NORKO-TERÖR OPERASYONU: SİLAH VE 161.5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR\'ın Hazro İlçesi kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonu kapsamında, 5 ayrı adreste yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 877 bin lira olan 54.4 kilo toz ve 109.1 kilo olmak üzere toplam 161.5 kilo esrar maddesi, 1 kaleşnikof tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bol miktarda mermi ele geçirildi.

Hazro İlçesi Meşebağları Köyü kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonu ile ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında, Diyarbakır ili Hazro İlçesi Meşebağları Köyü\'nde 07 Kasım 2017 Salı günü 5 ayrı adres, 2 ayrı araç ve mücavir bölgede icra edilen adli ve temas aramaları neticesinde; 52.4 kg toz, 109.1 kg kubar olmak üzere piyasa değeri 1 milyon 877 bin lira olan toplam 161.5 kg esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi, 1 adet Kaleşnikof P.Tf., 3 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet muhtelif şarjör, 253 adet muhtelif fişek, 2 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet sahte plakalı araç ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen silah, mühimmat, araç ve uyuşturucu maddeleri muhafaza, (6) şüpheli ise göz altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Samanlıkta yapılan aramalar

-Esrarın bulunması

-Beze sarılı kaleşnikofun bulunması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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6)ÇALINAN MOTOSİKLETİN PARÇASI SANAYİDE BULUNDU

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde geçen hafta çalınan Özgür Göktepe\'ye ait motosikletin deposu arkadaşı tarafından sanayide bulundu. Polis parçayı almaya gelen şüpheliyi gözaltına alırken, diğer parçaların bulunması için çalışma başlatıldı.

Manavgat\'ta 30 Ekim sabahı Özgür Göktepe\'ye ait 07 BIP 73 plakalı motosiklet evinin önünden çalındı. Turizm çalışanı olan ve Side\'deki oteli kapandığı için Belek\'te bir otelde çalışmaya başlayan Özgür Göktepe, motosikletin bulunması için önce polise başvurdu; ardından arkadaşı Veysel Dedeoğlu\'dan yardım istedi. Veysel Dedeoğlu motosikletin fotoğrafını sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınlayarak çalındığını, gören olursa bildirmesini istedi. Kendisi de Manavgat Küçük Sanayi Sitesi\'nde çalışan Dedeoğlu, kaporta boyacı işyerlerini ziyaret ederek bilgi verdi.

Bir boyacı dükkanında siyah bir motosiklet deposu gören Dedeoğlu, arkadaşının verdiği yedek anahtarın deponun kapağını açtığını fark etti. İşyeri sahibiyle görüştükten sonra depoyu getiren kişinin yakalanması için polise haber verildi. Olay yerine gelen polis depoyu almaya gelen 24 yaşındaki E.Y.\'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen E.Y. motosikleti ikinci el olarak \'A.\' adlı soyadını bilmediği bir kişiden aldığını iddia etti. Polis motosikletin diğer parçalarının bulunması amacıyla soruşturmasını sürdürüyor.

Veysel Dedeoğlu, \"Bir parça gördük ve araştırdık. Depo kapağı buradaymış, açamayınca kırmışlar. Elimizdeki yedek anahtarla depoyu açabildik. Başka anahtarla açmıyor. Motosikletin bizim olduğuna dair kesin emin olduktan sonra polise haber verdik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Boyahaneden görüntü

- Motosikletin yakıt deposunun görüntüsü

- RÖP: Veysel Dedeoğlu

- Detay görüntüler

- Yakıt deposunu almaya gelen şüpheli E.Y.\'nin polis tarafından gözaltına alınması (cep telefonu)

39 MB /// 01.14\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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7)İZMİR’DE TERÖR OPERASYONU: 17 GÖZALTI

İZMİR’de bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1’i Suriye uyruklu 17 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT İzmir Bölge Başkanlığı ekipleri, kent merkezi olmak üzere Torbalı ve Aliağa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 21 şüpheliden aralarında kadınların da bulunduğu 17’si belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 130 mermi, ruhsatsız av tüfeği ile fişekleri ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyon kapsamında 4 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.



Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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(ÖZEL)

8)SON KALAYCI ZAMANA DİRENİYOR

ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde 67 yaşındaki İbrahim Karacan, 47 yıldır aralıksız sürdürdüğü kalaycılık mesleğinin son temsilcisi. Bugüne kadar çırak yetiştiremediği için mesleğini sürdürecek birinin olmadığını belirten Karacan, \"Benden sonra bu mesleği yapacak yok. Ne kadar da uğraştıysam öğrenen olmadı\" dedi.

Kaş\'a bağlı Sarıbelen Mahallesi\'nde oturan İbrahim Karacan, 6-7 metrekarelik plastik örtüyle kaplı barakasında kalaycılık mesleğini sürdürmeye çalışıyor. 1970 yılında çırak olarak başladığı mesleğini askerlik görevini yaptığı İstanbul\'da sürdüren İbrahim Karacan, askerlikten sonra Kaş\'a döndüğünde de devam ettirdi. Aralıksız 47 yıldır kalaycılık yapan İbrahim Karacan, bugüne kadar çırak yetiştiremedi ve 4 çocuğundan hiçbiri de mesleği öğrenmek istemedi.

Kalaycılıkla evine ekmek götüren İbrahim Karacan, kilosunu 130 liradan aldığı kalay, kilosunu 20 liradan aldığı nişadır ve paketini 15 liradan aldığı pamukla mesleğini icra ediyor. İbrahim Karacan, hala bakır kapta yemek yapmak isteyenlerin kaplarını kalaylıyor. Karacan, tabakları tanesi 7.5 liraya, kazanları 100 liraya, ibrikleri ve sürahileri 30 liraya, çömlekleri 20 liraya, küçük tencereleri 15-20 liraya kalaylıyor. Önce bakır kaplar, su, kum, fırça ve bezle temizleniyor. Ardından önce körüğün kızgın ateşinde ısıtılıp, nişadırlanıyor. Ardından kalaylanıyor ve bezle parlatılıyor. İşlemin ardından kaplar pırıl pırıl oluyor.

\"YEMEĞİ LEZZETLİ OLUR\"

İbrahim Karacan, \"1970\'den bu yana 4 sene çıraklığım var, ondan sonra tek başıma devam ediyorum. Temiz bakır kapların yemeği lezzetli olur. Diğer kapların yemeği lezzetli olmaz, sıhhatli de değildir. Bir çırak yetiştiremedim. Çocuklarıma öğretmek istedim, öğrenmediler. Benden sonra bu mesleği yapacak da yok. Ne kadar da uğraştıysam öğrenen olmadı\" dedi.

\"ÇOK SAĞLIKLI\"

Kap kalaylatmaya gelen Selahattin Alkaya, \"Bu kaplar atalarımızdan kaldı. Zaman zaman gelip İbrahim ustaya kalaylatıyoruz. Çok sağlıklı olduğuna inanıyoruz. Maalesef İbrahim ustanın bu mesleği bırakacağını öğrendik. Üzücü\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kap getiren vatandaş

- Kalaylama pazarlığı

- Kapların temizlenmesi

- Kalaylamanın safhaları

- Röportajlar

196 MB /// 06.10\"

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi

( HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)

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