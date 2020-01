DHA YURT BÜLTENİ-4

1)MALATYA\'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASININ 6’NCI DURUŞMASI BAŞLADI



MALATYA’da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanıklı davanın 6’ncı duruşması başladı. Sanıkların salona girişleri sırasında bazı kişiler, \"Pensilvanya’nın köpekleriö diye bağırarak tepki gösterdi.Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonu\'nda görülmeye başlanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 6’ncı duruşmanın görülmesine başlandı. Malatya E Tipi Cezaevi\'nde bulunan 8 tutuklu sanık, geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın görüleceği Yakınca Spor Salonu\'na getirilirken, davanın \'1\' numaralı sanığı olan dönemin 2\'nci Ordu eski Komutanı Adem Huduti ise SEGBİS ile Düzce’den duruşmaya katıldı. Tutuklu sanıkların duruşma salonuna getirilmesi sırasında ellerinde Türk bayrakları ile bekleyen bazı kişiler, \'Hainler\', \'Fethullah Gülen’in köpekleri\', \'Vatan hainleri\', \'Allah belanızı versin\', \'Pensilvanya’nın köpekleri\' ve \'Satılmışlar\' diye bağırarak tepki gösterdi.Duruşmaya Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal tanık olarak dinmesi için katılırken, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi de katıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------------

-Davaya katılanlar

-Sanıkların indirilişleri

-Sanıklara tepki

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 123 MB

====================================================

2)FETÖ\'NÜN TSK YAPILANMASINDA 16 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan örgütte askerlerden sorumlu abiler ile subay ve astsubaylar olmak üzere 16 kişi adliyeye sevk edildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütte askerlerden sorumlu abi olarak bilinen 7 kişi ile subay ve astsubaylar gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından 7 abi ile 9 subay ve astsubay olmak üzere 16 kişi Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi. Örgüte üye olmak ve Bylock kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilenler arasında bulunan bir kişi, \"Fetöcü olan da kelepçeli, olmayan da\" diye bağırdı. Adliye önünde bekleyen bir kadın ise, \"Yavrum, kaldır kafanı dik dur. Ben iki evladımı asker ettim\" diyerek adliyeye sevk edilen oğluna seslendi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Adliyeye sevk edilmeleri

Bir kişinin tepkisi

Bir kadının oğluna seslenmesi ve detaylar

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

==================================================

3)DEVRİLEN TANKERDE CAN PAZARI: 1 YARALI

KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde glikoz yüklü tanker kontrolden çıkıp devrildi. Araç içinde sıkışan ve bacaklarından yaralanan 45 yaşındaki Cihat Subaşı, itfaiyenin yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Adana\'dan Konya\'ya giden Cihat Subaşı yönetimindeki 01 PM 230 plakalı glikoz yüklü tanker, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada bacaklarından yaralanan sürücü Subaşı, hurdaya dönen aracın içinde sıkıştı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden güçlükle kurtulan Subaşı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kaza yerinden detay

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yaralı sürücünün çıkartılması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

==================================================

4)KOPAN ELEKTRİK TELİ MAHALLENİN TEPKİSİNE YOL AÇTI

ŞANLIURFA\'da, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte elektrik tellerinin sık sık kopması vatandaşları tedirgin ediyor.Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Atatürk, Tılfındır, Bahçelievler, Eyyübiye ve Karaköprü semtlerinde sık sık elektrik kesintisi ve hat kopmaları yaşanmasını vatandaşları tedirgin ediyor. Tılfındır Mahallesi\'nde bir ay içerisinde elektrik tellerinin 5 kez koptuğunu ve saatlerce kablonun yerde açıkta olduğunu, bu nedenle evlerde bulunan birçok elektronik malzemenin zarar gördüğünü öne süren vatandaşlar, \"Burada tel koptuktan sonra saatlerce DEDAŞ ekibi gelmiyor. Kopan tellerde elektrik olduğu için hepimizin yüreği ağzında. Bu kabloya çocuklarımız bir dokunsa kül olacaklar. Bir kablo bağlamak için ekipler 5 saat sonra geliyor. Her an bu kablolar insanın üzerine düşme tehlikesi bulunuyor. Evlerdeki bütün elektronik malzemeler yandı. Bir an önce yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz\" dedi.

Öte yandan mahallede kopan elektrik telini onarmaya gelen DEDAŞ ekiplerine mahalle sakinleri geciktikleri için tepki göstermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Mahallede kopan elektrik teli

- Mahallede toplanan vatandaşlar tepkisi dile getirmesi

- DEDAŞ ekipleriyle mahalle sakinleri tartışması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258MB

================================================

5)BİR ELİNDE TELEFONLA GÖRÜNTÜ İZLEYEN, BİR ELİNDE DE TESBİH ÇEKEN ŞOFÖR

BATMAN\'da, Çarşı Mahallesi ile Bahçeleri Evler Mahallesi arasında çalışan bir hat minübüsü şoförünün bir elinde tesbih diğer elindeki cep telefonunda görüntü izleyerek araç kullanması yolcuların tepkisine yolaçtı. Yolcular, bir elinde tisbih bir elinde telefon olan ve hayatlarını riske koyan sürücüyü cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyaya yükledi.

Batman\'da şehir içi servisi yapan bir sürücünün tehlikeli araç kullanması bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilarak sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Çarşı Mahallesi ile Bahçeli Evler Mahallesi arasında yolcu taşıyan bir hat minibüsünün sürücüsü bir elinde tesbih çekerken, diğer elindeki cep telefonundan görüntü izleyerek aracı kullanıyor. Kimliği öğrenilemeyen sürücünün bu davranışından rahatsız olan bir yolcunun çektiği görüntülerde sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu izleyenleri şaşırttı.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Sürücünün cep telefonunda görüntü izlemesi

-Sürücünün tesbih çekmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: BATMAN, (DHA)-

=========================================================

6)BATAN KAÇAK TEKNESİNİN KAYIPLARINDAN BİRİ DAHA BULUNDU

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunan adasına geçmek isterken teknelerinin batmasıyla kaybolan kaçaklardan 1 kişinin daha cesedi bulundu. Halen kayıp 4 kişi için bölgede, arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Gümüşlük Mahallesi yakınlarından Yunanistan\'a ait Kilimli Adası\'na geçmeye çalışan, içinde 25 kişinin bulunduğu 6 metrelik eski balıkçı teknesi, 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarının batı bölgesinde geçen cuma günü sabaha karşı battı. İhbarın alınmasından sonra bölgeye Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, uçak ve helikopterler sevk edildi. Gümüşlük, Çatal Adası, Topan Adası ve Kardak kayalıkları bölgesinde yapılan aramada, 2\'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu. 1\'i Yunan, diğer 2\'si Türk karasularında bulunan cesetler, her iki ülkeye ait morglara kaldırıldı. Başlatılan arama kurtarma çalışması sonrası Yunan sahil güvenlik ekipleri 13 Suriyeliyi, bölgeden geçen bir kuru yük gemisi ise 2 Suriyeliyi kurtarıp Kilimli Adası\'na götürdü. Bölgede yürütülen arama çalışmalarda, Türk sahil güvenlik ekipleri, dün (pazar) akşam 2 kişinin daha cesedini buldu. Ayrıca kaçak geçişin organizatörü olduğu gerekçesiyle komşuda gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan Türk kaptan, Yunan makamlarınca tutuklandı.

Her iki ülke de bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, bu sabah Kardak bölgesinde devriye yapan Türk sahil güvenlik botu, 30 yaşlarında bir erkeğin cesedini buldu. Kaybolan kaçaklardan biri olduğu sanılan ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Halen kayıp 4 kişi için Türk ve Yunan sahil güvenlik botlarının arama kurtarma çalışması yapıyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

- Bulunan cesedin Turgutreis\'e getirilmesi

- Arama kurtarma çalışması

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

=======================================================

7)GAZİANTEP\'TE 31 BİN 340 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP\'te, polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 31 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli gördüğü araçları durdurarak arayıp, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Polis ekiplerinin, uygulama noktasında durdurduğu ve eğitimli köpek Curis\'i kullanarak arama yaptığı iki TIR\'ın gizli bölmelerinde, toplam 31 bin 340 paket sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan polis, TIR\'larda bulunan A.K., Y.Ç., A.N. ve A.E.\'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- TIR\'da polislerin arama yapılması

- Eğitimli köpeğin araması

- Sigaraların bulunması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP -DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

======================================================