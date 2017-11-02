DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ŞEMDİNLİ\'DE 6\'SI ASKER 8 ŞEHİT

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nden yağış nedeniyle sisli havadan yararlanarak Türkiye\'ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6\'sı asker, 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Çatışmada 5 PKK\'lı teröristin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu sabaha karşı sisli havadan faydalananıp, Türkiye\'ye sızmaya çalışan bir grup PKK\'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 6\'sı asker 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit olan 8 güvenlik görevlisinin cenazeleri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi morgona kaldırıldğı belirtildi. Çıkan çatışmada 5 PKK\'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtililirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede havanın sisli olduğu ve görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düştüğü belirtildi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI\'NIN AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanlığı, Şemdinli\'deki acı olayla ilgili açıklama yaparken, 1\'i ağır 2 askerin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

\"2 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkari ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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-Şemdinli Devlet Hastanesinden görüntü

BÖLGEDEN ARŞİV GÖRÜNTÜLER

HAKKARİ/DHA

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2)ARAÇTA SIKIŞAN ÇİFTİ İTFAİYE KURTARDI

ADANA\'da otoban girişindeki bariyerlere çarpan araçta sıkışan sürücü Kadir Abul ve yanında bulunan Gülsüm Abul\'u itfaiye ekibi kurtardı. Kaza sabah karşı, Mithat Özsan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki 63 FK 767 plakalı araçla otobana girmek isteyen Kadir Abul, bariyerlere çarptı. Ağır hasar gören araçta sıkışan Kadir Abul ve yanındaki Gülsüm Abul\'a ilk müdahaleyi yoldan geçen araçların sürücüleri yaptı. Bulundukları yerlerden çıkarılamayan yaralı çifti, çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi kurtardı. Abul çifti, ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının araçtan çıkarılması

- Olay yerindeki CANKUR ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

- Ambulans ve itfaiye aracı

- Yaralının sedyeye alınması

- Ambulansa taşınması

SÜRE: 01\'38\" BOYUT:100 mb

Haber-Kamera:ADANA, (DHA)

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(özel)

3)ÖMRÜNÜN 70 YILINI KALAYCILIĞA VERDİ

SİVAS\'ın Divriği ilçesinde 80 yaşındaki Hüseyin Yılmaz henüz 10 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı kalaycılık mesleğini 70 yıldır sürdürüyor. Meslekten emekli olan, ancak dükkanında çalışmayı sürdüren Yılmaz, \"Elden ayaktan düşünceye kadar mesleğimi yapmaya devam edeceğim\" dedi. Sivas\'ın Divriği ilçesinde Kemenkeş Mahallesi\'nde kalaycılık yapan Hüseyin Yılmaz ilerlemiş yaşına rağmen 70 yıldır mesleğini sürdürüyor. Babası Mehmet Galip Yılmaz\'ın yanında 1947 yılında 10 yaşındayken mesleğe başlayan Yılmaz, babasının yanında uzun süre çalışarak kalaycılığı öğrendi. Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Yılmaz o tarihten bu yana mesleğine devam etti. Bakır işi, soba, demir boru tamiri gibi işleri de yapan Yılmaz, yaşıtlarına rağmen dinç görüntüsü ve çalışkanlığı ile dikkat çekiyor.

\"70 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM\"

Mesleğe 1947 yılında başladığını söyleyen Yılmaz, \"1946 da ilkokul 4\'ncü sınıfta okuyordum. Babam beni okuldan aldı 1947 yılında şimdiki dükkanıma geldim. Bu baba mesleğimizdir. O zamandan beri çalışıyorum. 1960\'lı yıllarda bakırcılık da yaptım. Eskiden ham levha bakırdan bakır yapardım. O iş bitti ve dışarıdan da getiremedik biz de hazır alıp satıyorduk. O da bitti, ondan sonra yine kalaycılığa başladık. Soba yapıyordum, boru yapıyordum, odun sobası gibi şeyleri yapıyordum ve başka yapacağımız hiç bir şey yoktu. Şimdi kalaycılık yapıyorum. Bir de boru işleri yapıyorum. 70 yıldır bu işi yapıyorum ve bundan başka da bir işte yapmadım\" dedi.

\"ELDEN AYAKTAN DÜŞENE KADAR DEVAM EDECEĞİM\"

Meslekte bir zorluk olmadığını belirten Yılmaz, \"Daha çok zorluğu müşteriden yana zorluk çekiyoruz. Müşteriye bazı şeyleri anlatmak zor oluyor. \'5 kuruş ucuz alalım diyorlar\' işte sıkıntı burada yaşanıyor. Bir de malzeme hemen elimize geçmiyor, her zaman da bulamıyoruz. Çalışmak iyi bir şey. Çalışmazsak zaten bu yaşımıza kadar ayakta kalmazdık. Biz de dinamikliğimizi çalışmaya borçluyuz, hareket çok iyi bir şey. Babam da öyle derdi. Babam 85 yaşına rağmen dükkana yanıma gelirdi hep onunla beraberdik. Bir gün ben babama dedim ki \'gelme artık\' babam da bana dönüp \'ben çalışmazsam ayağa kalkamam\' demişti. Bu kalaycılık işini ömrüm elverdiği sürece, elden ayaktan düşünceye kadar yapmaya devam edeceğim\" dedi.

\"MEMLEKETİN BÖYLE İNSANLARA İHTİYACI VAR\"

İlçe sakinlerinden Resul İl, \"Rahmetlik babamın bana anlattığına göre yaklaşık 70 yıldır buradalar. 70 yıldır burada ikamet ederler, bu mesleği yaparlar. Allah ömrünü uzun etsin, bu yaşlarına rağmen sağlıklılar, kendilerine bakıyorlar. Mesleği severek yapıyorlar ve bu işi bu yapan başka kimse kalmadı. Memleketin bu insanlara, böyle zanaatkarlara ihtiyacı var. Ama yeni nesilde böyle zanaatkarlar artık hiç yok. Çıraklar, kalfalar yetişmiyor\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dükkandan görüntüler

-Hüseyin Yılmaz\'ın görüntüsü

-Dükkanda yaptığı çalışmalardan detaylar

-Konuşması

-İlçe sakininin konuşması

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞİ(Sivas),(DHA)

(334 mb)

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4)ŞANLIURFA’DA TORBACI OPERASYONU: 9 GÖZALTI

ŞANLIURFA’da, \'torbacı\' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından savcılık kararıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Adliyeye getirilen şüpheliler

- Polis eşliğinde adliyeye çıkartılan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

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5)ANTALYA\'DA \'GİYSİ KUMBARASI\' HIRSIZLIĞI

ANTALYA\'da bisikletli hırsız, yardım için mahalleye bırakılan giysi kumbarasını zorla açarak, içindeki kıyafetleri çaldı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi\'nde meydana geldi. Bisikletli bir kişi, sokakta bulunan giysi kumbarasını zorla açtıktan sonra kumbaranın içindeki kıyafetleri bir çuvala doldurup, kaçtı. Olayı görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekipleri, aldığı eşkal doğrultusunda, şüpheliyi arama çalışması başlattı. Hırsızlık olayının gözü önünde olduğunu söyleyen Erkan Er, \"Pencereden dışarıyı izliyordum. Bir kişi, bisiklet üzerinde, elinde çuvalla geldi. Kapısını zorlayarak, açtığı kumbaranın içindeki elbiseleri çuvala doldurmaya başladı. Kendisine defalarca bağırdım; ama beni dikkate bile almadı. Daha sonra bisikletine binerek, kayıplara karıştı\" dedi.

Ekiplerin, kaçan şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Giysi Kumbarasının görüntüsü

Etrafa saçılan giysilerin görüntüsü

Zorlama sonucu açılan kapısının görüntüsü

RÖP: Erkan Er

Vatandaşın kumbaraya giysi atarken görüntüsü

Belediye görevlilerinin kumbara içindeki elbiseleri toplaması

Polisi gelip bilgi alması

Görevlinin kumbara kapısını kilitlemesi

Torbalara toplanan elbiselerin araca konması

268 MB /// 02.24

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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6)DERİKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BİLİM ŞENLİĞİ

MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde eğitim gören öğrencilerin geleceğe daha farklı ve yaratıcı bakmalarını sağlamak amacıyla atölye çalışması kapsamında çeşitli bilim etkinleri düzenlendi.

Derik Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca ilçe ve köylerde eğitim gören öğrencilerin gelişmeleri açısında astronomi, mikrobiyoloji, doğa bilimi, felsefe gibi çeşitli alanlarda etkinlik düzenlendi. Aydın Ayaydın Öğretmenevi\'nde yapılan bilim şenliği etkinliğinde İstanbul\'dan gelen bilim insanları, 3 gün boyunca 300 öğrenciye bilimsel eğitim verdi. Kaymakam Hakan Kafkas, bilim şenliğine katılan öğrenci ve eğitmenlerle bir araya gelerek eğitimi izledi. Projede ile, öğrencilerin geleceğe daha farklı ve yaratıcı bakmalarının amaçlandığı belirtilirken, bilim şenliğine katılan 300 öğrenciye katılım belgesi verildi.

Görüntü Dökümü

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-Etkinlikten görüntü

-Etkinliğe katılan çocukları

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)



