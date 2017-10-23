DHA YURT BÜLTENİ-4

1)PASTANE DEPOSUNDA YANGIN

ADIYAMAN\'da, bir pastanenin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Eskisaray Mahallesi\'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir pastaneye ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma işleminin ardından çevredekiler rahat bir nefes alırken, depoda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü :

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- Olay yeri

- Alevler ve dumanlar

- İtfaiye ekipleri

- Ekiplerin yangına müdahale etmesi

- Polisin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:20 MB

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2)ANTALYA\'DA YARIM KALAN YARIŞMA FİLM İÇİN AÇIKLAMA: HATALI KOPYA GÖNDERİLDİ

ANTALYA\'da bu yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde ilk yarışma filmi \'İnsan Seli\' gösteriminin yarıda kalmasına yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, Londra\'dan filmin sorunlu ve hatalı bir gösterim kopyasının yollandığının tespit edildiği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde gösterimi yapılan ilk yarışma filmi \'İnsan Seli\'nin yarıda kalmasına yönelik filmin Türkiye\'deki haklarına sahip Filmartı şirketi, açıklama yaptı. Filmin uluslararası hak sahibi şirketinin çalıştığı İngiltere\'deki Deluxe Technicolor Laboratuvarı\'nın festival gösterimi için gösterim şifrelerini defalarca yanlış yolladığı belirtilen açıklamada, son yollanan şifrelerle gösterimin yapıldığını kaydetti. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Ancak, filmin gösterimi devam ederken bir süre sonra kopyasında görüntü ve seste senkron sorunu tespit edilmiştir. Böyle olunca gösterime bu şekilde devam etmeme kararı alınmıştır. Londra\'daki laboratuvarla yapılan görüşmede filmin sorunlu ve hatalı bir gösterim kopyasının yollandığı tespit edilmiştir.\"

Aksaklığın yurt dışındaki laboratuvardan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, maddi ve manevi kayıp için hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Antalya Film Festivali’nin, dün gece gösterimi yapılan ilk yarışma filmi \'İnsan Seli\', yarıda kaldı. Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nde çekilen bir sahnede, Türkçe altyazıda \'gerilla\' kelimesi geçince, bazı izleyiciler tepki gösterdi. Birkaç dakika alt yazısız devam eden filmin gösterimi, teknik sorunlar çözülemediği gerekçesiyle ileri bir tarihte gösterilmek üzere yarıda kesildi.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)-

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(ÖZEL)

3) 133 KAYA MEZAR ORTAYA ÇIKTI, BÖLGE AÇIK HAVA MÜZESİNE DÖNÜŞTÜ

ŞANLIURFA’da, Kızılkoyun ve Kale Eteği bölgesinde, 659 ev ile işyerinin kamulaştırılarak yıkılmasının ardından, Edessa Krallığı dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık 133 kaya mezar bulundu. Mağaralar içerisindeki kaya mezarların ortaya çıkmasının ardından kent merkezindeki bölge, açık hava müzesine dönüştü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, dünyanın en büyük nekropol alanlarından olan bölgenin kısa sürede ziyarete açılması için çabaladıklarını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi dokusunun korunması amacıyla \'Eski Urfa\' olarak adlandırılan Kızılkoyun ve Kale Eteği bölgesinde bulunan alanlarda 5 yıl önce çalışma başlattı. Eski evlerin bulunduğu bölgede Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarların yer aldığının belirlenmesi üzerine, Kızılkoyun ve Kale Eteği olarak iki ayrı proje başlattı. Proje kapsamında Kızılkoyun bölgesinde 389, Kale Eteği bölgesinde ise 270 ev ve işyeri kamulaştırıldı. 659 ev ve işyerinin yıkılmasının ardından sanat tarihçileri ve arkeologların çalışmasıyla ortaya mağaralar çıkarıldı. Mağaralar içerisinde milattan sonra ilk yüzyıllara ait mağaralarda kaya mezarlar bulundu. İki bölgedeki çalışmalar sonunda ortaya bazılarının tabanında mozaikler bulunan 133 kaya mezar bulundu. Bölgede halen sürdürülen çalışmalarda, kaya mezarların bazılarının kitabelerinin bulunduğu ve bazı mağaraların giriş kapılarının özenle yapıldığı görüldü.

Kentin simgesi olan Balıklıgöl ve tarihi Urfa Kalesi\'nin hemen yanı başındaki nekropol alan görenleri kendisine hayran bırakırken, alanın turizme kazandırılması için de sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Nekropol alanında incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Roma ve Bizans döneminden kalan mağaralar ve kaya mezarların kent turizmine yeni bir soluk getireceğini söyledi. Dünyanın bilinen en büyük nekropol alanı olarak kabul edilen bölgeyi turizme kazandırmak için çalıştıklarını anlatan Çiftçi, \"Kızılkoyun nekropol alanı üzerindeki 389 evi kamulaştırdık ve yıkımını yaptık. Daha sonra buradaki nekropol alanın ortaya çıkarılması için çalıştık. Arkeologlar ve sanat tarihçileri nezaretindeki kazı çalışmaları neticesinde 61 kaya mezar ortaya çıkarıldı. Mağara içerisindeki eserler, kapıları ve taban alanındaki mozaikleri ile ikinci ve üçüncü yüzyıla ait yaşam şekilleri ortaya çıkmış oldu. Nekropol alanındaki hassas olan eserler müzeye taşınarak sergilendi. Kale Eteği bölgesinde ise 270 evi kamulaştırdık ve buradaki çalışmalarda da 72 kaya mezar ortaya çıkardık. Medeniyetlerin izlerini taşıyan bu bölgeyi açık hava müzesi olarak turizme kazandıracağız. Şu anda projede son aşamaya gelmiş durumdayız, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra her iki bölge de nekropol alan olarak turizme kazandırılacak. Bizim görevimiz buradaki eserleri ortaya çıkarıp koruyarak geleceğe taşımak olacak\" dedi.

Görüntü Dökümü :

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- Kaya mezarların bulunduğu bölge

- Mağaralar ve kaya mezarları

- Mağara kapılarındaki süslemeler

- Havadan çekilmiş görüntüler

- Büyükşehir Belediye Başkanının alanı incelemesi

- Nihat Çiftçi ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 422 VE 299 MB

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4)80 METREDEN DENİZE UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

KASTAMONU\'da, elektrik şirketinde çalışan Enis Sarı, işe giderken otomobiliyle 80 metre yükseklikten denize uçarak yaşamını yitirdi.Enis Sarı, dün akşam gece vardiyasına gitmek için İnebolu ilçesindeki evinden 37 FA 213 plakalı otomobiliyle yola çıktı. İş arkadaşları ve ailesi, Sarı\'ya bir daha ulaşamadı. Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı. Sarı\'nın işe giderken kullandığı İnebolu-Abana yolu üzerinde yapılan aramada İskele mevkisinde gece 04.30 sıralarında, bir bülümü denizde suya gömülen otomobil bulundu. Kontrolden çıkarak 80 metre yükseklikten denize uçtuğu belirlenen otomobilin Enis Sarı\'ya ait olduğu saptandı. Halat bağlanıp çekici ile kıyıya çekilen araçta emniyet kemeri takılı olan sürücü Enis Sarı\'nın, öldüğü belirlendi. Sürücünün yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü. Sarı\'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesi ardından İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü :

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-Yoldan görüntü

-Halatla aracın çekilmesi

-Deniz kenarından araçtan görüntü

Süre: 00:23

Boyut: 15,2 mb

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)

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5)DENİZDE BULUNAN KÖPEĞİ KURTARIP VETERİNERE GÖTÜRDÜLER

SAMSUN\'da botla balık tutmaktan dönen Sedat Sözen ve arkadaşı Semihcan Kılıçarslan, sahilden yaklaşık 2 kilometre açıkta denizde bir sokak köpeği görüp kurtardı. Kıyıya çıkardıkları köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi. Samsun\'un Atakum İlçesi\'nde oturan Sedat Sözen ve arkadaşı Semihcan Kılıçarslan sabahın erken saatlerinde botla denize açılarak balık tutmaya başladı. Bir süre balık tutan iki arkadaş kıyıya dönerken, açıkta denizde yüzmeye çalışan ve batıp çıkan bir köpek gördü. Bunun üzerine bütün yetkili kurumlara haber vererek köpeğin kurtarılmasını istedi. Ancak hiçbir kurumdan olumlu yanıt alamayınca boğulmak üzere olan köpeği kendi imkanlarıyla sudan çıkarıp bota aldılar. Karaya çıkan iki arkadaş titreyen köpeği veteriner hekime götürdü. Veteriner hekim vücut ısısı düşen köpeğe müdahale etti.

Görüntü Dökümü :

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- Köpekten detay

- Balıkçıların köpeği kurtarması

- Detaylar

Haber : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-

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