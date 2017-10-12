DHA YURT  BÜLTENİ-4

1)RUS SAVAŞ GEMİSİ \'YAMAL\' ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus donanmasına ait 156 borda numaralı savaş gemisi \'Yamal\', Ege Denizi\'ne doğru yol aldı.Marmara Denizi\'nden bugün saat 08.15\'de Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan 112 metre boyundaki 156 borda numaralı Rus savaş gemisi Yamal, boğazın manevra yapılması en güç noktasını döndükten sonra, saat 10.00 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü dağındaki \'Dur Yolcu\' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Ege Denizi\'ne doğru yol aldı. Savaş gemisine, Türk sahil güvenlik ekipleri de eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı\'ndan geçen Rus savaş gemisinden görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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2)AĞAÇTA İPE TAKILAN GÜVENCİNİ İTFAİYE KURTARDI

ADANA\'da ağaçtaki ipe takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez, Seyhan İlçesi\'nde Ulu Cami Mahallesi\'ndeki oturanlar ağaçta ipe takılan güvercini fark etti. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangın merdiveniyle ağaçta asılı kalan güvercinin yanına ulaştı. Ayakları ağaç dallarındaki ipe dolanan güvercin, itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Güvercin, tekrar doğal yaşamına bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ağaçtaki güvercin

- İtfaiye merdiveninin görüntüsü

- İtfaiye ekibinin gelmesi

- İtfaiye erlerinin ipi kesmesi

- Güvercini indirmeleri

- Ayağındaki iplerin kesilmesi

- Güvercinin bırakılması

SÜRE:02\'05\" BOYUT:15,6 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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3)EFSANEVİ GÜREŞÇİNİN DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞU 66 YILLIK GÜREŞ MAYOSU MÜZEDE SERGİLENİYOR

SAMSUNLU milli güreşçi dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum Yaşar Doğu\'nun yaşadığı evi yapılan restore ve iç donanım çalışmasının ardından Yaşar Doğu Anı Evi ve Müzesi\'ne dönüştürüldü. Müzede sergilenenler arasında Yaşar Doğu\'nun1951 yılında Dünya Şampiyonası\'nda giydiği 66 yıllık güreş mayosu da yer aldı.Samsunlu milli güreşçi dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum Yaşar Doğu\'nun yaşadığı Kavak İlçesi Emirli Mahallesi\'ndeki ev Samsun Büyükşehir belediyesi tarafından \'Yaşar Doğu Anı Evi ve Müzesi’ yapıldı. Binanın restorasyonu ve iç donanımının gerçekleştirilmesinin ardından \'Yaşar Doğu Anı Evi ve Müzesi’ geçen 1 Ekim\'de düzenlenen törenle açıldı. Müzede Yaşar Doğu\'nun hayat hikayesi, spor kariyerinin süreçleri, kazandığı başarılar ve madalyaları, yaşadığı dönemde evinde yer alan eşyalar ile kazandığı madalyaların replikaları ile 1951 yılında katıldığı ve şampiyon olduğu Dünya Şampiyonası\'nda giydiği güreş mayosu yer alıyor. Açılışın ardından müze ziyaretçi akınına uğrarken en büyük ilgiyi ise 66 yıllık güreş mayosu çekiyor.

Müze ilgili bilgi veren müze sorumlusu Özgür Öngörür, \"İki katlı bir büze binası var. Yaşar Doğu bu evde büyümüş. 4-5 yaşından askere gidene kadar bu evde yaşamış. Evde Yaşar Doğu\'nun panoramik olarak yaşamı ve spor hayatına başlaması anlatılıyor. Başka bir bölümde ailesiyle ilgili bölümler. Bir başka bölümde ise spor hayatı sürecinde kazandığı büyük başarıları anlatılıyor. Ayrıca Yaşar Doğu\'nun yetiştirdiği talebeleri anlatılıyor. Yaşar Doğu\'nun 1951 yılında Dünya Şampiyonası\'nda giymiş olduğu mayosu sergilenmekte. Müzemize ilgi gün geçtikçe artıyor. açılışın ardından bir ziyaretçi akını oldu. Samsun\'un yanı sıra farklı illerden gelen ziyaretçilerimiz de oldu\" dedi.

1913 yılında Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğan Yaşar Doğu, küçük yaşta güreşe başladı. Askere gidene kadar karakucak güreşi yaptı. 1936 yılında Ankara\'da askerdeyken Güreş İhtisas Kulübü\'ne girdi ve minder güreşine başladı. 1938 yılında askerliği bitince Ankara\'ya yerleşti ve kulübü adına güreşmeye başladı. 1939 yılında milli takıma alındı. Aynı yıl Oslo\'da yapılan Avrupa Şampiyonası\'nda 66 kiloda güreşti ve ikinci oldu. Serbest stildeki tek yenilgisini sayı ile Estonyalı güreşci Toots\'a karşı aldı. Oslo Turnuvası Yaşar Doğu\'nun katılıp da şampiyon olmadığı tek serbest stil turnuvası oldu. 1940 yılında İstanbul Çemberlitaş\'da yapılan Balkan Şampiyonası\'nda üç tuşla 3 galibiyet aldı ve 66 kiloda şampiyon oldu. Araya 2\'inci Dünya Savaşı girmesiyle 1946\'da Kahire ve İskenderiye\'de yapılan iki milli karşılaşmada iki tuşla iki galibiyet daha kazandı. Aynı yıl Stockholm\'de yapılan Avrupa Şampiyonası\'nda 73 kilo ile 6 maça çıktı ve hepsini kazanarak ilk defa Avrupa Şampiyonu oldu. 1947\'de Prag\'da yapılan Avrupa Grekoromen Şampiyonası\'nda 73 kiloda şampiyon oldu. 1948 Yaz Olimpiyatları\'na katılıp 5 rakibini de yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.

1949\'da İstanbul\'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda 79 kiloda güreşti ve ilk üç rakibini tuşla, finalde ise İsveçli ünlü güreşçi Groemberg\'i sayı ile yenerek şampiyon oldu.

Yaşar Doğu, güreş hayatı boyunca bir kez Dünya Şampiyonası\'na katıldı. 1951 yılında 87 kiloda mindere çıkan Yaşar Doğu kısa boylu olduğu için bu kiloda güreşmesinin güç olmasına rağmen Finlandiyalı, İranlı, Alman ve İsveçli rakiplerini yenerek, ilk ve son Dünya Şampiyonluğu\'nu kazandı.

Güreşi bıraktıktan sonra Türk milli tıkımına antrenör oldu. 15 Aralık 1955 günü Milli Takım\'la beraber İsveç\'te bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. 8 Ocak 1961\'de Ankara\'da geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yaşar Doğu, ay yıldızlı mayo ile yaptığı 47 güreşin yalnızca birinde yenilirken galip geldiği 46 karşılaşmanın 33\'ünü tuşla kazandı. Kazandığı 46 karşılaşmanın normal süre toplamı 690 dakika olduğu halde, kısa sürede yaptığı tuşlar nedeniyle bu güreşler toplam 372 dakika 26 saniye sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Müze dışından ve içinden detaylar

-Milli güreşçinin güreş mayosu

-Röportaj

(SÜRE:3.48 Dk) (BOYUT:122 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER,Hakan AKGÜN/KAVAK(Samsun), (DHA)

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4)VEHBİ KOÇ, 50 YIL ÖNCE DİNİ BİLGİSİNİ SINADIĞI SINADIĞI GENCİ MARDİN\'E BAYİ YAPMIŞ

KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, dedesi Vehbi Koç\'un 50 yıl önce dini bilgisini sınadığı ve ardından Mardin\'de bayilik verdiği 69 yaşındaki Masuk Nas\'ın Mardin\'deki Nas Ford Trucks Plazasının açılışına katıldı. Ali koç yaptığı konuşmada, Ford Trucks\'ın 2021 itibarıyla toplam 60 ülkede bayi yapılanmasını tamamlamasını planladıklarını belirterek, \"Yeni bayi açılışları ve ortaklıklarımızla da bu hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz\" dedi.

ALİ KOÇ, DEDESİ VEHBİ KOÇ\'UN 50 YIL ÖNCE MASUK NAS İLE TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATTI

Ford Otosan\'ın ağır ticari araç pazarında hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak için \'Ford Trucks\' konsepti altında başlattığı bayi yapılanma atağı, Mardin\'de açılan Nas Ford Trucks Plaza ile devam ediyor. Nas Ford Trucks açılışına, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Mardin Vali Vekili Bahattin Çelik, işadamları, kamu kurum yönetici ve temsilcileri ile Koç Holding ve Ford Otosan üst düzey yöneticileri katıldı. Ali Koç, 50 yıl önce dedesi Vehbi Koç ile Mardin\'deki bayileri Masuk Nas\'ın nasıl tanıştığını şöyle anlattı:\"Masuk Nas, 19 yaşındayken Vehbi Bey\'e (Koç) dini konularda bilgi sahibi olan biri olarak tanıştırılınca, kendisine fitre ve zekat konusunda fıkhı bir soru soruyor ve kartını vererek bu soruya cevabı da yazılı olarak kendisine göndermesini istiyor. Masuk bey de yazıyor cevabını, ona yazılı olarak gönderiyor. Aradan bir kaç ay sonra bir mektup geliyor. Vehbi bey önce kendisine sorduğu soruya cevap verdiği için teşekkür ediyor. Daha sonra da diyor, \'ben aynı soruyu Diyanet İşleri Başkanından da sormuştum. Aynı cevabı aldım\' diyor. Dolayısıyla, \'senin cevabın doğrudur\' diyerek bu konuda kendisini tebrik ediyor. Bu şekilde bir ilişkileri başlıyor. Kaç kez daha yazışmalar devam ediyor. Derken aradan bir sene geçiyor ve bir gün telefon geliyor. Deniliyor ki \'Vehbi bey sizi Ankara\'da bekliyor\'. O zaman Mardin\'den Ankara\'ya gitmek 24 saatten fazla olduğu için Masuk bey pek gitmek istemiyor ama babasının da zorlamasıyla, \'Türkiye\'nin en büyük işadamı sizi aramış, belki de hayırlı bir iştir\' deyip onu gönderiyor. Sonradan Ankara\'nın yolunu tutan Masuk Bey\'e o zaman Vehbi beyin danışmanlarından biri ona bayilik teklif ediyor. Ancak, o bu bayiliğe pek de sıcak bakmıyor. Daha sonra Vehbi beyin de zorlamasıyla o dönemde Antep\'te bile bayi yokken Mardin\'e Tofaş bayiliğini veriyor. Aslında bu ilişki Vehbi beyin hem ilme, hem de gençlere verdiği örneğin göstergesi.\"

3 ARAÇTAN BİRİNİ İHRAÇ ETME HEDEFİ

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, yeni yatırımlarının Mardin ve çevresine değer katmasından ve hizmet vermesinden büyük kıvanç duyduklarını, Ford Trucks\'ın uluslararası büyüme planları çerçevesinde Avrupa pazarının önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, \"Avrupa pazarında yapılanmasına başladığımız sağlam satış ve satış sonrası operasyonlarımızla pazar payımızı artırıp, müşteri memnuniyetimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Hedefimiz, ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50\'sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. Bununla birlikte, Ford Trucks\'ın 2021 itibarıyla toplam 60 ülkede bayi yapılanmasını tamamlamasını planlıyoruz. Yeni bayi açılışları ve ortaklıklarımızla da bu hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz\" dedi. Yerli araç tartışmalarının olduğu bir süreçte, 4 yıl önce tamamı yüzde 100 yerli üretilen Ecotorq motorunun Türkiye otomotiv sektöründe bir ilk ve teknoloji mühendislik ihracatında bir milat olduğunu anlatan Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"BUGÜN YÜKSEK AR-GE YETENEĞİMİZ İLE TEKNOLOJİ İHRAÇ EDER HALE GELDİK\"

\"Türkiye\'de geliştirilen Ecotorq motorları, yapılan bir lisans anlaşmasıyla, dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin\'de, JMC markalı araçlarda kullanılmak üzere üretildi. Firmalarımızın, bölgesel operasyonlara liderlik yapıyor olmalarını çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Bugün Koç Topluluğu olarak her işimizde yönümüzü geleceğe, Ar-Ge\'ye ve inovasyona çevirerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hız kesmeyen teknoloji yatırımlarımızla, daha üstün nitelikli ürünler ve hizmetler geliştirmeye ve iş süreçlerimizi yenilemeye gayret ediyoruz. Geçmişe nazaran bugün daha uzun vadeli düşünüp planlar yapabiliyoruz. Geçmiş yıllarda teknoloji ithal ederken, bugün yüksek Ar-Ge yeteneğimiz ile teknoloji ihraç eder hale geldik. Daha evvel de ifade ettiğimiz üzere Ford Otosan, yeni nesil Ecotorq motorlarının dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin\'de üretimi için JMC firması ile teknoloji lisans anlaşması imzaladı. Mühendislik ihraç eden şirketimiz, önümüzdeki dönemde yeni nesil Ecotorq\'un da katkılarıyla yüksek katma değerli bu faaliyetini artırarak sürdürecek. Ford Otosan, Ecotorq ile dünya vizesi almış oluyor. Ayrıca şirketimiz, ülkemizde yan sanayi, üniversite ve KOBİ işbirliklerini de içeren bir yüksek teknoloji altyapısına da öncülük ediyor. En önemlisi de ülkemiz, otomotiv sektörüne teknoloji ve Ar-Ge gücünü bir kez daha kanıtlamış oluyor. Yeni nesil Ecotorq motorun fikri ve sınai haklarının yüzde yüzüne sahip olan şirketimiz; bu ürünü geliştirme, yenileme, yurtdışına pazarlama ya da teknoloji olarak satma hakkına sahiptir. Dolayısıyla, Ecotorq sürdürülebilir büyümemiz için stratejik bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford Otosan\'ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı rolünü üstleniyor.\"

RENGİNDEN DOLAYI FAHRİ MARDİNSPORLU OLDU

Konuşmaların ardından Ali Koç\'a günün anısına Masuk Nas ve Vali Vekili Bahattin Çelik tarafından birer plaket takdim edildi. Vali Vekili Çelik\'in Nas\'a verdiği ismi yazılı Mardinspor forması ile atkı renklerinin Sarı-lacivert olmasına dikkat çekerek, artık Mardinspor\'un fahri ve gönüllü taraftarı olacağını söyledi. Plaket takdiminden sonra Kızıltepe İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı tarafından yapılan duanın ardından tesisin açılışı kurdele kesilerek yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Tesisten görüntü

-Yapılan açılış konuşmaları

-Plaket ve hediye takdimi

-Yapılan dua ve kurdele kesimi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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5)KAYSERİ VE ADANA\'DA 26 BYLOCK KULLANICISINA FETÖ OPERASYONU

Kayseri ve Adana\'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 26 kişiye yönelik yapılan operasyonda 13 kişi örgütün kriptolu iletişim programı ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Biri Adana\'da olmak üzere 13 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başlatılan \'Şafak \'operasyonunda FETÖ üyesi oldukları ve örgütün kriptolu iletişim programı ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla meslekten ihraç edilmiş yüzbaşı, stajyer avukat, dershane öğretmeni, kamyoncu, işçi, üniversite öğrencisi ve ev hanımından oluşan Kayseri\'de 25 zanlı ve Adana \'da da 1 zanlı olmak üzere 26 kişi hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda evlerinde bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı. 13 kişi\'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu. Sorgu öncesi sağlık kontrolüne getirilen FETÖ zanlılarının bazıları adli tıp önünde bulunan gazetecilere hakaret edip saldırmak istedi.

Görüntü Dökümü:

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- FETÖ üyelerinin adli tıp\'a getirilişi

- FETÖ üyesinin gazetecilere hakareti ve saldırmak istemesi

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

1 dakika 12 saniye /38 MB



