DHA YURT BÜLTENİ-4 

Ak Parti Afyonkarahisar kampı (aktüel görüntü)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

Bakanların salona girişi

Ahmet Davutoğlu eşi ile salona girişi

Partililerin ve milletvekillerinin girişleri

241 mb --02.09

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Bülent Arınç salona girişi

Basın mensuplarının soru sorması

RÖP: Bülent Arınç

Başbakan salona girişi

Başbakan basın mensupları ile selamlaşması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

=======================================

Nazilli\'deki çifte cinayetin diğer şüphelisi de yakalandı

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde iki kardeşin pompalı tüfekle öldürülmesi ile ilgili aranan bir diğer cinayet şüphelisi Fuat D. (Düzgün) polis tarafından yakalandı.

Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, geçen 22 Ağustos\'ta, saat 17.00 sıralarında, iki kişinin cesedi bulundu. Polis tarafından yapılan kontrolde, ölen kişilerin Erhan Herdem (26) ve ağabeyi Ercan Herdem (28) olduğu belirlendi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, cinayetin aydınlatılması için özel ekip oluşturdu. Soruşturmada cinayet şüphelilerinin Fuat D. ve kardeşi Vedat D. olduğu belirlendi. Aranan Vedat D., İzmir\'de kız arkadaşı Nihan B. ile birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen Vedat D. ve Nihan B. tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube Grup Amirliği ekipleri, aranan diğer cinayet zanlısı Fuat D.\'yi, kız arkadaşı Handan Z. ile birlikte Karacasu İlçesi\'ndeki evinin önünde yakalayarak gözaltına aldı. İki şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cinayetin işlendiği günden arşiv görüntü

- Öldürülen Erhan Herdem\'in fotoğrafı

- Öldürülen Ercan Herdem\'in fotoğrafı

- Vedat D.\'nin fotoğrafı

haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

================================================

Bağ evinde yangın çıktı

MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde tek katlı ahşap bağ evi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında oturulamaz hale geldi.

Belenyaka Mahallesi\'nde eşi 70 yaşındaki Fadime Demirel ile birlikte yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Demirel\'e ait evde, dün (cuma) saat 20.00\'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, ahşap binayı kısa sürede sardı. Alaşehir itfaiyesi yangını komşu evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Evin boş olması sayesinde yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.

Demirel çiftinin üzüm sezonunun sona ermesiyle Alaşehir ilçe merkezindeki evlerine taşındığı belirtildi. Yangın haber alan Mehmet Demirel, olay yerine gelerek, üzgün bir şekilde yanan evini izledi. Demirel, \"Ev boştu. \'Yangın çıktı\' dediler, geldim. Nasıl olduğunu, nasıl çıktığını bilmiyorum\" dedi.

Görgü tanığı Ali Külcü, \"Sanayide işyerim var. Evime gidiyordum. Buradan geçerken, alevlerin yükseldiğini gördüm, muhtarı aradım. Ama alevler çok yüksekti, ev bir anda kül oldu\" dedi.

Belenyaka Mahallesi Muhtarı Ahmet Yücel, \"Yangın var\' diye telefon geldi. Ben de itfaiyeyi aradım. Olay yerine geldik. Yangının neden çıktığı hakkında henüz bilgimiz yok. Evde yaşayan Mehmet Demirel Alaşehir\'e taşınmış. Ev boşmuş\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından alevli görüntü

- Muhtar Ahmet Yücel röp.

- Ev sahibi Mehmet Demirel röp

- Görgü tanığı Ali Külcü röp .

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

===================================================

17 yaşındaki genç intihar etti

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde oturan 17 yaşındaki Caner Taşpınar, bunalıma girerek kendini odasında iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün (cuma) saat 18.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 1618 Sokak\'taki polis lojmanlarında meydana geldi. Annesi ile yaşayan Caner Taşpınar, iddiaya göre borcu olduğu için bunalıma girdi. Taşpınar evde kimsenin olmadığı sırada odasında intihar etti. Eve gelen annesi oğlunu asılı halde görünce sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Taşpınar\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Evin bulunduğu yerden görüntü

- Polis, sağlık ekipleri

- Caner Taşpınar\'ın fotoğrafı

- Cenazesinin evden çıkartılması

Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

============================================

Yüksek gerilime kapılan ve 2 kol ile ayağı kesilen işçinin dramı

DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi\'nde yaşayan 37 yaşındaki Mehmet Zeki Aslan, 2015 yılında bir inşaatın beton işlerinde çalıştığı sırada yüksek gerilime kapılması sonucu kaldırıldığı hastanelerde, 2 ayağı ve 2 kolu kesildi. 5 çocuk babası Aslan, kol nakli başvurusu yaptığını ancak, henüz bir sonuç alamadığını belirterek, \"İsyan etmiyorum şükür ettim hep. Ama, oğluma istediklerini alamadığım için okulu bıraktı. Ne yapacağımı bilmiyorum, devlet büyüklerim ve hayırseverlerin yardımını bekliyorum\" dedi.

Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 402\'inci Sokak\'taki bir evde yaşayan Mehmet Zeki Aslan, 2015 yılı Nisan ayında bir inşaatın beton işlerinde çalışırken yüksek gerilime kapılması sonucu kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi\'nde 19 gün tedavi altında kaldı. Burada yapılan tedavide işlevini yitiren 2 ayağı kesilen Aslan, daha sonra kaldırıldığı ve 3 ay kaldığı Çukurova Üniversitesi Hastanasi\'nde ise 2 kolu kesildi. Çocukları Melike (16), Serkan (15), Furkan (13), Yusuf (9) ve Elif (4) ile birlikte yaşam mücadelesi veren Saliha ve Mehmet Zeki Aslan çifti, kol protezi için yardım bekliyor.

Malulen emekli edilen Mehmet Zeki Aslan, her şeye rağmen hayata devam ettiğini ancak çocukların tüm isteklerini yerine getirmediğini söyledi. Başından geçen olayları gözyaşları arasında anlatan ve bu yüzden zaman zaman konuşmasına ara vermek zorunda kalan Aslan, \"2015 Nisan ayında çalışırken, beton işi yaparken yüksek gerilime kapıldım. Beni Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdılar. Orda 19 gün kaldım. Burada her iki bacağımı kestiler. Daha sonra beni Çukurova Üniversitesi\'ne sekvettiler. Orda da 2 kolumu kaybettim. Sonra eve geldim. Normal çocuklarım bana bakıyordu. 5 çocuğum var. En büyüğü lise 3\'üncü sınıfa gidiyor. Büyük oğlum liseye giderken okulu bıraktı. Bazı istekleri vardı alamadım. O yüzden okula gitmedi. Şu anda 3 çocuğum okula gidiyor. Akdeniz Üniversitesi\'ne kol nakli için başvuru yaptım. Ayaklarımla idare edebilirim protezlerim var. Her hangi bir insan bağış yaparsa sevinirim. En azından kendi kendime su içebilirim. Maddi durumum da iyi değil. Devletimiz, hayırsever insanlarımızdan yardım bekliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yardım edenden de etmeyenden de Allah razı olsun. Kol bağışı benim için çok daha önemli\" dedi.

Mehmet Zeki Aslan\'ın eşi Saliha Aslan ise, eşinin bu durumuna her gün tanık olduğunu belirterek, \"Eşimin bu durumuna rağmen idare ediyoruz. Ama, vücudunun bir bölümü kaşındığı zaman kaşıyamıyor. Çocukları çağırıyor kendisini kaşısınlar diye. Su içemiyor, ev içerisinde çocuklar gibi emekleyerek yürümek zorunda kalıyor. Oğlum telefon istedi, eşofman istiyor, alamadığımız için de okula gitmiyor. Babasınan bu durumundan sonra onun da psikolojisi bozuldu. Bu arada dışarda kötü arkadaşlıklar da edindi ve akşamları eve gelmiyor. Eşimin kolları olsaydı bu sıkıntıları yaşamayacaktık. Devletimizden ve durumu iyi olan hayırseverlerden yardım bekliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Mehmet Zeki Aslan\'ın konuşması

-Aslan\'ın konuşurken ağlaması

-Saliha Aslan, ağlayan kocasının gözyaşlarını alnındaki teri silerken

-Saliha Aslan\'ın konuşması

-Saliha Aslan, kocasına bardakla su içirirken

-Mehmet Zeki Aslan, eşi Saliha kızları Elif ve oğulları Yusuf ile bir arada

-Mehmet Zeki Aslan, emekleyerek lavaboya gitmeye çalışırken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-

=============================================

Batman\'daki bu markette para geçmiyor

BATMAN\'da, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan ve adına, \"Sosyal Market\" denilen marketten 5 ayda öğrenci, yetim ve kimsesiz çocukların da aralarında bulunduğu 10 bin kişiye giyim ve ayakkabı yardımı gerçekleştirdi. Vakıf Müdürü Beşir Arslan, markette paranın geçmediğini belirterek, \"Mağazamızdaki kaliteli ürünleri görenler satın almak istiyor. \'Burada para geçmez\' dediğimizde tebessüm edip, mağazadan ayrılanlar var\"dedi.

Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan, \"Sosyal market\" yardıma muhtaç ailelerin giyim ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Vakfa kayıtlı olan 1500 aileden toplam 10 bin kişinin söz konusu marketten yararlandığını söyleyen Vakıf Müdürü Beşir Arslan, \"Aileler izdiham olmadan marketimizden ihtiyacını karşılayabiliyor\"dedi. 5 aylık sürede 65 bin adet giyim malzemesi ile ayakkabının dağıtıldığını söyleyen Arslan, \"Bugüne dek değeri 1.5 milyon liralık giyim eşyası dağıtıldı. 10 Grup\'tan oluşan vakıf elemanlarının, maddi durumları yetersiz olan kent merkezindeki aileleri tespit ettikten sonra giyim-ayakkabı yardımı almak için minibüslerle markete getiriyor. Kimseyi rencide etmeden yardımları gerçek dar gelirlilere ulaştıran bölgedeki belki de tek sosyal marketiz. Sistemimiz üzerinden gelir düzeyi olmayan aileler buradan ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyorlar\"dedi. Vali Ahmet Deniz ve Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin\'in destekleriyle Sosyal Market\'in dar gelirliler ile Suriyeli sığınmacıların da giyim ve ayakkabı yardımından yararlandığını ifade eden Arslan, şöyle devam etti: \"Okullar açılınca liselerdeki öğrencilerin de ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Sadece Batman\'daki dar gelirliler değil sığınmacılar da giyim ihtiyaçlarını marketimizden karşılıyor. Batman\'daki bazı tekstil firmalarının bağışlarıyla bugüne kadar dağıttığımız 65 bin adet üründen 500 öğrenci de giyim ihtiyaçlarını karşıladı. Öğrencileri okullardan alıp markete getiriyoruz. Market 3 gün süreyle mahallelere, iki gün köylere ve bir gün de öğrencilere hizmet veriyor. Batman\'daki marketler arasında paranın geçmediği tek marketin Sosyal Market\'tir. Yoksulluğun olmadığı bir Batman için çalışıyoruz. Marketimizde erkek, kadın ve çocuk reyonları var. Şu anda stoklarımızda 80 bini aşkın giyim malzemesi mevcut. Havalar soğudukça giyim yardımına yöneleceğiz. Şu ana dek piyasa değeri 1.5 Milyon lira yardım gerçekleştirdik. Mağazamızdaki kaliteli ürünleri görenler satın almak istiyor. \'Burada para geçmez\' dediğimizde tebessüm edip, mağazadan ayrılanlar var.\"

Görüntü Dökümü:

-Marketten görüntü

-Öğrencilerin giydirilmesi

-Öğrencilerin konuşmaları

-Aslan\'ın konuşması

-Çalışanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) -

Görüntüler, Batman dosyasında

Görüntü Dökümü:

-Marketten görüntü

-Öğrencilerin giydirilmesi

-Öğrencilerin konuşmaları

-Aslan\'ın konuşması

-Çalışanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) -

==============================================

Samet Cennete gitti

ERZURUM\'un Oltu ilçesindeki Oltu 25 Mart İlkokulu öğrencileri, böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 10 yaşındaki Samet Öztürk\'ün sırasına Türk Bayrağı ve çiçek koyarak andı. Zeynep- Ahmet Öztürk çiftinin iki çocuğundan en büyüyüğü olan Samet Öztürk, iki yıldır tedavi gördüğü böbrek hastalığı nedeniyle 5 Ekim günü yaşamını yitirdi. Öztürk, 6 Ekim Cuma namazından sonra ailesinin ve yakınlarının gözyaşları için ilçe mezarlığına defnedildi. Aslanpaşa Mahallesi\'ndeki 25 Mart İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri arkadaşları Samet Öztürk\'in oturduğu sıraya Türk Bayrağı ve çiçekler bıraktı. Samet\'i hiç unutmayacaklarını söyleyen sınıf arkadaşları, \"Onu asla unutmayacağız. Biliyoruz Samet cennete gitti ve bizi oradan izliyor\" diye konuştular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okulun dış görüntüsü

-3/A sınıfı

-Öğrencilerin masaya çiçek ve ftoğrafını bırakması

-Öğrenci ve öğretmenleri ile röp

Çocukların anneyi ziyareti

-cenaze töreni

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum) (DHA)

=========================================

Bursa\'da şehir ulaşımını felç eden arıza

BURSA’da kent içi ulaşımda kullanılan hafif raylı sistem Bursaray’da teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Yaklaşık 2 saat süren aksama nedeniyle yolcular gidecekleri yerlere belediye otobüsleri ile ücretsiz olarak taşındı.

Bursa\'da her gün yaklaşık 250 bin kişinin yolculuk yaptığı BURSRAY\'da ki vargonlardan birinin fren sistemi Osmangazi Metro İstasyonu\'nda kilitlendi. Yaşanan arıza 2 saat süren bir çalışmanın ardından giderildi. Bu sırada, çalışmayan metroda değişik istasyonlarda kalan yolcular ise BURULAŞ tarafından görevlemdiilen otobüslerle taşındılar. Arızanın saat 07.45\'de meydana geldiğini 9.45\'de ise seferlerin normale döndüğünü belirten BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy, yoğun bir çalışmanın ardından kilitlenen fren sistemindeki sorunun giderildiğini açıkladı.

Görüntü Dökümü:

-Bekleyen vatandaşlardan görüntüler

-Metronun gelişiyle alkışlamalar

-Bazı vatandaşların metro istasyonunu terk etmesi

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-BURSA/(DHA)

=============================================

Inna rüzgar gibi geçti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği Balkan Halk Dansları Festivali\'nin açılış konserinde sahne alan dünyaca ünlü yıldız Inna, aynı saatteki milli maça rağmen Gündoğdu Meydanı\'nı doldurdu.

Romanya\'nın dünyaca ünlü pop yıldızı Inna, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Balkanlılar Halk Dansları Festivali kapsamında İzmir\'e geldi. Aynı saatte oynanan Türkiye-İzlanda A Milli Takım futbol maçına rağmen Gündoğdu Meydanı\'ndaki konserine onbinlerce kişinin eşlik ettiği MTV ödüllü şarkıcı, birbirinden hareketli parçalardaki muhteşem performansı ve danslarıyla izleyenleri adeta büyüledi. Türk kızlarının çok güzel olduğunu söyleyen Inna, en büyük alkışı \'Türkçe\' söylediği \'İzmir bu akşam çok güzelsin\' cümlesiyle aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konserden görüntü

- İzleyenlerden görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

=============================================