DHA YURT BÜLTENİ-4

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN POLİS AĞIR YARALANDI (2)



1)DAHA ÖNCE, SİLAHLA VURULMUŞTU

Antalya\'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis memuru Ceren Ekici, geçen Mayıs ayında kendisi gibi polis olan nişanlısı T.Y.G. tarafından kazayla yüzünden vurulmasıyla da gündeme geldi. 22 Mayıs günü nişanlısının evine gelen T.Y.G, tabancasını kılıfından çıkarıp masanın üzerine koyacağı sırada, silah kazayla ateş aldı. Yerden seken mermi Ceren Ekici\'nin çene boşluğundan girip yüzünden çıktı.Bu olay nedeniyle bir süre hastanede yataklı tedaviye alınan Ceren Ekici\'nin, bu sabahki kaza ardından yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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2)YÜKSEKOVA\'NIN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde, havanın soğumaya başlamasıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Yüksekova\'da zamam zaman etkisini artıran yağmur, ilçedeki yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları\'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü ilçede, yağışların devam edeceği belirtildi.

Görntü Dökümü

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-Cilo Dağlarına yağan kar

-İlçe merkezi ve dağlardan detay

-Karın yağdığı yüksek kesimler

BOYU 68,0 MB-UZUNLUK 01.30

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)-

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3)KARS’A KAR YAĞDI SOBALAR KURULDU

KARS’ın yüksek kesimlerine kar yağmasıyla başlayan soğuk hava kalorifer ve sobaları da yaktırdı.Kars\'ta kar erken yagınca havalarda aniden soğudu. Sıfır dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle kette oturanlar kilere koydukları sobaları kurmaya başladı. Karslı Fevzi Eminoğlu da apartman dairesinin 7\'nci katındaki evinin balkonuna sobu kurdub Eminoğlu soba kurmasıyla kalmadı bunu da Kars’ın yöresel mutfak lezzetleriyle süsledi. Kışın zinde tutan organik ürünlerin hazırlığını yapan Eminoğlu sobanın üzerinde patates pişirip çayını demledikten sonra sofrasını kurup keyfi yaptı. Sobada kızarttığı patatesleri de afiyetle yiyen Eminoğlu patateste yapılan yemekleri de çok özlediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Sabınan yakılması

-Hazırlanan sofra

-Fevzi Eminoğlu ile röp

(haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

552 MB – 8 DK 00 SN -

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4)MARKETTE \'TIRNAKÇILIK\' YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK KAMERADA

KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde müşteri gibi girdiği markette \'tırnakçılık\' yöntemiyle kasadaki 1000 TL\'yi çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, ilçedeki bir markette meydana geldi. 40 yaşlarındaki kadın, yanında 2 erkek ile birlikte markete girdi. Kadın, raftan aldığı çikolatayla kasaya yaklaşıp 100 TL\'lik banknot verdi. Kadın, bir taraftan sohbet ederek dikkatini dağıttığı kasiyer kıza bozması için 100 TL\'lik banknot daha verdi. Bu sırada diğer 2 kişi de kasaların bulunduğu bölgedeki görevliyle sohbet ederek onun dikkatini dağıttı. Kadın, \'Yeni, temiz para olsun\' diyerek kasaya uzanıp el çabukluğuyla yaklaşık 1000 TL\'yi cüzdanına koydu. Kadın ve yanındaki 2 kişi daha sonra marketten ayrıldı. Gece yapılan sayımda paranın eksik olduğu fark edilince güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Görüntüde, kadının kasaya uzanıp \'tırnakçılık\' yöntemiyle parayı aldığı farkedilince polise haber verildi. Polis, 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anı (Güvenlik kamerası görüntüsü)

Dosya adı:krbhirsizlik

Süre:(03.14) Boyutu:(363 MB.)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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5)ÜZÜM REKOLTESİ DÜŞTÜ, PEKMEZ FİYATI YÜKSELDİ

NİĞDE\'de her yıl Eylül ayının sonu itibariyle bağlardan toplanan üzümlerden pekmez yapılıyor.

Altunhisar İlçesi\'ne bağlı Ulukışla Köyü\'nde köylüler pekmez sezonunu açtı. Topladıkları üzümleri kendi elleriyle işleyerek pekmeze dönüştüren köylüler, kilosunu da bu yıl 20-25 liradan satıyor. Üzüm rekoltesinin düşmesi nedeniyle geçen yıl 15 lira olan pekmezin kilosunun 25 liraya kadar çıktığını belirten üretici Mehmet Demirtaş, 750 kilo üzümden 50 kilo pekmez elde edildiğini söyledi. Demirtaş, \"Pekmez yapımı 3 gün sürüyor. Bağlarda yetişen üzümlerin toplanmasıyla işe başlıyoruz. Toplanan üzümler daha sonra çuvalların içerisine konularak üzüm ezme teknesinde ezilerek suyu çıkarılıyor. Üzümlerden elde edilen üzüm suyu kazanlarda yüksek ateşte kaynatıyor. Daha sonra dinlenmeye bırakılan üzüm suyu soğuduktan sonra süzülerek tekrar ateşe konuluyor. Normal ateşte uzun bir kaynatıldıktan sonra pekmez haline getiriliyor\"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Üreticinin açıklaması ve üzüm çiğneme görüntüsü

-Üzüm suyunun çıkarılırken görüntüsü

-Üzümlerden detay görüntü

-Akşamdan suyu çıkarılan üzüm suyunun kaynatılacak kazanlara koyulması

-Kaynatma işleminden görüntü

-Pekmezin son aşamasından görüntü

-Pekmezlerin kazanlarda soğumaya bırakılması

Süre: 05\'08\" Boyut: 51,10 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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6)VAN\'DA 14 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 54 KAÇAK ÇIKTI

VAN\'ın merkez Tuşba İlçesi\'nde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 14 kişilik minibüste, 54 kaçak yakalandı. Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce yaptıkları yol kontrolündü şüphe üzerine bir minibüsü durdurararak arama yaptı. 14 kişilik minibüsten 54 kaçak çıktı. Yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen 54 kaçak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi\'ne sevk edildi, araca da Karayolları Trafik Kanunu gereğince 11 bin 258 lira idari para cezası kesildi. Olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan ismi öğrenilmeyen minibüs sürücüsü tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Kaçakların görüntüleri

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-

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7)BATMAN\'DAKİ OKULLARDA ASAYİŞ UYGULAMASI

BATMAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki okulların çevresinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Onlarca polisin katıldığı uygulamada, öğrencilerle sıcak ilişkiler kurarak, hatıra fotoğrafları çektirdi. Batman\'da, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki okulların çevresinde asayiş uygulaması yaptı. Onlarca polisin katıldığı uygulamada, okulların çevresinde denetimler yapılırken, öğrencilerle bir araya gelen ekipler, kötü alışkanlıklar, uyuşturucu gibi zararlı maddelere karşı broşür dağıttı. Şüpheli durumlarda öğrencilerin 155\'i aramalarını da isteyen güvenlik ekipleri, uygulamayı öğrencilerin okullardan çıkışına kadar sürdürdü. Kenar semtlerde yaklaşık 250 polisle okul önlerinde güvenlik uygulamasını yapılırken, belediye zabıta, Valilik Bilişim şuçları ve gıda hayvancılık ve tarım müdürlüğü ekipleri ise, okullardaki kantin ve çevresindeki bakalları denetledi. Polise yakın ilgili gösteren mahalle çocukları ise, güvenlik amacıyla gelen polis araçlarının içine girerek inceleme yaptı. Okul çevresindeki olumsuzlukları 155 Polis imdat hattına bildirilmesini isteyen güvenlik görevlileri etrafındaki çocuklarla birlikte \"imdat\" çığlığı attı.

Görüntü Dökümü

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-Bayan polislerin çocuklara broşür dağıtması

-Birlikte \'imdat diye çığlık atması

-Emniyet yetkilileri vatandaşları uyarırken

-Okuldan görüntü

-Mahalle çocukları polisin parzerlerin içini incelemesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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8) PATARA ANTİK KENTİ\'NDE BAZİLİKA ORTAYA ÇIKARILDI

ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde Likya Birliği\'nin başkenti Patara Antik Kenti\'nde yürütülen kazı çalışmaları sonucu MS 5\'inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bazilika ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, \"Likya\'nın büyük kiliselerinden biri olmaya aday. En kısa zamanda inanç turizmine kazandırılması için çaba sarf ediyoruz\" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında Patara Antik Kenti\'nde sürdürülen kazıların, son 4 yıllık bölümünde yeni bir bazilika (kilise) gün ışığına çıkarıldı. Uzunluğu 61 metre, genişliği 32 metre olan bazilikanın yalnız Patara değil, Doğu Anadolu Roma\'sının en büyük dinsel yapılarından biri olduğu tahmin ediliyor. Patara\'nın tek, erken Hıristiyanlık Likya\'sının en erken ve en büyüklerinden biri olduğu belirtilen bazilikanın üç nefli (bölüm), haç planlı, transept (kilise alanını haç işareti biçiminde vurgulayan çapraz nef) tipinde olduğu kaydedildi. Apsisin (mimari öge) güneyinde trikonkhos (üç yapraklı yonca) planlı bir şapel (tapınak), kuzey yan nef üzerinde Ortaçağ\'dan bir şapel konumlandığı belirlendi.

ÇEVRESİNDE 155 MEZAR BULUNDU

Bazilikanın şu anda ortaya çıkan kalıntılardan MS 5\'inci yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Yapıda oldukça fazla kullanılan Roma dönemine ait devşirme malzemelerin altında daha erken döneme ait malzemeler bulunduğu değerlendiriliyor. Geç dönem şapelleriyle 12\'nci yüzyıla kadar kullanılan bazilikanın çevresinde ise 155 mezar ortaya çıkarıldı.

\"LİKYA\'NIN BÜYÜK KİLİSELERİNDEN BİRİ OLMAYA ADAY\"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, \"Son 4 yıllık bir çalışma sonucunda açığa çıkarmış olduğumuz Patara\'nın bazilikasındayız. 1200 metrekareyi geçen bir alana sahip. Likya\'nın büyük kiliselerinden biri olmaya aday. İçinde bulunulan bir kuyu nedeniyle, bir yüksek lisans öğrencimizin önerisi doğrultusunda bir ayazma kilisesi olma olasılığını da çok yüksek buluyoruz bu kilisenin. Hemen önümüzdeki yıl, gerekli koruma ve konservasyon önlemlerinin alınması için de planlama ve proje çalışmalarına başlayacağız. En kısa zamanda inanç turizmine kazandırılması için çaba sarf ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Patara Antik Kenti levhası

- Bazilikada kazı çalışmaları

- Bazilikanın son hali

- Hava görüntüleri

- RÖP: Havva İşkan Işık

239 MB /// 07.30\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)