DHA YURT BÜLTENİ-4

(YENİDEN)

1)EMRAH SERBES\'İN YAPTIĞI KAZADA ÖLÜ SAYISI 3\'E ÇIKTI

İZMİR - Aydın Otoyolu\'nda geçen 22 Eylül\'de meydana gelen, yazar ve senarist Emrah Serbes\'in kendisinin yaptığını 6 gün sonra itiraf ettiği kazada, diğer otomobilde bulunan sürücü 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik\'ten sonra tedavi altında bulunan eşi Nilgün Özçelik de yaşamını yitirdi. İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen \'Behzat Ç.\' dizisinin de senaristi olan yazar Emrah Serbes\'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve yoğun bakım ünitesinde 11 gündür yaşam mücadelesi veren Özçelik hayatını kaybetti. Emrah Serbes\'in sürücü olduğunu sonradan itiraf ettiği kazada ölü sayısı 3\'e yükseldi. Özçelik\'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Nilgün Özçelik\'in cenazesi Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde, eşi Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in yanında toprağa verilecek.

SÜRÜCÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Bir ailenin yok olduğu kazada \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden kazada sürücünün kendisi olduğunu ve arkadaşı Kenan Doğru\'nun üstlendiğini söyledi. Adliyeye giderek teslim olan Emrah Serbes, tutuklanırken, kazadan sonra tutuklanan Kenan Doğru ise serbest bırakıldı.

İKİ ARKADAŞIN İFADELERİ GERÇEK DIŞI ÇIKTI

Kazadan sonra vicdan azabı çektiğini söyleyerek sosyal medya üzerinden itiraf mektubu paylaşan Emrah Serbes\'in savcının ve ailenin şüpheleri sonucunda derinleştirilen soruşturmasında hem itiraf mektubundaki hem de kazadaki ifadesinin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası sürücü olduğunu sosyal medya üzerinden itiraf eden Serbes, yağış nedeniyle kaygan olan zeminde durabilmek için frene bastığını ancak duramadıklarını öne sürmüştü. Ancak kaza tutanağında Serbes\'in kullandığı araçta çarpma noktasından önce herhangi bir fren izine rastlanılmadığı belirtildi. Kaza tutanağına göre Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen sürücüsü daha sonradan Emrah Serbes olduğu ortaya çıkan 34 NT 5005 plakalı otomobil hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar atarak 16 metre savruluyor. Serbes\'in kullandığı araç ise 207 metre sonra bariyerlere çarparak durabiliyor. Kazaya etken olabilecek yol sorununun olmadığının da belirtildiği kazada Emrah Serbes\'in kullandığı araç için \"Bu kazanın oluşumunda 34 NT 5005 plakalı hususi otomobili kullanan Kenan Doğru, 2918 sayalı K.Y.T kanununda yer alan sürücülere ait ihlallerden 56/1C (önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafeden izlememek) kuralını ihlal ettiği, diğer araç sürücüsünün herhangi bir kusurunun bulunmadığı kaza yerinde yapılan ölçüm inceleme ve sürücü beyanından anlaşılmıştır\" denildi.

112\'Yİ ARAMADIKLARI DA BELGELENDİ

Emrah Serbes\'in itiraf mektubunda kazadan sonra \"Araçtan çıktık, yerde yatan kızı görünce ambulansı aradık\" sözlerinin ardından yapılan araştırmalar sonunda Serbes ve arkadaşının telefonlarından 112\'ye herhangi bir çağrı yapılmadığı anlaşıldı.

KENAN DOĞRU\'NUN İFADESİ DE ÇÜRÜTÜLDÜ

Soruşturmada Serbes kadar arkadaşı Kenan Doğru\'nun da gerçekleri konuşmadığı ortaya çıkmıştı. Kazayla ilgili ifadesinde \"Çarptığımız aracın arka lambaları silikti\" diyen Doğru\'nun ifadesinin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleriyle gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

AİLE İTİRAFA İNANMADI

Yaşanan tüm bu gelişmelere ise Özçelik ailesi, Emrah Serbes\'in gerçeğin ortaya çıkacağını anladığı için itiraf mektubunu paslaştığını söyledi. Ailenin avukatı Burcu Ece Güler, kazadan sonra Emrah Serbes\'in alkol testinin yapılmasını ve hastaneye gitmeyi kabul etmemesi ile kaza tutanaklarında adının yer almaması üzerine ailenin şüphelendiğini ifade etti. Savcının aracın hava yastıkları üzerindeki kan izlerinden DNA testi istemesinin ardından ise Serbes\'in teslim olma senaryosu yazdığını belirten Güler, \"Emrah Serbes olayın ilk anından bugüne kadar geçen sürede olayı üstlenmemiş, kazayı Kenan Doğru yapmış gibi göstermiştir. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kendini vicdanlı bir vatandaş imajı çizmeye çalışmıştır. Savcılık, kaza sonrası telefon kayıtlarının incelenmesi, Emrah Serbes\'in aracındaki hava yastıkları üzerindeki kan izlerinin adli tıpa gönderilerek DNA istenmesi, emniyet kemerinin vücutta bıraktığı izlerin tespit edilmesi yönünde karar verdi. Kenan Doğru\'nun tutuklu olduğu cezaevine gidilecekti. Adli tıptan da randevu alınmıştı. Bunun üzerine gerçeğin ortaya çıkacağını anlayan Emrah Serbes, sosyal medya gücünü kullanmış ve yazdığı senaryoya uygun davranmıştır. Çünkü Serbes\'in bir takip kitlesi var. Tabi ki buna aile de inanmamıştır\" dedi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-

=========================================================

2)HAYVANA İNSANLIK DIŞI MUAMELE



ANTALYA\'da 3 sokak köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlendikten sonra patisinden tel örgüye asıldı. Manavgat Side\'de ise bir kişi, kapı önünde yatan yavru kediyi tekmeleyerek ağır yaraladı. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü\'nde Antalya\'da hayvan severleri isyan ettiren olaylar yaşandı. Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi 328 Sokak\'ta 3 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlendikten sonra patilerinden tel örgüye asıldı. Ölen 3 köpek, sokak sakinleri tarafından bulunduğu yerden indirilerek gömüldü.

Olaydan sonra harekete geçen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak, köpekleri zehirleyerek öldüren şüpheli ya da şüphelilerin peşine düştü.

YAVRU KEDİYE TEKME

Manavgat\'ın tatil beldesi Side\'de kediye tekme olayı ise geçen 29 Eylül\'de meydana geldi. Apartmandan çıkan bir kişiyi gören 4 yavru kediden 3\'ü kaçarken biri yatmaya devam etti. Kimliği belirsiz kişinin tekmesiyle bahçe duvarına sert şekilde çarpan yavru kedi, uzun süre yerde çırpındı. Tekmeyi atan kişi bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olaya şahit olan apartmanda yaşayan bir kadın, kediyi veteriner götürerek tedaviye aldırdı. 5 gündür tedavisi devam eden kedinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Görüntüyü izleyen apartman yöneticisi Timuçin Taş, hayvan hakları derneklerine durumu bildirdi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Yavru kediye tekmenin güvenlik kamerası görüntüleri

-Hayvanlara eziyetin fotoğrafları

-Röportaj

Bülent TATOĞULLARI- Hasan DEMİRBAŞ/ ANTALYA, (DHA)

=====================================================

3)SOKAKTA HAYVAN BESLEYENE ÜCRETSİZ DÖVME

MERSİN\'de yaşayan dövme sanatçısı Duran Balık, insanlara hayvan sevgisi aşılamak ve minik dostlara yönelik şiddete dikkat çekmek için hayvanseverlere ücretsiz dövmesi yapıyor.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi geliştiren Duran Balık, hayvan sevgisini topluma aşılamak için kolları sıvadı. Dövme sanatını farkındalık yaratmak için kullanan Balık, sokak beslemesi yaptıklarını fotoğrafla kanıtlayan hayvanseverlere minimal hayvan dövmelerini ücretsiz olarak yapıyor. Projenin amacının, son zamanlarda hayvanlara yönelik olarak artan şiddet ve tecavüz olaylarına dikkat çekmek olduğunu belirten Balık, \"Bu tür vakaların önüne geçebilmek, sokak hayvanlarının da bir cana sahip olduğunu hatırlatmak istedim. Onlarında yemeğe suya ihtiyacı var. İnsanları bilinçlendirmek için ücretsiz dövme yapıyorum. Proje kapsamında, sokaktaki hayvanlarını besleyen herkese, besleme yaptıklarını fotoğrafla kanıtladıkları takdirde ücretsiz minimal hayvan dövmeleri yapıyorum. Sokak hayvanlarının da bir canı olduğunu unutmamalıyız. Bir canlıya çarpıp kaçmak, onları ölüme terk etmek cinayettir\" dedi.

Kedisinin fotoğrafını dövme yaptıran Yasemin Açık ise, projenin farkındalık yaratmak için çok değerli olduğunu söyledi.

Görüntü dökümü

------------------------

-Dövmeciden görüntüler

-Duran Balık dövme yaparken

-Kedi dövmesi yapılırken

-Dövmeden detaylar

-Dövme yaptıran Yasemin Açık\'tan görüntüler

-Dövmenin tamamlanmış hali

-Duran Balık\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03:18 BOYUT: 105.61 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

======================================================

4)ALMAN TURİSTLER OKTOBERFEST\'İ KUTLADI

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde tatil yapan Alman turistler, Oktoberfest\'i konakladıkları otelde kutladı. Çeşitli oyunların oynandığı etkinliğe diğer turistler de katıldı.

Kemer\'deki Crystal De Luxe Otel\'de, Almanların 207 yıldır kutladığı Oktoberfest\'in bu yıl 9\'uncusu yapıldı. Etkinliğe Alman turistlerin yanı sıra Rus, Türk, Ukraynalı ve Kazak turistler de katıldı. Otelin Genel Müdürü Ali Osman İlhan\'ın içinde alkol bulunan fıçının ağzındaki tıpayı kırmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında su doldurulmuş balon ile kör voleybol oyunu, pasta fırlatma, dart, çivi çakma, testere ile odun kesme ve halka fırlatma gibi oyunlar oynandı. Etkinliklere otel personeli geleneksel Alman kıyafetleriyle katıldı. Turistler personelle bol bol fotoğraf çektirdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde tatilciler doyasıya eğlendi.

Otel Genel Müdürü Ali Osman İlhan, \"Oktoberfest ilk olarak 1810 yılında yapılmış. 207 yıldır devam eden bir gelenek. Bu geleneği Alman misafirlere hatırlatmak ve devam ettirmek istedik. Onlara Almanya\'da yaşayamadıkları anılarını tatil yaptıkları sırada yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Otelimiz bunu her sene geleneksel olarak yaptığı için sadece bu festival için tatil yapmaya gelen misafirlerimiz var\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Otel Genel Müdürü Ali Osman İlhan\'ın bira fıçısının ağzındaki tıpayı kırması

- Turistlerin fıçıdan ellerindeki bardakları doldurmaları

- Pasta fırlatma yakın ve genel detay

- Bardak fırlatma yakın ve genel detay

- Top üfleme yakın ve genel detay

- Genel Müdür ve Alman turist testere ile odun kesme detay

- Köpüren dev bardak yanındaki turistler detay

- Genel Müdür Ali Osman İlhan röportaj

- Unlu bardaktan üfleyerek top çıkartma detay

- Kör voleybol oyunu detay

75.3 MB /// 02.21\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

=====================================================

5)BURDURLU GAZETECİLER KİBYRA\'DA

BURDUR Gazeteciler Cemiyeti yönetiminin üyelerine yönelik yaptığı ilçe gezilerinin son durağı Kibyta Antik Kenti oldu.

Burdur Gazeteciler Cemiyeti tarafından daha önce Tefenni ve Yeşilova ilçelerine düzenlenen gezi bu defa Kibyra Antik Kenti\'ne yapıldı. Gazeteciler ve ailelerinin de katıldığı gezide Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, yapılan ve yapılacak kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kibyra kazılarının sponsorsuz yapıldığını söyleyen Özüdoğru, \"Ana sponsorumuz Kültür ve Turizm Bakanlığımız. Bir kazının temel stratejisi sahip olduğu şartlarla ilgili. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın ödeneğinden tek kuruş harcanmadan 40 kişinin kalabileceği kazı evi ve kazının yaklaşık 20- 25 yılını kurtaracak bir eser depomuza kavuştuk. Bütün bunlar yerel imkanlarla oldu. Bizim en büyük destekçimiz yerel kurumlar. Burdur Valiliği, Gölhisar Kaymakamlığı ve imkanları olmamasına rağmen samimi bir şekilde yanımızda olan Gölhisar Belediye Başkanlığı\" dedi.

Herhangi bir aksaklık olmazsa 2018 sonunda düzenlenmiş ören yeri projesinin tamamlanacağını anlatan Özüdoğru, \"10\'uncu yılımıza izafeten Rektörlüğümüze basılacak 600 sayfalık bir kitap hazırladım. 1-2 ay içerisinde basılmış olacak. Sıradan bir vatandaşın rahatlıkla anlayabileceği dilde, bol resimli, kentin ekonomisiyle, siyasi, sosyal kültürel yapısıyla fikir edinebileceği tarzda bir kitap oldu. Bilimsel arenada Kibyra ile ilgili bilimsel makalelerimiz, sunumlarımız, konferanslarımız oluyor ama bu daha geniş bir kitleye yayılacak, gelecek yıl İngilizcesi de basılmış olacak. Böylece yabancı ziyaretçiler için de hazırlanıyor. Ören yeri projesi bittiğinde 6 dilde 60 sayfalık küçük rehberlerimiz hazırlanıyor. Bir yıl sonra Kibyra her tur şirketinin birinci derecede tercih edeceği ve rahatlıkla tur otobüslerinin gelip girebileceği bir kent olacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

- Şükrü Özüdoğru\'nun otobüste anlatımı

- Kibyra gezisi

- Şükrü Özüdoğru\'nun anlatımı

- Detay

147 MB /// 04.49\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)



