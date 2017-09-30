DHA YURT BÜLTENİ-4

1)OTOMOBİLE GİREN KEDİ, POLİS VE ÇOCUKLAR TARAFINDAN KURTARILDI

ANTALYA\'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, polis ve çocuklar tarafından kurtarıldı. Muratpaşa İlçesi, Güvenlik Mahallesi 262 Sokak\'ta park halindeki 07 ANA 80 plakalı otomobilinden kedi sesi geldiğini fark eden çocuklar, aracın camına, \'Arabanın motoruna kedi girmiş, bakmadan çalıştırmayın\' diye not bıraktıktan sonra durumu itfaiye ve polise bildirdi. Sevk edilen ekipler, yavru kedinin aracın motor bölümünde bulunduğunu tespit etti. Polis, itfaiye ve çocuklar, motorun alt kısmına inen yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Çocuklar getirdikleri mamayla uzun süre kediyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında bulunduğu yerden kendiliğinden çıkan kedi hızla kaçarak uzaklaştı. Bir süre sonra dönerek kendisi için bırakılan mamayı yiyen kedi ardından da gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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- Araç altından kedinin miyavlaması

- Polislerin araç sahibine telefonla ulaşması

- Polislerin ve mahalle çocuklarının araç etrafında kediyi aramaları

- Polis memurunun araç altına eğilip bakması

- Çocukların araç camına koydukları not görüntüsü

- Araç önüne koyulan yemlerden görüntü

- Uyarı notu koyan çocuklarla röportaj

- Aracın motor kaputunun açılması

- Yavru kedinin motor etrafında görüntüsü

- Yavru kedinin ürküp araç altından kaçarak karşı kaldırıma gitmesi

- Başka bir kedinin koyulan yemleri yemesi

282 mb --02.31

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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2)BU ÇİÇEĞİ KOPARMANIN CEZASI 38 BİN LİRA

AVRUPA ve Türkiye\'nin en zengin doğal alanlarından Akdeniz sahilleri, endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan Likya kum zambaklarıyla süslendi. Önceki yıllara göre giderek azalan kum zambakları, bilinçsiz sahil kullanımı ve kökleyip götürenler yüzünden yok oluyor. Koparanlar tespit edilirse, 38 bin 751 TL ceza uygulanacak. Fethiye\'den Antalya\'nın doğusuna kadar her yıl temmuz sonunda başlayıp ekim ayının ortalarına kadar Akdeniz sahillerini süsleyen ve endemik bir tür olan Likya kum zambakları, geçen yıllara göre azalmış olsa da yine çiçeklendi. Hem kokusu, hem görüntüsüyle Akdeniz sahillerini süsleyen Likya kum zambakları, nesli tehlike altındaki hassas türler arasında gösteriliyor. Koruma altına alınma kararı da bulunan ve Fethiye\'den Antalya\'nın doğusuna kadar sahil şeridindeki kumsallarda açan Likya kum zambağı, sahillerdeki yapılaşma, bilinçsiz sahil kullanımları, şezlong ve benzeri yapılarla sahillerin doldurulması, çadırcılar, artan otel inşaatları gibi nedenlerle yok olma tehlikesi yaşıyor. Bazı vatandaşlar ise sahillerde gördükleri Likya kum zambaklarını kökleyip evlerinin bahçesine götürüyor.

ARAÇLAR PLAJA YOL YAPMIŞ

Antalya\'da Çıralı, Kemer, Kumluca, Kaş gibi pek çok sahilde bilinçsiz plaj kullanımları ve turizm baskısı nedeniyle giderek azalan Likya kum zambaklarının Lara kumullarında TRT kampı yakınındaki alanda önemli bir yayılış gösterdiği belirlendi. Burada yüzmeye, balık tutmaya ve pikniğe gelen vatandaşların araçlarıyla kum zambaklarının içinden geçerek, yayılış alanının yola çevrildiği ve zarar verdikleri görüldü.

Lara kumullarındaki kum zambakları, bazı duyarlı kişiler tarafından korunmaya çalışılıyor. Lara kumullarının uzandığı Aksu İlçesi Kemerağzı bölgesindeki Gaye Sitesi\'nin başkanı Fehmi Özcan, 3-4 sene önce buradaki halk plajını kendilerinin işlettiğini belirterek, “O dönemde burası Likya kum zambaklarıyla doluydu. Koruma altına alarak kimseyi dokundurtmuyorduk. Belediye bizden aldıktan sonra buradaki kum zambaklarını önüne gelen aldı ve çok az kaldı. Kalanları da koruma altına alındı. Bunların korunması için çabalıyoruz\" dedi.

Bu bölgede 9 yıldan bu yana oturduğunu belirten Fehmi Özcan, nesli tehlike altındaki ve sadece sahile özgü bu bitkileri önüne gelen herkesin kökleyip götürdüğünü söyledi. Kökleyen kişilere sorduklarında ise \'Bahçemize dikeceğiz\' gibi yanıtlar aldıklarını anlatan Özcan, “Bu bitki bu sahillere özgü ve bahçede yetişmez. Koruma altındaki bir tür ve götürülmemesi gerekiyor. Otellerin kullandığı plajlarda da var. Otellerin de halk plajındakilerin de koruma altına alınması gerekiyor\" diye konuştu.

KOPARMA VE ZARAR VERMENİN CEZASI 38 BİN TL

Yapılan bilimsel çalışmalarda da plajlardaki turizm baskısı nedeniyle ciddi tehdit altındaki Likya kum zambaklarını koparan veya yayılış alanlarına zarar veren kişi veya kişilere, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten dolayı 2 bin 872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 38 bin 751 TL idari para cezası uygulanıyor.

Görüntü Dökümü

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- Sahilden detay

- Zambaklardan detay

- Röp: Aksu İlçesi Kemerağzı bölgesindeki Gaye Sitesi\'nin başkanı Fehmi Özcan,

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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3)SOLUCAN SATIŞINDAN 1 YILDA 1 MİLYON LİRA KAZANDILAR

TOKAT\'ın Turhal ilçesinde 2 yıl önce ABD\'den getirdikleri 100 bin solucanla organik gübre üretimine başlayan 4 girişimci, sayıları 20 milyona ulaşan solucanlardan 1 yılda 1milyon lira kazandı. Turhal\'da girişimciler 34 yaşındaki Cihangir Türköz, 31 yaşındaki Yasin Kuştepe, 37 yaşındaki Ahmet Sarıbal ve 35 yaşındaki Abdullah Mütevellioğlu, ziraat mühendisi bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine solucanla organik gübre üretmeye karar verdi. Bu kapsamda internette araştırma yaparak solucanları ABD\'nin Kaliforniya eyaletinde buldu. 2 yıl önce tanesi 25 kuruştan 100 bin solucan alan 4 arkadaş, ilçenin Tokat çıkışında kendilerine ait 200 metrekare kapalı bir alanda tesis kurdu.

20 KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLADILAR

Buraya getirdikleri solucanları, hayvan gübresi, yumurta kabuğu ve çay posasından elde ettikleri mama ile beslemeye başladı. Yedikleri mamalarla gübre üreten solucanların sayısı 2 yılda 20 milyona ulaştı. Solucan gübresini satarak işlerini büyüten 4 girişimci, ayrıca bu işi yapmak isteyen 20 kişiye de yardımcı olarak iş imkanı sağladı. Şirket kurarak yoluna devam eden 4 girişimci Türkiye\'nin bir çok noktasına gönderdikleri solucan gübresini yabancı ülkelere de göndermeyi planlıyor.

\"İNANILMAZ DERECEDE TALEP VAR\"

2 yıl önce 100 bin solucanla başladıkları işte önemli yol aldıklarını söyleyen Abdullah Mütevellioğlu, \"2 yılın sonunda solucan sayımız yaklaşık 20 milyonu buldu. Tamamen otomasyon bir tesis kurduk. Şirketleştik, bakanlık yetkilileri tarafından da kontrolümüz yapıldı. Türkiye çapında büyük bir tesis olarak devam ediyoruz. İnanılmaz derecede bir talep var. İlgiye karşılık veremiyoruz çoğu zaman. Şu anda Türkiye çapında 50’ye yakın üreticimiz var. Bizimle birlikte çalışan alt bayiimiz var. Bunların her üretim aşamasını takip ediyoruz, kontrol ediyoruz. Amacımız yurt dışına kaliteli ürünü satabilmek için büyük bir havuz oluşturmak. Katar, Kamerun, Hollanda, Rusya, İtalya, Almanya gibi ülkelerle tedarikçiler aracılığıyla görüşmelerimiz var. Sistem 6-7 ay içerisinde onların istediği tonajda ürünü üretebilmemizi sağlayacak. Önümüzdeki yıl Haziran-Temmuz ayları itibari ile bu 6 ülkeye çok yüksek miktarlarda satış yapılacak\" dedi.

\"1 YILDA 1 MİLYON CİRO ETTİK\"

Solucan satışından son 1 yılda 1 milyon lira kazandıklarını söyleyen Abdullah Mütevellioğlu, \"Bu ciro şu an sadece solucan satışı ile gerçekleşiyor. Çünkü gübre satışlarımız bakanlığın yaptığı denetim sonrası başlayacak. Yaklaşık 20-25 gün içerisinde ülke içinde satışa sunacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Tesisten görüntüler

-Solucanların görüntüsü

-Şirket ortağının açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)

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4)OTOMOBİLE GİREN KEDİ, POLİS VE ÇOCUKLAR TARAFINDAN KURTARILDI

ANTALYA\'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, polis ve çocuklar tarafından kurtarıldı. Muratpaşa İlçesi, Güvenlik Mahallesi 262 Sokak\'ta park halindeki 07 ANA 80 plakalı otomobilinden kedi sesi geldiğini fark eden çocuklar, aracın camına, \'Arabanın motoruna kedi girmiş, bakmadan çalıştırmayın\' diye not bıraktıktan sonra durumu itfaiye ve polise bildirdi. Sevk edilen ekipler, yavru kedinin aracın motor bölümünde bulunduğunu tespit etti. Polis, itfaiye ve çocuklar, motorun alt kısmına inen yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Çocuklar getirdikleri mamayla uzun süre kediyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında bulunduğu yerden kendiliğinden çıkan kedi hızla kaçarak uzaklaştı. Bir süre sonra dönerek kendisi için bırakılan mamayı yiyen kedi ardından da gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Araç altından kedinin miyavlaması

- Polislerin araç sahibine telefonla ulaşması

- Polislerin ve mahalle çocuklarının araç etrafında kediyi aramaları

- Polis memurunun araç altına eğilip bakması

- Çocukların araç camına koydukları not görüntüsü

- Araç önüne koyulan yemlerden görüntü

- Uyarı notu koyan çocuklarla röportaj

- Aracın motor kaputunun açılması

- Yavru kedinin motor etrafında görüntüsü

- Yavru kedinin ürküp araç altından kaçarak karşı kaldırıma gitmesi

- Başka bir kedinin koyulan yemleri yemesi

282 mb --02.31

: Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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5)ALMAN NOEL BABA\'DAN ALMANLARA \"TÜRKİYE\'YE GELİN\" ÇAĞRISI

\'ALMAN Noel Baba\' olarak bilinen ve bu yıl 19\'uncu kez Antalya\'nın Demre İlçesi\'ne gelen Wolfgang Kimming Liebe, Almanlara tatil için tekrar Türkiye\'ye gelmeleri çağrısında bulundu. Liebe, \"Gelin tatilinizi Türkiye\'de yapın. Burada yaşam gayet güvenli\" dedi.

Almanya\'da uzun süredir Noel Baba misyonu yürüten Wolfgang Kimming Liebe, yatla dünyaca ünlü Kekova\'da tura çıktı. Korsanlar Mağarası\'nı, Batık Kenti ve Simena Antik Kenti\'ni gezen Liebe, turistleri selamladı. Ünlü Gökkaya Koyu\'ndan Alman turistlere \"Türkiye\'ye gelin\" çağrısı yapan Liebe, \"Gelin tatilinizi Türkiye\'de yapın. Burada yaşam gayet güvenli. İnsan bu sahillerde kendini çok iyi hissediyor. Sizlerin Türkiye\'de güven içinde, mutlu bir tatil yapmanız için insanlar olağanüstü bir çaba harcıyor. Sadece Noel Baba burada yaşadığı için burada tatil yapmıyorum. Yıllardır burada birçok arkadaş edindiğim için geliyorum. Bütün Almanları, tekrar Türkiye\'ye gelmeye, tatil yapmaya davet ediyorum. Dünyanın en güzel yerlerini göreceksiniz. Kendinizi güvende hissedeceksiniz\" dedi. Wolfgang Kimming Liebe, buradan Noel Baba\'nın doğduğu yer olan Kaş İlçesi\'ndeki Likya Birliği\'nin başkenti Patara Antik Kenti\'ni ziyaret etti. Dünyanın ilk demokratik meclisi olan Likya Birliği Meclisini, ana caddeyi ve ünlü Patara Plajı\'nı gezen Liebe, yabancı turistlerle fotoğraf çektirdi. Liebe burada da \"Noel Baba\'nın doğduğu şehirdeki dünyanın ilk demokratik meclisinden, dünyaya barış çağrısı yapıyorum. Dünyada sorunlar konuşarak, diyalog yoluyla çözülmeli. Silahla çözüm olmaz\" çağrısında bulundu. Ardından Demre\'ye dönerek Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu\'yu, makamında ziyaret eden Liebe, Demrelilerin kendine gösterdiği ilgi ve yakınlık için teşekkür etti. Topcu, Alman Noel Baba\'ya hediye verdi.

Görüntü Dökümü

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- Kekovadan değişik bölümler

- Patara Antik Kenti

- Patara Plajı

- Belediye ziyareti

- Kekova ve Patara\'dan yaptığı çağrı

320 MB /// 10.00\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)