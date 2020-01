DHA YURT BÜLTENİ-4

1)OKUL YOLUNDA KÜÇÜK KIZI ÖLDÜRÜP, ANNESİNİ YARALAYAN SALDIRGAN ADLİYE\' DE

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy\'u okul yolunda pompalı tüfekle öldürüp, annesi annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'u (28) yaraladıktan sonra kaçan ve ardından polise teslim olan M.S.M. (Mehmet Salik Mumcu) (39) adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilip, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen M.S.M., basın mensuplarının, \"Size baba diyen bir çocuğu nasıl öldürdünüz\" diye sorması üzerine, \"Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım. Çıkınca anasını da öldüreceğim\" diye karşılık verdi.

Görüntü Dökümü

-Şüpheli M.S.M.'nin geniş güevinlik önlemleri altında adliyeye getirilmesi

-M.S.M.'nin basın mensuplarının sorusuna, "Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım. Çıkınca anasını da öldüreceğim" diye karşılık vermesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

2)ARHAVİ\'DE DERE YATAĞI ÜZERİNDEKİ YAPI KABUS OLDU!

ARTVİN\'in Arhavi İlçesinde 4 gün önce yaşanan sel sonrası ortaya çıkan bir görüntü dere yataklarındaki kontrolsüz yapılaşmayı bir kez daha gözler önüne serdi. 40 yıl önce dere yatağı üzerine inşa edilen çay alım yeri ve üzerindeki cami lojmanı geçen sürede altından akan derenin tıkanmasına neden olunca, Kavak Köyü\'nde 5’i büyük onlarca sel afeti yaşandı. Sel sularının duvarlarını yıkarak içinden aktığı çay alım yerinin üzerinde imamın kaldığı lojman binası boşaltılan yapı için yıkım kararı alındı.Arhavi İlçesi\'nde 4 gün önce metrekareye 248 kilogram yağışın düşmesi sonucu sel afeti meydana geldi, 285 işyeri, 125 konut ile 1 okul, 1 cami ve Halk Eğitim Merkezi sel sularından etkilendi. Selden en çok etkilenen Kavak Köyü Yukarı Mahalle\'de, Kireçli deresinin taşması sonucu çok sayıda evin zemin ve bodrum katları ile tarım arazileri sular altında kaldı. 11 ay öncede sele maruz kalan köyde yaşanan son sel afeti ilginç bir ayrıntıyı gündeme getirdi. 40 yıl önce dere yatağı üzerine inşa edilen çay alım yeri ve üzerindeki Küçük Cami lojmanı geçen sürede altından akan derenin tıkanmasına neden olunca, Kavak Köyü\'nde 5’i büyük onlarca sel afeti yaşandı. Her şiddetli yağmur sonrası derenin taşması ile köyün kabusu haline gelen yapı son sel afetinin de nedeni oldu. Taşan derenin sürüklediği ağaç ve malzemeler yapının altından akan dere yatağını tıkayınca sel suları yatağından ayrıldı, köydeki evleri ve tarım arazilerini bastı. Sel suları duvarlarını yıktığı yapının içinden aktı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

YIKIM KARARI ÇIKTI, LOJMAN BOŞALTILDI

Sel sularının çekilmesinin ardından lojmanda ailesi ile kalan cami imamı evi boşalttı. Arhavi Kaymakamlığı da her şiddetli yağmurda köyü tehdit eden çay alım yeri ve Küçük cami lojmanı için yıkım kararı aldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de dere yatağında biriken malzemeleri iş makineleri ve kamyonlarla boşaltmaya başladı. Kireçli deresi yatağının genişletilerek ıslah edilmesi kararlaştırıldı. Proje çalışması başlatılan dere yatağında olası bir sel afetinin daha yaşanmaması için çalışmaların kısa sürede tamamlaması planlanıyor.

\"BEDAVA YERDİ, BİR HATA İLE YAPILDI\"

Evi selde sular altında kalan Mehmet Hikmet Özgen, en kolay ve bedava yer olduğu için bir hata sonucu dere yatağı üzerine yapılan çay alım yeri ve lojmanın her yağmurda taşan derenin yatağının tıkanmasına neden olduğunu belirterek evlerinde korku içinde yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi. Kalıcı bir çözüm istediklerini anlatan Özgen, \"Nereye gidelim?Korku içinde mi yaşayalım?Bir kurum ötekine yolluyor. Biri \'ben yapamam\' öteki \'ben yapama\' diyor. Bu rezaletin yaşanması beklendi.\" dedi.

\"KAÇIP CANIMIZI ZORLA KURTARDIK\"

Evinin zemin bodrum katı sular altında kalan Ahmet Uzunhasanoğlu\'da her yağmurda sel afeti yaşadıklarını belirterek \"İllaki evimiz yıkılsın mı, insanlar ölsün mü? Fındık bahçem gitti, evim balçık dolu. Etüt yapıldı, \'para geldi\' deniyor ama ortada bir şey yok. Bilinçsizce dere yatağı üzerine zamanında bir bina yapıldı. Kimse yer vermeyince mecbur kalındı. Bu binadan dolayı dere yatağı sürekli tıkanıyor ve su etrafa basıyor.\" diyerek her yağmurda evden kaçarak canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

\"TSUNAMİ GİBİ SEL SULARI GELDİ\"

Sevim Özgen\'de \"Lojmanı yasak olan dere yatağı üzerine zamanında yaptılar. Bu nedenle 5\'inci büyük afetimizi yaşadık. Tsunami gibi sel suları geldi. Evimiz balçıkla kaplandı. Daha öncede geldiler, baktılar ama kalıcı bir çözüm bulmadılar.\" dedi ve kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.

Görüntü Dökümü

Sel anından çekilen amatör kamera kayıtları

Dere yatağı üzerindeki ev detayları

Sele maruz kalan evler

Köyden detaylar

Vatandaşlarla röp.

Muhabir anonsu

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Osman ŞİŞKO ARTVİN-DHA

3)DERNEK LOKALİNE KUMAR BASKININDA GİZLİ GEÇİT ORTAYA ÇIKTI

ESKİŞEHİR\'de bir süre önce kumar oynandığı için mühürlenen bir dernek binası lokaline polis yeniden baskın düzenledi. Baskında Giysilerin asıldığı portmantonun arkasında sokağa çıkan gizli bir geçit olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak\'ta bir süre önce kumar oynandığı için mühürledikleri bir dernek binası lokalinde mührün sökülüp yeniden kumar oynandığı ihbarı üzerine belirtilen yere baskın düzenlendi. Baskında lokalde tombala adı altında 48 kişini kumar oynadığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı araştırmada lokalde giysilerin asıldığı Portmantonun arkasında sokağa açılan gizli bir geçidin de olduğu ortaya çıktı. Duvarın delinerek açılan geçitten polis baskınlarında müşterilerin çıkarıldığı önü sürüldü.

Polis ekipleri kumar oynadıkları belirlenen 48 kişiye 227\'şer lira idari para cezası uyguladı, dernek yöneticisi 1 kişi hakkında da kumar oynamak için yer temin etmek ve mühür bozmak suçundan yasal işlem başlatıldı. Ekipler lokaldeki 4 televizyon, 1 adet tombala makinası, 1 adet kamera ve 1 adet fana da el koydu.

Görüntü dökümü:

-Polislerin çektiği cep telefonu görüntüsünde;

-Lokalden içeriye girilmesi,

-Mühürün görüntüsü,

-Portmantonu arkasındaki gizli geçidin görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

4)MUHARREM ORUCU İÇİN TOP ATIŞI MEMNUNLUKLA KARŞILANDI

TOKAT\'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından 2014 yılında başlanan Muharrem ayında iftar ve sahur vakitlerinde top atışı yörede yaşayanların memnuniyetini kazandı. Başkan Yılmaz Bekler, \"Ortadoğu ülkeleri de dahil tüm İslam ülkelerinde sadece ramazan ayında top atılıyor. Biz 3 yıldır Muharrem ayında da bunu yapıyoruz\" dedi. Turhal Belediyesi 2014 yılından itibaren Muharrem ayında tutulan oruç için de iftar ve sahur saatlerinde top atışı uygulaması başlattı. Ayrıca, Muharrem orucu boyunca belediye aşevinde iftar emekleri hazırlanarak ilçede bulunan Cemevlerine dağıtılması uygulamasına geçildi.

\"TÜRKİYE\'DE DEĞİL DÜNYADA TEK\"

Gürsel Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Cemevi’de iftar programına katılan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler 3 yıldır ilçede Muharrem ayında iftar ve sahur vakitlerinde top attıkları ifade ederek, \"Sadece Türkiye’de değil dünyada tek. İran, Irak, Suriye\'de şii vatandaşlarımız var. Orada da Ramazan’da ve Muharrem ayında oruç tutuluyor. Onların da araştırmasını yaptım. Ortadoğu ülkeleri de dahil tüm İslam ülkelerinde sadece Ramazan ayında top atılıyor. Ancak Muharrem ayında top atılmıyor. Şu anda Turhal’ın dışında böyle bir uygulamayı başlatan bir belediye duymadım. Ramazan\'daki gibi uygulama ve ikramı Alevi-Bektaşi vatandaşlarımıza da yapmayı istedim. Bu geleneği 2014\'te başlattım. 12 gün boyunca Turhal’da iftar ve sahur saatlerinde top atıyoruz\" dedi.

Alevi dedesi ise Hami Özen ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, \"Ramazan ayı belli bir ay, o zamanda top atılıyor şimdi de top atılıyor. Zaten bunu da bizim başkanımız çıkardı. Ramazan ayı da bizim, Muharrem ayı da bizim. Bize ayrım yapanların, ikilik sokanların bizde hiçbir zaman yeri yoktur\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

- Ezanın okunması

- Kalede top atışı

- Cemevinin dış görüntüsü

- Yemek dağıtımı yapılması

- Genel görüntüler

- Alevi dedesinin açıklaması

- Belediye Başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TURHAL,(Tokat) (DHA)

(282 mb)

5)ALMAN NOEL BABA CAMİDE DUA EDİP BARIŞ DİLEDİ

ALMANYA\'da yaşayan ve son dönemde her yıl Antalya\'nın Demre İlçesi\'ni ziyaret eden \'Alman Noel Baba\' olarak bilinen Wolfgang Kimming Liebe, Demre\'ye geldi. Kaymakamlık, müftülük ve anaokulu ziyareti yapan Alman Noel Baba, camide barış ve kardeşlik için dua etti.

Almanya\'da 30 yılı aşkın süredir Noel Baba misyonu yürüten Wolfgang Kimming Liebe, 19\'uncu kez Demre\'ye geldi. Noel Baba kıyafetleri ve asasıyla Kaymakam Murat Uz\'u makamında ziyaret eden Liebe, Türk- Alman ilişkileri ve Demre\'nin tanıtımıyla ilgili yaptığı çalışmaları anlattı. Kaymakam Uz, Alman Noel Baba\'ya teşekkür ederek plaket verdi.

\"İLİŞKİLER NORMALE DÖNECEKTİR\"

Wolfgang Kimming Liebe, \"Uzun yıllardır Demre\'ye geliyorum. Almanya\'da seçimler yapıldı. Türk- Alman ilişkileri tekrar normale dönecektir. İki ülkenin dostluğu devam etmelidir. Burada büyük bir sevgi ve konukseverlik görüyorum. Bu nedenle ölünce Demre\'ye gömüleceğim\" dedi.

AZİZ NİCOLAOS MÜZESİ\'NE ZİYARET

Liebe ardından Noel Baba\'nın mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'ni ziyaret etti. Rus turistler Alman Noel Baba\'ya büyük ilgi gösterdi. Burada barış için insanlara çağrı yapıp, bol bol turistlerle fotoğraf çektiren Liebe, Noel Baba\'ya da teşekkür etti.

CAMİDE DUA ETTİ

Liebe daha sonra Demre Müftü vekili Şadi Demir\'i makamında ziyaret etti. Müftülüğün de bulunduğu Bayrakçı Camii\'nde dua eden Liebe, \"Peygamberlerimiz İsa ve Muhammed\'den, yüce Allah\'tan tüm insanlara sağlık, dostluk ve kardeşlik diliyorum. Almanya\'da ve Türkiye\'de tüm dünyada hastalara şifa diliyorum. Allah\'ım tüm dünyada barış ve kardeşlik ihsan eyle. İnsanları barış içinde yaşat\" dedi.

Müftü vekili Şadi Demir, \"Noel Baba\'nın Demre\'ye gelip de Demre halkı ile Alman halkı arasında kardeşlik faaliyetlerinde bulunması inşallah hayırlı olur\" diye konuştu.

Alman Noel Baba Liebe, sonrasında Hacımusaoğlu Anaokulu\'nda eğitim öğretim yapan sınıfları ziyaret etti. Öğrencilere Noel Baba şarkısı söyleyen Liebe, Almanya\'dan getirdiği ve \'Ahmet\' adını verdiği kuklayla gösteri yaptı. Öğrencilere hediyeler veren Liebe, okul bahçesinde oyun oynadı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Alman Noel Baba kaymakam ziyareti

- Noel Baba Müzesi ziyaret

- Cami ve okul ziyareti

- Açıklamalar

566 MB /// 07.30\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)

6)\'NEY\', TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

MEVLANA\'nın Mesnevi adlı eserinde bahsedilen ve tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanlarından olan \'Ney\', Konya\'ya Mevlana Müzesi\'ni ziyarete gelen turistlerinde ilgi odağı oluyor. Ney imalatı ve satışı yapan Sedat Odabaşı, \"Mevlana Müzesi için Konya’yı ziyarete gelen yabancı turistler \'ney\', sesinin insana farklı bir duygu hissettirdiği için buraya gelip yakından inceliyor. Genellikle Amerika, Almayan ve Fransa\'dan gelen turistler ise daha fazla ilgi gösterip satın alıyor\" dedi. Konya’da 25 yıldır ney imalatı yapan Sedat Odabaşı, \'Ney\'in Mevlana ve tasavvuf müziğiyle iç içe olduğunu belirtti. Bu nedenle de Mevlana Müzesi\'ni ziyarete gelen turistlerin çok yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

\"Mevlana şehri Konya’da bu iş daha fazla arz ve talep oluşturuyor. İmalatçıların büyük bir kısmı da Konya’da buluyor. Ney yapımında kullanılan kamışlarımız Hatay, Samandağ ve Akdeniz Bölgesi’nden getiriliyor. Tabi her kamıştan ney yapmak mümkün değil. Boğum aralıklarının uygun olması gerekiyor. Binlerce kamış arasından uygun olanlar seçiliyor. Kamış kesildikten sonra ise en az 2 yıl kuruması ve yapıma uygun hale gelmesi gerekiyor. Ardından neyin özelliğine göre bazen bir kaç gün, bazen de bir kaç hafta içinde neyi imal ediyoruz. ’’

BAŞ PARESİ MANDA BOYNUZU OLANLAR DA VAR

Neylerin baş paresi manda boynuzundan yapılanlar da olduğunu kaydeden Odabaşı, ‘’Tabi 20 yaşındaki bir mandanın boynuzundan baş pare yapılabiliyor. Bunun fiyatı da pahalı oluyor. Sadece boynuzlu baş parenin fiyatı 150 lira. Eski zamanlarda imkan ve materyal olmadığı için manda boynuzundan yapılmış. Ama şimdi imkan materyal ve malzeme var. Şimdi genellikle neyin baş pareleri yoğunlaştırılmış kaliteli plastiklerden yapılıyor’’ dedi.

Ney üflemenin oldukça kolay olduğunu belirten Odabaşı, ‘’Bütün mesele çok istemekte yatıyor. İstenilirse ve azmedilirse yapılmayacak bir iş değil. Ney üflemek için gelen kursiyerler 3-4 saat içerisinde üfleyeme başlıyorlar’’ dedi.

TURİSTLER TERCİH EDİYOR

Neylerin boylarına göre akortlarının değiştiğini vurgulayan Odabaşı, fiyatlarının ise 100 lira ile 300 lira arasında olduğunu söyledi. Odabaşı, \"Ama başka illerde bunun 2-3 katına fahiş fiyatlarla satılıyor. Mevlana Müzesi için Konya’yı ziyarete gelen yabancı turistler \'ney\', sesinin insana farklı bir duygu hissettirdiği için buraya gelip yakından inceliyor. Genellikle Amerika, Almayan ve Fransa\'dan gelen turistler ise daha fazla ilgi gösterip satın alıyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Neylerden detay

- Odabaşı'nın neyi üflemesi

- Odabaşı röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA)

7)TÜRK VE ARAP TURİSTLERİN SU SPORLARI İLGİSİ

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde tatilcilerin en büyük eğlenceleri arasında yer alan su sporları aktivitelerine Türk ve Arap turistler yoğun ilgi gösterdi. Kemer, bu yıl Rus ve Ukraynalı turistlerden büyük ilgi görmesine rağmen, su sporları işletmecileri asıl kazancı yerli ve Arap turistlerden kazandı. İlçe merkezinde bulunan ve Türkiye\'nin en önemli koylarından Ayışığı Parkı her gün binlerce turisti ağırlarken, hafta sonları özellikle Antalya merkezden birçok kişi denize girmek için bu koyu tercih etti. Ayışığı Koyu\'nda su sporları aktiviteleri ise Türk ve Arap turistlerden büyük ilgi görüyor.

Kemer Ayışığı Su Sporları İşletme Müdürü Murat Taşdelen, \"Türkiye\'nin en güzel koylarından biri olan Kemer Ayışığı koyunda su sporları yapıyoruz. Bölgemize özellikle Rus ve Ukraynalı turistler geliyor. Ama bizi özellikle yerli ve Arap turistler tercih ediyor. Müşterilerimiz jet-ski, banana, flyboard ve paraşüt aktivitelerimizi tercih ediyor. Biz de müşterilerimize özel haftada bir gün dünyaca ünlü flyboard şampiyonlarıyla sahilde şovlar düzenliyoruz\" dedi.

İzmir\'den tatil için Kemer\'e gelen Birgül Yıldız, \"İlk kez su sporlarını deniyorum, heyecanı yaşamak için\" dedi. İzmir\'den kız kardeşiyle tatile gelen Nurgül Gökdal, \"Bu yıl ilk defa Antalya\'ya geliyoruz. Kemer\'e geldik ve su sporu olarak da bananayı tercih ettik. Heyecanlı görünüyor\" dedi. İstanbul\'dan gelen Osman Türker de \"Kemer\'e ilk gelişimiz arkadaşımla beraber. Jet-ski yaptık az önce. Çok güzel bir deneyimdi. Ama biraz dönüşlerde korktuk. Onun haricinde bir şey yoktu. Bir daha binmek isterim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Rus turistlerin broşürden seçim yapmaları

- İskeleden geçen kızların bigmable binmeleri

- Bigmable denizden görüntüler

- RÖP: Kemer Ayışığı Su Sporları İşletme Müdürü Murat Taşdelen

- Flyboard gösterisi kısa detay

- Jetskiye binme ve gösteri

- Bananayı seçen yerli turistlerin iskeleden gelmeleri

- RÖP 2: Birgül Yıldız

- RÖP 2: Nurgül Gökdal

- Bananın son hazırlıkları ve ipin çözülmesi

- RÖP 4: Osman Türker

- Banananın gidişi detay

128 MB /// 04.01\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

8)SURUÇ\'TA AT ARABASINDAN DÜŞEN KADIN YARALANDI

ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde oğlunun kullandığı at arabasından düşen kadın yaralandı. Annesinin düştüğünden habersiz yoluna devam eden çocuk döndüğünde annesinin hastaneye kaldırıldığı gördü. Kaza bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları ile kaydedildi. Kaza, Suruç\'un Şeyhisa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kimlikleri anılamayan anne ve oğlu çalıştıkları tarladan evlerine at arabasıyla dönüşe geçti. Ancak, yoldaki çukura at arabasının hızla çarpması sonucu anne yola düştü. Annesinin düştüğünü fark etmeyen at arabası sürücüsü genç yoluna devam etti. Kazayı görerek yardıma koşan akaryakıt istasyonu çalışanları, yoldan geçen bir otomobili durdurarak kanlar içerisinde kalan kadını hastaneye gönderdi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın daha sonra Şanlıurfa\'ya sevk edildi. Kaza ardından annesinin at arabasında olmadığını fark eden sürücü bir süre sonra döndüğünde olayı öğrenerek hastaneye gitti. Görenleri şaşırtan olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü

- At arabasından düşen kadın

- Kadına yardıma giden istasyon çalışanları

- Otomobil durdurmaya çalışan işçi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 46MB

9)TIR AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI, YOL KAPANDI

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR aydınlatma direğine çarparak durabildi. TIR kazası nedeniyle karayolu da yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.Kaza, öğle saatlerinde Selimpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Siverek yönüne gelen Mehmet Cengiz yönetimindeki 23 P 2277 plakalı kömür yüklü TIR, kontrolden çıktı ve aydınlatma direğine çarptı. Ön bölümü refüjde, arka bölümü ise yolda kalan TIR nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Sürücünün yaralanmadığı kaza sonrası bölgeye gelen ekipler, bir saat süren çalışmanın ardından TIR\'ı çekerek yoldaki trafik akışını sağladı.

Görünrtü Dökümü

------------------------------

- Olay yeri ve aydınlatma direği

- Kaza yapan TIR

- Kapanan yolda bekleyen otomobiller

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 435 MB

10)AKSARAY\'DA ÖĞRETMENLERE FETÖ OPERASYONU: 15 GÖZALTI

AKSARAY merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aralarında mesleğinden ihraç olanlarında bulunduğu öğretmenlere yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile mesleğinden ihraç edilenlerinde bulunduğu 20 öğretmen hakkında yakalama kararı verildi. Bu karar üzerine polis tarafından Aksaray merkezli Balıkesir ve Erzincan\'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

(Haber- kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA)

