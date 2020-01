DHA YURT BÜLTENİ-4

1)HELİKOPTER KAZASI ŞEHİDİNİN CENAZESİ TÖRENLE UĞURLANDI

NİĞDE\'de Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi polislerin eğitim gördüğü Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü\'nde helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit düşen 27 yaşındaki Abdullah Yıldırım\'ın cenazesi düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü\'nde Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne ait Sikorsky S-70 tipi helikopterle, \'halatla iniş eğitimi\' sırasında helikopterin üzerinde bulunan \'ana rotor\' olarak adlandırılan pervanenin çarptığı Özel Hareket polisi eğitmeni 1 çocuk babası Abdullah Yıldırım\'ın şehit olduğu yerde tören düzenlendi. Ailenin isteği üzerine basına kapalı olarak yapılan törene Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri ve ailesi katıldı. Meslektaşlarının da hazır bulunduğu törende okunan duaların ardından Abdullah Yıldırım\'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Adana\'ya gönderildi. Aynı olayda yaralanan polis memuru Azim Doğan\'ın ise Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

2)ANTALYA\'DA KAZA: 4 ÖLÜ



ANTALYA\'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü.

Kaza, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı\'nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Hal Kavşağı\'ndan Düden Kavşağı yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz tespit edilmeyen 06 HP 350 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil karşı şeride geçerek, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 T 2789 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü ile diğer araçtaki İsmet Pehlivan, Ali Gazi ve Tayfur Dikmen öldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, 4 kişinin cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

SÜRÜCÜLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ

Antalya\'da Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı\'nda 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında sürücülerin kimlikleri belirlendi. Kazada ölen 06 HP 350 plakalı otomobilin sürücüsünün İsmet Pehlivan, 07 T 2789 plakalı taksinin şoförünün ise Nurettin Şekerci olduğu tespit edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndaki incelemeden sonra sürücüler Pehlivan ve Şekerci ile ölen Ali Gazi ve Tayfur Dikmen\'in cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-

3)KARABÜK\'TE 20 HEKTAR KIZILÇAM ORMANI YANDI

KARABÜK\'te, dün akşam çıkan orman yangını yaklaşık 10 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam eden bölgede 20 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Karabük merkeze bağlı Pirinçlik Köyü mevkisinde çıktı. Yangına 1 helikopter, 20 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 2 greyder, 30 teknik eleman, 200 işçiyle müdahale edildi. Yaklaşık 50 vatandaş da çalmışmalara destek verdi. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucu yangın sabaha karşı 04.00 sıralarında kontrol altına alındı. Sabah tamamen söndürülen yangının etkili olduğu alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

\'YANGININ ÇIKIŞ ANINA ŞAHİT OLDUK\'

Zonguldak orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, yangının çıktığı ana şahit olduklarını söyleyerek, \"Biz kendimiz şahit olduk. Biz Eflani İlçesindeki yangına gidiyorduk. Geride bir duman görüp durduk. Tren yolunda çıktığını gördük. Raylarda demir sürtünmesinden olabilir\" dedi.

Yangının sabaha karşı kontrol altına alındığını ifade eden Beşel, \"Gece uzaktan bakıldığı zaman çok büyük bir alan gibi görünüyordu. Sabahın ilk ışıklarında baktığımız zaman öyle çok büyük bir zayiatımız olmadığını gördük. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Her közü, her detayı kaçırmamamız gerekiyor. Hava sıcaklığı artınca her an bir yerden patlayabilir. Günlerce sürecek olan soğutma çalışmalarımız devam edecek\" diye konuştu.

\'20 HEKTAR KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ\'

Beşel, kesin olmamakla birlikte yaklaşık 20 hektar kızılçam ormanın zarar gördüğünü de belirterek, \"Bunda çok sapma olmaz. Tek tek ormanı ölçeceğiz. Zarar gören alanlara bakacağız. Çok büyük kayda değer \'tepe yangını\' dediğimiz \'bir fiil ağacın yandığı\' dediğimiz orman yanmadı. Daha çok örtü şeklinde devam bir yangındı. Çok şükür ki gece gördüğümüz manzara şimdi yok. İlk yangın çıktığında ki korkumuz yok. Ama bu yangın, belli olmaz. Her an bir yerden patlak verir. Onun için tedbiri elden bırakmayacağız\" dedi.

4)TİRE\'DE TERÖR OPERASYONU: 5 GÖZALTI

İZMİR\'in Tire İlçesi\'nde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı İstihbarat Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik insansız hava aracı drone destekli operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettikleri ve terör propagandası yaptıkları belirtilen A.D., A.D., Ç.D., E.K., ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 14 cep telefonu, 19 fotoğraf makinesi, bilgisayar, hard disk, tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Operasyon kapsamında bir kişinin daha arandığı belirtildi.



5)13 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturmasında, \'ByLock\' programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5\'i kadın toplam 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül günü Samsun merkezli yaptıkları operasyonda \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen özel sektörde çalışan toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında daha sonra 1 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5\'i kadın toplam 13 kişi bugün adliyeye sevk edildi.



