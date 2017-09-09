DHA YURT BÜLTENİ-4 

İzmir\'de 9 Eylül coşkusu

İZMİR\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü, Başbakan Binali Yıldırım\'ın da katıldığı törenlerle kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir gün önce İZBAN Selçuk istasyonun açılışı sırasındaki protestolar nedeniyle töreni terk etmesinin ardından, Konak Meydanı\'ndaki törende Başbakan Binali Yıldırım ile tekrar bir araya geldi.

İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül törenleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin organize ettiği \'Zafer Yürüyüşü\' düzenlendi. CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları başta olmak üzere binlerce İzmirli, saat 09.00\'da Basmane\'de buluştu. Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk\'ün resminin olduğu poster, yüzlerce İzmirli tarafından ellerde taşındı. Bu iki büyük bayrak ve posterin yanı sıra yürüyüşe katılanlar ayrıca Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe başladı. Başkan Aziz Kocaoğlu, çevre köylerden gelen çiftçilerin taktığı poşuyla yürüdü. Anafartalar Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı\'na yüründü. Yol boyunca \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\", \"İzmir Aziz\'dir Aziz kalacak\" sloganları atıldı. Yer yer İzmir Marşı söylendi.

ÇELENK SUNULDU

Kurtuluş törenlerinin resmi programı saat 10.00\'da Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Ardından törene katılın protokol üyeleri ve töreni izlemeye gelen İzmirliler şehitler için saygı duruşunda bulundu. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Törene aralarında siyasi parti yöneticilerinin de yer aldığı protokol üyeleri de katıldı. İzmirliler törene gelen polis, asker ve gazilerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Çelenk sunumu sonrası protokol üyeleri Konak Meydanı\'ndaki bayrak törenine katılmak için burudan ayrıldı.

KONAK\'TA TÖREN YAPILDI

Konak\'taki törene ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile beraberinde CHP\'li milletvekileri ve ilçe belediye başkanları geldi. Kocaoğlu ile birlikte alana gelen bir grup da, bariyerlerle ayrılan izleyici bölümüne alındı. Konak Meydanı\'ndaki törene Başbakan Binali Yıldırımın da katıldı. Tören Başbakan Yıldırım\'ın gelmesi ile saat 10.30\'da başladı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Kalkan, Atilla Kaya, Nükhet Hotar, Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam, Mustafa Balbay, Atilla Sertel, Murat Bakan da katıldı.

Törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir\'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı Başbakan Binali Yıldırım\'a tekmil verip, alandan ayrıldı. Sonrasında başka bir süvari birliği tarafından Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesindeki Büyük Taarruz tepesinden getirilen toprak ve Türk bayrağı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'na teslim edildi. Bakan Eroğlu da getirilen toprak ve bayrağı Başbakan Binli Yıldırım\'a teslim etti. Ardından Konak Meydanı\'ndaki tören sona erdi.

Bu arada dün (cuma) Selçuk İZBAN hattının açılışı töreninde tepkilere kızıp alanı terk eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Başbakan Binali Yıldırım kurtuluş günü töreninde buluşmuş oldu.

Törenin ardından Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'deki programına devam etmek için Konak Meydanı\'ndan ayrıldı. İzmir protokolü ise 9 Eylül kutlamalarına devamı için tekrar Cumhuriyet Meydanı\'na döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konak Meydanı\'ndaki İzmir\'in kurtuluşu törenlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Utku BOLULU, Taylan YILDIRIM, Mustafa OĞUZ -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Kocaoğlu, tepkisini Twitter\'dan sürdürdü (Tekrar)

Başbakan Binali Yıldırım\'ın da katıldığı İZBAN Selçuk Torbalı hattının açılış töreninde, kürsüdeyken \'Recep Tayyip Erdoğan\' sloganlarının atılması üzerine tepki gösterip, töreni terk eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Twitter\'daki sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aziz Kocaoğlu açıklamasında, şunları yazdı:

\"Selçuk\'taki İZBAN töreninde ve öncesinde neler yaşandığını sizlerle paylaşmak istiyorum. İZBAN\'da yüzde 50 ortak olmamıza rağmen, Selçuk\'taki töreni basından öğrendik. Program bize bugün, yani törenin yapıldığı 8 Eylül tarihinde ulaştı. Yani ortada bir gariplik olduğu belliydi. Ama biz bunu gündem yapıp, ortamı germek istemedik. Kürsüye çıktığımda bazı gruplar tarafından yuhalandım. \'İn aşağı\' ve \'konuşma\' gibi hakaretlere maruz kaldım. İzmir\'in seçilmiş belediye başkanı olarak duruşumla, davranışımla böyle bir tavrı hak etmediğime inanıyorum. Tören sırasında bağırıp çağıranları Sayın Başbakan dahil kimse susturmaya çalışmadı bile. Bunu da çok yadırgadım. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışında, Açıkhava Tiyatrosu\'nda yaşananları herkes hatırlayacaktır. Zamanın Sanayi Bakanı Nihat Ergün\'e protesto olunca, ben kürsüye fırlayıp herkesi susturmuş ve Sayın Bakan\'dan özür dilemiştim. Devlet adamlığı, siyasetçilik budur; konuğuna, ortağına, devlet büyüğüne nasıl davranılacağını göstermektir.\"

Görüntü Dökümü

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-Kocaoğlu\'nun kürsüde konuşması

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- Kocaoğlu\'nun kürsü konuşmasından sonra tören alanından ayrılması

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-Kocaoğlu\'nun twitter\'dan yaptığı açıklama

Haber-Kamera: İZMİR (DHA)

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Van\'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen, aralarında polis, asker, avukat, öğretmen ve müezzinlerin bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber: VAN (DHA)

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Hacettepe Tıp\'ı kazandığını söyleyen Nuriye suçlamaları kabul etmedi

HACETTEPE Tıp Fakültesi\'ni kazandığını iddia eden ancak yapılan incelemede İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümü\'nü kazandığı öne sürülen Nuriye Kalkmaz, suçlamaları kabul etmeyerek haksızlığa uğradığını söyledi.

Kütahya\'nın Fatih Mahallesi\'nde oturan Nuriye Kalkmaz, kendisinin geçen yıl Devlet Hatun Kız Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü\'nden mezun olduğunu, bir yıl süresince üniversite sınavlarına hazırlandığını söyledi. Kalkmaz DHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl girdiği sınavda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kazandığını öne sürerek şöyle dedi: \"Ben, Devlet Hatun Kız Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü mezunuyum. Bir sene mezun kaldım, tıp fakültesi istediğim için. Bir sene hazırlandım, etüt merkezine gittim. İlk aşama sınavı olan YGS sınavına girdim. YGS 2\'de 485 puan aldım 431\'inci oldum. LYS MF3\'ten 478 puan aldım başarı sıralamamda 1001\'inci, okul puanım 84 olduğu için beni geri çekti 1413\'üncü oldum. Başarı sıralamasına göre yerleştirildiğimiz için ben tercihlerimi yaptım. İlk tercihim Hacettepe İngilizce Tıp, ikinci tercihim Hacettepe Türkçe Tıp, daha sonrakiler İstanbul Çapa İngilizce Tıp, Çapa Türkçe Tıp olarak Batı illerindeki tıp fakültelerini sıraladım. Tıp fakültelerinin en sonuna Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ni yazdım. 16\'ncı sıralamamda da İstanbul Üniversitesi Jeofizik mühendislik bölümü bulunuyordu. Sonuçlar açıklandığında ikinci tercihim olan Hacettepe Üniversitesi Türkçe Tıp Fakültesi\'nin olduğunu gördüm.\"

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ\'NDE İNGİLİZCE SINAVINA GİRMİŞ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne e-devlet üzerinden kaydını yaptırdığını ancak yine de ailesiyle birlikte bu üniversiteye gittiklerini anlatan Nuriye Kalkmaz şöyle devam etti: \"Ağustos\'un 15\'inde Hacettepe Üniversitesi\'ne gittik. Tıp Fakültesi öğrenci işlerinde bana söylenilen \'e-devletten kayıt yaptırdıysanız herhangi bir evrak teslim etmenize gerek yok, e- devletten kayıt yeterli\' denildi. Ardından da Eylül\'ün 5\'inden 8\'ine kadar İngilizce hazırlık için muaf sınavları olduğu belirtildi. Daha sonra Kütahya\'ya döndük. Kütahya milli eğitim müdürümüz, Kütahya belediye başkanı Kamil Saraçoğlu eve ziyaretime geldiler. Bakanlarımız yanlarına tebrik için çağırdılar. Haberler yapıldı, gazeteler arayıp röportaj istedi benden. 5 Eylül\'de Hacettepe Üniversitesi\'nde İngilizce hazırlık sınavına girdim. Bir gün sonra sınav sonucu açıklandı ve ilk sınavı geçtim. 7 ve 8 Eylül\'deki \' sınavlara girme hakkı kazandım. \"

JEOFİZİK BENİM 16\'NCI TERCİHİMDİ

Daha sonra 6 Eylül gecesi lisedeki okul müdürünün kendilerini telefonla arayıp, bir kişinin kendisi için Hacettepe Tıp Fakültesi\'ni kazanmadığını söylediğini belirten Nuriye Kalkmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Ben de okul müdürümüzün isteği üzerine ona belgeleri gönderdim. Daha sonra İl Milli Eğitim müdürümüz de aradı. Onlara ÖSYM ve e-devlet şifremi verdim. Sonra beni tekrar aradılar \'olay kapandı hiçbir şey yok sen sakin ol uyu ve yarın da sınavına git\' denildi. Hacettepe Üniversitesi\'nden İngilizce sınavına girdikten sonra Kütahya\'ya döndüm. Bu kez Milli Eğitim Müdürü babamı çağırıp benim Hacettepe değil İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümü\'nü kazandığımı söylemiş. O bölüm de benim 5\'inci tercihim olduğu söyleniyor. Oysa ben 16\'ncı tercihimde Jeofizik bölümünü yazmıştım.\"

MAHKEMEYE BAŞVURACAK

Haksızlığa uğradığını, elinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ni kazandığına dair belgenin bulunduğunu, avukat aracıyla haklarını mahkemede arayacaklarını söyleyen Kalkmaz, \"Benim İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü\'nü kazandığım ve oraya kayıt yaptırdığım söyleniyor. Ben oraya kaydımı yaptırmadım. Benim hakkımda sahte evrak düzenlediğim yolunda da haberler çıkmış. Sahte evrak düzenlediğim, YÖK\'ün sitesini çökerttiğim hakkında iddialar ortaya atılmış. Böyle bir şeyi nasıl kanıtlıyorlar ise kanıtlasınlar. ÖSYM\'nin bana verdiği belgelerin hepsi bende. Gereğinin yapılmasını, sesimi herkese duyurmak istiyorum. Ben meslek lisesi mezunuyum diye mi yapılıyor bu haksızlık? Ben köylü çocuğuyum, ailemin durumu orta halli, kötü olduğu için mi bunun yapıldığını söylesinler. Ben YÖK\'ün şifresini kıracak kadar yetenekli olsam zaten Hacettepe\'ye de gitmem üniversiteye de gitmem. Ben buradan bütün yetkilileri duyuruyorum. Benim sesimi duysunlar. Bana \'meslek liselerinin gururusun\' diyerek hatta 3 ayımı, hatta YGS\'den sonraki sürecimi böyle geçirtip son bir ayda da hokus pokus yapıp ne olduğunu bana biri açıklasın\" diye konuştu.

Bu arada Nuriye Kalkmaz için hem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, hem de İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü\'ne kazandığına dair iki ayrı belgenin bulunduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Nuriye Kalkmaz\'ın konuşması ve belgeleri göstermesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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İsviçre\'ye kaçırılan Herakles Lahdi yola çıktı

TÜRKİYE\'den 50 yıl önce kaçırıldığı düşünülen ve İsviçre\'de bulunan Roma dönemi\'ne ait, üzerinde \'Herakles\'in 12 işi\'nin tasvir edildiği lahid, Antalya\'ya getirilmek üzere Cenevre\'de özel olarak paketlenerek bulunduğu müzeden çıkarıldı. Türkiye\'nin Cenevre Başkonsolosluğu, bu anlarda çekilen fotoğrafları paylaştı.

İsviçre hükümeti 2010 yılında, Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramana ait \'12 iş\'in tasvir edildiği lahdin kaçırılmış olabileceğine dair ihbar üzerine tarihi esere el koyup Türkiye ile temasa geçti. İsviçre Kültür Bakanlığı, M.Ö. 2\'nci yüzyılın sonlarında Roma İmparatorluğu döneminde yapılan lahdin Antalya\'dan İsviçre\'ye kaçırıldığını açıkladı. Herakles Lahdi\'nin Antalya\'nın Aksu İlçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960\'lı yıllarda yapılan kaçak kazılarda bulunduğu ve yurt dışına çıkarıldığı saptandı.

YOLA ÇIKARILMAYA HAZIR

M.Ö. 2\'nci yüzyıla tarihlenen Roma dönemine ait lahdin 235 santimetre boyunda, 112 santimetre genişliğinde ve 3 ton ağırlığında olduğu biliniyor. Cenevre\'de 3 ay sergilenen lahdin Türkiye\'ye iade işlemleri başlatılmıştı. Cenevre\'ye giden Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, müze yetkilileri ve bakanlık yetkilileri, Cenevre Üniversitesi Sanat ve Tarih Müzesi\'nde bulunan Herakles Lahdi\'ni, 50 yılı aşkın süre sonunda yeniden ait olduğu topraklara getirilmesi için işlemleri tamamladı.

CENEVRE\'DE MÜZEDEN ÇIKARTILDI

Cenevre\'deki bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Herakles Lahdi, Türkiye\'ye dönüşü için özel bir şekilde paketlenerek, sergilendiği Cenevre Üniversitesi Sanat ve Tarih Müzesi\'nden asansör sistemiyle çıkartıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Başkonsolosluğu, lahdinin müzeden çıkarılması sırasında çekilen fotoğrafları paylaştı.

HAVAYOLUYLA GELİYOR

Herakles Lahdi havayoluyla önce İstanbul\'a, ardından da Antalya\'ya getirilecek. Lahidin 10 Eylül Pazar günü Antalya Müzesi\'nde olması planlanıyor. Antalya Müze Müdürlüğü\'nde lahidin sergileneceği alanla ilgili hazırlıklar tamamlandı. Özel bir açılış töreni düzenlenecek lahid için mor bir örtü hazırlandı.

HERAKLES\'İN 12 İŞİ

Efsaneye göre Amphitryon\'un savaşa gitmesi üzerine onun görünümünde Alkamene ile ilişkiye giren Zeus\'un, Alkamene\'den Herakles adında bir çocuğu dünyaya gelir. Alkamene\'nin Zeus\'tan hamile kalması, Tanrıça Hera\'yı çok sinirlendirir. Yarı tanrı, yarı insan olarak bilinen Herakles, tanrısal güçlere ve Hera\'ya dayanamayarak bir gece cinnet getirerek çocuklarıyla birlikte ailesini ateşte öldürür. Herakles bu cinayetlerden sonra Pythia Apollonu kâhinine danışmaya gider ve Eurystheus\'un hizmetine girerek onun verdiği görevleri yerine getirmesine karar verilir.

Bu görevler şöyle sıralanır;

1- Nemea Aslanı\'nı yenmek.

2- Lerna gölündeki Hydra\'yı öldürmek. Çok başlı yılan olan Hydra, tanrıça Hera tarafından yetiştirilmiştir.

3- Artemis\'in kutsal hayvanlarından Kyreneia Geyiğini yakalamak.

4- Erymanthian dağında yaşayan büyük yaban domuzunu diri yakalamak.

5- Augias\'ın ahırlarını bir günde temizlemek.

6- Stymphalos\'da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran Stymphalian kuşlarını kovmak.

7- Girit\'e gidip Poseidon\'un Minos\'a verdiği azgın Girit boğasını getirmek.

8- Trakya kralı Diomedes\'e ait dört vahşi kısrağı yakalamak.

9- Amazonlar kraliçesi Hippolyta\'dan büyülü kemerini almak.

10- Okeanos\'un bir adasında bulunan 3 gövdeli dev Geryoneus\'un sığırlarını çalmak.

11- Hesperidler\'in altın elmalarını getirmek.

12- Hades\'in ölüler ülkesini koruyan Kerberos adlı köpeği yeryüzüne çıkarmak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Müze görüntüleri

- Lahidin fotoğrafları

Haber- Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA- DHA)

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Kars\'ta SGK ve belediye ekiplerinin de katıldığı asayiş denetimi

KARS Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde SGK ve belediye ekiplerinin de katıldığı \'Kars-Kale 1\' asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik koordinesinde dün akşam başlatılan ve gece 24.00’te son eren 4 saatlik uygulamaya narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekipleri katıldı. Emniyet müdürlüğü’nün Çevik kuvvet bahçesine bir araya gelen ekipler, konvoy halinde yola çıkarak kontrol ve denetim noktalarına ulaştı. Kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamada bin 548 kişi, 266 araç ve 120 işyeri ruhsat ve çalışanların sigortası konusunda sorgulandı. Denetimlerde 28 araçla ilgili olarak toplam 9 bin 47 lira ceza kesildi, ayrıca 4 araç trafikten men edildi.Kağızman ilçesinde de 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Erdem, halkın huzur ve güvenini sağlamak, muhtemel olayları önlemek ve önceden meydana gelen vakaların şüphelilerini yakalamak amacıyla bu denetimleri gerçekleştirdiklerini bundan böyle belli aralıklarla halkın huzur ve refahı için bu uygulamaların yapılacağını söyledi. Erdem ayrıca, ekiplerin kent merkezinde 4 noktada ve umuma açık yerlerdeki çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Uygulamaya 16 araç ile 17 ekipte görevli 130 personelin katıldığı bilgisini de veren Erdem, SGK ve belediye ekiplerinin de çalışmalara destek verdiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çevik kuvvet bahçesindeki ekipler

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Erdem’in konuşması

Uygulamadan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Doğduğu köye okul yaptırdı

KARS\'ın Arpaçay İlçesi\'nde hayırsever işadamı İsmail Koçali\'nin doğduğu köyde yaptırılan 4 derslikli 20 öğrenci kapasiteli ilkokul tamamlandı. Öğretmen lojmanı, kütüphane, ana sınıfı, kalorifer dairesi, modern mutfağa da sahip okulun açılışı en çok çocukları sevinirdi. Protokol üyeleri ve köylüler okulu gezerken çocuklar okul bahçelerinde ilk defa görükleri çocuk parkında oynadı.

İşadamı Koçali tarafından ilçeye bağlı Karakale Köyü\'nde yaptırılan okulun açılışı Vali Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, işadamı İsmail Koçali, öğrenci, öğretmen ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Rahmi Doğan, amaçlarının 2017-18 eğitim öğretim yılına hazırlıklı girmek olduğunu söyledi. Okullarda bu yıl önemli ve ciddi önlemler alacaklarını belirten Vali Doğan, şöyle dedi: \"Bu yıl özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu bir husus var. Gençlerimizi, çocuklarımızı uyuşturucudan koruyabilmek adına bu eğitim öğretim yılının başından itibaren ciddi tedbirler alacağız. Bunu hem okul aile birlikleriyle, hem köy muhtarlarımızla, okul müürlerimizle ve milli eğitimdeki yöneticilerimizle birlikte istişare ettik, toplantı yaptık ve alınması gereken tedbirleride birlikte kararlaştırdık.\"

İşadamı İsmail Koçali de köyündeki çocukların daha iyi koşularda eğitim görmeleri için imkanlarını seferber ettiğini ve bundan da büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Koçali şöyle konuştu: \"Ben 42 yıl önce bu okulda okudum. 1,2 ve 3\'üncü sınıflar aynı sınıftaydık. 42 yıl sonra buraya geldiğimde aynı düzenin devam ettiğini gördüm. Bugünün çağına uygun daha modern bu gençlerin de daha iyi eğitime hakları var diye 4 sınıflı bir okul ve artı ana sınıfı yaptık. Öğretmenlerimizin de insanca yaşabileceği bir lojman yaptık. Umuyorum bu bizim hepimize, bizim köyümüzden şehrimizden çıkan insanların hepsine örnek olur. Buradan çıkan öğrencilerde üstün başarılara imza atarlar ve onlarda dönüp köylerine, kimisi maddi kimisi manevi kimisi de eğitimiyle destek sağlar. Genelde hizmet eden öğretmenler Doğu\'yu sevmez, gelmekten imtina ederler. Çünkü yaşam koşulları çok zor. Öğretmenlerde burayı tercih etsinler diye düşündük. Umarım bu düşüncemize birileri kulak verir gelir burada bizim köyün öğrencilerine de iyi eğitim verirler. Buradan da en azından önce ülkesine, vatanına ve köyüne, ailesine hayırlı evlatlar çıkar. O hayırlı evlatlarda çıkar buralarda bir şeyler yaparlar diye ümit ediyorum.\"

Öğrenciler ilk kez okul bahçelerinde gördükleri çocuk parkında gönüllerince eğlendi. Eski okullarında bu tür olanak olmadığını ifade eden çocuklar, \"Artık kış aylarında zorluk çekmeyeceğiz. Tuvaletler, lavabolar okulun içinde. Yeni okulumuzu çok sevdik. Bize bu okulu kazandıran İsmail amcaya teşekkür ederiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okul tabelası

Okuldan genel ve detaylar

İşadamı İsmail Koçali’nin konuşması

Vali Rahmi Doğan’ın konuşması

Plaket takdimi

Okul açılışı

Sınıf ve lojman

Çocukların parkta oynamaları

İşadamı İsmail Koçali ile röp.

Koçali ailesinin okul önünde hatıra fotoğrafı çektirmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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14 yıllık evli vajinismus hastası kadının artık çocuğu olacak

ADANA\'da 14 yıllık evli olan ve vajinusmus hastalığı nedeniyle hiç cinsel ilişkiye giremeyen 34 yaşındaki Ö.A., gördüğü tedavi sonucu iyileşti. Tedavinin ardından 2 aylık hamile olan Ö.A.\'nın doktoru Pınar Doğan, vajinismusun tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Ev kadını Ö.A., \'cinsel ilişkiye girememe ve korkma durumu\' olarak tanımlanan vajinismus rahatsızlığı nedeniyle 14 yıldır evli olduğu işçi M.A. ile hiç cinsel ilişkiye giremedi. Tedavi için bir çok uzmanla görüşen Ö.A., son olarak Adana\'daki özel bir hastanede görevli Aile Danışma ve Cinsel Terapi Uzmanı Dr. Pınar Doğan\'a başvurdu. Ö.A. ve eşine yönelik tedavi uygulayan Pınar Doğan, \"Birlikte terapiye alıp tedavi uyguladığımız çiftimiz şimdi çocuk sahibi olabilecek. Ö.A. tedavi sonrası 14 yıldır hayali olan bebeğine 2 aylık hamile. Hastamıza davranışsal ve bilişsel olarak kasılmaya yol açan kaslarını kontrol etmeyi öğrettik. Vajinismusun tedavi edilebilen bir durum olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Pınar Doğan ile röp

- Pınar Doğan masada çalışırken

- Pınar Doğan ve sağlık ekibi birlikte değerlendirme yaparken

Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)-

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