DHA YURT BÜLTENİ-4 

Mahkeme Başkanından darbeci binbaşıya; \'Düzgün konuş\'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi. Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasında, koruma polisi Mehmet Çetin\'i şehit ettiği ileri sürülen, binbaşı Şükrü Seymen, esasa ilişkin savunma yaptı. Seymen\'in savunmasında \"Aleyhimize hiçbir delil sunamayan iddia makamının 50\'ye yakın ifadeyi görmezden gelmesi manidardır\" demesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Nereden biliyorsun görmezden geldiğimizi. Kimseyi suçlayamazsın. Seni düzgün konuşmaya davet ediyorum\" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sürüyor. Duruşma öncesi özel hareket polisleri çatılarda konuşlanırken, çevik kuvvet tarafından da çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler\'de görevli binbaşı olan sanık Şükrü Seymen, duruşmada esas hakkında savunma yaptı. Seymen, \"5 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu\'nun raporunda Marmaris\'e bizden önce başka grubun geldiği, çatışma çıktığı ve zayiat verildiği ortadır. Görgü tanıklarının verdikleri ifadeler de raporu doğruluyor. Hür irademizle ifade vermemize rağmen, iddia makamı ilk ifadeleri dikkat ediyor. Bu ifadelerin döve döve alınmadığını nereden bilebileceksiniz? Polisleri kimin şehit ettiği ortadadır. 50\'ye yakın tanık, sis bombası, gaz maskesi kullandığını söylüyor. Bizde bunların hiçbiri mevcut değildi. Aleyhimize hiçbir delil sunamayan iddia makamının 50\'ye yakın ifadeyi görmezden gelmesi manidardır\" dedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, \"Nereden biliyorsun görmezden geldiğimizi. Kimseyi suçlayamazsın. Seni düzgün konuşmaya davet ediyorum\" dedi.

Duruşma, Seymen\'in ifadesi ile sürüyor.

DURUŞMADA \'AHİRET\' TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasında esasa ilişkin savunması süren binbaşı Şükrü Seymen, \"Delil karatma şüphesiyle tutuklu bulunanlar sanıklar, bana, \'Delil getirin\' diye yalvarıyor. Komedi gibi bir şey. Korumaların otelin güvenlik kamerasının fişini çekmesi tesadüf olamaz. Devlet devletse, benim suçsuz olduğumu ispatlamak zorunda. Cumhurbaşkanın otelde olduğuna dair ortada bir görüntü yok. Polisle çatışmaya giren kimliği meçhul kişiler kimlerdir? Bu dava ahirette görülecek. Hakkımı helal etmiyorum. Allah\'a havale ediyorum. Sizin vereceğiniz karar sizi kurtarır. Ancak bizim burada yargılanmamızı sağlayanlar ile hesabımızı ahirette göreceğiz\" dedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Konuyu farklı yerlere çekme. Bütün hesapların görüleceği yer ahiret. Davamızla bunun ilgisi yok. Esas hakkında savunmanı yap\" dedi.

Duruşma, Seymen\'in esasa ilişkin savunması ile devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik önlemlerinden görüntü

-Sanıkların cezaevi aracıyla getirilişinden görüntü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

======================================

2 yeğenini öldüren Afgan amca her yerde aranıyor



NEVŞEHİR Merkez İbrahimpaşa Demir Hafız Caddesi\'ndeki bir apartmanda Afgan ailenin oturduğu dairede 3 yaşındaki Rustam Rahime ile 5 yaşındaki Sahar Rahime\'nin boğazları kesilerek öldürülmesi, annelerinin ise ağır yaralanması olayıyla ilgili amca R.R aranıyor.

Dün Nevşehir\'de meydana gelen olayda, boğazları kesilen 2 çocuğunun yanında yaralı olarak bulunan anne Buram Rahime ilk ifadesinde kendilerini kayınbiraderi R.R.\'nin bıçakladığını söyledi. Anne Buram Rahimie yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İncelemelerin ardından çocukların cansız bedenleri Nevşehir Belediyesi cenaze aracına konularak morga götürüldü. Annenin verdiği ifadeler doğrultusunda amca R.R.\'nin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-Ölen çocukların sağlık fotoğrafı

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

=============================================

Emekli müdür denizde ayağına taş bağlı ölü bulundu



YALOVA’nın Çınarcık İlçesi’nde eski halk eğitim merkezi müdürü 52 yaşındaki Mehmet Ceylan, Taşliman Mevkisi’nde denizde ayağına taş bağlı olarak ölü bulundu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen evli 1 çocuk babası Ceylan\'ın intihar ettiği düşünülüyor.

Çınarcık’ta 4 yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yapan ve kısa süre önce emekliye ayrılan Mehmet Ceylan, bugün saat 08.30 sıralarında ilçedeki vatandaşlar tarafından denizde ölü bulundu. Ayağına taş bağlı olan Mehmet Ceylan\'ın ölüm haberini alan Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, olay yerine gelerek polisten bilgi aldı. Yaklaşık 4 ay önce emekli olan ve son dönemlerde psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Mehmet Ceylan\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Mehmet Ceylan\'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

----------------

FOTOĞRAFLI

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, (DHA) -

========================================

Manisa\'da kutlamalara katılan 2 öğrenci bayıldı

MANİSA\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü kutlamalarında iki öğrenci fenalaşarak bayıldı. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'in de ilk müdahalede bulunduğu öğrenciler, bir süre gözlem altında tutuldu.

Manisa\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenle kutlandı. Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, AK Partili Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir ve Selçuk Özdağ, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, ilçe belediye başkanları, siyasiler, öğrenciler ve vatandaşlar törene katıldı. Vali Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün\'ün de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Manisa\'nın düşman işgalinden kurtuluşuna büyük destek sağlayan temsili atlı birliklerin komutanı, Vali Güvençer\'e Türk bayrağını verdi. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, törende zeybek gösterisi sundu.

Konuşma yapan Başkan Ergün, kentin kurtuluş yıllarında büyük acılar yaşadığını, ancak küllerinden doğduğunu söyledi. Ergün, \"Tüm bu acılar içinde ayağa kalkan aziz milletimiz, ülkesini düşmandan ve işgal kuvvetlerinden temizlemiştir. 8 Eylül yanan bir şehrin feraha eriştiği gündür. 8 Eylül, İzmir\'in dağlarında açan çiçeklerin filiz verdiği gündür\" dedi.

BAYILAN ÖĞRENCİLE CHP\'Lİ VEKİLDEN MÜDAHALE

Başkan Ergün\'ün konuşması sırasında lise öğrencilerinden izci Fatma Çetinoğlu, bir anda yere yığıldı. Bayılan öğrenciyi çevredeki vatandaşlar kaldırmaya çalışırken, protokolden çıkan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ilk müdahaleyi yaptı. Ardından tören alanındaki 112 acil sağlık ekipleri öğrenciye müdahale etti. Törene aç katıldığı sanılan öğrenciye meyve suyu verildi. Tören alanındaki lise öğrencilerinden Melek Deniz Vural da bayıldı. Fenalaşan Vural\'a arkadaşları yardım etti. 112 acil sağlık görevlileri öğrencinin tansiyonu ölçerek ilk müdahaleyi yaptı. İki öğrencinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Törenin ardından Manisa Tugay Komutanlığı Bandosu eşliğinde \'Büyük Taarruz Atlı Birlikleri\' Manisa sokaklarında geçiş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tören alanından görüntü

- Çelenklerin sunulması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'ün konuşması

- Öğrencinin yere düşüp bayılması

- CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'in müdahalesi

- Atlı birliklerden görüntü ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer\'e bayrak verilmesi

- Halk oyunlarından görüntü

- Törende fenalaşan Melek Deniz Vural isimli öğrenciye arkadaşlarının ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

==================================

Tırmanma duvarında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde oyun parkında oynarken, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine çıktığı 8 metrelik tırmanma duvarında mahsur kalan 14 yaşındaki Doğukan Kanyılmaz, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Doğukan Kanyılmaz, Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi’ndeki oyun parkında oynarken arkadaşlarının \'Çıkamazsın\' demesi üzerine 8 metrelik tırmanma duvarına çıktı. Duvarın üst noktasına kadar çıkan Kanyılmaz, inmekten korkup panik yaşayınca çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipten bir itfaiye eri duvara dayadığı merdivenle yukarıya çıktı. Kanyılmaz, iple bağlanıp başına kask takılarak merdivenle güvenli bir şekilde indirildi.

Yaklaşık 15 dakika kaldığı duvardan indikten sonra ağlama krizine giren Kanyılmaz, daha sonra arkadaşlarıyla parktan ayrıldı.

Görüntü dökümü:

-Olay yeri

-Tırmanma duvarında mahsur kalan çocuk

-İtfaiye erinin tırmanması

-Çevredeki kalabalık

-Doğukan\'ın iple bağlanarak indirilmesi

-Doğukan\'ın kurtulmasının ardından çocukların alkışlaması

-Ağlayan Doğukan\'ı ekiplerin teselli etmesi

-Arkadaşları ile röp.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

================================================

Suç duyurusuna kucağında yavru kediyle geldi

BURSA’da müzik aletleri satan 52 yaşındaki Rüstem Avcı, işyerinin arkasındaki sokak kedilerinin beslenmesi için verdiği yiyecek ve mamalardan rahatsız olan ve bu nedenle kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü komşusu Y.H. hakkında suçu duyurusunda bulundu. Bursa Adliyesi\'ne kucağındaki yavru sokak kedisi ile gelen Rüstem Avcı, \"Buraya kucağımdaki yavru sokak kedisinin adaleti için geldik. Şikayetimizin takipçisi olacağız\" dedi.

Bursa\'da Merkez Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde müzik aletleri satan Rüstem Avcı ve eşi Selime Avcı, işyerinin arka penceresinin baktığı belediyeye ait yeşil alanda bulunan 40\'a yakın sokak kedisini, her gün yiyecek ve mama vermeye başladı. Bundan büyük keyif aldıklarını söyleyen Rüstem Avcı, \"Hayvanlara olan bu yaklaşımımız üst katımızda işyeri bulunan Y.H.\'yi rahatsız etti. Bu kişi kedilere yiyecek verdiğimiz için beni ve eşimi ölümle tehdit etti\" dedi.

Rüstem Avcı, kendisini tehdit eden Y.H. hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Adliye Sarayı\'na kucağında yavru sokak kedisi ile gelen Avcı, \"Buraya kucağımdaki yavru sokak kedisinin adaleti için geldik. Sokak kedilerinin hakkını korumak için bu suç duyurusunda bulunuyorum. Bu yüzden yavru kedi ile adliyeye geldim. Komşumuz ile yaşadığımız tartışmaların güvenlik kamerası görüntüleri var. Bunları kanıt olarak verdim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Şikayetimizin takipçisi olacağız\" dedi.

Görüntü dökümü

Rüstem Avcı kedi ile adliyede

Avcı ile röp

Tartışmanın güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

========================================

Bodrum\'da klasik Türk müziği gecesi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde Karya Kültür ve Sanat Derneği (KARSANAT) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Karsanat Barok Müzik Festivali\'nin kapanış gecesinde Karya Türk Müziği Topluluğu, Barok Dönem\'de yaşamış klasik Türk müziği bestecilerinin eserlerini seslendirdi.

KARSANAT tarafından Bodrum Belediyesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Avusturya Kültür Ofisi\'nin destekleri ile düzenlenen 8. Karsanat Barok Müzik Festivali sona erdi. Bodrum Antik Tiyatro\'da gerçekleşen konserde, Özge Eyüboğlu\'nun solistliğinde Karya Türk Müziği Topluluğu sahne aldı. Topluluk, klasik Türk müziği bestecilerinin eserlerini, Prof. Dr. Nevzat Atlığ\'ın Sanat Danışmanlığı\'nda seslendirdi. Klasik kemençede Mehmet Yalgın, neyde Kaşif Demiröz, viyolonselde Seher Erkan, kanunda Cüneyt Çakal, vurmalı sazlarda Selçuk Yazıcı\'dan oluşan topluluk, solist Özge Eyüpoğlu\'na eşlik etti. Eyüboğlu konserde, Barok Dönem Avrupalı bestecilerin çağdaşları Dede Efendi, Tanburi Mustafa Çavuş gibi çok önemli bestecilerin eserlerini seslendirdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Eyüboğlu, konserinde sonunda seyircilerin yoğun alkışları üzerine 2 eser daha seslendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konserden görüntüler.

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

========================================

HDP Milletvekili Irmak, SEGBİS ile duruşmaya katılmayı kabul etmedi



HAKKARİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım\'da tutuklanan HDP Milletvekili Selma Irmak\'ın, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır\'a nakledilen duruşmasına devam edildi. Silivri Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Selma Irmak, Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen yargılamada, duruşma salonuna gelerek savunma yapmak istediği için SEGBİS sistemi ile katılmadı. Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan\'ın duruşması da ertelendi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım\'da tutuklanan ve hakkında \'Terör örgütü yöneticiliği\' ve 6 kez \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçundan 52.5 yıl hapis cezası talep edilen HDP Milletvekili Selma Irmak\'ın, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır\'a nakledilen duruşmasına devam edildi. Silivri Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Selma Irmak, Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, SEGBİS sistemi ile katılmak istemediğini belirten dilekçe sunarak, katılmadı. Duruşmayı HDP milletvekilleri Leyla Birlik, Ziya Pir, Feleknas Uca ve Sibel Yiğitalp de salondan izledi. Duruşmada ilk söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, bir önceki celse sunduğu esas esas hakkındaki görüşünü tekrarlayarak, Selma Irmak\'ın cezalandırılmasını istedi. Daha sonra söz alan sanık avukatları Ebru Günay, Reyhan Yalçındağ Baydemir ve Mesut Beştaş, müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

\'KENDİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SAKINCALI\'

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, Selma Irmak\'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Irmak\'ın tutuklu olduğu cezaevi ile yargılamanın yapıldığı mahkeme arasında bulunan mesafe ve bölgede meydana gelen terör olayları gözetildiğinde, Irmak\'ın duruşmada hazır edilmesinin kendi güvenliği açısından sakıncalı olabileceğini belirten mahkeme, bu nedenle duruşmada hazır bulunudurulması talebinin reddine karar verdi. Duruşma ertelendi.

HDP\'li AKDOĞAN\'IN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI SÜRECEK

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Kasım 2016 günü tutuklanan ve 26 Nisan 2017 günü yapılan ilk duruşmada tahliye edilen HDP milletvekili Nihat Akdoğan\'ın yargılanmasına da Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Hakkında ‘suçu ve suçluyu övmek,’ ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma,’ ‘örgüte üye olma’ ve ‘örgüt propagandası yapma’ suçlamalarından 85 yıl kadar hapis cezası istenen Nihat Akdoğan\'ın katılmadığı duruşmada, avukatları Rıdvan Kurt ve Reyhan Yalçındağ Baydemir hazır bulundu.

Duruşmada söz hakkı verilen Akdoğan\'ın avukatları, müvekkilleri hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Ara kararlarını açıklayan mahkeme, Akdoğan\'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması yönündeki talebi reddederek, duruşmayı erteledi.

Haber: Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, (DHA) -

========================================