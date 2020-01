DHA YURT BÜLTENİ-4 

Van\'da feci kaza; 6 ölü, 3 yaralı

VAN\'ın Yalınağaç mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Van\'a sevk edildi.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Van-Özalp Karayolunun 15\'inci kilometresinde bulunan Yalınağaç mevkiinde meydana geldi. Özalp yönden gelen 65 ET 593 plakalı otomabil ile karşı yönden gelen 34 YC 3581 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 1\'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 1\'i çocuk 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine ambulansla Van\'a sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN

Zeytinköy\'deki yangında 50 ev ve 250 hektar orman kül oldu (2)

KAYMAKAM YILDIZ: \"YANGIN KONTROL ALTINDA\"

Muğla\'da ormanlık alanda çıkan ve kırsal Zeytinköy Mahallesi\'ne iki kez sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, bugün saat 10.30\'da, Zeytinköy\'e gelerek İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Numan Öksüz ve yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Yıldız, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmaları yapıldığını belirterek, \"Yangında en büyük tesellimiz, can kaybı olmaması. Özellikle dün gece saatteki hızı 50 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler tekrar mahallemize girdi. 61 evin tamamen yanmasına neden oldu. Bu arada ilk tespitlerimize göre 7 büyükbaş, 6 küçükbaş hayvan ve 3 eşek telef oldu. Bölgede arıcılık yapılıyor. 11 bin kovan bulunuyor. Bunlardan 1500 arı kovanı tamamen yandı. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için acil olarak çalışmalara ve hasar tespitine başladık. Kısa zamanda maddi yardım yapacağız. Bugün bölgeye çadırlarımızı kuruyoruz, yarından itibaren konteynerlerimiz gelecek. Yangında şu anda kontrol altında rüzgarda normale döndü. Karadan ve havadan söndürme ve soğutma çalışmalarımız sürüyor\" dedi.

FETÖ\'den gözaltındaki Türk asıllı Alman adliyede

ALMANYA\'dan tatile geldikleri Antalya\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi S.A. ile gözaltına alınan Türk asıllı Alman vatandaşı K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A. ise daha önce savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alman vatandaşı K.A. ile S.A. çifti, 31 Ağustos günü Antalya Havalimanı\'nda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.A. ve S.A., sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Türk asıllı oldukları açıklanan K.A. ve S.A.\'nin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındıkları kaydedildi. Çiftten S.A., 3 Eylül\'de Antalya Adliyesi\'ne sevk edildi. S.A., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Şüphelilerden K.A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Alkol yasağı cezası kesilen büfeci AİHM\'e gidecek

ANTALYA\'da saat 22.00\'den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 TL ceza kesilen büfeci Mustafa Ertem\'in Anayasa Mahkemesi\'ne yaptığı başvuru, itiraz süresi içinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildi. Cezanın bir seferliğine affı için hükümete çağrıda bulunan Ertem, aksi takdirde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne (AİHM) taşıyacağını söyledi.

2014\'ü 2015\'e bağlayan yılbaşı gecesi saat 22.00\'den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 TL idari para cezasına çarptırılan büfeci Mustafa Ertem\'in itirazlardan sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi\'ne yaptığı bireysel başvuru, süreyi geçirdiği gerekçesiyle reddedildi. Ertem\'e Anayasa Mahkemesi\'nden gönderilen yazıda, bireysel başvurunun adil yargılama ihlalinin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması gerektiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi\'nin kararı karşısında şoke olan Mustafa Ertem, kendisine kesilen ceza nedeniyle başına gelmeyen kalmadığını söyledi.

\'İÇKİYİ BEN SATMADIM\'

Yılbaşı gecesi alkollü içecek satışı yasağının başladığı saatlerde bir kişinin sigara aldıktan sonra aracına binerek ayrıldığını, o kişinin büfeden 20 metre uzakta polis tarafından durdurulduğunu ve aracında içki bulunduğunu anlatan Ertem, \"İçkileri ben satmamış olmama rağmen, kişinin de bu yönde beyanı olmasına rağmen polis \'Derdinizi mahkemede anlatırsınız\' diyerek hakkımda tutanak tuttu\" dedi. Ertem, ardından 30 bin liralık cezayla karşılaştığını söyledi.

BÜFESİNİ KAPATTI, ÖZEL GÜVENLİKÇİ OLARAK ÇALIŞIYOR

Gece alkol satışının yasaklanması nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini ve büfesini kapattığını belirten Mustafa Ertem şunları söyledi:

\"Kesilen cezayı da ödeyemedim. İptali için yaptığım başvurulardan sonuç alamayınca siyasete atıldım. 7 Haziran seçimlerinde Anadolu Partisi\'nden milletvekili adayı oldum. Yaptığım basın açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkımda dava açıldı. Bu dava devam ediyor. Şu anda özel güvenlikçi olarak çalışıyorum. Buradan bu cezanın bir seferliğine de olsa affedilmesini istiyorum. Eğer 6 ay içinde bu yapılmaz ise konuyu AİHM\'e götüreceğim.\"

Turistler \'Türkiye güvenli\' mesajı için buluştu

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi Side tatil bölgesine sürekli gelen çoğunluğu İsveçlilerden oluşan yaklaşık 100 turist Türkiye\'nin güvenli olduğu mesajı vermek için buluştu. Türkiye\'ye yurtdışında haksızlık yapıldığını belirten turistler, Türkiye\'de her şeyin çok iyi olduğunu anlattı.

İsveç\'te yaşayan ve her yıl Side\'ye tatile gelen Matilda Axelsson, geçen haziran ayında sosyal medya hesabından eylülde Side\'de buluşma kampanyası başlattı. Yurtdışında Türkiye aleyhindeki olumsuzluklara tepki amacıyla organize edilen buluşma kısa sürede büyük destek gördü. Dün akşam gerçekleştirilen buluşmaya Side\'ye tatile gelen ve çoğunluğu İsveçlilerden oluşan aralarında Norveçli, Danimarkalı ve Finlandiyalıların da bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grup katıldı. Side\'de yerleşik yaşayan ve Türk eşiyle birlikte restoran işleten İsveçli Malin Larsson da buluşmaya destek verdi. Buluşma Larsson ve eşinin işlettiği Friends Restoran\'da yapıldı.

\"TÜRKİYE\'YE HAKSIZLIK YAPILIYOR\"

Organizasyonu düzenleyen Matilda Axelsson, Side\'yi ve Türkiye\'yi çok sevdiğini belirterek, yurtdışında Türkiye\'ye yönelik haksızlık yapıldığını belirtti. Dünyanın her yerinde terörist saldırılar olabileceğini ve hiçbir ülkenin güvenli olmadığını anlatan Axelsson, \"Burada hep birlikte mutlu şekilde tatil yapıyoruz. Ben her yıl değişik zamanlarda Side\'ye gelip, daire kiralayarak 5 ay kalıyorum. Side\'yi seviyorum. Burası harika bir yer\" dedi.

\"ÇOK FAZLA OLUMSUZ HABER\"

Malin Larsson, yurtdışında hem Türkiye\'ye hem de Side\'ye yönelik olumsuz bir algı olduğunu belirterek, arkadaşının Side\'de buluşma kampanyasını sosyal medyada gördüğü zaman çok mutlu olduğunu ve buna destek vermek istediğini aktardı. Side\'de herkesin güvenle tatil yapabildiğini anlatan Larsson, \"Herkes Side\'yi, Türkiye\'yi seviyor. Şimdi çok fazla negatif haber var. Ama gerçek böyle değil. Türkiye\'de, Side\'de her şey çok pozitif\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'DEKİ GİBİ İNSANLAR YOK\"

Türkiye\'ye ilk 1979 yılında geldiğini anlatan Marianne Lindström, o zamandan bu yana inanılmaz değişiklikler olduğunu söyledi. O dönem İstanbul\'da hatırladığı en önemli şeyin bazı problemler nedeniyle her köşe başında silahlı asker ve polisler olduğunu vurgulayan Lindström, 2004 yılından itibaren de Side\'ye geldiğini ve çok sevdiğini, eskiden daha fazla turist geldiğini şimdi bu sayının azaldığını söyledi. Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerine gittiğini ancak Türkiye\'deki gibi iyi insanları hiçbir yerde göremediğine dikkati çeken Lindström, \"Ne İspanya\'da, ne İtalya\'da ne de diğer ülkelerde Türkiye\'deki gibi çok sıcakkanlı ve yardımsever insanlar yok\" dedi.

Uzun sohbetlerin edildiği buluşmaya Manavgat Belediye Başkan vekili Erşan Özden de katılarak misafirlere, Side\'den memnun olup olmadıkları ve sorun yaşayıp yaşamadıklarını sordu.

Mustafa\'nın yuttuğu bisiklet düdüğü operasyonla çıkarıldı

BOLU\'nun Yeniçağa İlçesi\'nde oturan 9 yaşındaki Mustafa Özcan\'ın, oyun oynarken yuttuğu bisiklet düdüğü hastanede operasyonla çıkarıldı.

Nazan ve Fatih Özcan çiftinin çocukları Mustafa Özcan, önceki gün evinin önünde arkadaşlarıyla oynarken bisikletinin havalı kornasındaki düdüğü çıkarıp ağzına götürerek öttürmek istedi. Bu sırada yaklaşık 1.5 santim uzunluğundaki düdük Özcan\'ın boğazına kaçtı. Özcan, boğazında kalan düdüğü yarım bardak su içerek yuttu.

Özcan, evde bulunan annesi ve amcası tarafından Gerede Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Küçük çocuk, buradan Bolu\'daki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Özcan\'ın çekilen röntgeninde soluk borusuna kaçan ve her öksürdüğünde ses çıkarmasına neden olan düdüğün akciğere kadar indiği tespit edildi. Özcan\'ın yuttuğu düdük, ameliyatta operasoynla çıkarıldı. Özcan, 1 gece müşahade altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Geçirdiği operasyon nedeniyle güçlükle konuşan Özcan, önce kornayı ağzına götürüp öttürdüğünü, daha sonra düdüğü çıkarıp ağzına aldığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Merdivenlerden çıkıyordum. Tükürüğüm geldi, düdük boğazıma gitti. Boğazımda kaldı. Eve gittim yarım bardak su içtim. Annem amcama haber verdi, hastaneye gittik. Her öksürdüğümde ağzımdan yuttuğum düdüğün sesi çıkıyordu. Ameliyatla alındı sonra düdük.\" dedi.

Kentte bir kamu kurumunda iş makinesi operatörü 38 yaşındaki baba Fatih Özcan da \"Bisikletin düdüğünü söküp ağzına götürmüş. Üflerken muhtemelen içine çekti nefes borusuna kaçırmış. Sonra hastaneye çıkarıldı. Çok şükür şimdi durumu iyi\" diye konuştu.

Köylü yangını kendi itfaiye aracıyla söndürdü

SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'ndeki Dikmen Yaylası\'nda köylüler yerleşim alanına uzak olduğu için aldıkları itfaiye aracıyla alev alev yanan odunluğu söndürdü.

Dün akşam saatlerinde, Hendek Dikmen Yaylası\'nda ahşap odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahşap yapıyı sarınca çevredekiler yangını görüp olay yerine koştu. Bin 725 rakımı olan Dikmen Mahallesi\'nde bölgenin yerleşim alanına uzak olması nedeniyle kendileri itfaiye aracı alan vatandaşlar, itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Köylüler alevleri kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yangın sonucu odunluk tamamen yandı.

İlçe merkezine 45 dakika mesafede olan yaylada yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek için Almanya\'dan hibe edilen itfaiye aracını bölgeye getirdiklerini ifade eden Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz, \"Bir süre önce bu aracı Almanya\'dan getirtmiştim. Bu yangınla birlikte kendi aracımızla altıncı yangını söndürdük. Bu şekilde can ve mal kayıplarının yaşandığı yangınların büyümesinin önüne geçiyoruz. Bu bölgede coğrafi şartlar çok çetin geçiyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi\'nden itfaiye kullanımıyla ilgili eğitimleri aldık, hala alıyoruz\" dedi.

Kapı kilitlerini kıran hırsız yakalandı

KOCAELİ ve İstanbul\'da evlerin kapı kilitlerini kırarak içeri girip hırsızlık yapan Ö.A. polisin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Başiskele\'de 2, Gölcük\'te 2 ve İstanbul\'da 2 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Ö.A\'nın peşine düştü. 22 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında Gölcük, Başiskele ve İstanbul\'da yapılan hırsızlıkları inceleyen ekipler, evlerin kapısının kilitlerini kırarak içeri giren, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Ö.A\'nın Kartepe İlçesi\'nde olduğunu belirledi. Polis, Ö.A\'nın bulunduğu otomobilin önünü keserek gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 4 bin lira para ile evlere girerken kullanılan aletler ele geçirildi. Ö.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.A\'nın bir siteye girerek zillere basması güvenlik kameralarına yansırken, polis operasyon anını da görüntüledi.

Sel mağduru işitme engelli anne kıza devlet sahip çıktı

DENİZLİ\'nin Serinhisar İlçesi\'ndeki sel afetinde evi kullanılamaz hale gelen işitme engelli anne-kıza, yeni eşyalarıyla yeni evlerine yerleştirildi.

Afet sonrası Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Denizli Valisi Hasan Karahan, Serinhisar\'a giderek incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi almıştı. İnceleme sırasında Bakan Zeybekci ve Vali Karahan, Tahmaz ailesinin selden zarar gören evini incelemişti. Oldukça eski evleri selden de etkilenince oturulamayacak hale gelen Ayşe Hanım Tahmaz ve birlikte yaşadığı kendi gibi işitme engelli kızı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bulunan bir eve yerleştirildi. Evin mobilya, mutfak eşyası gibi ev eşyaları da Vakıf tarafından alınarak kullanıma hazır hale getirildi. Tahmaz ailesi, eksikliklerin giderilmesinin hemen ardından yeni evlerine kavuşmuş oldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belediye tarafından ya da başka bir şekilde temin edilecek bir arsa üzerine prefabrik bir ev yaparak ailenin kalıcı ikametine kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Ailenin kalıcı eve geçişine kadar yerleştirilen geçici evin kirası da Vakıf tarafından karşılanacağı belirtildi.

Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ

