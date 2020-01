DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KAZADA 2 POLİS YARALANDI, MİDİBÜS SÜRÜCÜSÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

GAZİANTEP\'te, durakta yolcu indirdiği sırada motosikletli polis ekiplerinin arkadan çarptığı midibüsün sürücüsü Ali İhsan Çeliktaş kalp krizi geçirdi. Motosikletten yola savrulan 2 polis yaralandı.Kaza, dün akşam Karacaahmet Mahallesi\'nde meydana geldi. Durakta yolcu indiren fabrika işçilerini taşıyan Ali İhsan Çeliktaş\'ın yönetimindeki 27 S 4661 plakalı servis midibüsüne, arkadan gelen ve sürücüsü açıklanmayan 27 A 75538 plakalı polis motosikleti çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 polis yola savrulup yaralandı. Kaza ardından midibüsten inen sürücü Çeliktaş ise, polisleri yolda yaralı halde görünce heyecanlanarak kalp krizi geçirdi. Kazayı görenlerin haber olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri ve sürücü Çeliktaş\'ı hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Çeliktaş\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, polislerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza yerine gelen polisler inceleme yaparken, hurdaya dönen polis motosikleti çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

2)DİLUCU SINIR KAPISI'NDA BAYRAM DENETİMİ

IĞDIR\'ın Aralık İlçesi\'nden Nahcivan\'a açılan Dilucu Gümrük Kapısı\'nda bayram denetimi yapılarak sürücüler, trafik kurallarına uyması için uyarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti\'ne açılan Dilucu Gümrük Kapısı\'nda trafik kontrolü yaptı. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başakçı ve jandarma trafik ekipleri, Türkiye\'ye giriş yapan tüm araç şoförlerine, kurallara uymaları, özellikle uykusuz araç kullanmamaları, hız limitlerine uymaları ve emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini hatırlattı. Jandarma ekipleri Azerbaycan ve Türk şoförler ile yolcularına çikolata ve şeker ikram ederek bayramlarını kutladı. Şoföri ve yolcular uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

3)ÖMRÜNÜ KEDİLERİNE ADADI

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, 95 yaşındaki Hanım Danışmaz evinde 25 kedisi ile yaşamını sürdürüyor. Hanım Danışmaz kedilerini çok sevdiği ömrünü kedilerine adadığını belirterek, \"Kendim yemem aç kalırım, onları doyururum. Kedilerim benim her şeyim\" dedi.

Gebze\'nin Pelitli Mahallesi\'nde tek başına yaşayan 4 çocuk annesi Hanım Danışmaz, evinde 25 kedi besliyor. Fabrikaların yemekhanelerinden getirilen arta kalan yemekler, komşularından verdiği yemekler ve kuru mama ile kedilerini besleyen Hanım Danışmaz, kedileriyle yaşamaktan mutluluk duyuyor. 30 yıldır Gebze\'deki evinde kedileri beslediğini söyleyen Hanım Danışmaz, \"7 yaşından beri kedi ve köpek beslemekteyim. Daha önce Samsun\'da yaşıyordum, orada da kedi ve köpek besliyordum. 50 yıl önce eşimi kaybettikten sonra tamamen kendimi kedilere adadım. 30 yıl önce çocuklarımla birlikte Samsun\'dan, Gebze\'ye göç ettik. 30 yıldır burada kedilerimle yaşıyorum. 25 tane kedim var. Ama dışarıda da kaç tane var bilmiyorum. Onları da besliyorum\" dedi.

Hanım Danışmaz kedilerinin her şeyi olduğunu belirterek, \"Ben onlara Allah rızası için bakıyorum. Bazen komşularım \'o kedileri götür at ormana bırak\' diyorlar. Ben de onlara \'sizleri neden anneniz ve babanız atmadı\' diyorum. Onları götürmek kolay, koy bir çuvala götür bir araziye bırak gel. Kime cevap vereceğiz. Onları da Allah yarattı, ben yaratmadım ki. Komşuya gidip yemek isterim onlar için. Kendim yemem aç kalırım, onları doyururum. Kedilerim benim her şeyim. Onlar benim evlatlarım. Ben onlardan, onlar da benden ayrılamaz. Ömrümü kedilerime adadım\" diye konuştu.

Pelitli Mahalle Muhtarı Kafer Ceyhanlı, \"Hanım nine 30 yıldır Pelitli Mahallesi\'nde ikamet ediyor. Yaklaşık 50 yıl önce eşini kaybettikten sonra bir daha evlenmeyi düşünmemiş. Bütün sevgisini çocuklarına ve hayvanlara adamış bir ninemiz. Tek başına yaşayan bir ninemiz. Ben de ara sıra kendisini ziyaret edip hal hatırını soruyorum. Fakat teyzemizin evi harabe ve yıkık bir durumda. Kışın yağmur yağdığında, kar yağdığında içler acısı bir hal alıyor. Bir an önce devletimizin şefkatli ellerini ninemize uzatması gerekiyor. Bir an önce ninemizin hayvan sevgisini, hayvanlara harcadığı emeğini inşallah boşa çıkarmayız. Birlikte ninemizin son yıllarda rahat yaşam sürdürebileceği bir eve kavuşmasını temenni ediyorum\" dedi.

