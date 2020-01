DHA YURT BÜLTENİ-4 

Van Gürpınar\'da düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van Gürpınar\'da, düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle; \"Van Gürpınar\'da, icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 tabanca, 320 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 el bombası, 1 araç telsizi, 1 gece görüş dürbünü, 1 kamera, 1 güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir.\"

İncirlik sabotajcısı DEAŞ\'lı Rus\'tan annesine: Kapalı giyinmiyorsun, öldürülmen gerekir

ADANA\'da, İncirlik Üssü\'ne sabotaj hazırlığındayken yakalanan Rus uyruklu DEAŞ\'lının, annesine \"Sen açık giyiniyorsun, senin de öldürülmen gerekir\" dediği ortaya çıktı.

İncirlik\'ten havalanacak bir ABD uçağını drone ile düşürmek ve iç karışıklık yaratacak bir bombalama eylemi için keşifler yaparken yakalanan Renat Bakıev\'in annesi Bakıev\'in bir süre önce Adana\'da olduğunu öğrendiği oğlunu örgütten kurtarmak için bu kente geldiği belirlendi. Bir otel odasında oğluna yalvararak DEAŞ\'tan kurtarmaya çalışan anne ile oğlu arasında geçen konuşmanın 27 Temmuz 21017 tarihli güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. DEAŞ\'lı terörist bu görüşmede \"Örgütün peşini bırak. Seni götürmeye geldimö diyen annesinin teklifini kabul etmeyip “Kapalı giyinmiyorsun, sen de kafirsin. Senin de öldürülmen gerekirö cevabı verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine annesinin de “Artık benim çocuğum değilsinö diyerek ayrılıp ülkesine döndüğü anlaşıldı.

DEAŞ\'lı Rus terörist tutuklanarak Adana Kapalı Cezaevi\'ne kapatılmıştı.

Alkollü sürücü otomobile çarptı, 1 ölü, 1 ağır yaralı (2) (Tekrar)



BODRUM\'da direksiyon kontrolünü yitiren 2.88 promil alkollü, 33 yaşındaki Hüseyin Karasoy\'un kamyoneti çarptığı, otomobilin sürücüsü 62 yaşındaki Niyazi Kocaköse öldü.

Kaza, Yalıçiflik Mahallesi yakınlarında, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Karasoy, yönetimindeki 48 VY 063 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirince Niyazi Kocaköse yönetimindeki 48 TD 147 plakalı otomobile çarptı. Kamyonet sürücüsü Karasoy durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Kocaköse\'nin öldüğünü belirledi. Otomobilden fırlayarak ağır yaralanan 30 yaşındaki Güler Demir ise, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazayı duyarak gelen Kocaköse\'nin kızı Necla Kocaköse ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Kamyonet sürücüsü Karasoy, ambulansı beklerken, ölen Kocaköse\'nin yanına giderek elinden tutarken. \"Ağabey ne olur dayan, ambulans geliyor, ölme ağabey\" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

MUCURLU YOLA TEPKİ

Kazadan sora Yalıçiftlik Mahallesi sakinleri gelerek yolu trafiğe kapattı. Ölen Kocaköse\'nin yeğeni Mehmet Ateş, \"Bu yol 6 aydır yapılmadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5 gün önce yolu güya yaptı. Mucuru döktü gitti. Burada \'Çok kazalar olacak, böyle yolmaz\' dedik dinletemedik. Dayım öldü, bu kazalar \'geliyorum\' dedi. Bu çağda böyle yol olur mu? Yolun üstüne mucuru dök, insanları ölüme gönder\" diyerek tepki gösterdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin Karasoy\'un 2.88 promoil alkollü olduğu ortaya çıktı. Savcının \"Kendisine gelsin ondan sonra ifadesini alın\" dediği Karasoy sabah sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Ehliyetine 6 ay el konulan Karasoy\'a 876 TL idari para cezası kesildi. Kocaköse\'nin otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan cesedi, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Jandarma soruşturma başlattı.

Şanlıurfalılar\'ın \'acı\' telaşı; isot sezonu başladı



TÜRKİYE’nin yemeklik pul biberi ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Şanlıurfa’da, acı biber hasadının başlamasıyla birlikte isot (pul biber) kurutma telaşı başladı. Kentte güneş altında 45 dereceye varan hava sıcaklığında çalışan kadınlar ve çocuklar, aile bütçelerine katkıda bulunmak için tarlada saatlerce biber temizliyor.

Şanlıurfa’da her yıl Ağustos ayında başlayarak, Ekim ayına kadar devam eden pul biber yapımı sezonu başladı. Kent merkezinde birçoğu kendi tarlalarında yetiştirdikleri biberleri işlemek için çoluk çocukla birlikte evlerinin damlarında pul biber yapmak için kolları sıvadı. Geçimini isot yapımıyla sağlayan aileler ise hal pazarında satın aldıkları tonlarca biberleri, Sırrın Mahallesi’ndeki isot tarlasında işleyerek, yurt içi ve yurt dışı piyasasına hazırlıyor. Şanlıurfa\'da biber sezonun başladığını, biber reçeli, pul biber ve tohum ayıkladıklarını belirten isot üreticisi Murat Kaya, \"Yıllık 100 tonun üzerinde yaş biber işliyoruz. Bunlardan elde edilen 10- 12 ton isot satıyoruz. Şu anda çekimini yaptınız biberler salçalık. Bunları önce kadın işçilerimiz elleriyle tohumlarından ayırıyor. Tohumları ayrıldıktan sonra tarlaya güneşe bırakılıyor. Ardından siyah ve mor renk için çadırda terletiyoruz. Yine bunların bir kısmını ise biber salçası olarak işliyoruz\" dedi.

Şanlıurfa\'nın altını olarak bilinen, ev yapımı ve fabrika yapımı olarak ikiye ayrılan isotun ev yapımı olanları daha çok rağbet gördüğünü ifade eden Aysel Çiftçi ise “Ben ve 6 çocuğumla birlikte günlük 20- 30 çuval arasında biber temizliyoruz. Hava sıcaklığıyla birlikte acı işinde çalıştığımız için oldukça zorlanıyoruz. Torba başında 2 liradan temizlediğimiz biberden bize günlük 40-50 lira para geçiyor. Bununla ev ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Genellikle bu bölgenin insanı fabrikasyon ürünü kullanmıyor. Ev yapımını organik isot kullanıyor\" diye konuştu.

\'BİZE YER TAHSİS EDİLSİN\'

Sırrın Mahallesi\'nde kurulan isot tarlalarında 2 bin kişinin çalıştığını kaydeden Mehmet Mermer de, kendilerine yer tahsis edilmesini isteyerek şunları söyledi: \"İsot mevsiminin başlamasıyla birlikte bu bölgede geçimini isotla sağlayan yaklaşık 2 bin kişi isot yapımı işinde çalışıyor. Ancak son zamanlarda tarım arazilerinin yerine binaların yüklemesi nedeniyle isot kurutmaya arazi bulmakta zorlanıyoruz. Bununla ilgili olarak yetkililerden yardım istedik. Daha hijyenik bir ortamda biber yapabilmek için bize bir yer tahsis edilmesini istiyoruz Aksi takdir isotla özdeşleşen bu kentte isot adına bir şey kalmayacaktır.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, (DHA) -

===============================

Dilencinin üzerinden 1300 TL çıktı

ÇORUM Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşları, duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilencilere karşı uyardı. Geçen Cuma Günü Cuma namazı çıkışında iki çocuğu ile birlikte dilenen bir kadının üzerinden bin 300 TL para çıktığı belirtildi.

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri kentte vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak dilenip para toplayan kişilere karşı vatandaşları uyararak dilencilere para vermemelerini istedi. Geçen Cuma günü Küçük Sanayi Sitesi Camii\'nde 7 ile 10 yaşlarındaki iki çocuğu ile dilenerek namaz çıkışında cemaatten para toplayan bir kadın dilencinin üzerinden 1300 TL, çıktığı belirtildi. F.K. isimli kadının çouğunun kalp hastası olduğunu söyleyerek vatandaşlardan para topladığı ifade edildi. Tokat\'tan Çorum\'a dilenmek için geldiği belirlenen F.K.\'nın topladığı bin 300 TL\'ye el konulurken 109 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların dilencilere para vermemesini isteyen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, \"Sokaklarda ve cami önlerinde dilenenlere vatandaşlar itibar etmesinler. Bunlar ihtiyaç sahibi değiller, dilenciliği kendilerine meslek edinmişler. Gerçek ihtiyaç sahiplerine valiliğimiz ve belediyemiz yardımda bulunuyor. Vatandaşlarımız para vermezlerse dilencilerin sayısı artmaz. Vatandaşlarımız bu tür istismarcılara itibar etmesinler\" diye konuştu.

Dev boğa \'Kıllı-2\', araba fiyatına

KAYSERİ\'de yetiştirdiği büyük boğalarla dikkat çeken besici Fevzi Kaya, bu yıl da 1 ton 350 kiloluk tosun yetiştirdi. 5 kişinin güçlükle kontrol ettiği \"Kıllı-2\" adı verilen büyükbaş hayvanın bedeli ise, bir araba fiyatına denk geliyor.

İncesu İlçesi\'ne bağlı Saraycık Mahallesi\'nde 26 yıllık besici, 46 yaşındaki Fevzi Kaya, her yıl Kurban Bayramı için yetiştirdiği dev büyükbaş hayvanlanlarla yine dikkat çekti. Geçen yıl \'Kıllı\' ismini verdiği 2 ton 300 kiloluk dev tosunu hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye eden Kaya, bu yıl da Kıllı\'nın oğlu Simental cinsi 1 ton 350 kiloluk \'Kıllı-2\'ye ismini verdiği tosunu yetiştirdi. Ahırdan 5 çobanın kontrolünde güçlükle çıkarılan tosun, sahiplerinin elinden kaçarak hareketli dakikalara neden oldu. Kilosundan dolayı adımlarını güçlükle atan bu dev tosunu da Kurban Bayramı\'nda satmayarak Başbakan\'a hediye etmek istediğini söyleyen Besici Kaya, şöyle dedi:

\"Kurban satışlarımız çok iyi, gelen müşterilerimizi boş göndermemeye çalışıyoruz. Türkiye\'de kilosu en yüksek olan hayvanları yetiştirmeye çalışıyorum. Yetiştirdiğim, \'Kıllı-2\' adlı, 1 ton 350 kiloluk bu tosun geçen yıl Cumhurbaşkanımıza hediye ettiğim \'Kıllı\'nın oğludur. Yaklaşık 16 Bin TL değer biçilen tosunu şimdilik satmak istemiyorum. Günlük 13 kilo yem yiyen bu hayvanımı , bir sene daha yetiştirdikten sonrabaşbakanımıza hediye etmek istiyorum.\"

Halkın kurban alırken dikkatli olması gerektiğini söyleyen Fevzi Kaya, \"Kurban; Allah rızası için yapılan bir ibadettir. Bu nedenle alıcının da satıcının da kalbin doğru olması lazım. Kurban alacaklar aldıkları kurbanlıklarına sağlığına, dişine dikkat etsin\" dedi.

Bıçakçılar Çarşısı\'nda çark sesleri duyulmaya başladı

KURBAN Bayramı\'na kısa süre kala Kayseri\'deki Bıçakçılar Çarşısı\'nda bileme makinelerinin çark sesleri duyulmaya başladı.

Kurban Bayramı\'na 10 gün kala Melikgazi İlçesi Cami Kebir Mahallesi’nde bulunan Bıçakçılar Çarşısı\'nda hareketli günler başladı. Kurban bıçaklarını biletmek için Bıçakçılar Çarşısı\'nın yolunu tutanlar, bıçaklarını çarşı esnafına getirdi. Bıçakçı Ömer Navruz, \"Kurban Bayramı\'na kısa bir süre kala, vatandaşlarımız bıçaklarını biletmek için gelmeye başladı. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, bıçak biletmelerini son günlere bırakmasınlar\" dedi.

Son dönemlerde anahtarcı, manavların kurduğu tezgah ile bıçak bileme işi yaptığına dikkat çeken Navruz, \"Herkes bildiği işi yapsın. Konusunda uzman olmayan kişilerin yaptığı bıçak bileme, kurbanlık hayvana zarar verir. Bu yıl bıçak bileyleme ücretini geçen yılla aynı tutarak bıçak başı 2 TL yaptık\" diye konuştu.

Kurban Bayramı\'nda kemiklerin parçalanması için et testeresi getirdiklerini söyleyen bıçakçı ustası Ömer Navruz, \"Et parçalamak insanlar için başlı başına sorun idi. Bu nedenle çeşitli yaralanmalar oluyordu. Tüm bu sorunlara engel olmak, satır, balta ve nacak yaralanmalarının olmaması için et testeresi satıyoruz. Fiyatı da 350 TL\" dedi.

Mor mucizeden bal damlıyor

ISPARTA\'nın Keçiborlu İlçesi\'ne bağlı Kuyucak Köyü\'nde 5 bin dönüm arazi üzerinde gerçekleştirilen lavanta üretimi kırsal turizm başta olmak üzere birçok sektörü tetikledi. Yaz dönemi film platosuna dönen lavanta tarlalarına gezginci arıcılar da yüzlerce kovan kurdu. Arıcı Mehmet Karakoyun, \"600 kovanımız var, şu anda 7-7.5 ton bal almayı hedefliyoruz\" dedi.

Türkiye\'nin gül bahçesi Isparta, lavanta üretimiyle de adını duyurmaya başladı. Keçiborlu İlçesi\'ndeki Kuyucak, Kuşçular, Aydoğmuş, Çukurören ve Ardıçlı köylerinde toplam 5 bin dekar alanda gerçekleştirilen lavanta üretiminden 250 ton çiçek elde ediliyor. Bu güne kadar görsel güzelliği ve kırsal turizme sağladığı katkıyla ön plana çıkan lavanta şimdi de balı ile konuşulur hale geldi.

600 KOVANDAN 7-7.5 TON BAL HEDEFLENİYOR

Gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan Mehmet Karakoyun, Keçiborlu bölgesindeki lavanta tarlalarına 600 arı kovanı kurarak, lavanta balı üretimine başladı. 2017 yılının ilk bal hasadını DHA için yapan Mehmet Karakoyun, lavantanın 40 gün gibi bir dönem çiçekli olduğunu söyledi. Karakoyun, \"Bu 35-40 günlük sürede arılarımızı lavanta bölgesine taşırız. \'Kovan başı şu kadar bal üretiyoruz\' diyemeyiz. Nedeni, yıllara göre çok değişkenlik gösterir. 2015 yılında 25 kilogram olan kovan başı üretimimiz 2016 yılında 4.5 kilogramdı. 2017 yılında da 12- 13 kilogram tahmin ediyoruz. 600 kovanımız var, şu anda 7-7.5 ton bal almayı hedefliyoruz. Lavanta balının tüketimi ya da pazarlanmasını kendimiz yapamıyoruz. Paketleyici firmalara veriyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi butik ürün satan, butik ürün bal satan iş yerlerinde satılıyor lavanta balları. 150- 200 lira arasında perakende satışı var\" dedi.

KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLÜYOR

Türkiye\'de en özel balın lavanta ve kestane olduğunu vurgulayan Karakoyun, lavanta balını tanıtmayı hedeflediklerini anlattı. Lavanta balının insan sağlığına çok büyük etkileri olduğunu aktaran Mehmet Karakoyun, \"En büyük etkisi karaciğerde yağlanmayı önlüyor ve yağlanmış ciğerde uzun süreli kullanımlarda yağlanmayı azaltıyor. Doğal olarak da kolesterolü de kontrol altına almış olabiliyoruz. Sinir, stres durumlarında etkili devamlı tüketildiğinde. Sedef hastalığına, ciltteki kırışıklıklara, sigara içenlerde ciğerleri temizlemek amacıyla kullanılabiliyor. Nefes açar astımlılarda, bronşitte. Bunun yanında cilt lekelerine iyi gelir. Başka balda bulunmayan özellikleri barındırır lavanta balı. Lavanta balını cilde sürerek ciltteki lekeleri ve kırışıklıkları önleyebiliriz. Antiseptik özelliği olmasından dolayı yani sakinleştirici özelliği olmasından dolayı lavanta balını sabah kahvaltısından yarım saat önce mide boşken bir tatlı kaşığı tüketerek ve aynı şekilde akşam boş mideyle yatarken bir tatlı kaşığı tüketildiğinde yalnız bu 1 günle 5 günle kısıtlı kalmayacak ömürboyu bunu bu şekilde tüketebilirsiniz. Ayrıca diğer ballarda olan şifa bitkileri bu balda da var zaten. Mesela kalp sağlığı için günlük bir kaşık bal çok önemli\" diye konuştu.

Bölgede en fazla kovanla arıcılık yapan işletme olduklarını belirten Karakoyun, diğer işletmelerle birlikte Isparta\'da lavantadan yaklaşık 15 ton bal üretiminin beklendiğini söyledi.

LAVANTA BAHÇELERİNE ZİYARETÇİ AKINI

Keçiborlu- Kuyucak hattındaki lavanta bahçelerini her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor. Dünyanın birçok yerinden ziyaretçi çeken lavanta, mor güzelliğiyle kırsal turizme katkı sağlıyor. Isparta\'daki lavanta bahçeleri film platosunu andırırcasına turist çekiyor.

