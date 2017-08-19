DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SAKARYA\'DA ÖLEN 7 MEVSİMLİK İŞÇİSİNE MARDİN\'DE TOPLU CENAZE TÖRENİ

SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde fındık bahçesine giderken traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 işçi için bugün Mardin\'in Kızıltepe İlçesi\'nde toplu cenaze töreni yapıldı. Cenaze namazının ardından 7 işçinin cenazesi, toprağa verilmek üzere farklı mezarlıklara götürüldü. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi\'nde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi\'nde kılınan toplu cenaze törenine Mardin Valisi Mustafa Yaman, merkez ve bağlı ilçe kaymakamları, askeri ve emniyet yetkilileri ile birlikte, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. 9 işçinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden, Şengül Akman (50), Çiçeği Çapat (39), Bahar Çağatay (15), Faruk Boz (38), Bedran Çağatay (54), Nildanur Akman (13) ve Gülistan Boz (18) olmak üzere toplam 7 tarım işçisi Kızıltepe\'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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Camide cenaze namazı kılıırken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

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2)ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜNDEN ÜRETİCİLERE \'ÇEKİRDEK KABUĞU\' MEKTUBU

TOKAT\'ta daha önce çekirdek kabuklarının yere atılmaması konusunda çalışma başlatan çevre gönüllüsü Fatma Esin Tuna, bunda başarılı olamayınca bu kez çekirdek üretimi yapan 10 fabrikaya mektup gönderdi. Tuna, çekirdek paketlerinin üzerine sigaralarda olduğu gibi uyarı mesajları yazılmasını istedi.Tokat\'ta yaşayan çevre gönüllü Fatma Esin Tuna, daha önce çekirdek kabuklarının yere atılmaması konusunda çalışma başlattı. Kentte özellikle Yeşilırmak kenarında bulunan parklarda çekirdek kabuklarının yere atılmaması konusunda vatandaşları uyaran Fatma Esin Tuna, bunda başarılı olamayınca bu kez farklı bir yöntem seçti. Tuna, çekirdek üretimi yapan fabrikalara mektup göndererek paketleri ürünlerin üzerine kabukların yere atılmaması uyarısı içeren yazılar yazılmasını talep etti. Tuna, gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:\"Artık tek çare sizsiniz. Çekirdek üretip sattığınız için biz o çekirdek kabuklarına maruz kalıyoruz. Çekirdek üretmeyin deme gibi bir şansımız olamayacağı için başka bir özel ricam olacak. Tıpkı sigara paketlerinde olduğu gibi uyarıcı ve caydırıcı yazıların çekirdek paketlerinde yazılmasını istiyorum. Acilen bilinç ve kültür oluşumunun sağlanması için sosyal sorumluluk projesini tüm çevrecilerle hep birlikte yapabiliriz.\"

\"10 FABRİKAYA MEKTUP GÖNDERDİM\"

Daha önce çekirdek kabuklarıyla ilgili çeşitli mücadeleler verdiğini söyleyen Tuna, \"Halılar serdik önlerine, \'evinizde atmıyorsanız parklarda da atmayın\' dedik. Hatta bire bir gidip çekirdek yiyenleri ikaz ettik. Zaman zaman bize sert çıkanlar oldu. Mücadeleler verdik ama artık bireysel olarak mücadele vermenin bir anlamı olmadığını, başarıya ulaşamayacağımızı ve bu sorunun sadece Tokat\'la sınırlı değil Türkiye çapında bir sorun olduğunu gördük. Dolayısıyla sorunun kaynağı çekirdek firmalarına \'bu çekirdekleri satmayın, yapmayın\' diyemeyiz. Ama bununla ilgili bilinçlendirici eğitimler vermesini, kamu spotu filmleri çekmesini, çekirdek kabukları ve kuruyemişlerin kabuklarının yere atılmamasının devamlı olarak vurgulanmasını istiyoruz. Paketlerin üzerine \'çekirdek kabuklarını lütfen yere atmayın\' şeklinde küçük bir not olabilir, yazı olabilir. Bu konuda kendilerinden acil yardım istiyorum. Ben dilekçelerimi yazdım postaya verdim. Eskişehir, Konya, İstanbul gibi illerde üretim yapan büyük 10 firmaya firmaya mektup gönderdim. İlla ki bunlardan bir tanesinin dönüş yapmasını bekliyoruz. Kamu spotu filmi çekebilir, bununla ilgili farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk projeleri yapabilir. Biz de kendilerine bu konuda destek olmaya hazırız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Parklardan görüntü

-Yerlerdeki çekirdek kabukları

-Çevre gönüllüsünün paketlere yazılmasını istediği yazı

-Konuşmaları

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

(202 mb)

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3)TÜRKİYE\'DE İLK KEZ TOPRAKSIZ PATATES TOHUMUNU ÜRETTİLER

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Aeroponik (topraksız tarım) tekniği ile Türkiye\'de ilk kez patates tohumu üretmeye başladıklarını söyledi.Yurtdışında Peru, Kore, İspanya, Sri Lanka, Hindistan, İran ve Çin\'de, topraksız tarım tekniği ile patates üretildiğini belirten Pırlak, bu yöntemle geleneksel topraklı tarıma göre 25 ile 30 kat fazla patates yumrusu elde edilebildiğini açıkladı. Pırlak, \"Geleneksel yöntemlerle fide başına 5-6 mini yumru elde edilebilirken, Aeroponik yetiştirme tekniği ile fide başına 80-150 mini yumru elde ediliyor. Elde edilen mini yumrular açık arazide 3-4 yıl daha çoğaltıldıktan sonra yüksek kalitede tohumluk olarak kullanıma hazır hale gelir\" dedi.

Aeroponik sistem hakkında bilgi veren Pırlak şöyle devam etti:

\"Aeroponik sistemli üretimde bitki kökleri kapalı ve havadar bir ortamda bulunuyor. Bundan dolayı dolayı patates daha çok oksijen alıyor ve bu sayede daha fazla yumru elde etmekteyiz. Bu sistemin daha fazla sayıda ve daha kaliteli yumru vermesi sayesinde bizim yerli çeşitlerimizin daha hızlı bir şekilde üreticilerimize ulaştırmamızı sağlayacak bir yöntem olarak görülmektedir. Enstitümüz bu teknik ile patates tohumluğunda dışa bağımlılığımızı azaltmayı, kendi tohumluğumuzu kendimiz üretir hale gelmeyi hedeflemektedir\"

Görüntü Dökümü

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- Aeroponik sistem( topraksız tarım) detay görüntü

- Patates araştırma enstitüsü müdürüyle röportaj

- Topraksız yetişen patates tohumlarından görüntü

- Patates köklerinden görüntü

- Topraksız tarımın uygulandığı seradan görüntü

SÜRE:04\'52\" BOYUT:48,6 MB

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)

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4)GÜRSU’DA KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYAT VERECEK PROTOKOL

ULUDAĞ Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa’nın merkez Gürsu Belediyesi arasında imzalanan protokolle 55 bin metrekare alana yapılacak olan dev ticaret ve yaşam merkezi projesi Bursa\'nın doğudaki cazibe merkezi olacak. Gürsu ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Genel Başkanı Yusuf Aydın Bursa\'nın doğusunda cazibe merkezi haline gelecek proje üzerinde beraber çalışmak için protokole imza attı. Proje kapsamında 55 bin metrekarelik alan üzerinde, hem kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıklı konut alanları oluşturulacak, hem de Çarşı Vişne ismiyle bir ticaret merkezi hayat bulacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, proje bölgesinin Gürsu\'nun girişinde olmasının önemli bir avantaj olduğuna dikkat çekti. Işık, \"Bölgemizi cazibe merkezi haline getireceğiz. Ancak bundan da önemlisi, 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde malum depremden önce yapılan sağlıksız binaların, bir an önce yıkılıp yerine daha sağlıklı binalar yapılması için mücadele veriyor olmamız.\" dedi.

\"BÖLGENİN GELİŞİMİ TİCARİ AKTİVASYONA BAĞLI\"

İmzalanan protokol kapsamında kurulacak dev tesisin yıllardır planlandığını ve üzerinde detaylı çalışmalar yapıldığını söyleyen Uludağ OSB Genel Başkanı Yusuf Aydın ise, \"Gürsu\'daki farklı dönemlerde 3 ayrı belediye başkanımızla süreçler yaşadık. 55 bin metrekarelik bir alan ilk etap olarak adlandırılıyor. Bu alanın 33 bin metrekaresi Organize Sanayi Bölgemize ait. Geri kalan alan ise vatandaşlara ait. İlk yola çıktığımızda bir proje geliştirip bu bölgeyi ticari alan yapmak gibi bir düşüncemiz vardı. Daha sonra belediye başkanlarımız ile görüşmelerimiz neticesinde ki ortak fikirlerle yolumuza devam ettik. Bu, Gürsu\'nun kaderini değiştirecek bir proje olduğu gibi şehrin doğu yakasında kaderini değiştirecek bir proje. Çünkü bir beldenin, bir şehrin, ilin ya da ilçenin gelişmesinde ticari aktivasyon çok önemlidir. Şehrimizin doğu yakasında organize sanayi bölgelerini canlandıran en büyük sektör tekstil. Örneğin Vişne Caddesi\'nde üç beş işçi ile başlayarak bugün 500\'e kadar işçi sayısına çıkan firmalar oldu. Bu büyük firmalardan bazılarını davet ettik, organize sanayi bölgesine geldiler. Bu büyük şirketler için kuracağımız olan tesiste Çarşı vişne ismi ile bir ticari alan oluşturacağız. Hatta beş yıldızlı otel içinde temel atacağız. Yani bunlar birbirini destekleyen projeler.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Protokol töreninden detaylar, protokolün imzalanması,

-Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve OSB Genel Başkanı Yusuf Aydın konuşmaları

SÜRE: 3 DK 19 SN

BOYUT: 106 MB

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

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5)KOYDA DEMİRLİ TEKNEDEKİ 110 KİLO ESRARA 2 YENİ TUTUKLAMA

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'ndeki bir koyda demirli balıkçı teknesinde yapılan aramada bulunan 100 paket halinde 110 kilo esrarla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Böylelikle operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 3\'e ulaştı.

Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG-24 botundaki görevliler tarafından Hacettepe Koyu\'nda, 3 metrelik olan, motor takılı polyester tekneye, 8 Ağustos\'ta, saat 11.30\'da operasyon düzenlendi. Teknede yapılan aramada, 100 paket halinde 110 kilo esrar ele geçirildi. Tekne, Dalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı önüne çekilerek uyuşturucu dolu çantalar dışarı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve tekne üzerinde inceleme yaptı. Esrar, KOM ekiplerince Grup Amirliği\'ne taşındı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve KOM\'a bağlı narkotik ekipleri, olayla ilgisi olduğu şüphesiyle Hacettepe Koyu\'nda taksiye binerek kaçmaya çalışan M.Ş. adlı şüpheliyi olayla ilgili gözaltına aldı. 11 Ağustos\'ta adliyeye sevk edilen M.Ş., tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştirerek sürdüren KOM ekipleri, olaydan beş gün sonra, uyuşturucu maddelerin bulunduğu 3 metrelik polyester teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen O.D. ve suç ortağı Ş.A. adlı zanlıları, İzmir il merkezinde yapılan bir operasyonla, kaçmak üzereyken yakaladı. İki zanlı sorguları yapılmak üzere Çeşme\'ye getirildi. Zanlılar, yapılan sorgularının ardından dün (cuma) adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ele geçirilen esrardan arşiv görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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6)25 BİN KAPLUMBAĞA DENİZE ULAŞTI

HATAY\'ın Samandağ İlçe sahilinde yuvalarından çıkan yaklaşık 35 bin yavru deniz kaplumbağasından 25 bini denize ulaştı.

Yeşil deniz kaplumbağalarının ?(Chelonia Mydas) Akdeniz’deki önemli yuvalama alanlarından Samandağ sahilinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü, Samandağ Kaymakamlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği tarafından koruma uygulanıyor. Bölgedeki yuvalama alanlarında yumurtalardan çıkan yavrular, çok sayıda vatandaş, üniversite öğrencisi ve çevre gönüllülerinin kontrolünde denizle buluşturuldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Bektaş Sönmez, bölgede bin 200 civarında yeşil deniz kaplumbağası, 5 civarında da caretta caretta türü kaplumabağının yuva yaptığını belirterek şu bilgileri verdi:

\"1 Haziran\'dan itibaren ekibimiz bin 200\'e yakın yuva tespit etti. Bu yuvalardan 500 tanesinden yavru çıkışı gerçekleşti, ortalama 35-40 bin arasında yavru çıkışı oldu. Bunlardan da yaklaşık 25 bin tanesi denize ulaştı. Bu, şu anlama geliyor, 25 bin adet yavru güvenli bir şekilde sağ salim denize gitti. Ancak 10 binin üzerinde yavru ise arka tarafa yönelmiş, ışık kirliliğinden kaynaklı olarak ya da yengeçlere, çakallara yem olmuş olabilir.\"

EN BÜYÜK SORUN EROZYON

Kumsaldaki kaplumbağa yuvalarını tehdi eden en büyük sorunun erozyon olduğunu kaydeden Sönmez, bölgede yoğun olarak görülen çakalların da yuvalara zarar verdiğini, bu nedenle koruma kafesleri yaptıklarını kaydetti.

Kaymakam Cahit Çelik de 15 kilometre ile Türkiye\'nin en uzun sahili olan Samandağ sahilinin, yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz’deki en büyük yuvalama alanı olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Bölgeye gelenlerden detay

- Yuvanın görüntüsü

- Yuvanın açılıp yavruların çıkarılması

- Yavruların denize doğru hareketlenmesi

- Denizle buluşan yavrular

- Yavruların fotoğrafını çeken vatandaşlar

- Yrd. Doç. Dr. Bektaş Sönmez ile Röp

- Samandag Kaymakamı Cahit Çelik ile röp

SÜRE:05\'13\" BOYUT: 583 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,(DHA)

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