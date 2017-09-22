DHA YURT BÜLTENİ-3  

DHA YURT BÜLTENİ-2

Kandıra açıklarında kaçak teknesi battı: 4 ölü, 20 kayıp (2)



KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında içersinde kaçakların bulunduğu teknenin batması sonucu, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 38 kaçak kurtarıldı. Yaklaşık 20 kaçağı arama çalışmaları sürüyor.

Bugün sabah saatlerinde Kandıra İlçesi\'nin Kefken bölgesinin 60 mil açıklarında içersinde kaçakların bulunduğu balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu harekete geçti. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri ilk bilgilere göre 38 kişiyi bota alarak kurtardı. 4 kişinin boğularak öldüğü belirtilirken, yaklaşık 20 kişinin de kurtarılması için bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Kefken açıklarında kurtarılan kaçakların Kovanağzı\'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirileceği bildirilirken, ambulanslar hazır bekletildi. Balıkçı teknesinin nereden hareket ettiği ve hangi ülkeye gitmeye çalıştığı araştırılırken, kaçakların uyrukları hakkında bilgi verilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kefken sahili

-Kovanağızı sahil güvenlik komutanlığından detaylar

-Ambulansların görüntüsü

-detaylar

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-ARŞİV

-SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN ARAMA KURTARMA GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Faruk KIYAK/ KANDIRA(Kocaeli)(DHA)-

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Habur’daki tatbikat 5’inci gününde sürüyor

Özel eğitimli askerler sık sık devriye geziyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'ne bağlı zırhlı birliklerin, Şırnak\'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki alanda başlattığı tatbikat 5\'inci gününde de sürüyor. Tanklar manevra yaparken, tatbikat alanı çevresinde ise askeri hareketlilik de artarak devam ediyor.

Silopi’ye 15 kilometre mesafedeki Habur Sınır Kapısı civarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan askeri tatbikat bugün de devam ediyor. Tatbikat alanında iş makineleri kazı işlemlerini sürdürdüğü görülürken, tanklar da manevra hareketi yaptı. Tatbikat alanının çevresinde ise sıkı güvenlik önlemi alan özel eğitimli askerler sık sık devriye geziyor.

Görüntü Dökümü

Mevzilerin kazılması

Tankların manevra yapması

Askerlerin devriye gezmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN/Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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Antalya\'da 226 orman yangınında 2 bin hektar zarar gördü

ANTALYA genelinde bu yıl çıkan 226 orman yangınında toplam 2 bin hektarlık alan zarar gördü. Önceki yıllarda Manavgat ve Adrasan\'da çıkan orman yangınlarından sonra yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ise bu alanlar yeniden yeşillendi.

Türkiye yüzölçümünün yüzde 28\'i ormanlarla kaplıyken Antalya\'da bu oran yüzde 56 civarında. Antalya\'nın, çoğunluğunu kızılçam ormanlarının oluşturduğu 1 milyon 146 bin hektarlık orman varlığı bulunuyor. Kızılçam ormanlarının en büyük dezavantajı ise yangına karşı çok hassas olması.

15 DAKİKA KURALI

Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, orman yangınları konusunda üç farklı stratejileri olduğunu söyledi. Bunlardan ilkinin yangın öncesi, ikincisinin yangın sırasındaki faaliyetler, üçüncüsünün de yangın sonrası yapılan işlerle ilgili olduğunu belirten Türk, Antalya\'da 49 yangın gözetleme kulesi olduğunu kaydetti. Bu gözetleme kulelerinde 24 saat esasına göre çalışıldığını dile getiren Türk, çıkan her yangına 15 dakika içinde müdahale etmek üzere 110 noktada ekip binaları olduğunu aktardı.

226 ORMAN YANGINI ÇIKTI

Bu yıl Antalya\'da çıkan orman yangını istatistiklerini de paylaşan Türk, 226 orman yangını çıktığını söyledi. Yangınlar sonucunda 2 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydeden Türk, “Yanan alanların ağaçlandırma çalışmasına ara vermeden başladık. Şubat sonunda bu çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Önce yangın alanını temizliyoruz. Akabinde o yöreye uygun topladığımız tohumları doğal yöntemlerle her metrekareye denk gelecek şekilde ekiyoruz. Eğer tohumla başarı elde edemeyeceğimiz yerler var ise oralara iş makineleriyle teraslar yapıp dikim yapıyoruz. Yeniden ağaçlandırma yaparken olası bir yangını daha dar bir alanda tutma adına yanan alanların rehabilitasyonu kapsamında yangına dirençli ağaç türleriyle çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle yol kenarlarına zakkum, harnup, servi, fıstık çamı dikiyoruz\" diye konuştu.

MANAVGAT VE ADRASAN\'DA DEĞİŞİM FOTOĞRAFLARA YANSIDI

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü\'nün yanan ormanlık alanları yeniden ağaçlandırma çalışmasının iki başarılı örneği fotoğraf karelerine yansıdı. Antalya tarihinin en büyük orman yangını olarak gösterilen 2008 yılında Manavgat\'ta çıkan yangında yaklaşık 10 bin hektarlık kızılçam ormanı kül oldu. Bu alanda yapılan çalışmalar sonrasında alan yeniden yeşillendi. Diğer büyük yangın ise Antalya\'nın Kumluca ilçesindeki tatil merkezi Adrasan\'da geçen yıl haziran ayında çıktı. Yangın sonrası bölgenin turizme peşkeş çekileceği iddia edilip kampanyalar başlatılmıştı. Yakın zamanda aynı açıdan çekilen fotoğraf karelerinde, alanın ekilen tohumlar ve teraslara dikilen fidanlar sonrasında yeşillendiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Orman Bölge müdürlüğü tabelasından görüntü

RÖP: Mustafa Türk ( Antalya Orman Bölge Müdürü )

Türk yangında zarar gören yerlerin resimlerini göstermesi

Yangın harekat merkezinden görüntü

Orman Bölge Müdürlüğü dış plan görüntü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Anne, oğlunun öğretmenini bıçakladı

BURSA’da Necla K. (42), 4\'üncü sınıf öğrencisi oğlunun öğretmeni Tolga Daştan\'ı (38) çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla çıkan tartışmada bıçakladı. Sırtından ve bacağından yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, anne gözaltına alındı.

Olay, Merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu\'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Necla K., 4\'üncü sınıfta eğitim gören oğlunun öğretmeni Tolga Daştan ile görüşmek için okula geldi. Anne, iddiaya göre, oğluyla yeteri kadar ilgilenmediğini öne sürdüğü öğretmen ile tartışmaya başladı. Tenesüf sırasıda bazı öğrencilerinde bulunduğu sınafta başlayan başlayan tartışma sırasında bıç ağı çıkantan Necla K., öğretmen Tolga Daştan’a saldırdı. Çıkan arbedede öğretmen Tolga Daştan sırtından ve bacağından yaralandı. Sınıftan çıkan Tolga Daştan, müdür odasına kaçarak kapıyı kapattı. Haber verilmesi üzerine okula sağlık ekipleri ve polis geldi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tolga Daştan, Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, yaralama şüphelisi Necla K.\'yı suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

Olay yerinden görüntü

Okulun gjörüntüsü

Velilerin görüntüsü

Öğretmen Tolga Daştan\'ın fotoğraflı

Bıçaklayan Necla K. nin fotoğrafı

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-

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Aşırı hızlı otomobil, tur midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü

ANTALYA\'da iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, içersinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsle çarpıştı. Otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 07.30\'da meydana geldi. 35 yaşındaki Çapan Bozoklu 07 MMK 69 plakalı otomobiliyle Çallı Kavşağı\'ndan Düden Kavşağı istikametine seyir halindeyken iddiaya göre aşırı hız nedeniyle aracın hakimiyetini yitirdi. Refüje çıkıp karşı şeride savrulan otomobil, 47 yaşındaki Zeyhun Kaya\'nın kullandığı, içersinde 20 Rus turistin bulunduğu 58 AK 527 plakalı tur midibüsüyle çarpıştı.

OTOMOBİLİN MOTOR AKSAMI YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden yola savrulan Çapan Bozoklu, midibüsün altında kaldı. Takla atarak duran otomobilin motor aksamı ise yol kenarına düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Çift taraflı trafiğe kapanan bulvarda güvenlik önlemi alınarak ikinci bir kaza yaşanması önlendi. Sağlık görevlileri Çarpan Bozoklu\'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yara almadan kurtulan turistlerin korkusu ise gözlerine yansıdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bozoklu\'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Midibüs sürücüsü Kaya ise ifadesine başvurulması için polis merkezine götürüldü. Otomobil ve midibüsün çekiciyle otoparka götürülmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri detay

Yoldan detay

Takla atan otomobil

Ölen sürücüden detay

Polis ekiplerinden detaylar

Bulvardan geniş plan

Rus turistlerden detay

Otomobilin fırlayan motor aksamı detay

Genel detaylar

Kaset durumu: link geçildi

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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5 yıl çektiği boğaz ağrısından 1 saatte kurtuldu

HOLLANDA\'da yaşayan 35 yaşındaki polis Muhammet Erdoğan, 5 yıldır çektiği boğaz ağrısından Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki tedavi ile kurtuldu. Hollanda\'da ağrılarının sebebi bulunamayan Erdoğan, tükürük bezindeki taşların 1 saatlik operasyon ile alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Çifte vatandaş olan Türk polis memuru Muhammet Erdoğan, Hollanda\'nın Den Haag şehrinden geçen yıl eşi Songül Nazlı Şahin ile tatil için geldiği Bodrum\'da, boğaz ağrısı şikayetiyle bir özel hastaneye gitti. Hollanda\'da pek çok kez doktora gitmesine rağmen boğazındaki ağrıdan kurtulamadığını belirten Erdoğan\'ın gerekli tetkik ve tedavisi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Süleyman Zennuboğlu tarafından yapıldı. Uzman Dr. Zennuboğlu, geçmemesi halinde Erdoğan\'dan Türkiye\'ye geldiklerinde tekrar kontrole geçmesini istedi. Şikayeti devam eden Erdoğan, bu yıl tekrar tatil için geldiği Bodrum\'da, Uzman Dr. Zennuboğlu\'na kontrole gitti. Dr. Zennuboğlu, Erdoğan\'ın tükürük bezlerindeki taşlar nedeniyle boğaz ağrısı çektiği teşhisini koyup, ameliyat edilmesine karar verdi. Bir saat süren ameliyatla Erdoğan\'ın tükürük bezinden biri 1.5 santim, diğeri ise 0.5 santim uzunluğunda 2 taş çıkartıldı.

\"5 YILDIR ÇEKİYORUDUM, 1 SAATTE KURTULDUM\"

Sağlığına kavuşan Erdoğan, \"Boğazımda ağrı ve şişme oluyordu. Hollanda\'da birkaç sefer doktora gittim. Muayene ettiler ama nedenini bulamadılar. Daha sonra tatil için geldiğim Bodrum\'da gittiğim özel hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Süleyman Zennuboğlu taştan şüphelendi. Önce tedavi yöntemine başvurdu. Ancak, ağrılarım devam edince kontrol için geldim. Ameliyatla tükürük bezimdeki taşları alarak 5 yıldır çektiğim sıkıntıdan 1 saat içinde beni kurtardılar\" dedi.

\"ENDER GÖRÜLEN BİR RAHATSIZLIK\"

Tükürük bezlerindeki taşın ender görülen bir rahatsızlık olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Süleyman Zennuboğlu, \"Çene altında şişlik, zaman zaman ağız içerisinde oluşan şişlikler ve ağız içinin aşırı miktarda tükürüklenmesi şikayetleri vardı. Dilin altında taş olabileceğini düşündük. Bunun üzerine gerekli tetkikleri yapıp, filmleri çektikten sonra hastayı ameliyata aldık. Taşları çıkardık. Hastamız hızlı bir şekilde sağlığına kavuştu. Tükürük bezlerindeki taşların bu boyutlara kadar gelmesi de çok daha nadir rastlanan bir olay. Hastanın çene altından daha büyük bir ameliyata gerek duyulmadan, dil altından bu operasyonu gerçekleştirdik\" diye konuştu.

Ameliyatın ardından bir süre müşahade altında tutulup, taburcu edilen Erdoğan\'ın 24 Eylül Pazar günü eşiyle Hollanda\'ya döneceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tükürük bezindeki taşlar ameliyatla alınan Muhammet Erdoğan ile röp.

-Çıkarılan taşların görüntüsü

-Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Süleyman Zennuboğlu ile röp.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Ayakkabı çalarken, güvenlik kamerasına yakalandı

NİĞDE\'de camiden ayakkabı çalan şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

Torbalı Camii\'ne öğle namazı saati gelen 40 yaşlarındaki şüpheli, namaz kılmak için abdest aldı. Şüpheli daha sonra vatandaşlarla birlikte namaza başladı ancak kısa süre sonra geri dönüp, rafta bulunan yeni bir ayakkabıyı giyip kaçtı. Namaz sonrası ayakkabısını bıraktığı rafta bulamayan sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince çalındığını fark edip, polise şikayette bulundu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelinin ayağındaki çalıntı ayakkabı ise yapılan işlemin ardından sahibine teslim edildi.

Torbalı cami imamı Süleyman Sevimli, aynı şüphelinin daha önce de ayakkabı çaldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Şahsın abdest aldıktan sonra çorap giyerken görüntüsü

- Şahsın raftaki ayakkabıyı alması

- Çaldığı ayakkabıyı ayağına giyerek camiden çıkması

- Torbalı Cami İmamı Süleyman Sevimli ile röportaj

- Şahsın camiye bıraktığı ayakkabısından görüntü

- Camiden detay görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Kemer\'de rock heyecanı

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde düzenlenen Rock Festivali başladı.

Kındıl Çeşme Sahili\'nde düzenlenen Rock festivali için 2 bin 100 çadırın kurulduğu ilk günde Necati ve Saykolar, Redo, Flört, Set, Mor ve Ötesi sahne aldı. Festivalin başlangıç konseri için sahneye çıkan Necati ve Saykolar grubu oldu. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan grup, sevilen parçalarını seslendirdi.

Şarkılara izleyenler de zaman zaman eşlik etti. Ardından sahneye Redo çıktı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Redo, eski ve yeni şarkıyı seslendirdi. Festivalin ilk günü, Flört, Mor ve Ötesi ve Set konserleriyle sona erdi.

Festival organizatörü Serbülent Özkan yaptığı açıklamada, etkinliğe altı ay önce karar verdiklerini belirterek, Antalya\'ya alternatif turizm olarak bir şeyler katmak istediklerini söyledi.

Özkan, ilk defa böyle bir festival yapılmasına rağmen güzel bir katılımın olduğunu belirterek, \"Festivali gelecek yıllarda uluslararası boyuta taşıma hedefimiz var. Bundan sonra Antalyalıların bu tarz festivallere sahip çıkmasını istiyoruz. Bütün müzikseverlere iyi eğlenceler dilerim\" diye konuştu.

Festivalin genel koordinatörü Uğurcan Özver ise etkinlik alanında 2 bin 100 çadır kurulduğunu, program boyunca 16 rock sanatçısının konser vereceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çadırlardan detay

Oyun oynayan gençler detay

Serbülent Özkan ve Uğurcan Özver Röportaj

Gitar detay

Necati ve Saykolar sahnesi ve detaylar

Haber- Kamera:Levent YENİGÜN/KEMER(ANTALYA), (DHA)

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Gaziantep\'te kaza: 2 yaralı

GAZİANTEP\'te, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Serhat B. yönetimindeki 68 AJ 747 plakalı hafif ticari araç ile Adem A.\'nın kullandığı 31 H 1695 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine gelen ambulanslarla tedavi için 25 Aralık Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araçlar

- Devrilen araç

- Vatandaşların aracı düzeltmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI - Kamera: Metin Faruk TAMER -GAZİANTEP-DHA)

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