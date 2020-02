DHA YURT BÜLTENİ -3

ABD\'YE AİT OLDUĞU BELİRTİLEN ASKERİ KONVOY HAREKET HALİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Mardin\'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye\'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kamışlı kentinde, ABD\'ye ait olduğu belirtilen zırhlı araç ve konteyner taşıyan askeri konvoy hareket halinde görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump\'un, Suriye topraklarından çekileceklerini açıklamasının ardından sınır hattında Mardin\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Kamışlı kentinde hareketlilik yaşandı. Dün gece Kamışlı\'da ABD\'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy, hareket halinde görüntülendi. Sivil TIR\'larla zırhlı araç ve konteynerleri taşıyan konvoy, bir süre Kamışlı içerisinden geçip gözden kayboldu. Yerel kaynaklar, ABD askerlerinin sivil TIR\'larla, zırhlı araç ve konteynerlerinin Suriye topraklarından çıkardığını ifade etti.

2 SOKAK KÖPEĞİNİ POMPALIYLA VURDU, \'ÇOCUĞUMU ISIRDILAR\' DEDİ

Adana\'da alışveriş yapması için pastaneye gönderdiği oğlunu ısıran 2 sokak köpeğinden 1\'ini pompalı tüfekle öldürüp, diğerini yaralayan Tuncay K. (42) tutuklandı. Tuncay K., \"Köpekler oğlumu ısırdı. Pişmanım\" dedi.

Olay, 15 Aralık\'ta Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay K., oğlu M.C.K.\'yi alışveriş yapması için pastaneye gönderdi. Bir süre M.C.K. ağlayarak, büyük korku yaşamış halde eve döndü. Tuncay K., daha sonra sakinleştirdiği çocuğunun köpekler tarafından kovalandığını öğrendi.

Daha sonra evden bulundurma ruhsatlı pompalı av tüfeğini alan Tuncay K., Kurttepe Parkı\'na giderek burada bulunan köpeklere ateş açtı. Köpeklerden biri telef olurken, diğer köpek ise ayaklarından yaralandı. Silah sesleri duyan vatandaşlar ise Tuncay K.\'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Tuncay K., öfkeli kişilere elindeki pompalı tüfeği gösteri. Onlar da korkup, kaçtı.

Yaralı köpek ise veterinere götürülerek tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için harekete geçti. Parkın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganın Tuncay K. olduğunu saptadı. Evinde gözaltına alınan Tuncay K., sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Sabıkası bulunmayan Tuncay K., \'mala zarar verme ve silahlı tehdit\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

\'OĞLUMA SALDIRDI\'

Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi\'ne sevk götürülen Tuncay K., gazetecilere, \"Köpekler oğlumu ısırdı. Yetkililere defalarca telefon açtım, ihbar hatlarına köpeklerin fotoğrafını çekip yolladım. 10-15 kadan sahipsiz köpek var, hiçbir şekilde müdahale etmediler. Sabahları çocuklarım okula rahatlıkla gidip gelemiyor. Pişmanım\" dedi.

Adliyede sevk edilen Tuncay K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

VAN\'DA 55 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Van\'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Terzioğlu Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurararak arama yaptı. Narkotik köpeği \'Alfa\' ile yapılan detaylı aramada, kamyonet içerisinde bulunan 2 valiz içerisine zulalanmış 121 paket halinde 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLERE KAHVALTI İKRAMI, DERSLERE GEÇ KALMAYI ÖNLEDİ

SAMSUN\'un Canik ilçesinde bulunan ve ağırlıklı olarak Roman öğrencilerin eğitim gördüğü iki okulda devamsızlık probleminin ortadan kaldırılması için 4 yıl önce öğrencilere kahvaltı verilmeye başlandı. Geçen yıl ise uygulama yemek kuponuna dönüştürüldü. Öğrenciler 3 TL\'lik yemek kuponunu alabilmeleri için saat 09:00-09:30 saatleri arasında okula gelmeleri zorunlu koşulunca devamsızlık problemi büyük ölçüde ortadan kalktı. İki okuldaki sürekli devamsız öğrenci sayısı ise 4 yılın sonunda sıfıra indi.

Samsun\'un Canik ilçesinde Romanlar\'ın ağırlıklı olarak yaşadıkları 200 Evler ve Yavuz Selim Mahallesi\'nde çocukların gittiği Yavuz Selim İlkokulu ve Emrullah Efendi Ortaokulu\'nda 2016\'da \'Gün kahvaltı ile başlar\' projesi başlatıldı. Proje ile dezavantajlı durumda olan Roman öğrencilerin okullaşma oranı ve okula devamlılığının artırılması, beslenme yetersizliği nedeniyle ilgili öğrenme güçlüğünün asgari düzeye indirilmesi, dezavantajlı durumda olan ve gelişmekte olan çocuklara düzenli beslenme alışkanlığı kazandırılması amaçlandı. Canik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından maddi destek verilen proje kapsamında hafta içi her gün ilk ders saatinde öğrencilere kahvaltı verilmeye başlandı. Uygulama kısa sürede sonuç verdi ve devamsızlık oranları düştü. Ancak bazı çocukların verilen kahvaltıyı tüketmemeleri üzerine proje geliştirildi. Geçen yıl \'Okula geç kalma öğlen aç kalma\' projesi geliştirildi. Sabah ilk yarım saat içerisinde okula gelen öğrencilere 3 TL\'lik yemek kuponu verilmeye başlandı. Öğrenciler bu kupon ile okul kantininden kahvaltı ya da öğlen yemeği için istedikleri gıdaları tüketmeye başladı. Bu uygulama ile 782 öğrencinin bulunduğu iki okulda yaşanan derslere geç kalma ve devamsızlık probleminin büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi. Sürekli devamsız öğrenci sayısı iki okulda da sıfıra indi. Uygulama, hem öğretmenleri, hem öğrencileri hem de velileri mutlu etti.

\'SÜREKLİ DEVAMSIZ SAYISI 0\'A İNDİ\'

Okulu ziyaret eden Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, \"Bu bölgenin en temel sorunu devamsızlık konusu. Bu bölgedeki çocuklarımızın annelerinin çoğunlukla çalışmasından dolayı sabahleyin okula kahvaltı yapmadan gelmeleri veya gelmemeleri gibi durumlar ortaya çıktı. Bunun üzerine kaymakamlığımıza projelerimizi sunduk. Yavuz Selim İlkokulu ve Emrullah Efendi Ortaokulumuzdaki öğrencilerimiz için ilk önce 4 yıl önce sabah kahvaltısı vermeye başladık. Fakat öğrencilerimizin bir kısmının verilen yiyeceklerini yemediklerini ve çöpe attıklarını görünce geçen yıl öğrencilere 2 TL\'lik yemek kuponu verdik. Bu yılda 3 TL\'ye çıkardık. Yavuz Selim İlkokulu\'nda 4 yıl önce sürekli devamsız öğrenci sayımız 32 iken bir sonraki yıl bu 8\'e geçen yılda 0\'a indi. Emrullah Efendi Orta Okulumuzda da sürekli devam sayısı 38 iken bir sonraki yıl 18\'e geçen yıl ise 0\'a indi\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\'İLK YARIM SAATTE GELENLER YŞEMEK KUPONU ALABİLİYOR\'

\"Sayın Kaymakamımızın, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli heyetimizin destekleriyle bu yıl da proje devam ediyor. Bu proje ile çocuklar erkenden okula geliyor. İlk ders saat 09:00\'da başlıyor. saat 09:00-09:30 saatleri arasında okula gelen öğrenciler bu yemek kuponlarını alabiliyorlar. İki okulun öğrencilerinin yüzde 90\'ını Roman öğrencilerden oluşuyor. Biz şunu amaçladık çocuklar okula mutlu gelsinler. Hedefimiz uzun süreli devamsızlıkları da azaltmak\" dedi.

\'ARTIK OKULA GEÇ KALMIYORUZ\'

Öğrenci velisi 27 yaşındaki iki çocuk annesi Tombul Tıraş ise \" İki çocuğum da bu okula gidiyor. Erken kalkıp çocuklarımızı erkenden okula getiriyoruz. 3 TL yemek kuponu veriyorlar. 2 TL\'de biz veriyoruz çocuklarımız günü geçiriyor. Ekonomik olarak bizim için de iyi oldu. Çocuklar burada simit, ayran dürüm, tost alabiliyorlar. çok memnunuz bu uygulaman. Artık okula geç kalmıyoruz\" diye konuştu.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ AVCILIK YAPAN BALIKÇILAR DERTLİ

Trabzon\'da, kayıkla açıldıkları denizde küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılar, teknolojiyi kullanarak avcılık yapan büyük ölçekli balıkçılar ve ağlara uygulanan zamlar nedeniyle avcılık yapamaz hale geldi. Trabzon\'un Faroz Limanı\'ndan sabahın erken saatlerinde kayıkla denize açılan balıkçılar, az da olsa avladıkları balığı satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Karadeniz\'de, 1 Eylül\'de denizlerde başlayan av sezonu sürüyor. Karadeniz\'de balıkçılar, son 10 yılın en bereketli palamut ve hamsi sezonunu yaşıyor. Trabzon\'un Faroz Limanı\'nda kayıkla açıldıkları denizde küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılar, teknolojiyi kullanarak avcılık yapan büyük ölçekli balıkçılar ve ağlara uygulanan zamlar nedeniyle avcılık yapamaz hale geldi. Günün erken saatlerinde kayıkla denize açılan balıkçılar, az da olsa avladıkları balığı satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

\"ÇOCUKLARIMIZ BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRMEYECEK\"

45 yıldır baba mesleği balıkçılıkla uğraşan Salih Yılmaz, balık ağlarındaki fiyat artışının kendilerini zorladığını belirterek \"Denizin dibinde her çeşit atık var. Ağlara takılan atıklar hasar veriyor, yenilemek zorunda kalıyoruz. Denize salladığımız yaklaşık 2 bin TL değerindeki ağlarımızdan 100 TL\'lik balık çıkaramıyoruz. Randımanlı balık yok. Baba mesleğimiz olduğu için kazanmasak da, mutsuz da olsak yapıyoruz. Ama bizden sonraki nesili denize sokmayacağız. Çocuklarımız baba mesleği balıkçılığı devam ettirmeyecek\" dedi.

\"BÜYÜK TENKELERDEN BİZE BALIK KALMIYOR\"

Gelişen teknoloji ile birlikte balık sürülerinin kolay tespit edilip yakalanabilmesinin balık popülasyonu açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çeken balıkçı Haluk Kalyoncu ise \"Sabah saat 5\'te kalkıyor, 2 saat sonra bıraktığımız ağları topluyoruz. Limana gelip ağlardan ayıkladığımız balıkları komisyonculara satıyoruz. Masraflar gün geçtikçe ekonomik dalgalanmalar yüzünden artıyor. Gelişen teknoloji ile balık avı da değişti. Büyük teknelerden bize balık kalmıyor. Balık sürülerinin kolay tespit edilebilmesi ve yakalanabilmesinin balık popülasyonu açısından tehlike oluşturuyor. Deniz bu kadar büyük bir teknolojiye karşılık veremez. 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ekmeğimizi bundan kazanıp, çocuklarımızı öyle okutuyoruz. Kayıkla küçük balıkçılıkla uğraşanlar her zaman geriye gidiyor. Eskiden 50 liraya aldığımız ağ şimdi 120 lira oldu. Alım gücümüz gün geçtikçe azalıyor. Balık zaten denizde az.Avladığımız balıkla mazotu karşılayamıyoruz\" diye konuştu.

ERZURUM BELEDİYESİ, ATIL HALDEKİ GÜRCİSTAN UÇAĞINA TALİP

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Van depreminde zarar görenler için yardım getirdiği Erzurum Havalimanı\'nda geçirdiği kazanın ardından 7 yıldır bekleyen Gürcistan uçağına talipli olduklarını açıkladı. Sekmen, uçağın yapılan düzenleme ile şehre cazibe kazandıracağını söyledi.

Van\'da 23 Ekim 2011\'de meydana gelen depremden zarar görenler için Gürcistan\'dan yardım taşıyan ve Erzurum Havalimanı apronunda geçirdiği kaza sonucu kokpiti zarar gören uçak, 7 yıldan bu yana onarım için bekletiliyor. Richter ölçeğine göre 7,2 büyüklüğündeki deprem ardından yardım amaçlı olarak depremzedelere çadır getiren Gürcistan\'ın \'Ilyushing Il-76TD\' tipi uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı\'na indi. Kargosunu boşaltan uçak, parka alındı. Bu sırada piste inen ve depremzedeler için 31 tonluk gıda malzemesi taşıyan Kırgızistan uçağının kanadı, Gürcistan uçağının pilot kabinine çarptı ve kokpitte büyük hasar oluştu. Kazadan sonra Kırgızistan\'a ait kargo uçağı da havalimanının park bölümüne çekildi.

Kazayla ilgili olarak Türkiye, Gürcistan ve Kırgızistan\'dan gelen teknik ekip, inceleme yaptı. Uçaklarda meydana gelen hasarlar sigorta şirketleri tarafından tespit edildi. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra Kırgızistan uçağının kırılan kanadı onarıldı ve bu uçak ülkesine götürüldü. Ancak, kokpit bölümünde büyük hasar oluşan ve hasarlı bölümün üzeri branda ile örtülen Gürcistan uçağı o günden bu yana Erzurum Havalimanı\'nda bekletiliyor.

Havalimanında kaderine terk edilen uçakla ilgili Gürcistanlı yetkililerle görüşeceklerini belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şunları söyledi:

\"Uçağı alırsak karayolu ile şehrin en güzel yerine taşıyacağız. Halka hizmet verecek olan uçağı bir kafe yada lokanta yaparız. Halkımız kokpit bölümünde ise fotoğraf çekinir. Havalimanında boşa bekletilmesi uçağa da zarar verir. İnanıyorum ki birçok genç kardeşimiz ve halkımıza sadece içini dolaşma vesilesi ile büyük bir hareket yaşatacağı kanaatindeyim. Girişimleri başlatacağız. Uçak, şehrimize cazibe kazandırmış olur.\"

ÖĞRENCİLER ROBOTLARI BU SINIFLARDA ÜRECETEK

Ağrı Valiliğince hayata geçirilen \"Kodlağrı Projesi\" çerçevesinde yazılım, program ve robot geliştiren öğrenciler için Bilim Sanat Merkezi\'nde (BİLSEM) yazılım ve robotik çalışmalar üzerine sınıflar açıldı.

Ağrı BİLSEM\'de düzenlenen törene, Vali Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, protokol, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kodlama sınıflarının açılış kurdelesini kesen Vali Elban ve beraberindekiler sınıfları gezerek eğitim gören öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin ürettiği program, yazılım ve robotların kendisini mutlu ettiğini ifade eden Vali Elban, geçen yıl kasım ayında Ağrılı çocukların Kodlağrı Projesi kapsamında eğitim almaya başladığını belirtti. Projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullardaki öğretmenlerle yürüttüklerini kaydeden Vali Elban, \"Geçen yıl sonu itibarıyla 19 bin 750 öğrencinin bu eğitimle tanışmasını sağladık. Bu yıl bu eğitimi alan öğrenci sayısı 47 bini geçti. Geçen yıl sadece 5 ve 6. sınıf öğrencilerine verilen eğitimi bu yıl ana sınıfından 12. sınıfa kadar öğrencilerimize vermeyi amaçlıyoruz\" diye konuştu.

Zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrencilerin kodlama, yazılım ve robotik eğitimlerinden faydalanacağına dikkati çeken Elban, daha sonra zorunlu eğitim kapsamında olmayan öğrencileri de bu kapsama alacaklarını kaydetti. Hedeflerinin, Ağrı\'nın artık Türkiye\'de yazılım noktasında söz sahibi olabileceği bir noktaya gelmesi olduğunu vurgulayan Elban, şöyle konuştu:\"Belki de yakın zamanda Türkiye\'deki yazılımcı sayısının ciddi bir oranı Ağrılı gençlerden oluşacaktır. Çok cüzi maddi bir kaynakla, öğretmen, idareci ve velilerimizin çabaları, gayretleri, özverileriyle zeki Ağrılı çocuklarımız kısa zamanda çok güzel ürünler ortaya çıkardılar. Ben önümüzdeki dönemde çok daha kaliteli ürünlerin ortaya çıkarılacağını bekliyorum. Bu eğitimin ilimizde kökleşeceğini, yaygınlaşacağını düşünüyorum.\"

3 KÜÇÜK ÇOCUKLA TEK GÖZ ODADA YAŞIYOR

İzmir\'de yaşayan ve eşi Müslüm Durmaz\'ı 2 yıl önce Aydın yakınlarında meydana gelen trafik kazasında kaybeden, ardından bir davadan verilen ceza nedeniyle 3 çocuğuyla bir süre cezaevinde kalan Elmas Durmaz, yaşları 2, 4 ve 6 olan oğullarıyla tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor.

Buca\'da oturan mevsimlik tarım işçisi Müslüm Durmaz, yaklaşık 2 yıl önce, İzmir- Aydın Otoyolu\'nda eşi Elmas Durmaz ve çocukları da yanındayken, lastiği patlayan otomobilini emniyet şeridine çekti. Lastik değiştirmeye çalıştığı sırada, aynı yönde ilerleyen bir tır, Durmaz\'a çarpıp kaçtı. O sırada aracın içinde en küçük oğlunu emziren Elmas Durmaz, aşağı indiğinde eşini yerde cansız yatarken buldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, o sırada aynı yoldan geçen tırın şoförü C.K. (Cemil Kırca) hakkında, Durmaz\'a çarptığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. Suçlamayı kabul etmeyen C.K.\'nın tutuksuz yargılandığı Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki dava, henüz sonuçlanmadı.

HER YERDE PARÇALARI VARDI

Trafik kazasının meydana geldiği sırada Aydın\'a mevsimlik işçi olarak zeytin toplamaya gittiklerini belirten Durmaz, \"Aydın otoyolundayken aracımızın lastiği patladı ve eşim emniyet şeridinde tekerlek değiştirirken tır çarptı. Çocuklarım yanımdaydı. Ben en küçük oğlumu emziriyordum. Otomobilden inince kanlar içindeki eşimi gördüm. Telefonumuz yoktu kimseye ulaşamadım. Kucağımda bebekle yolun ortasında kalakaldım. Acil hasta yetiştiren bir ambulans tesadüfen durdu. Her yerde eşimin parçaları vardı. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın\" diye konuştu.

ÇOCUKLARIYLA CEZAEVİNDE KALDI

Kocasının vefatının ardından çok zor günler yaşadıklarını anlatan Elmas Durmaz, \"Bir koyunun çalınmasıyla ilgili eşime ve suç ortaklığı iddiasıyla bana dava açılmıştı. Bu davadan dolayı ben de ceza aldım ve eşim öldükten 2 hafta sonra cezaevine girdim. 1 yıl 2 ay boyunca Şakran Kadın Kapalı Cezaevi, Urla Açık Cezaevi ve Sivas Kadın Açık Cezaevi\'nde kaldım. Cezaevinde geçirdiğim süre göz önünde bulundurularak, denetimli serbestlikten yararlandım. Bir süredir denetim sürecindeyim ve imza atmaya gidiyorum. Eşimi kaybettim, acısını yaşayamadan cezaevine girdim. Üç çocuğum da benimle beraber cezaevinde kaldı. Çok zor günler yaşadık\" dedi.

\'ARTIK MÜCADELE EDEMİYORUM\'

Üç küçük çocuğunu bırakamadığı için çalışamadığını dile getiren Durmaz, \"Devletten aldığım dul ve yetim maaşıyla tek gelirimiz iki aydan iki aya 1150 TL\'yi buluyor. Başka bir gelirim yok. Akrabalarım yardımcı olmuyor. Odunu, kömürü, ekmeği derken yetiştiremiyorum. Küçük çocuğuma bez alamıyorum. Çok zor geçiniyoruz, yollara yardım toplamaya gidiyorum. Gitmediğim yer çalmadığım kapı kalmadı. Artık mücadele edemiyorum. Yağmurda, soğukta çoluk çocuğum aç kalmasın diye insanlara yalvarıyorum\" dedi.

Eşinin ölümünden sonra oğulları B.D. (6), A.R.Ş.D. (4) ve H.D. (2) ile tek göz odada yaşam mücadelesi vermeyi sürdüren Elmas Durmaz, kazayla ilgili davanın da bir an önce sonuçlandırılmasını ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için kendilerine yardımda bulunulmasını istedi. Çok zor şartlarda yaşadığını anlatan Elmas Durmaz, \"Çocuklarımın karnı yarı aç yarı tok. Allah kimseyi bu hale düşürmesin. Kış ayları bizim için çok zor, çok üşüyorlar. Tek başıma mücadele edemiyorum\" dedi.

