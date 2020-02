DHA YURT BÜLTENİ -3

İZBAN\'da grev başladı (2)

GREV NEDENİYLE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen İZBAN\'da çalışan personel, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde önerilen yüzde 22\'lik ücret zamlarını kabul etmeyerek, bu sabah greve başladı. Personelin örgütlü bulunduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, istasyonlara \'Bu işyerinde grev vardır\' pankartları astı. İZBAN A.Ş. de yoğunluğun yaşandığı saatlerde, grev kapsamı dışında kalan personel ile sefer yapmaya başladı. Yolcu yoğunluğunun yaşandığı sabah 06.30 ile 11.00 ve 16.00 ile 22.00 saatleri arasında az sayıda tren ile Gaziemir\'de bulunan Adnan Menderes Havalimanı ile Çiğli arasında 24 dakikada bir yapılan seferle hizmet veriliyor.

İSTASYONLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Öte yandan grevden haberi olmayan, haberi olup da trenlerin kısıtlı da olsa çalıştığını gören vatandaşlar, istasyonlara geldi. Ancak yoğunluk nedeniyle, trenlere binemeyen vatandaşlar işe geç kaldıklarını söyledi. Yolculardan Nevin Alkar, \"Grevde olduğunu bilmiyordum, ben de mesaiye yetişmeye çalışıyordum. Burada trenlerin gecikmeli olarak geleceğini öğrendim. Şimdi otobüse binip işime gideceğim\" dedi. Bir diğer yolcu Tufan Sevim de treni kullanamadığını belirterek, \"İşe gitmek için çıktım ama seferlerin yaklaşık yarım saatte bir olduğunu öğrendim. Otobüsle işe gideceğim. Sıkıntı yaşayacağız. İçerisi tıklım tıklım dolu. Konulan o seferlere de binemeyeceğiz\" diye konuştu.

GREVE HEM DESTEK HEM TEPKİ

İzmirlilerden İsmail Bereket, istasyondan geri döndüğünü, ancak işçilerin haklarını almasının gerekli olduğunu belirtti. Bereket, şunları söyledi:

\"Trene binmedim, girdim ama çıktım. Greve çıktıklarını biliyordum ama kalabalığın içeri girdiğini görünce ben de girdim. Seferlerin normal olarak yapıldığını sandım. Grev işçilerin hakkı, aldıkları ücretler belli. Hayat şartlarını herkes biliyor.\"

Olcay Özdemir isimli yolcu da mağdur olduğunu belirterek, \"İşçilerin greve çıktıklarını biliyordum ama aktarma ile kendime bir yol çizmeye geldim. Fakat bir yol bulamadım. Buradan bir otobüse binecekmişim, başka yerden başka otobüse binecekmişim. Artık nasıl gideceğimi bilmiyorum. Sıkıntı yaşayacağız. Aliağa\'ya aktarmalı olarak gideceğim\" dedi. Esra Büyük de trene binemediği için işine geç kaldığını, otobüs ile gideceğini, ama buna rağmen yine de işe geç kalacağını ifade etti.

TRAFİKTE YOĞUNLUK ARTTI

İZBAN\'daki grev nedeniyle, daha önce seferlerden çekilen otobüsler, yeniden trafiğe çıktı. Vatandaşların da araçlarını kullanması nedeniyle, sabah saatlerinden itibaren özellikle Yeşildere Caddesi üzerinde, trafik yoğunluğu yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İZBAN\'ın Şirinyer istasyonundan görüntü

-Vatandaşların istasyona gelmesi

-Yolcuların istasyonlardan geri çıkması

-Trafik yoğunluğundan görüntü

-Yolcular ile röp.

-Genle ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)

SABAH AYIRTTIĞI ALTINLARI AKŞAM ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana\'da kendisini \'astsubay\' olarak tanıtıp, kuyumcuya gündüz ayırttığı 11 bin 520 lira değerindeki altınları akşam gelerek çalan Muhammed K. (28), kaldığı motel odasında yakalandı.

Olay, 3 Aralık\'ta Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı\'ndaki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde kuyumcuya gelip kendisini \'astsubay\' olarak tanıtan kişi, iş yeri sahibi Eyüp Nomanoğlu\'na 11 bin 520 lira değerinde 4 adet 10 gram külçe altın ve 2 Cumhuriyet altını ayırttı. Saat 18.30 sıralarında kuyumcuya gelen şüpheli, Nomanoğlu ile konuşmaya başladı. Babasını aramak için Nomanoğlu\'ndan telefonunu isteyen bu kişi, tezgah üzerindeki altınları alıp kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şüphelinin eşkalini tespit etti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden şüphelinin eşkalini belirledi. Çevrede de araştırma yapan ekipler, altınları çalan kişinin Muhammed K. olduğunu saptadı. Bir motelde kaldığı öğrenilen şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda olayı borcu olduğu için gerçekleştirdiğini söyleyen Muhammed K., altınları sattığını söyledi. Şüpheli geri kalan 800 Dolar ile bin 800 lirayı ise polislere teslim etti.

Muhammed K., işlemlerinin ardından nöbekti mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası ve girişi

- Olay yerinden arşiv görüntüler

- Kuyumcu ile röp. (arşiv)

- Güvenlik kamera görüntüsü (arşiv)

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

HOBİ OLARAK BAŞLADI, ŞİMDİ SÜSLEDİĞİ SU KABAKLARINI İNTERNETTEN SATIYOR

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde bir kooperatifte işçi olan Ali Osman Karakuş (41), hobi olarak başladığı su kabağı işleme işinde yaptığı eserler beğenilince internet üzerinden satışına yöneldi. Süslediği kabakları 100 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarda satan Karakuş, elde ettiği gelirle çocuklarının eğitimini karşıladığını söyledi.

Sandıklı\'da oturan evli ve 3 çocuk babası Ali Osman Karakuş, 2 yıl önce internette gördüğü işlenmiş kabağın aynısını yapmak istedi. Su kabağını işledikçe değişik süs eşyaları ortaya çıktığını gören Karakuş, hobi olarak bu işe başladı. Su kabaklarından avize, gece lambası ve çeşitli süs eşyaları yapan Karakuş\'un eserlerini görenler satın almak istedi. Bunun üzerine işlediği kabakları internet üzerinden 100 ile 500 lira arası fiyatlara satışına başlayan Ali Osman Karakuş, elde ettiği gelirle biri üniversite, diğeri ortaokulda okuyan çocuklarının eğitim masraflarını karşılayıp, ev ekonomisine de katkı sağladı.

\'KABAK PARALARIYLA ÇOCUĞUMU OKUTMAYA ÇALIŞIYORUM\'

Ali Osman Karakuş, \"Bir gün internette gezerken kabak resmi gördüm. \'Acaba nasıl olur? Ben yapabilir miyim?\' diye heveslendim. O hevesle başladım. Kendi kendime öğrendim. Kendimi de epey geliştirdiğime inanıyorum. Kabağın ışıkla dansı çok güzel. Saatlerce sabır isteyen bir şey. Saatler sonra ortaya bir eser çıktığında gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Hobi olarak başlamıştım bu işe. İlk zamanlar kabak bulmada zorlanıyordum. Çünkü genelde Akdeniz ikliminin ürünü bunlar. Daha sonra kendi kullanacağım kabakları da yetiştirmeye başladım. İşten geldiğimde yorgunluğumu bir iki saat bu şekilde gideriyorum. Hem ev ekonomisine de katkı sağlıyorum. Üniversitede okuyan çocuğum var. Şöyle diyebilirim sattığım kabak paralarıyla çocuğumu okutmaya çalışıyorum. Ev bütçesine katkı yapmaya çalışıyorum. Bu işten zevk alıyorum. Ticaret ilk planımda değil.\" dedi.

\'OTANTİK BİR GÖRÜNTÜ SAĞLIYOR\'

Su kabağından birçok şey yapabildiğini kaydeden Ali Osman Karakuş, \"Avize yapabiliyoruz, gece lambası yapabiliyoruz. Şekerlik, kuş yuvaları, vazolar, biblolar aklınıza ne gelirse kabaktan yapıyoruz. Bulunduğu ortama da çok otantik bir görüntü sağlıyor. Gelen siparişler ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yaş ve kuru su kapaklarından görüntü

- Süs eşyası haline getirilen su kabaklarından geniş ve yakın detay görüntüler

- Avize haline gelmiş su kapağından görüntü

- Ali Osman Karakuş kapakları incelerken görüntü

- Ali Osman Karakuş kabaklara şekil verme çalışmasından(oyma ve boyama gibi) görüntüler

- Ali Osman Karakuş şekil verilmiş kabakları incelerken görüntü

- RÖP: Ali Osman Karakuş

- İşlenmiş su kabakları ışıklandırılmış ve ışıkları yanarken görüntü

- İşlenmiş Su kabakları yakından görüntü

547 MB /// 04.56\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

\'ÇOCUKLAR ÖLMESİN\' DİYE KAĞITTAN 1000 TURNA YAPIP JAPONYA\'YA GÖNDERECEKLER

Antalya\'nın Kemer ilçesinde lise öğrencileri, Hiroşima\'ya atom bombası atılmasından 10 yıl sonra lösemiden ölen ve günümüzde savaşın masum kurbanlarının sembolü olan Sadako Sasaki\'den esinlenerek, kağıttan 1000 turna kuşu yapmaya başladı. \'Çocuklar ölmesin\' diye kağıttan origami tekniğiyle 1000 turna kuşu yapan öğrenciler, bunları ağustos ayında Japonya\'da yapılacak anma törenlerine gönderecek.

İkinci Dünya Savaşı\'nda Japonya\'nın Hiroşima kentine atom bombası atıldığında 2 yaşında olan ve 10 yıl sonra lösemiye yakalanan Sadako Sasaki adlı bir çocuk hastaneye yatırılır. Aynı hastanede yatan kanser hastası 80 yaşındaki yaşlı bir kadın, Sadako\'ya \"Benim için çok geç ama bizim inanışımıza göre bir kişi kağıttan 1000 turna kuşu yaparsa, her istediği kabul olur. Ben yapamadım. Sen yap ve kurtul\" diyerek son nefesini verir. Bunun ardından kağıttan 1000 turna yapmaya koyulan Sadako Sasaki de 644\'üncü turnayı yaptıktan sonra 25 Ekim 1955 tarihinde 12 yaşındayken yaşamını yitirir. Bu olaydan sonra Japonya\'da birçok kişi küçük çocuk için kağıttan turna kuşu yapmaya başlar. Arkadaşları ise eksik kalan 356 turnayı yapıp Sadako Sasaki ile birlikte gömer. Turna kuşu o zamandan beri Japonya\'da ve dünyada barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesi haline gelir.

Kemer\'e bağlı Göynük Mahallesi\'ndeki Ünal Aysal Anadolu Lisesi öğrencileri de bu hikayeden yola çıkarak, rehber öğretmenleri eşliğinde \'Ünal Aysal Anadolu Lisesi Kağıttan Bin Turna Kulübü\'nü kurdu. Ekim ayında faaliyete geçen kulüpte her ay iki kez buluşan 35 öğrenci, rehber öğretmenleri eşliğinde turna kuşu yapıyor. Öğrenciler \'Çocuklar Ölmesin\' diye farkındalık yaratmak amacıyla Japonya\'daki Sadako Sasaki heykeli önünde her yıl ağustos ayında yapılan anma törenlerine 1000 kağıt turna göndermeyi hedefliyor.

Öğrencilerden Furkan Arpacı (16), \"Turna kuşlarını daha önceden sürekli yapıyordum. Yaklaşık 1.5 senedir origami yapmaktan hoşlanıyorum ve en son yaptığım origami kuğu. Bunu iki gün içerisinde yaptım. Toplam 27 adet A4 kağıdından oluşuyor. Bu A4 kağıtlarından elde ettiğim 225 adet birleşim kağıdıyla bunu oluşturdum\" dedi.

\'JAPONYA\'YA GÖNDERMEYİ AMAÇLIYORUZ\'

Okulun İngilizce öğretmeni ve Kağıttan Bin Turna Kulübü\'nün rehber öğretmeni olan Selma Partal, \"Ekim ayı itibariyle bu projeye başladık ve 35 öğrenciyle çalışmalarımız hala devam ediyor. Turna kuşu yapıyoruz, origami çalışması şeklinde. Amacımız dünyadaki çocukların savaşlarda ölmemesi ve Hiroşima\'da lösemi yüzünden kaybettiğimiz küçük bir çocuğu anmak. Ağustos ayı itibariyle de Japonya\'ya yaptığımız çalışmayı göndermeyi amaçlıyoruz. Çocuklar gayet güzel istekli bir şekilde devam ediyor. Umuyorum ki biz de Türkiye\'de bu farkındalığı yaratabiliriz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Turna kuşu panosu detay

- Origami uygulaması detay

- Furkan Arpacı kuğu yapımı

- Furkan Arpacı röportaj

- Furkan Arpacı kuğu detaylar

- Salondan genel detay

- Turna kuşu yapımı detay

- Orgami uygulaması yapılırken turna kuşu hikayesi anlatımı

- Turna kuşu yapan öğrencilerden detay

- Öğretmen Selma Partal röportaj

- Turna kuşu yapan öğrenciler detay

- Kulüp öğrencileri ve öğretmeninden \'Çocuklar ölmesin\' sloganı

418 MB /// 03.43\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

VAN\'DA EVLİ ÇİFTLERE DANIŞMANLIK HİZMETİ

VAN\'ın Merkez İpekyolu ilçesinde hizmete açılan Fidem Aile Danışma Merkezi tarafından yürütülen \'Aile Kart Projesi\' kapsamında evli çiftlere, evlilik ve çift terapisi, çocuk ergenlerine yönelik psikolojik destek, zeka, kişilik ve yetenek gibi psikolojik testler uygulanıyor. Aile Danışma Merkezi Müdürü Fidan Akın Demir, \'Aile Kart Projesi\'ne talebin beklenenin üzerine olduğunu söyledi.

Van\'da hizmete açılan Fidem Aile Danışma Merkezi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğinde yürüttüğü \'Aile Kart Projesi\' ile Türkiye\'de bir ilke imza attı. Merkez İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi\'ndeki bir apartmanın 5\'inci katında hizmete açılan aile danışma merkezine, Van ve çevre illerden gelen evli çiftlere, görevli klinik psikolog, aile danışmanı ve psikolojik danışmanlar tarafından bireysel psikolojik danışmanlık, evlilik- çift danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı, psikolojik testler (zeka, kişilik ve yetenek gibi ) hizmetleri veriliyor.Türkiye\'de ilk defa Van\'da uygulanan bu kart projesi ile evli çiftler, yeni evlenecekler, nişanlılar ve boşanma sürecini yaşayan çiftler bu projeden yararlanıyor. \'Aile Kart\' bünyesinde barındırdığı yazılım programı sayesinde, bireylerin ve evli çiftlerin ihtiyaçları belirlendikten sonra görüşme odalarında psikolojik destek veriliyor. Bu desteklerin en yoğunu ise evlililik öncesi çocuk eğitimi, eşler arası iletişim, birbirlerini tanıma gibi taleplerden oluşuyor. Bunun yanında özellikle aile içi şiddet, boşanma, problemli çocuklara müdahale gibi konularda evli çiftlere psikolojik destekler de veriliyor.

10 BİN AİLEYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Özel Fidem Aile Danışma Merkezi Kurucu Müdürü Fidan Akın Demir, merkezin Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü\'nün onayıyla kurulan ilk ve tek olma özelliğine sahip olduğunu söyledi. Demir,\"Merkezimizde 2 görüşme odası, çocuk oyun odası, bekleme salonu, toplantı salonu, müdür odası, arşivden oluşmaktadır. Görevli klinik psikolog, aile danışmanı ve psikolojik danışmanlar tarafından bireysel psikolojik danışmanlık, evlilik ve çift danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı ve psikolojik testler (zeka, kişilik ve yetenek gibi ) hizmetleri veriliyor. Aileler merkezimize gelip başvuru formunu doldurarak, uzmanlarımızla iletişime giriyorlar. Şu ana kadar 100 aileye, aile ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdik. Kart projesinin en önemli amacı, evlilik ve aile sorunları büyümeden \'koruyucu ve önleyici\' tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.Bu proje kapsamında, Van ve çevre illerinde hedefimiz en az 10 bin aileye ulaşmak. Gelen evli çiftlerin dışında evlenmeyi düşünen bekarlar ve boşanma sürecinde olan aileler öncelikli hedefimizdir. Evlenmeyi düşünen bekar gençler, daha sağlıklı bir evlilik yürütmek için bize danışmaya geliyorlar. Bu da çok umut verici bir gelişmedir\" dedi.

\'ŞİDDET MAĞDURU BİREYLERE DESTEK VERİYORUZ\'

Psikolojik Danışman Hurşit Demir ise Fidem Aile Danışma Merkezinin sadece Van\'da değil, komşu illere hizmet sunan bir merkez olduğunu kaydederek, \"Merkezimize şiddete uğrayan bir kadın geldiğinde psikolojik destek vermenin yanı sıra, boşanma sürecinde gerektiğinde ise hukuki danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Bugün toplumumuzun başına bela olan her türlü madde bağımlılığı, suç örgütlerine katılma, şiddet gibi olaylarla karşılaşıyorsak, bunun sebebi ailelere yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin yeterince geliştirilmemesinden kaynaklanıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fidem Aile Danışma Merkezi tabelası

-Merkeze gelmen evli bir çift

-Evi çift ile görüşme odasında görüşen aile danışması

-Gelen bir kadınla röportaj

-Görüşme odasında, ergen çocuklara zeka ve yetenek testinin yapılması

-Detaylar

-Çocuk odasında, oyun oynayan çocuklar

-Zeka ve yetenek testi yapan bir kız çocuğu ile röportaj

-Aile Danışma Merkezi Müdürü Fidan Akın Demir ile röportaj

-Aile merkezinde görev yapan klinik pisikologlar

-Psikilojik Danışman Hurşit Demir ile röportaj

-Kart projesi kapsamında zeka testi yapan ergen kız çocuğu

-Sosyolog ve Aile Danışmanı Fatma Parlak ile röportaj

-Klinik psikolog İshak Dakak, evli çiftlere verdikleri bröşürlerle ilgili bilgi verirken

ŞANLIURFA’DA AHIR ÇÖKTÜ; 2 İNEK TELEF OLDU

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde etkili olana sağanak nedeniyle büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahır çöktü; 2 inek telef oldu, 2 inek ve yavruları yaralandı.

İlçede 2 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi, su baskınları yaşandı. İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Bakmak Mahallesi’nde ise Mustafa Küreken\'e (35) ait toprak çatılı ahır gece saatlerinde çöktü. Çöken ahırdaki 2 inek telef oldu, 2 inek ve yavruları ise yaralandı. Ahır sahibinin yardım çağrısıyla mahalle halkı yaralı inekleri ve yavrularını enkaz altından kurtardı.

Ahırın çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde ahır sahibinin çocuklarının hayvanlara yem vererek dışarı çıkmasından kısa süre sonra ahırın çökmesi yer alıyor. Olay sırasında hastanedeki bir yakınını ziyarete gittiğini söyleyen Mustafa Küreken ise geçimini sağladığı hayvanların telef olduğunu belirterek, “Hastanede yatan yakınımı ziyarete gitmiştim telefonla aradılar ve ahırın çöktüğünü söylediler geldiğimde bu manzara ile karşılaştım, inekleri başka bir arkadaşım geçimimi sağlamam için bana almıştı. Tüm varlığım ineklerimdi, onlarda öldü, kalanlar ise yaralı. Devlet büyüklerimden yardım istiyorumö dedi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İneklere yem veren ağabey ve kardeşi

- Ahırın çökme anı

- Sağa sola koşarak yardım isteyen çocuklar

- Çökme sonrası cep telefonu görüntüsü

- Ahır sahibi Mustafa Küreken’in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 974 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

TÜRKÜCÜ AYDIN\'DAN POŞET YASASINA KAR BANYOLU DESTEK

Çevre kirliliğine neden olan \'Naylon poşet ve pet\' yasasına dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvuran Türkücü Aydın Aydın, Hakkari\'nin 2 bin 800 rakımlı Demirtaş Köyü yaylasında, sıfırın altında 3 derece soğukta şort yapıp giydiği ve kafasına taktığı naylon poşetle hem türkü söyledi, hem de kayak yaptı.

Sıra dışı klip ve şarkılarla gündeme gelen ve 5 yıl önce çevre temizliğine dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne çıkarak burada bestelediği \'Pıt-Pet\' şarkısını söyleyen, tasarladığı kıyafetiyle ilgi çeken Aydın Aydın, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan \'100 günlük eylem planında plastik poşetlerin çevre koruma faaliyetleri kapsamında ücretlendirilmesi\' açıklamasına destek verdi. Türkcü Aydın, desteğini yine kendisine has ilginç bir yöntemle verdi. Köylülerle birlikte Hakkari\'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Demirtaş Köyü yaylasına çıkan Türkücü Aydın, burada naylon poşetten şort giyip, sıfırın altında 3 derece soğukta titremesine rağmen \'Pıt-Pet\' türküsünü söyleyip, kayak yaptı. Zaman zaman da köylülerle birlikte karların üzerine uzanıp kar banyosu yaptı.

Türkücü Aydın, karanlık bir dünya istemediklerini, bembeyaz ve tertemiz bir dünya istediklerini belirterek, \"Dünyada ilk defa çevre kirliliğine dikkat çekmek için \'Pıt- Pet\' diye bir türkü yaptım. Bizim tek dileğimiz, temiz bir dünyada yaşamak. Petler poşetler toprağı kirletti. Suyu, havayı kirletti. Bu güzelim karı da kirletti. Bununla ilgili şimdi bir yasa çıkartıldı. Bu bizi mutlu etti. Naylon poşetler ile ilgili 2019’da bir yasa çıkıyor. İnşallah bu güzelim dünyada peti, poşeti, ömrü bitmiş pilleri yere atılan cikleti, artık bu dünyadan uzaklaştıracağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aydın Aydın ve köylülerin naylondan şort giyerek kar üzerine uzanması

-İneğinin poşet yiyerek öldüğünü gözyaşları ile anlatan köylü Hacı Kayhan\'ın konuşması

-Aydın Aydın konuşması

-Pıt Pet şarkısını söylemesi

- Genel Detay

3 DAKİKA 58 SANİYE - 445 MB

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA) -